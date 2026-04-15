¿Cómo pueden las organizaciones modernizar las operaciones de seguridad para obtener respuestas más rápidas y conectadas a los riesgos emergentes?
Durante años, las organizaciones han gestionado el riesgo centrándose en los fallos operativos, los errores humanos, la variabilidad de los procesos y el cumplimiento. Esas prioridades siguen siendo esenciales. Sin embargo, ahora el panorama del riesgo va más allá de la empresa.
Hoy en día, los operadores también se enfrentan a un conjunto cada vez mayor de perturbaciones externas que pueden ser muy cambiantes y difíciles de controlar. Estos incidentes pueden afectar a múltiples activos o áreas operativas a la vez, lo que ejerce presión sobre los tiempos de respuesta, la toma de decisiones y la coordinación entre departamentos.
Este cambio es importante porque muchas organizaciones siguen confiando en sistemas de seguridad y operaciones creados para un entorno de riesgo más estable. En ese contexto, el desafío ya no es documentar un incidente después de que ocurra. El desafío consiste, más bien, en lograr la visibilidad, la coordinación y la agilidad necesarias para responder mientras los acontecimientos aún se están desarrollando. IBM® Maximo Application Suite ayuda a las organizaciones a afrontar este desafío conectando datos de seguridad, activos y operativos, como demuestra la experiencia de Transpower.
Muchos procesos medioambientales, de salud y seguridad (EHS) se diseñaron principalmente para respaldar el cumplimiento, la investigación y la notificación posterior a los incidentes. Esas funciones siguen siendo importantes, pero pueden resultar insuficientes cuando la disrupción es dinámica, está distribuida y tiene un carácter urgente.
En muchas organizaciones, los datos sobre seguridad, protección y operaciones siguen estando almacenados en sistemas independientes. Los equipos suelen depender de las entradas manuales, los retrasos en las transferencias o la fragmentación de los flujos de trabajo. Durante una interrupción externa, esas brechas pueden retrasar la clasificación y el escalamiento y reducir la visibilidad de los activos afectados. Como consecuencia, a los equipos de operaciones, seguridad y respuesta les resulta más difícil actuar basándose en una visión común de la situación.
El resultado no es necesariamente una falta de capacidad. Lo más habitual es que se trate de una falta de capacidad de conexión.
Las organizaciones necesitan cada vez más saber no solo que se ha producido un incidente, sino también qué activos se encuentran en las inmediaciones y qué tareas se están llevando a cabo. También necesitan perspectivas sobre las implicaciones medioambientales que podrían seguir, qué cambios operativos son necesarios y cómo la restauración puede proceder de forma segura y eficiente. Eso requiere un modelo más adaptable para las operaciones de seguridad.
Un enfoque más resiliente de las operaciones de seguridad conecta los datos medioambientales, de seguridad, de operaciones y de activos para que los equipos puedan responder con mayor rapidez y contexto. Esto transforma la función de EHS, que hasta ahora era principalmente reactiva, en una que permite la preparación a nivel de toda la empresa.
En este contexto, la inteligencia de activos conectados, habilitada por plataformas como IBM Maximo Application Suite, adquiere una importancia estratégica. En lugar de tratar los incidentes, los permisos, las inspecciones, la ejecución del trabajo y la gestión del cambio como procesos separados, las organizaciones pueden reunirlos en un modelo operativo más coordinado.
Para los sectores de alto riesgo, ese modelo puede ayudar a mejorar varias áreas a la vez:
Estos avances no tienen que ver solo con la eficiencia, sino con las capacidades de resiliencia.
IBM Maximo Application Suite ayuda a las organizaciones a crear un enfoque más conectado y adaptable a la seguridad y el riesgo operativo. En entornos de alto riesgo, eso significa permitir que los equipos vayan más allá de la simple información estática y avancen hacia respuestas más coordinadas, conciencia contextual y mejora continua.
Cuando las interrupciones afectan a un área específica o a un clúster de activos, la inteligencia de localización se vuelve esencial. Las vistas basadas en mapas pueden ayudar a los equipos a comprender dónde se producen los incidentes en relación con infraestructuras críticas, como transformadores, sistemas de almacenamiento o unidades de procesamiento. Ese contexto puede mejorar la priorización y apoyar decisiones operativas más rápidas y mejor informadas.
En situaciones que cambian rápidamente, los equipos de campo necesitan la capacidad de captar información donde se está realizando el trabajo. Los flujos de trabajo compatibles con dispositivos móviles pueden permitir la notificación de incidentes, las inspecciones in situ, las evaluaciones y el inicio de acciones casi en tiempo real. Este enfoque puede ayudar a reducir los retrasos, mejorar la calidad de los datos y fortalecer la coordinación entre el personal de campo y los equipos de control.
La respuesta y la recuperación dependen de una ejecución disciplinada. Las capacidades digitales de control del trabajo pueden ayudar a los equipos a aislar de forma segura los sistemas afectados, gestionar los procedimientos de apagado y reinicio y coordinar las actividades de restauración con las protecciones adecuadas. Procedimientos como el permiso de trabajo, el bloqueo, el etiquetado y la evaluación de riesgos resultan más eficaces cuando forman parte de un flujo de trabajo integrado, en lugar de ser pasos inconexos.
La resiliencia no se construye en un solo evento. Se construye con el tiempo a través del aprendizaje. Las plataformas de seguridad modernas pueden ayudar a identificar patrones recurrentes, sacar a la luz clústeres de activos de mayor riesgo y conectar incidentes actuales con eventos históricos relevantes. Ese tipo de aprendizaje institucional favorece una planificación proactiva y una mayor preparación ante posibles perturbaciones futuras.
Transpower, que opera la red nacional de Nueva Zelanda, utilizó IBM Maximo Health, Safety and Environmental (HSE) para crear una visión más conectada de incidentes, peligros, evaluaciones de riesgos y localizaciones de activos.
Según Certus, la organización dependía anteriormente de múltiples sistemas heredados, lo que hacía que la elaboración de informes requiriera mucho trabajo y ralentizara las medidas correctivas. Con IBM Maximo HSE, Transpower obtuvo una visibilidad más clara de los riesgos, una mejor monitorización del progreso y un mayor soporte para la comunicación durante todo el proceso de escalado de riesgos. El enfoque de plataforma única simplificó las auditorías externas, mejoró la precisión de los informes y ayudó a la organización a tomar medidas correctivas de forma rápida y eficaz.
El ejemplo ilustra un punto más amplio: cuando la información sobre seguridad y activos está conectada, las organizaciones pueden mejorar la visibilidad, la coordinación y la velocidad de respuesta.
Para los operadores de infraestructuras críticas, la resiliencia ya no es un objetivo secundario. Se está convirtiendo en una capacidad operativa básica, que depende de datos conectados, flujos de trabajo coordinados y la capacidad de adaptarse bajo presión.
A medida que evolucionan los riesgos externos, las organizaciones tienen la oportunidad de replantearse el papel de los sistemas de seguridad en la empresa. El objetivo no es simplemente registrar lo ocurrido, sino crear la inteligencia operativa necesaria para responder con eficacia, recuperarse con seguridad y mejorar continuamente.
IBM Maximo apoya ese cambio ayudando a las organizaciones a conectar procesos de seguridad, activos y operativos de formas que refuercen la respuesta y la resiliencia a largo plazo.
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