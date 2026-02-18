IBM ha publicado una nueva investigación de IDC que mapea los pasos de modernización de la red que las empresas están tomando para apoyar la IA en la producción
A medida que las organizaciones pasan las iniciativas de IA de las fases de prueba en la nube pública a implementaciones de producción en centros de datos locales, se enfrentan a nuevas exigencias en cuanto a velocidad, escala, resiliencia y seguridad.
Sin embargo, la última investigación de IDC muestra que las redes actuales, a menudo construidas sobre diseños heredados de tres niveles, tienen dificultades para cumplir con estos requisitos. Esta situación deja a las organizaciones expuestas a la complejidad operativa, los cuellos de botella en el rendimiento, la escasez de habilidades y un mayor riesgo de seguridad.
Las organizaciones deben replantearse la arquitectura y las operaciones de red (y colaborar con un proveedor experimentado) para planificar, diseñar y crear una plataforma segura y modernizada que reduzca el tiempo de inactividad, acelere la implementación y reduzca el riesgo operativo.
Las cargas de trabajo de IA se comportan de forma diferente a las aplicaciones empresariales tradicionales.
IDC destaca que la IA depende del tráfico masivo este-oeste, la conmutación de alta velocidad (400–800 GbE) y las vías predecibles de baja latencia para admitir una comunicación estrechamente acoplada de GPU a GPU y de GPU a almacenamiento, requisitos que las arquitecturas heredadas no pueden cumplir.
IDC cree que, a corto plazo, los centros de datos empresariales serán un modelo “híbrido” que operará una combinación de arquitecturas de red tradicionales de tres niveles (front-end) y de columna vertebral (back-end de tejido de IA). Este modelo híbrido satisface las necesidades de rendimiento de la IA, pero también introduce complejidad operativa, ya que los equipos deben gestionar múltiples topologías de red, mayores demandas de energía y refrigeración, y requisitos de cableado denso asociados a los sistemas de IA.
El comprador experimenta cuatro resultados:
IBM® TLS ayuda a las organizaciones a modernizar con metodologías estandarizadas, conocimientos habilitados por IA y experiencia multiproveedor para diseñar e implementar arquitecturas de redes híbridas. TLS reduce el riesgo al permitir que las redes soporten cargas de trabajo de IA a escala y mitiga aún más los errores de configuración y los tiempos de inactividad imprevistos.
IBM TLS también trabaja en estrecha colaboración con los principales proveedores de redes, como Cisco y Juniper. Combina su estrategia integrada de soporte para centros de datos con la solidez del portfolio de IBM Infrastructure para garantizar una integración y un soporte perfectos en entornos de red heterogéneos. Este enfoque ayuda a los clientes a acelerar la modernización con tecnologías OEM de confianza.
IDC identifica la preparación operativa, la posición de seguridad y la escasez de habilidades como las principales barreras para la adopción de la IA en toda la red. A medida que aumentan las cargas de trabajo de IA, los datos se mueven por más entornos (centros de datos, interconexiones, edge y multinube), lo que amplía la superficie de ataque y aumenta la necesidad de un diseño de red que priorice la seguridad.
Al mismo tiempo, los equipos de NetOps deben operar entornos híbridos con nuevas herramientas, procesos y marcos de automatización como AIOps o infraestructura como código. Sin esta preparación, las organizaciones se arriesgan a errores de configuración, a tiempos de resolución de incidentes más largos y a una mayor carga operativa.
Cinco resultados de experiencia del comprador
IBM TLS proporciona:
Esta combinación de IA, automatización y experiencia humana permite a los clientes crear redes seguras y resiliente en los centros de datos.
La adopción de la IA se está acelerando, lo que plantea nuevas exigencias a las redes empresariales. Las arquitecturas tradicionales no pueden sostener el volumen, la velocidad y los requisitos de seguridad de las cargas de trabajo de la IA moderna.
Según el estudio de IDC, “las organizaciones tendrán que replantearse el diseño de la red del centro de datos para soportar las cargas de trabajo de la IA. Este cambio requerirá migrar de diseños tradicionales de tres niveles a implementar arquitecturas de hoja y columna vertebrales modernizadas, que puedan soportar los altos volúmenes de datos necesarios para entrenamiento, ajuste fino e inferencia. Además, las organizaciones deben evaluar cuidadosamente los nuevos conmutadores de alta velocidad que entran en el mercado (400–800 GbE)”.
IBM Technology Lifecycle Services está preparado para ayudarle a navegar por esta transición de la IA proporcionando un centro de datos resistente habilitado por la IA, la automatización y la experiencia humana. Este enfoque le permite centrarse en hacer crecer el negocio y lograr resultados medibles.
IBM ha sido reconocida como líder en el IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment (#US53830325, octubre de 2025). Este logro subraya nuestras capacidades globales, nuestra escala y nuestras metodologías comprobadas para dar soporte a infraestructuras complejas y de misión crítica.
Consulte la guía completa de IDC sobre cómo la IA está remodelando el diseño, las operaciones y la seguridad de las redes.
Descargue el resumen ejecutivo de IDC: The Impact of AI Workloads on Networks and Their Operations
