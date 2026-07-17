Migrato utiliza capacidades de IA de IBM y nube híbrida para ayudar a las organizaciones a clasificar, limpiar y gobernar millones de documentos no estructurados, de modo que sus clientes puedan encontrar la información adecuada más rápido, reducir riesgos de privacidad y evitar migrar contenido que ya no necesitan.
La digitalización de los registros en papel resuelve un gran problema y crea otro: las organizaciones pueden dejar de gestionar cajas de papel, pero aún necesitan entender qué hay dentro de años de archivos de Word, PDF, correos electrónicos, escaneos, imágenes y hojas de cálculo dispersos en repositorios.
Migrato BV, con sede en los Países Bajos, ayuda a las organizaciones a poner orden en los datos no estructurados al ayudar a analizar, hacer inventario, limpiar y migrar el contenido que no se encuentra en filas ordenadas de la base de datos. La plataforma MICC (Migrato Intelligent Content Classifier) de la empresa analiza todos estos datos y convierte el contenido no estructurado en información de búsqueda, clasificada y gobernada que los empleados pueden utilizar realmente.
La situación puede complicarse rápidamente. Un municipio puede tener muchos terabytes de contenido histórico en unidades de red, SharePoint, sistemas de gestión de documentos heredados y aplicaciones empresariales.
En algunas implementaciones, MICC puede necesitar inspeccionar millones de documentos. En entornos municipales, el contenido almacenado suele incluir duplicados exactos, casi duplicados, tipos de archivos obsoletos, currículums conservados más tiempo del permitido e información sensible de los empleados almacenada en el lugar equivocado. En una variedad de casos de uso, el contenido protegido, incluidos los números de cuenta bancaria y otra información de identificación personal (PII), debe permanecer en las instalaciones.
Esta publicación explica cómo Migrato creó MICC como una plataforma híbrida de inteligencia y gobierno de documentos de IA utilizando watsonx.ai, IBM Cloud, bibliotecas de IA y PLN de IBM y colaboración con IBM Build Labs. La plataforma resultante ayuda a los clientes a clasificar grandes volúmenes de contenido a escala, manteniendo la información confidencial bajo el control del cliente.
A primera vista, la migración de documentos parece un simple trabajo de "mover de A a B". Para las organizaciones reguladas, esta migración es mucho más compleja. Antes de poder mover el contenido, los equipos tienen que entender qué se debe mover, qué documentos se deben conservar, qué se debe eliminar y qué se debe mostrar para su reutilización.
Este desafío es especialmente importante para los municipios, las agencias de gobierno, las aseguradoras, los bancos y las universidades. Los empleados de estas organizaciones a menudo necesitan responder a solicitudes de información pública, encontrar registros para procesos empresariales o demostrar el cumplimiento de las normas de privacidad y conservación.
MICC ayuda a analizar el significado y el contexto de los documentos en lugar de buscar solo palabras clave. La plataforma clasifica los documentos por intención, detecta duplicados exactos y casi duplicados, identifica información confidencial como nombres, números de cuentas bancarias internacionales (IBAN) y números de servicio al ciudadano (un identificador personal emitido por el gobierno que se utiliza en los Países Bajos).
El valor se hace evidente en el trabajo diario. Por ejemplo, una solicitud de información pública en virtud de la Ley de Gobierno Abierto de los Países Bajos, conocida como solicitud WOO, puede requerir que los empleados busquen información relevante en muchos repositorios.
Con MICC, los usuarios pueden empezar a partir de un inventario informado de lo que tiene la organización en lugar de buscar manualmente en cada sistema. En el caso de los equipos de gestión de archivos, la plataforma puede recomendar documentos para su conservación, caducidad o eliminación, al tiempo que permite que un revisor humano mantenga el control antes de que se elimine nada.
Migrato diseñó MICC para equilibrar dos prioridades: mantener el contenido sensible del cliente cerca del entorno del cliente y, al mismo tiempo, utilizar una IA escalable donde pueda añadir velocidad e inteligencia.
El diagrama de arquitectura muestra una implementación MICC híbrida que separa el contenido controlado por el cliente, la ingesta, el procesamiento local, los servicios seleccionados de IBM Cloud y las salidas del sistema descendente. El diseño se mueve de izquierda a derecha:
La primera capa es donde MICC se conecta a las fuentes de contenido de una organización. Vale la pena destacar la diversidad de fuentes aquí, ya que el gobierno documental rara vez comienza en un sistema limpio. La mayoría de las organizaciones necesitan comprender el contenido distribuido entre los antiguos archivos compartidos, los sistemas de línea de negocio y las herramientas de colaboración antes de poder decidir qué migrar, conservar o eliminar.
La segunda capa es la capa de ingestión, que el diagrama actualizado hace más explícita. MICC puede incorporar contenido a través de API, acceso compartido de red SMB, conexiones directas a bases de datos y Microsoft Graph API.
La capa de ingesta también incluye MICC Import con conectores integrados para la importación y transferencia. La transferencia segura utiliza el patrón de acceso a la fuente adecuado: API, SMB o API de Graph sobre TLS, según corresponda. Eso mantiene la ingestión vinculada a las restricciones del sistema fuente del cliente, en lugar de forzar a todos los repositorios a adoptar un modelo de conector.
La tercera capa es la plataforma MICC, implementada en las instalaciones para la inteligencia y el gobierno de contenidos. Dentro de MICC, un orquestador de procesamiento coordina servicios especializados en lugar de tratar el análisis de documentos como una gran tarea. El flujo de trabajo puede comenzar con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer texto de imágenes o documentos. A continuación, puede llamar al servicio de clasificación para añadir una etiqueta de tipo de documento, como una factura, un formulario W7 o un informe.
