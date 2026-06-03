Dentro de la arquitectura de IBM que impulsa la participación de los aficionados en el US Open

En el US Open, el momento más importante de la cancha no siempre se desprende del marcador. Un jugador puede perder dos sets y aun así empezar a ganar impulso. Un aficionado ocasional que abra la aplicación del US Open podría ver más de una docena de partidos a la vez y necesitar una respuesta rápida: ¿qué partido merece mi atención ahora mismo?

Este es el desafío detrás de Live Likelihood to Win, un motor de predicción con IA en IBM® SlamTracker. Actualizado después de cada punto, predice qué jugador tiene más probabilidades de ganar y cómo cambia esa probabilidad a medida que cambia el impulso.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) organiza anualmente el US Open como su torneo de Grand Slam en Flushing Meadows, Nueva York. Durante el torneo, más de 14 millones de usuarios únicos participan en la aplicación y el sitio web del US Open. Detrás de esa experiencia, hay más de 7 millones de puntos de datos, y cada punto produce más de 150 variables como la velocidad del servicio, la longitud del peloteo y la colocación del golpe.

El reto era hacer que esos datos en vivo fueran útiles en tiempo real, a escala de torneo, sin convertir el producto en un panel de control. Al crear con la IA y los productos de datos de IBM, la USTA convirtió la predicción de partidos en una plataforma escalable de perspectivas para juegos impredecibles, picos de tráfico globales y expectativas crecientes de los aficionados.