Novedades en la observabilidad de AWS: modernización de la IA, eficiencia de EKS y optimización de los costes de la nube

Amazon EKS se encuentra en el centro de muchas aplicaciones modernas y plataformas de IA. A medida que los clústeres escalan, el coste se vuelve tan crítico como el rendimiento. Por eso Instana ofrece una visibilidad unificada tanto del rendimiento como del gasto de Kubernetes, con Kubernetes Cost Reporting, impulsado por Kubecost, que ayuda a los equipos a correlacionar directamente el comportamiento de las aplicaciones con los costes reales de la infraestructura.

El coste también es un problema para muchos usuarios de CloudWatch, que además se enfrentan a la ineficiencia del sondeo tradicional de la herramienta. Con Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana solo consume los cambios métricos reales en lugar de sondear repetidamente los mismos datos. Esto reduce la latencia de los datos de CloudWatch entre un 70 % y un 80 %. Y lo que es más importante, reduce los costes de API y de ingestión, lo que permite una monitorización más escalable de CloudWatch a través de Instana. Aún mejor, combine estos Metric Streams con Amazon Data Firehose para obtener una telemetría más rápida y rentable en entornos AWS grandes con múltiples cuentas.