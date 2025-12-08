Inteligencia artificial Automatización de TI

Novedades en la observabilidad de AWS: modernización de la IA, eficiencia de EKS y optimización de los costes de la nube

Este año, Instana ha lanzado más de una docena de nuevas capacidades que abarcan la observabilidad de la IA, la nube nativa, AWS y Kubernetes.

Publicado el 8 de diciembre de 2025
En AWS re:Invent de este año, Instana lanzó nuevas capacidades importantes. El año pasado, hablamos de los modelos AWS Bedrock LLM y de la capacidad de Instana para monitorizar esas cargas de trabajo. Este año, las nuevas características de IA de Instana se centran en la IA agéntica en producción. Una diferencia es la mayor atención prestada a los costes generales de la nube, los costes de Kubernetes y los costes de IA.

Durante los últimos 12 meses, Instana ha lanzado más de una docena de nuevas capacidades que abarcan la observabilidad de la IA, la nube nativa, AWS y Kubernetes. A continuación, se muestra una muestra de las mejores.

Pase a una monitorización de EKS más eficiente y a pipelines de telemetría optimizadas en costes

Amazon EKS se encuentra en el centro de muchas aplicaciones modernas y plataformas de IA. A medida que los clústeres escalan, el coste se vuelve tan crítico como el rendimiento. Por eso Instana ofrece una visibilidad unificada tanto del rendimiento como del gasto de Kubernetes, con Kubernetes Cost Reporting, impulsado por Kubecost, que ayuda a los equipos a correlacionar directamente el comportamiento de las aplicaciones con los costes reales de la infraestructura.

El coste también es un problema para muchos usuarios de CloudWatch, que además se enfrentan a la ineficiencia del sondeo tradicional de la herramienta. Con Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana solo consume los cambios métricos reales en lugar de sondear repetidamente los mismos datos. Esto reduce la latencia de los datos de CloudWatch entre un 70 % y un 80 %. Y lo que es más importante, reduce los costes de API y de ingestión, lo que permite una monitorización más escalable de CloudWatch a través de Instana. Aún mejor, combine estos Metric Streams con Amazon Data Firehose para obtener una telemetría más rápida y rentable en entornos AWS grandes con múltiples cuentas.

Observabilidad para la IA agéntica y los flujo de trabajo centrados en el desarrollador

A medida que la IA agéntica entra en producción, los clientes están creando sistemas autónomos de múltiples pasos utilizando Amazon Bedrock AgentCore. Estos sistemas introducen una complejidad que la observabilidad tradicional tiene dificultades para gestionar. Instana ahora proporciona una observabilidad profunda para AgentCore mediante el consumo de señales de OpenTelemetry (OTel) directamente desde los agentes y la visualización de cadenas de razonamiento, llamadas a herramientas y comportamiento de modelos en contexto con la infraestructura de AWS.

Instana Observability también se está volviendo más conversacional. El Instana MCP Server, disponible como una lista gratuita en AWS Marketplace, permite a los desarrolladores consultar Instana utilizando lenguaje natural directamente desde Amazon Kiro IDE y Kiro CLI. Esto permite la resolución de problemas asistida por IA y un análisis más rápido de la causa raíz. Los ingenieros pueden hacer preguntas como “¿qué ha cambiado hoy en mi clúster EKS?” o “¿qué servicios tienen altas tasas de error?” y obtener conocimientos en tiempo real, lo que lleva la observabilidad asistida por IA directamente a los flujos de trabajo diarios de desarrollo y operaciones.

Observabilidad privada, segura y rentable para entornos globales de AWS

Instana amplió la compatibilidad con la observabilidad privada de principio a fin con AWS PrivateLink, lo que permite que la telemetría fluya sin direcciones IP públicas ni exposición a internet. Los datos viajan a través de la red troncal de baja latencia de AWS, lo que admite arquitecturas tanto dentro de la región como entre regiones para entornos regulados. Las primeras implementaciones de los clientes muestran reducciones del 70 al 90 % en los costes de salida de la red en comparación con las puertas de enlace NAT.

Para dar soporte a clientes globales y regulados, Instana también ha lanzado una nueva región SaaS en Singapur y un entorno SaaS AWS GovCloud (EE. UU.) alineado con los requisitos de FedRAMP.

Hacer que la observabilidad preparada para la IA sea accesible para todos los clientes de AWS

Instana ha ampliado su presencia AWS Marketplace para que los clientes puedan empezar a utilizarla con mayor rapidez: con una oferta SaaS de pago por uso con 14 días de prueba, una oferta autoalojada con QuickLaunch, el Instana Operador para la implementación de EKS y el Instana MCP Server para la observabilidad conversacional. Todas las ofertas están disponibles a través de los flujos de trabajo de compras estándar de AWS.

En AWS re:Invent, una cosa está clara: la modernización de la IA no consiste solo en crear sistemas más inteligentes, sino en operarlos con confianza. Durante el último año, IBM Instana y AWS han trabajado juntos para garantizar que los clientes que se modernizan con servicios como Amazon EKS y Amazon Bedrock dispongan de la base de observabilidad que necesitan para escalar, controlar los costes y llevar la IA agéntica a la producción con total confianza.

Puede ver estas capacidades en acción en esta repetición del webinar: Webinar: 3 clics para aclarar en la nube: reinventar la observabilidad de AWS con IBM Instana. 

Thanos Matzanas

Senior Product Manager, AWS Alliance Lead, Instana Observability

IBM