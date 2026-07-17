El diagrama de arquitectura muestra una implementación MICC híbrida que separa el contenido controlado por el cliente, la ingesta, el procesamiento local, los servicios seleccionados de IBM Cloud y las salidas del sistema descendente. El diseño se mueve de izquierda a derecha:

Los repositorios empresariales alimentan una capa de ingesta La capa de ingesta incorpora contenido a la plataforma MICC local MICC orquesta los servicios de inteligencia y gobierno de documentos Las cargas de trabajo seleccionadas se conectan de forma segura a IBM Cloud La plataforma devuelve documentos clasificados, resúmenes, metadatos, alertas de datos sensibles, informes duplicados, recomendaciones de retención, colas de revisión humana y resultados de cumplimiento.

La primera capa es donde MICC se conecta a las fuentes de contenido de una organización. Vale la pena destacar la diversidad de fuentes aquí, ya que el gobierno documental rara vez comienza en un sistema limpio. La mayoría de las organizaciones necesitan comprender el contenido distribuido entre los antiguos archivos compartidos, los sistemas de línea de negocio y las herramientas de colaboración antes de poder decidir qué migrar, conservar o eliminar.

La segunda capa es la capa de ingestión, que el diagrama actualizado hace más explícita. MICC puede incorporar contenido a través de API, acceso compartido de red SMB, conexiones directas a bases de datos y Microsoft Graph API.

La capa de ingesta también incluye MICC Import con conectores integrados para la importación y transferencia. La transferencia segura utiliza el patrón de acceso a la fuente adecuado: API, SMB o API de Graph sobre TLS, según corresponda. Eso mantiene la ingestión vinculada a las restricciones del sistema fuente del cliente, en lugar de forzar a todos los repositorios a adoptar un modelo de conector.

La tercera capa es la plataforma MICC, implementada en las instalaciones para la inteligencia y el gobierno de contenidos. Dentro de MICC, un orquestador de procesamiento coordina servicios especializados en lugar de tratar el análisis de documentos como una gran tarea. El flujo de trabajo puede comenzar con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer texto de imágenes o documentos. A continuación, puede llamar al servicio de clasificación para añadir una etiqueta de tipo de documento, como una factura, un formulario W7 o un informe.

Un servicio de detección del RGPD identifica elementos sensibles como números de la Seguridad Social, direcciones de correo electrónico, nombres personales y otros datos regulados. Un servicio de enriquecimiento de metadatos y contenidos añade resúmenes, temas, palabras clave e información de identificación personal (PII) o información sanitaria protegida (PHI). Un servicio de detección de duplicados identifica entonces los duplicados exactos y los casi duplicados.

La capa MICC local también incluye una base de datos de repositorio de metadatos que utiliza MySQL Community Edition, instalada localmente o en Azure o IBM Cloud, según el modelo de implementación. El portal web de MICC ofrece a los usuarios un lugar para buscar, revisar clasificaciones, ejecutar informes y administrar flujos de trabajo. El componente de revisión humana y flujo de trabajo permite a los revisores aprobar o rechazar los hallazgos y las acciones de retención antes de que los documentos se eliminen o se muevan hacia adelante en el proceso de gobierno.

El diagrama muestra conexiones TLS seguras entre MICC y los servicios en la nube de IBM. watsonx.ai se utiliza para la clasificación, específicamente para añadir etiquetas de clasificación de documentos. El OCR de IBM extrae texto de imágenes o imágenes en PDF. Los servicios de IA de IBM apoyan la detección de RGPD y PII identificando datos sensibles como información relacionada con el RGPD, PII y PHI. Esa división mantiene el principal entorno de procesamiento MICC en las instalaciones, al tiempo que proporciona a Migrato una forma de utilizar los servicios en la nube de IBM para funciones específicas de IA y OCR.

En la parte inferior del diagrama está la base de implementación. MICC puede ejecutarse en máquinas virtuales, Kubernetes o contenedores, con aplicaciones compatibles creadas como aplicaciones Java en una plataforma Windows local. La capa de base de datos utiliza MySQL Community Edition, el almacenamiento usa almacenamiento basado en disco y la línea de base de hardware enumerada incluye 64 GB de memoria, una SSD de 1 TB y varios núcleos de CPU.

La seguridad, el gobierno y las operaciones abarcan toda la arquitectura. MICC puede automatizar la clasificación y las recomendaciones a escala, pero no elimina el control del cliente sobre el contenido confidencial o las decisiones finales de gobierno.