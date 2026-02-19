IBM MQ AI Agents: mensajería para la era autónoma

Imagine que cada administrador de MQ tiene acceso a MQ profundo y contextual exactamente cuando lo necesita, sin buscar comandos, sin buscar en guías de estrategias o documentación, sin escalar solo para entender qué es lo que está mal. Ese es el problema para el que se diseñaron IBM MQ Agents.

Si dirige las operaciones de TI o la estrategia de integración, es probable que se haya enfrentado a este momento: “¿Por qué no fluyen mis mensajes?”

Es una pregunta sencilla con graves consecuencias. Cuando los mensajes se estancan:

Los pedidos pueden dejar de procesarse

Las aplicaciones pueden realizar copias de seguridad

Los sistemas orientados al cliente pueden ralentizarse

Es posible que los equipos de TI se alejen del trabajo planificado para investigar

Identificar la causa raíz no suele ser sencillo, especialmente en modelos híbridos de MQ que abarcan plataformas, aplicaciones y modelos de implementación.

Hay dos factores que tienden a amplificar el desafío:

La experiencia en MQ suele concentrarse en un pequeño número de personas, lo que limita la rapidez con la que se pueden entender y resolver los problemas.

La solución de problemas está fragmentada e implica varias herramientas, transferencias, pasos de recopilación de datos o contratación de soporte.

Mientras tanto, el impacto empresarial crece rápidamente. En todos los sectores, desde la banca y el comercio minorista hasta la fabricación y la sanidad, incluso la interrupción breve de la mensajería puede traducirse en importantes costes operativos y financieros.