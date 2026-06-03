Dentro de la arquitectura de IBM que impulsa la participación de los aficionados en el US Open

La pila de datos, IA y nube híbrida de IBM ayudó a la USTA a crear una plataforma de perspectivas rápida y escalable para el evento más importante del tenis, que proporcionaba a los fanáticos el contexto, las predicciones y la narrativa en tiempo real.
En el US Open, el momento más importante de la cancha no siempre se desprende del marcador. Un jugador puede perder dos sets y aun así empezar a ganar impulso. Un aficionado ocasional que abra la aplicación del US Open podría ver más de una docena de partidos a la vez y necesitar una respuesta rápida: ¿qué partido merece mi atención ahora mismo?
Este es el desafío detrás de Live Likelihood to Win, un motor de predicción con IA en IBM® SlamTracker. Actualizado después de cada punto, predice qué jugador tiene más probabilidades de ganar y cómo cambia esa probabilidad a medida que cambia el impulso.
La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) organiza anualmente el US Open como su torneo de Grand Slam en Flushing Meadows, Nueva York. Durante el torneo, más de 14 millones de usuarios únicos participan en la aplicación y el sitio web del US Open. Detrás de esa experiencia, hay más de 7 millones de puntos de datos, y cada punto produce más de 150 variables como la velocidad del servicio, la longitud del peloteo y la colocación del golpe.
El reto era hacer que esos datos en vivo fueran útiles en tiempo real, a escala de torneo, sin convertir el producto en un panel de control. Al crear con la IA y los productos de datos de IBM, la USTA convirtió la predicción de partidos en una plataforma escalable de perspectivas para juegos impredecibles, picos de tráfico globales y expectativas crecientes de los aficionados.
Los resultados en directo indican a los aficionados quién ganó el último punto, partido o set. No siempre muestran si un partido se está apretando, si el impulso ha cambiado o si un partido rutinario se está convirtiendo en algo digno de ver.
Live Likelihood to Win llena ese vacío. En IBM SlamTracker, aparece como un gráfico punto por punto que ofrece a los aficionados una visión continuamente actualizada de la dirección del partido.
Esa simplicidad importa cuando los aficionados pueden tener hasta 20 partidos para elegir a la vez. Un usuario avanzado puede querer estadísticas detalladas de los jugadores. Un aficionado ocasional podría querer saber si debería abrir una transmisión en directo. El mismo sistema debe servir a ambos comportamientos.
Los principios de diseño eran prácticos. La predicción tenía que reflejar el partido actual punto por punto porque el tenis no tiene una duración fija. La experiencia tenía que ser rápida, con solo una ventana de 5 a 10 segundos para ingerir datos, recalcular las probabilidades y publicar la actualización. También había que confiar en el output: lo suficientemente receptivo como para capturar los momentos decisivos, pero lo suficientemente estable como para no parecer ruidoso.
Ese requisito de confianza moldeó el diseño del modelo. El equipo construyó métricas internas de narración para medir si la predicción se mantenía estable durante el juego estable, reaccionaba a cambios reales de impulso e identificaba al probable ganador desde el principio sin reaccionar de forma exagerada al ruido.
La arquitectura técnica detrás de Live Likelihood to Win utiliza un diseño multicapa que separa la inteligencia previa al partido de la ejecución en vivo punto por punto. Combina datos históricos y en tiempo real para generar predicciones. El modelo se basa en más de 20 años de datos históricos y más de 7 millones de puntos de datos en tiempo real.
Una decisión clave de ingeniería fue la opción de utilizar los métodos computacionales correctos en los momentos correctos. La capa previa al partido contiene más datos y puede utilizar modelos de ingeniería de características y machine learning más ricos porque tiene más tiempo para calcular. Sin embargo, los datos de la capa punto por punto requieren un enfoque más rápido, basado en la simulación, para seguir el ritmo de los puntos de datos entrantes una vez que comienza el juego.
Comenzando en el cuadro azul "fuentes de datos" en el lado izquierdo del diagrama anterior, la capa previa al partido se utiliza para establecer la probabilidad de referencia incluso antes de que comience un partido. Los datos provienen de fuentes de datos estructuradas y datos no estructurados.
Estas fuentes incluyen los rankings de jugadores de la Association of Tennis Professionals (ATP) y la Women's Tennis Association (WTA), así como datos históricos de rendimiento directo de Sportradar. También incluyen señales de expertos y medios de comunicación surgidas a través de IBM Discovery y predictores de tenis definidos a medida desarrollados específicamente para el torneo.
A continuación, cuando comienza el partido, los datos empiezan a fluir hacia la capa punto por punto. Aquí, la puntuación en vivo y la telemetría del juego se ingieren continuamente. Las estadísticas del partido, incluidas la velocidad de servicio, las estadísticas del partido, los aces, las dobles faltas, los errores no forzados, la duración del peloteo, la distancia recorrida, la volea y las estadísticas de devolución, también se consumen en tiempo real.
Lo que la hace especialmente potente es que la probabilidad de victoria no es estática. Se actualiza dinámicamente después de cada punto, recalculando continuamente la probabilidad de que cada jugador gane en función de lo que sucede en vivo en la cancha.
IBM watsonx.data es la base de datos unificada (el cuadro rosa "Datos unificados" del diagrama). Esta capa reúne datos históricos de tenis, transmisiones en directo de Sportradar y datos de partidos de la USTA en tiempo real. Los datos se gestionan a través de IBM Db2, IBM Cloudant e IBM Cloud Object Storage, lo que proporciona al sistema una base tanto para el entrenamiento de modelos por lotes como para análisis en tiempo real.
