Durante años, las organizaciones han gestionado el riesgo centrándose en los fallos operativos, los errores humanos, la variabilidad de los procesos y el cumplimiento. Esas prioridades siguen siendo esenciales. Sin embargo, ahora el panorama del riesgo va más allá de la empresa.

Hoy en día, los operadores también se enfrentan a un conjunto cada vez mayor de perturbaciones externas que pueden ser muy cambiantes y difíciles de controlar. Estos incidentes pueden afectar a múltiples activos o áreas operativas a la vez, lo que ejerce presión sobre los tiempos de respuesta, la toma de decisiones y la coordinación entre departamentos.

Este cambio es importante porque muchas organizaciones siguen confiando en sistemas de seguridad y operaciones creados para un entorno de riesgo más estable. En ese contexto, el desafío ya no es documentar un incidente después de que ocurra. El desafío consiste, más bien, en lograr la visibilidad, la coordinación y la agilidad necesarias para responder mientras los acontecimientos aún se están desarrollando. IBM® Maximo Application Suite ayuda a las organizaciones a afrontar este desafío conectando datos de seguridad, activos y operativos, como demuestra la experiencia de Transpower.