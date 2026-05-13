Dos días, un ingeniero, cero conjeturas: simplificar una modernización compleja con IBM Bob

La consultora de TI Novacomp recurrió a IBM Bob, el entorno de desarrollo de IBM que prioriza la IA, para modernizar una API empresarial crítica para la empresa basada en tecnologías antiguas. Los resultados fueron mucho más allá de la velocidad y la eficiencia.
Nota del editor: IBM Bob está disponible de forma general. Esta publicación forma parte de una breve serie de casos prácticos técnicos en los que se analiza cómo el asistente de desarrollo de IA de IBM ayudó a modernizar códigos heredados, crear nueva documentación, garantizar el cumplimiento normativo y sugerir actualizaciones de seguridad críticas.
En otoño de 2025, la consultora de TI Novacomp asumió una actualización desafiante para sus operaciones internas: modernizar una API REST de Java crítica para el negocio sin interrumpir la lógica empresarial existente. Es el tipo de proyecto que a un equipo de Novacomp formado por entre tres y cinco personas le llevaría un par de meses completar: localizar dependencias obsoletas, realizar actualizaciones complejas de forma manual, todo ello sin descuidar la seguridad y conservando todos los comportamientos y los contratos subyacentes.
Como partner de IBM, Novacomp formó parte de la presentación previa de IBM Bob, el entorno integrado de desarrollo (IDE) basado en IA de IBM. La empresa decidió probar IBM Bob como parte de su iniciativa interna de modernización.
Los resultados fueron impresionantes. Mediante el uso de IBM Bob, un arquitecto sénior de soluciones y campeón de IBM 2026 (Jorge De Trinidad de Novacomp) completó la compleja actualización en dos días. El resultado fue aproximadamente un 98 % más rápido de lo que normalmente se necesitaría con un equipo más grande. Novacomp informa que IBM Bob es mucho más que un generador de código. Proporciona un análisis contextual y detallado de la base de código, sugiere proactivamente mejoras estructurales y actualizaciones e incluso traza hojas de ruta para futuras opciones de actualización.
En este post, profundizaremos en el caso de uso principal, en los detalles de la arquitectura que IBM Bob modernizó y en los beneficios que IBM Bob proporcionó a Novacomp y a su cliente.
El caso de uso principal de este proyecto para un cliente de Novacomp consistió en una mejora estructural: la migración de un monolito lógico en capas a una arquitectura de microservicios nativa de la nube. Las aplicaciones consisten en API REST empresariales escritas con versiones anteriores de Java y árboles de dependencia heredados que eran cada vez más costosos de mantener y difíciles de proteger.
Los consumidores de la API eran equipos de ingeniería en contextos de infraestructura informática, incluidos equipos que trabajaban en torno a un entorno de captura de datos de cambios (CDC). Esta herramienta monitoriza las replicaciones de la tecnología de IBM y expone las API utilizadas por las partes interesadas internas.
Al tratarse de API críticas para el negocio, el equipo de Novacomp se enfrentó al reto de una estricta preservación funcional. Necesitaban mantener estables la lógica empresarial y los contratos de API mientras actualizaban la arquitectura.
Antes de la modernización, la arquitectura de referencia era un servicio Java en capas: controladores REST, una capa de servicio y repositorios API de persistencia Java (JPA) respaldados por una base de datos relacional con gestión de dependencias gestionada a través de Maven o Gradle (véase el diagrama que se presenta a continuación).
Como controlador fundamental de la modernización, IBM Bob fue más que un generador de código; era un asistente compatible con repositorios integrado en un bucle de validación de ingeniería. Las recomendaciones de Bob debían ser conscientes del contexto de la base de código existente, tener alta explicabilidad para sus recomendaciones técnicas y ofrecer oportunidades a los ingenieros para validarlas y perfeccionarlas.
En esencia, IBM Bob necesitaba actuar como un "amplificador cognitivo" en lugar de un sustituto de las decisiones de los desarrolladores. Por ejemplo, durante la actualización de las versiones de Java y Spring Boot, IBM Bob revisó la estructura del código, la configuración y las dependencias para proponer cambios incrementales basados en el código.
Identificaba y explicaba las anotaciones obsoletas, los posibles cambios importantes entre las versiones del marco y ofrecía un análisis completo de las dependencias antes de la actualización. Aunque Bob verificaba constantemente los cambios mediante compilaciones limpias y la resolución de conflictos de dependencias, se aseguraba de que las personas participaran en el proceso haciendo una pausa para llevar a cabo una revisión de la arquitectura. Su documentación de cambios rastreable actuó como criterio de aceptación antes de que los ingenieros aprobaran la fusión de los cambios.
Después de la modernización, la arquitectura seguía estando en capas, pero se volvió estructuralmente más limpia y preparada para el futuro: Java actualizado (Java 17 a Java 21 LTS),Spring Boot moderno, un árbol de dependencias consolidado y validado y configuraciones refactorizadas alineadas con las prácticas nativas de la nube actuales. Se eliminaron anotaciones obsoletas y patrones heredados, se eliminaron las bibliotecas vulnerables y la arquitectura se alineó mejor con los modelos de implementación modernos y fue compatible con la contenerización.
El valor de IBM Bob en este escenario se manifestó de cuatro maneras prácticas:
Varios resultados de este proyecto de modernización son importantes para los líderes de ingeniería, ya que se relacionan directamente con el coste, el riesgo y la previsibilidad de la entrega:
IBM Bob también proporcionó a Novacomp un conjunto de recomendaciones sobre cómo abordar varias rutas para actualizar de versiones antiguas a otras nuevas (microservicios frente a un método más "tradicional", por ejemplo). Este enfoque permitió la creación de una hoja de ruta transformadora, con IBM Bob como guía que justifica sus recomendaciones.
Un impacto significativo para Novacomp más allá del papel de IBM Bob en este proyecto particular de refactorización fue el descubrimiento de un método de modernización repetible. IBM Bob permite el uso de la IA para iluminar las realidades de dependencia y configuración de forma temprana, mantener a los humanos en control de las decisiones arquitectónicas y tratar la documentación, las pruebas y el gobierno como outputs, no como ideas de última hora.
Esa repetibilidad es lo que hace que el enfoque sea escalable para un modelo de consultoría. El mismo flujo de trabajo se puede aplicar como evaluación preventiva antes de las actualizaciones importantes, como parte de la revisión de las solicitudes de extracción para evitar cambios bruscos y la acumulación de deuda técnica antes en el proceso de desarrollo.
También admite diferentes movimientos de entrega. Puede cubrir la entrega de "fábrica de software" donde el trabajo se realiza dentro de un entorno controlado y el aumento de personal donde los clientes adoptan licencias para que los equipos conjuntos puedan colaborar con herramientas y gobierno consistentes.
Al basarse en IBM Bob como una capa de modernización centrada en la IA, Novacomp convirtió una compleja actualización de Java y Spring Boot de alto riesgo en una práctica de ingeniería gobernada y repetible. Esta práctica contribuye a reducir el riesgo de migración, mejora la facilidad de mantenimiento y facilita a los equipos la evolución de los servicios críticos sin tener que reconstruir la base cada vez.
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