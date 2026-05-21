Cómo ViClinic incorpora la IA agéntica a los flujos de trabajo sanitarios con la pila IBM watsonx

Descubra cómo este cliente de IBM creó una aplicación de IA que acelera la prestación de atención, aumenta la eficiencia de los cuidadores y mejora la experiencia del paciente.
Muchos proyectos de IA sanitaria fracasan por una sencilla razón: se sitúan fuera del proceso asistencial que se supone que deben mejorar. Pueden resumir una nota o responder a una pregunta, pero no llevan la misma información del paciente desde la admisión hasta el tratamiento, la documentación, la facturación y el seguimiento. Tampoco encajan bien en las herramientas que ya usan los clínicos.
ViClinic creó su sistema operativo de atención médica agéntica, o AHOS, para resolver ese problema. La plataforma permite que múltiples agentes de IA trabajen dentro de flujos de trabajo reales de atención, compartan el contexto actualizado del paciente y permanezcan bajo supervisión clínica en lugar de decidir por sí mismos.
La idea es sencilla: recopilar la información una sola vez, vincularla al historial del paciente y reutilizarla a lo largo de toda la atención sanitaria. ViClinic dice que el sistema lo crearon los médicos, para los médicos. Tras trabajar como médico generalista y anestesista, el fundador y CEO Boris Jinjolava pasó a ocupar puestos de responsabilidad en el sector sanitario y fundó ViClinic, una empresa dedicada a la telesalud. Más tarde lo amplió para abordar un problema más amplio: los flujos de trabajo clínicos desconectados.
ViClinic afirma que su sistema puede pasar de una sola clínica a una red de varios hospitales, gestionar miles de casos de pacientes a la vez y funcionar en entornos en la nube, híbridos o locales. Para un equipo de 10 desarrolladores, esa escala está soportada por IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z e IBM Cloud.
ViClinic informa de un inicio de la atención más rápido, una mejor preparación de la admisión y la preautorización y menos trabajo administrativo, con un aumento de la eficiencia de hasta el 20 %.
Los principales usuarios de ViClinic son hospitales, sistemas sanitarios, consultas colectivas, clínicas especializadas y los médicos y equipos de atención que trabajan en ellos. La plataforma también integra a las entidades pagadoras en el proceso, especialmente en lo que respecta a la autorización previa, la tramitación de reclamaciones y la revisión del uso, ámbitos en los que el reembolso depende de que se tenga una idea clara de por qué se necesita la atención sanitaria.
En el flujo de trabajo completo de la visita, el proceso comienza antes de la cita. Un agente de admisión previo a la visita recopila los síntomas y el historial, prepara el caso para el médico y muestra la información relacionada con el pagador antes de que comiencen los servicios.
Durante la consulta, un asistente virtual de IA toma nota de la conversación. Un agente de documentación convierte el texto libre en los formatos requeridos y los agentes de coordinación rastrean los pedidos y los retrasos. Los agentes de codificación y facturación ayudan a completar los registros necesarios para el pago. Después de la visita, otros agentes apoyan el seguimiento y la atención continua.
Es precisamente esa continuidad la que le da valor. Los médicos empiezan con más contexto, los equipos asistenciales dedican menos tiempo a introducir de nuevo la misma información y los equipos de facturación y coordinación trabajan a partir de registros más limpios.
ViClinic utiliza el mismo enfoque para los flujos de trabajo entre proveedores y pagadores. En lugar de tratar la autorización previa, la documentación y las reclamaciones como pasos separados, la plataforma los gestiona como un proceso basado en un caso. Eso proporciona a los proveedores y a los pagadores la misma información estructurada, lo que puede acelerar las aprobaciones, reducir las repeticiones y hacer que el proceso global sea más predecible. En lugar de mejorar una tarea a la vez, el sistema reduce las transferencias y la entrada repetida de datos que ralentizan el cuidado y el pago.
La arquitectura de ViClinic se basa en un motor de contexto clínico compartido (el recuadro rosa "Capa de ejecución de AHOS" del diagrama que se muestra a continuación) que integra fuentes de datos (el recuadro azul). Este proceso integra datos de historias clínicas electrónicas (EMR), análisis de laboratorio, pruebas de imagen y entradas de dispositivos en un contexto dinámico basado en casos que todos los agentes pueden utilizar.
