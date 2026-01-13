Cómo las empresas de servicios pueden anticiparse al riesgo de incendios forestales con IBM® Outage Prediction

IBM Outage Prediction ayuda a las empresas de servicios públicos a comprender la relación entre el clima y las operaciones mediante la predicción de interrupciones del servicio a partir de las condiciones meteorológicas previstas. Ya apoya a los centros de tormentas y a los equipos de T&D en la planificación de las tripulaciones, los recursos y las comunicaciones antes de las inclemencias meteorológicas.

Hemos ampliado esa capacidad con un riesgo de incendio forestal dentro de IBM Outage Prediction. Esta capacidad proporciona una visión más granular del riesgo de incendios forestales que los indicadores disponibles a nivel nacional.

En IBM Outage Prediction, las empresas de servicios pueden ver un indicador diario de riesgo de incendios forestales con una resolución de 375 m2. Mucho más granular que los índices nacionales tradicionales de diez km2 o un km2. Ahora, en lugar de basarse únicamente en los niveles regionales de peligro de incendios, las empresas de servicios pueden ver el riesgo de incendios forestales superpuesto en su propio territorio y activos. Esta capacidad respalda la planificación de PSPS, el estado de los activos y la toma de decisiones sobre las operaciones diarias en todo Estados Unidos, con una expansión prevista a Canadá para 2026.

El riesgo de incendios forestales dentro de Outage Prediction se ajusta al trabajo más amplio de gestión del ciclo de vida de los activos que ya realizan los servicios. Desde los gestores de vegetación que recortan la maleza seca hasta los analistas de riesgos que identifican los postes con problemas de salud subyacentes, el riesgo de incendios forestales es una señal crítica para gestionar la exposición en todos los activos. Junto con las capacidades de gestión de activos y vegetación de IBM Maximo, ayuda a las empresas de servicios públicos a ver dónde son vulnerables los activos y a actuar antes de que los pequeños problemas se conviertan en grandes incendios forestales.