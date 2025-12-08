Novedades en la observabilidad de AWS: modernización de la IA, eficiencia de EKS y optimización de los costes de la nube

En AWS re:Invent de este año, Instana lanzó nuevas capacidades importantes. El año pasado, hablamos de los modelos AWS Bedrock LLM y de la capacidad de Instana para monitorizar esas cargas de trabajo. Este año, las nuevas características de IA de Instana se centran en la IA agéntica en producción. Una diferencia es la mayor atención prestada a los costes generales de la nube, los costes de Kubernetes y los costes de IA.
Durante los últimos 12 meses, Instana ha lanzado más de una docena de nuevas capacidades que abarcan la observabilidad de la IA, la nube nativa, AWS y Kubernetes. A continuación, se muestra una muestra de las mejores.