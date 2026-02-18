Las cargas de trabajo de IA se comportan de forma diferente a las aplicaciones empresariales tradicionales.

IDC destaca que la IA depende del tráfico masivo este-oeste, la conmutación de alta velocidad (400–800 GbE) y las vías predecibles de baja latencia para admitir una comunicación estrechamente acoplada de GPU a GPU y de GPU a almacenamiento, requisitos que las arquitecturas heredadas no pueden cumplir.

IDC cree que, a corto plazo, los centros de datos empresariales serán un modelo “híbrido” que operará una combinación de arquitecturas de red tradicionales de tres niveles (front-end) y de columna vertebral (back-end de tejido de IA). Este modelo híbrido satisface las necesidades de rendimiento de la IA, pero también introduce complejidad operativa, ya que los equipos deben gestionar múltiples topologías de red, mayores demandas de energía y refrigeración, y requisitos de cableado denso asociados a los sistemas de IA.

El comprador experimenta cuatro resultados:

Mejora del rendimiento de la IA y de la velocidad de entrenamiento mediante rutas de datos de baja latencia

Reducción de los cuellos de botella de las capas de núcleo heredado y agregación

Aceleración del tiempo de obtención de valor para las iniciativas de IA garantizando que la red mantiene el ritmo

Mayor fiabilidad durante el entrenamiento y la inferencia de modelos

IBM® TLS ayuda a las organizaciones a modernizar con metodologías estandarizadas, conocimientos habilitados por IA y experiencia multiproveedor para diseñar e implementar arquitecturas de redes híbridas. TLS reduce el riesgo al permitir que las redes soporten cargas de trabajo de IA a escala y mitiga aún más los errores de configuración y los tiempos de inactividad imprevistos.

IBM TLS también trabaja en estrecha colaboración con los principales proveedores de redes, como Cisco y Juniper. Combina su estrategia integrada de soporte para centros de datos con la solidez del portfolio de IBM Infrastructure para garantizar una integración y un soporte perfectos en entornos de red heterogéneos. Este enfoque ayuda a los clientes a acelerar la modernización con tecnologías OEM de confianza.