Un servicio de detección del RGPD identifica elementos sensibles como números de la Seguridad Social, direcciones de correo electrónico, nombres personales y otros datos regulados. Un servicio de enriquecimiento de metadatos y contenidos añade resúmenes, temas, palabras clave e información de identificación personal (PII) o información sanitaria protegida (PHI). Un servicio de detección de duplicados identifica entonces los duplicados exactos y los casi duplicados.
La capa MICC local también incluye una base de datos de repositorio de metadatos que utiliza MySQL Community Edition, instalada localmente o en Azure o IBM Cloud, según el modelo de implementación. El portal web de MICC ofrece a los usuarios un lugar para buscar, revisar clasificaciones, ejecutar informes y administrar flujos de trabajo. El componente de revisión humana y flujo de trabajo permite a los revisores aprobar o rechazar los hallazgos y las acciones de retención antes de que los documentos se eliminen o se muevan hacia adelante en el proceso de gobierno.
El diagrama muestra conexiones TLS seguras entre MICC y los servicios en la nube de IBM. watsonx.ai se utiliza para la clasificación, específicamente para añadir etiquetas de clasificación de documentos. El OCR de IBM extrae texto de imágenes o imágenes en PDF. Los servicios de IA de IBM apoyan la detección de RGPD y PII identificando datos sensibles como información relacionada con el RGPD, PII y PHI. Esa división mantiene el principal entorno de procesamiento MICC en las instalaciones, al tiempo que proporciona a Migrato una forma de utilizar los servicios en la nube de IBM para funciones específicas de IA y OCR.
En la parte inferior del diagrama está la base de implementación. MICC puede ejecutarse en máquinas virtuales, Kubernetes o contenedores, con aplicaciones compatibles creadas como aplicaciones Java en una plataforma Windows local. La capa de base de datos utiliza MySQL Community Edition, el almacenamiento usa almacenamiento basado en disco y la línea de base de hardware enumerada incluye 64 GB de memoria, una SSD de 1 TB y varios núcleos de CPU.
La seguridad, el gobierno y las operaciones abarcan toda la arquitectura. MICC puede automatizar la clasificación y las recomendaciones a escala, pero no elimina el control del cliente sobre el contenido confidencial o las decisiones finales de gobierno.
El mayor cambio es de la búsqueda básica a la comprensión de documentos. Un sistema de búsqueda tradicional puede saber si una frase aparece en un archivo. MICC va más allá para determinar qué es el documento, qué información confidencial contiene, si ya existen versiones similares y qué regla de gobierno debe aplicarse.
Ese cambio cambia el modelo operativo de los equipos de registros. En lugar de revisar y etiquetar manualmente cada documento antes de que pueda organizarse, los equipos pueden utilizar la clasificación asistida por IA para generar recomendaciones en grandes volúmenes de contenido. Los revisores humanos mantienen el control, validan los resultados y aprueban las decisiones de eliminación. Esa división del trabajo es importante en entornos regulados donde la IA reduce el trabajo repetitivo sin convertirse en la autoridad final para decisiones críticas que afectan al cumplimiento, la privacidad o la conservación de registros.
El valor empresarial proviene de reducir el volumen de contenido que debe migrarse, almacenarse y revisarse manualmente. Por ejemplo, es posible que ya no se necesite hasta el 70 % del contenido almacenado por los gobiernos municipales. Los duplicados exactos pueden representar aproximadamente el 30 % de todos los datos, y otro 10 % se atribuye a casi duplicados, como documentos de Word, PDF y copias firmadas del mismo registro. Evitar la migración de contenido obsoleto o duplicado puede reducir el crecimiento del almacenamiento, la presión de las licencias en la nube y la limpieza de registros posteriores.
El papel de IBM refuerza MICC de tres maneras:
Para las organizaciones con millones de documentos, escalar el gobierno de documentos aumentando el personal no es sostenible. El trabajo es repetitivo, los repositorios suelen estar fragmentados y el riesgo de pasar por alto el contenido confidencial aumenta a medida que aumentan los volúmenes.
La plataforma MICC de Migrato aborda este desafío al centrar el trabajo que realiza cada capa en tareas limitadas. El contenido permanece principalmente bajo el control del cliente. MICC gestiona el inventario, la lógica de clasificación, las recomendaciones de retención y el flujo de trabajo del usuario. Las capacidades de IA de IBM apoyan la comprensión, resumen y clasificación del lenguaje, mientras que IBM Cloud gestiona cargas de trabajo seleccionadas de alta velocidad. Los revisores humanos siguen siendo responsables de las decisiones finales, incluyendo si el contenido debe conservarse, publicarse o eliminarse.
Este enfoque ofrece a los usuarios finales una mejor experiencia, un acceso más rápido a la información, menos clasificación manual, controles de privacidad más sólidos y repositorios más limpios. También ofrece a los equipos técnicos un modelo de implementación repetible que puede apoyar a una amplia gama de organizaciones de clientes con mucho documento, en distintos sectores, sin reconstruir la base para cada cliente.
Al combinar MICC con la IA de IBM, el procesamiento selectivo de IBM Cloud y el gobierno revisado por humanos, Migrato ha convertido la migración de documentos en un negocio de inteligencia de documentos escalable. El resultado es una plataforma sólida que ayuda a los clientes y empleados a encontrar lo que necesitan, eliminar lo que ya no necesitan y gobernar el contenido sensible sin entregar el control de todo el repositorio a la capa de IA.