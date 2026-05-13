Dos días, un ingeniero, cero conjeturas: simplificar una modernización compleja con IBM Bob

En otoño de 2025, la consultora de TI Novacomp asumió una actualización desafiante para sus operaciones internas: modernizar una API REST de Java crítica para el negocio sin interrumpir la lógica empresarial existente. Es el tipo de proyecto que a un equipo de Novacomp formado por entre tres y cinco personas le llevaría un par de meses completar: localizar dependencias obsoletas, realizar actualizaciones complejas de forma manual, todo ello sin descuidar la seguridad y conservando todos los comportamientos y los contratos subyacentes.

Como partner de IBM, Novacomp formó parte de la presentación previa de IBM Bob, el entorno integrado de desarrollo (IDE) basado en IA de IBM. La empresa decidió probar IBM Bob como parte de su iniciativa interna de modernización.

Los resultados fueron impresionantes. Mediante el uso de IBM Bob, un arquitecto sénior de soluciones y campeón de IBM 2026 (Jorge De Trinidad de Novacomp) completó la compleja actualización en dos días. El resultado fue aproximadamente un 98 % más rápido de lo que normalmente se necesitaría con un equipo más grande. Novacomp informa que IBM Bob es mucho más que un generador de código. Proporciona un análisis contextual y detallado de la base de código, sugiere proactivamente mejoras estructurales y actualizaciones e incluso traza hojas de ruta para futuras opciones de actualización.

En este post, profundizaremos en el caso de uso principal, en los detalles de la arquitectura que IBM Bob modernizó y en los beneficios que IBM Bob proporcionó a Novacomp y a su cliente.