La capa de ejecución de AHOS coordina a los agentes en la admisión, la documentación, la preautorización, la coordinación de la atención, la codificación, la gestión del ciclo de ingresos y el seguimiento. Estos agentes cuentan con información contextual sobre los pacientes en tiempo real, procedente de un motor de contexto clínico que aprovecha los conocimientos de los médicos y se basa en watsonx Discovery, una integración de generación aumentada por recuperación (RAG) con Elasticsearch. Este diseño deja clara la intención del diseño: cada agente de flujo de trabajo opera desde el mismo estado evolutivo del caso en lugar de a partir de instrucciones aisladas o sesiones de aplicación desconectadas.
Los outputs del flujo de trabajo aparecen en los canales de usuario y otros sistemas conectados, como el portal del paciente, WhatsApp y los dispositivos móviles. También aparecieron en portales médicos y administrativos y en canales de pagadores (la caja negra a la derecha en la figura que se muestra más adelante).
En la parte inferior del diagrama de arquitectura hay una capa de gobierno y control siempre activa. Gestiona quién puede utilizar cada agente, a qué datos puede acceder, qué aprobaciones se requieren y cómo se registra cada acción. También admite la aplicación de políticas y consentimientos, registros de auditoría, gestión del ciclo de vida de modelos y agentes y controles de seguridad, privacidad y cumplimiento alineados con la HIPAA. Esto ayuda a mantener la responsabilidad de los flujos de trabajo asistidos por IA mientras los clínicos mantienen el control.
IBM proporciona la base que hace que la arquitectura de ViClinic sea práctica de implementar y gobernar a escala. ViClinic confía en watsonx Orchestrate para la orquestación de agentes y las operaciones de IA, y en las capacidades de datos e integración de IBM para la capa de contexto unificado.
Watsonx.governance ayuda a ViClinic a evaluar y monitorizar los sistemas de IA mientras aplica controles de riesgo en todo el ciclo de vida de la IA. El entorno se ejecuta en IBM Cloud, implementaciones híbridas e IBM Z. Este aspecto depende de cuánto control requieran los clientes sobre la ubicación de los datos y la postura operativa.
En la práctica, el modelo de implementación es híbrido. Los agentes de ViClinic se ejecutan principalmente en IBM Cloud, mientras que algunos componentes propios de contexto y de la interfaz de usuario se ejecutan en Azure y pueden trasladarse a IBM Cloud cuando sea necesario.
El motor de contexto clínico abarca ambos entornos, y watsonx.data proporciona contexto a los agentes. Esa postura híbrida es importante porque los hospitales rara vez reemplazan los sistemas existentes por completo. Necesitan una forma de superponer la nueva lógica de flujo de trabajo a los EMR, los laboratorios, los sistemas de imágenes y la infraestructura de pagadores externos sin forzar un reinicio completo de la plataforma.
El equipo también utiliza el IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit en lugar de depender únicamente de conectores de IU low-code, ya que es una forma más flexible de conectarse con datos externos.
ViClinic no permite que la IA tome decisiones clínicas por sí sola. Los seres humanos ponen en marcha las tareas de los agentes y revisan los outputs antes de que se incorporen a los registros o a los sistemas externos. Ese modelo con intervención humana es un requisito arquitectónico fundamental para su implantación en el sector sanitario, donde la confianza, la responsabilidad y la auditabilidad son tan importantes como la rapidez.
Una disciplina similar aparece en el manejo de datos. Los agentes de ViClinic trabajan con identificadores internos de casos y pacientes, en lugar de con datos personales identificables de los pacientes, y cuentan con flujos de trabajo basados en el consentimiento y controles de acceso por roles que regulan quién puede interactuar con el sistema. En el flujo de trabajo previo a la visita, los pacientes pueden interactuar a través de un portal o WhatsApp, pero el sistema los identifica a través de las credenciales proporcionadas por el hospital. Luego, vincula la conversación a un caso interno en lugar de exponer la PII a la capa del agente.
Esta decisión de diseño permite a los equipos compartir el contexto necesario para que el flujo de trabajo resulte útil, sin que cada interacción de los agentes implique un acceso sin restricciones a los datos de identidad sin procesar de los pacientes.
