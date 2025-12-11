Inversión de IBM en QEDMA: acelerando el futuro cuántico
Al apoyar a innovadores como QEDMA, IBM está construyendo un ecosistema cuántico sólido que acerca la promesa de una ventaja cuántica a la realidad.
A pesar del rápido progreso del hardware cuántico, los errores siguen siendo un reto importante para la computación cuántica. Los qubits, los componentes básicos de los ordenadores cuánticos, son muy sensibles al ruido y la decoherencia. Sin estrategias sólidas de gestión de errores, no se puede aprovechar todo el potencial de la computación cuántica.
Aquí es donde entra QEDMA. Fundada en 2020 por los físicos cuánticos Dr. Asif Sinay, el profesor Dorit Aharonov y el profesor Netanel Lindner, QEDMA se centra en soluciones de resiliencia que hacen que la computación cuántica sea práctica hoy en día.
La misión de QEDMA es clara: impulsar al mundo hacia la ventaja algorítmica cuántica mediante el desarrollo de productos de software que mejoren el rendimiento de los ordenadores cuánticos.
La misión de IBM es llevar la computación cuántica útil al mundo. Consideramos la computación cuántica como una tecnología transformadora que desbloqueará enormes oportunidades científicas y transformará sectores.
IBM puso el primer ordenador cuántico en la nube en 2016. Desde entonces, IBM se ha centrado en ofrecer los mejores kits de desarrollo de hardware y software cuánticos para que los desarrolladores creen algoritmos y aplicaciones que creen un valor empresarial real.
IBM Ventures desempeña un papel clave en esta visión al invertir en nuevas empresas que están desarrollando software, aplicaciones y algoritmos cuánticos. Estas inversiones aceleran la innovación y aportan los beneficios de la computación cuántica a los clientes de IBM y al ecosistema en general.
Los métodos tradicionales de corrección de errores requieren una enorme cantidad de qubits, que el hardware actual simplemente no tiene. La solución insignia de QEDMA, QESEM, funciona con los sistemas de qubits limitados actuales. Se aprovecha de dos técnicas clave:
Mediante la combinación de estos enfoques, QEDMA permite a los desarrolladores de aplicaciones cuánticas y algoritmos cuánticos conseguir mejoras significativas en el rendimiento hoy mismo, sin esperar a futuros avances en el hardware. Es un paso crítico hacia la ventaja cuántica. La ventaja cuántica es el punto en el que un ordenador cuántico puede ejecutar un cálculo con más precisión, barato o eficiencia que un ordenador clásico.
Los objetivos de QEDMA son desarrollar métodos de próxima generación que combinen la mitigación de errores con la corrección de errores. Este proceso va a reducir significativamente las necesidades de qubits y a aumentar la complejidad y el tamaño del circuito a medida que el sector siga haciendo mejoras en la corrección de errores.
La participación de IBM en la ronda de financiación Serie A de QEDMA por valor de 26 millones de dólares, liderada por Glilot Capital Partners, subraya el compromiso de la empresa con la aceleración del futuro cuántico.
Esta inversión refleja:
La resiliencia al ruido no es solo un desafío técnico: es un factor clave para desbloquear aplicaciones cuánticas en distintos sectores. Al apoyar a innovadores como QEDMA, IBM está construyendo un sólido ecosistema cuántico que acerca la promesa de una ventaja cuántica a la realidad.