La capa previa al partido realiza un importante trabajo analítico antes de que comience el partido. Los modelos de machine learning consumen señales, incluyendo informes de medios sobre el rendimiento previo de los jugadores y datos de enfrentamientos previos entre los rivales. Estas señales se combinan en predictores como el Watson Power Index, que proporciona una visión estructurada de la fuerza del jugador y el contexto del partido.
El sistema también tiene en cuenta casos en los que la atención mediática o las señales narrativas pueden sesgar una visión puramente estadística del ganador previsto. Un módulo de predicción de picos identifica esas anomalías y ajusta su influencia, de modo que el modelo puede incluir señales contextuales sin dejar que abrumen la predicción central.
Al comenzar la partida, los eventos en directo se transmiten a través de un marco de publicación/suscríbase por telemetría en cola de mensajes (MQTT) y se procesan punto por punto a través de 20+ pods Red Hat OpenShift. Además, el output se consolida a partir de los datos en directo y previos al partido y lo cura antes de enviarlo al motor de predicción en directo a través de Apache Kafka.
La carga útil de Kafka puede incluir quién ganó el punto, si fue un as, la longitud del peloteo, el tipo de tiro, la posición de la bola y la posición del jugador. El modelo de capas en vivo utiliza técnicas de simulación deterministas y estadísticas a partir del estado actual del partido, combinando el impulso actual, el rendimiento en la pista y la capacidad histórica para actualizar la predicción después de cada punto.
La separación entre el contexto previo al partido y la simulación en vivo hace que el objetivo de latencia sea alcanzable. El sistema no intenta hacer todos los cálculos después de cada punto. Realiza un cálculo más pesado por adelantado y, a continuación, mantiene la capa activa centrada en las actualizaciones rápidas que pueden funcionar dentro de la ventana requerida de 5 a 10 segundos.
Los output se empaquetan como feeds de coincidencia JSON, persisten en IBM Cloud Object Storage y se distribuyen globalmente a través de la red de entrega de contenido (CDN) de IBM. Ese feed impulsa las aplicaciones web y móviles del US Open. La IBM CDN fue elegida porque soportaba los requisitos de latencia y, al mismo tiempo, podía escalar durante picos globales de tráfico en las finales masculinas y femeninas.
La distribución de datos es una capacidad crítica para esta aplicación. El US Open crea un patrón de actividad intenso: un evento anual relativamente corto con enormes picos de tráfico. La distribución global requiere una alta disponibilidad. Los requisitos exigían gestionar picos de tráfico de hasta 5000 % y mantener un tiempo de actividad del 99,999 %.
El uso de Red Hat OpenShift, la implementación automatizada, la observabilidad, las máquinas tolerantes a fallos en AWS e IBM Cloud y la entrega basada en CDN le dan a la USTA un modelo operativo más escalable que el que proporcionaría un servicio de predicción único.
El resultado es una experiencia de IA que puede entretener y ayudar a dirigir la atención de los fans hacia los momentos más importantes durante la partida en directo. Comprender cuándo se producen cambios de impulso en un partido también crea señales útiles para otros equipos de la USTA. Los cambios de impulso pueden ayudar a los equipos editoriales a comprender dónde cambió el impulso del partido.
Por ejemplo, esta información puede informar los flujos de trabajo para crear vídeos destacados. Con el tiempo, pueden admitir alertas proactivas para los fanáticos, como identificar cuándo se está produciendo una sorpresa o cuando un jugador ha tomado el control de un partido.
La plataforma se ejecuta en Red Hat OpenShift (como se indica en el recuadro verde en la parte inferior del diagrama), con los componentes implementados como microservicios. Red Hat OpenShift proporciona orquestación, resiliencia y escalabilidad flexible. IBM Terraform admite infraestructura como código, lo que ayuda a automatizar el aprovisionamiento y la implementación del entorno. IBM Instanaproporciona observabilidad en los pods, servicios y dependencias de Red Hat OpenShift, lo cual es esencial cuando un sistema de microservicios en tiempo real debe funcionar de forma fiable durante un evento breve y de alta visibilidad.
IBM Consulting diseñó e integró la solución de extremo a extremo, conectando la base de datos, el modelado de IA, el procesamiento en tiempo real, la capa de entrega y la experiencia de cara a los ventiladores en un único sistema de producción.
Live Likelihood to Win debutó como una característica orientada a los aficionados, pero su mayor valor proviene de convertirse en la base de cómo el US Open convierte los datos del tenis en directo en información útil.
Para los aficionados, el beneficio es inmediato. En lugar de escanear los resultados y adivinar qué partido se está calentando, pueden usar una señal de predicción en vivo para comprender el estado actual del juego. En lugar de ver solo datos en bruto de los partidos, obtienen contexto, impulso y narrativa.
Para la USTA, el sistema crea una capa reutilizable para futuras experiencias digitales. Las mismas señales subyacentes pueden respaldar IBM SlamTracker, experiencias de aplicaciones, flujos de trabajo editoriales, resúmenes, alertas de partidos y recorridos de aficionados más personalizados. A medida que los modelos y las explicaciones mejoran, la experiencia puede moverse más allá de mostrar que una predicción cambió para explicar por qué cambió.
Para los ingenieros y los equipos de producto, la lección es clara: la IA de producción tiene éxito cuando está integrada en un flujo de trabajo real, respaldada por una infraestructura de datos fiable y ajustada a la experiencia a la que sirve.
En el US Open, la IA no es una característica independiente añadida a un marcador. Forma parte de un sistema en tiempo real, basado en la pila de datos, IA y nube híbrida de IBM, diseñado para ayudar a millones de aficionados a entender lo que ocurre en la cancha, tal como sucede.
Descubre cómo trabaja la USTA con IBM