Inversión de IBM en QEDMA: acelerando el futuro cuántico

A pesar del rápido progreso del hardware cuántico, los errores siguen siendo un reto importante para la computación cuántica. Los qubits, los componentes básicos de los ordenadores cuánticos, son muy sensibles al ruido y la decoherencia. Sin estrategias sólidas de gestión de errores, no se puede aprovechar todo el potencial de la computación cuántica.

Aquí es donde entra QEDMA. Fundada en 2020 por los físicos cuánticos Dr. Asif Sinay, el profesor Dorit Aharonov y el profesor Netanel Lindner, QEDMA se centra en soluciones de resiliencia que hacen que la computación cuántica sea práctica hoy en día.

La misión de QEDMA es clara: impulsar al mundo hacia la ventaja algorítmica cuántica mediante el desarrollo de productos de software que mejoren el rendimiento de los ordenadores cuánticos.