Aquí también nos encontramos una lección práctica sobre el comportamiento de las modelos. El ciclo de ingresos y el flujo de trabajo de codificación de ViClinic no dependen de que un modelo fundacional sea genéricamente perfecto desde el primer momento. Las grandes instituciones todavía quieren modelos que se ajusten a sus propias convenciones históricas de datos y codificación. El gobierno integrado ayuda a evaluar, versionar, monitorizar y revisar los sistemas de IA antes de que pasen del prototipo a la producción.
Las organizaciones sanitarias están cada vez más interesadas en la IA agéntica, pero muchas siguen siendo cautelosas a la hora de implementar agentes autónomos directamente en flujos de trabajo clínicos y operativos sensibles.
El enfoque AHOS de ViClinic está diseñado en torno a esa realidad. En lugar de pedir a los sistemas de salud que adopten agentes de IA fijos, la plataforma proporciona un marco operativo gobernado. Este enfoque permite a las organizaciones definir los límites del flujo de trabajo, los umbrales de aprobación, la supervisión humana y los procesos de evaluación continua en torno a cada caso de uso.
Este método permite a hospitales y pagadores comenzar con pilotos muy limitados, aprender y ajustar modelos de forma segura dentro de su propio entorno operativo y expandirse progresivamente hacia un modelo operativo más amplio de IA sanitaria.
El éxito de ViClinic se traduce en los beneficios que más importan a los operadores del sector sanitario: una admisión más rápida y una mayor preparación para la autorización previa, una menor carga administrativa y menos documentación para el personal clínico, una mayor exhaustividad en la codificación, menos denegaciones, una mejor coordinación y un seguimiento más oportuno. La mejora estimada del 20 % en la eficiencia para los proveedores de atención proviene de coordinar y agilizar el flujo de trabajo de principio a fin, para que la documentación, el reembolso y las operaciones de atención mejoren conjuntamente.
En el caso de uso del flujo de trabajo de la visita de principio a fin, ese efecto acumulativo se hace patente. La recepción, la documentación, los pedidos y el seguimiento se realizan dentro de un flujo de trabajo coordinado, y los datos capturados una vez se reutilizan en pasos posteriores. Esa estrategia reduce el trabajo manual, disminuye las probabilidades de que se falten los elementos requeridos y facilita la atención al paciente durante la visita.
El caso de uso del flujo de trabajo proveedor-pagador también muestra un patrón similar en el ámbito del reembolso. En este caso, los datos estructurados de los expedientes sustituyen a los lentos intercambios de mensajes y contribuyen a agilizar las aprobaciones y las reclamaciones, reduciendo las idas y venidas.
El valor se refleja en toda la visita del paciente: menos preguntas repetidas, mejor contexto para los clínicos, documentación más limpia para los equipos administrativos y menos interrupciones en la facturación posterior.
Para las organizaciones proveedoras, significa una mayor posibilidad de convertir las operaciones fragmentadas en un sistema de ejecución más fiable. Y para los equipos de ingeniería, esto sirve de recordatorio de que la IA integrada en los flujos de trabajo puede generar un valor más duradero que los asistentes independientes: transforma la estructura de todo el proceso, no solo la velocidad de uno de sus pasos. Para los pacientes, tienen la experiencia de la atención médica como un sistema fluido y coordinado desde el registro previo hasta la facturación.
El enfoque AHOS de ViClinic aborda las realidades de la asistencia sanitaria empresarial, donde la integración con los historiales médicos electrónicos, los sistemas externos y los procesos de las entidades pagadoras sigue siendo un reto. La adopción también es un problema porque depende de la confianza entre proveedores, administradores y partes interesadas en el reembolso. Las propias lecciones aprendidas de ViClinic reflejan ese cambio: las herramientas de IA aisladas tuvieron un impacto limitado, mientras que los flujos de trabajo coordinados y el contexto compartido demostraron ser más valiosos.
Al confiar en las capacidades de orquestación, gobierno y nube híbrida de la IA de IBM, ViClinic ha convertido un conjunto de tareas sanitarias desconectadas en una capa de coordinación escalable. Esta capa permite a los proveedores adaptarse a nuevos flujos de trabajo, nuevas integraciones y modelos de reembolso más complejos sin tener que rediseñar la arquitectura central cada vez.
El resultado: una experiencia más limpia para los médicos, un movimiento más rápido a través de los procesos de atención y reembolso y una mejor oportunidad para que los pacientes experimenten la atención médica como un sistema coordinado en lugar de una cadena de transferencias administrativas.
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