Cómo ViClinic incorpora la IA agéntica a los flujos de trabajo sanitarios con la pila IBM watsonx

Muchos proyectos de IA sanitaria fracasan por una sencilla razón: se sitúan fuera del proceso asistencial que se supone que deben mejorar. Pueden resumir una nota o responder a una pregunta, pero no llevan la misma información del paciente desde la admisión hasta el tratamiento, la documentación, la facturación y el seguimiento. Tampoco encajan bien en las herramientas que ya usan los clínicos.

ViClinic creó su sistema operativo de atención médica agéntica, o AHOS, para resolver ese problema. La plataforma permite que múltiples agentes de IA trabajen dentro de flujos de trabajo reales de atención, compartan el contexto actualizado del paciente y permanezcan bajo supervisión clínica en lugar de decidir por sí mismos.

La idea es sencilla: recopilar la información una sola vez, vincularla al historial del paciente y reutilizarla a lo largo de toda la atención sanitaria. ViClinic dice que el sistema lo crearon los médicos, para los médicos. Tras trabajar como médico generalista y anestesista, el fundador y CEO Boris Jinjolava pasó a ocupar puestos de responsabilidad en el sector sanitario y fundó ViClinic, una empresa dedicada a la telesalud. Más tarde lo amplió para abordar un problema más amplio: los flujos de trabajo clínicos desconectados.

ViClinic afirma que su sistema puede pasar de una sola clínica a una red de varios hospitales, gestionar miles de casos de pacientes a la vez y funcionar en entornos en la nube, híbridos o locales. Para un equipo de 10 desarrolladores, esa escala está soportada por IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z e IBM Cloud.

ViClinic informa de un inicio de la atención más rápido, una mejor preparación de la admisión y la preautorización y menos trabajo administrativo, con un aumento de la eficiencia de hasta el 20 %.