Cómo las empresas de servicios pueden anticiparse al riesgo de incendios forestales con IBM® Outage Prediction

IBM Outage Prediction ayuda a las empresas de servicios públicos a equilibrar la seguridad y el servicio mediante la predicción del riesgo de incendios forestales con conocimientos hiperlocales. Estos conocimientos conducen a una planificación de interrupciones más inteligente, menos cortes innecesarios y decisiones tomadas a nivel comunitario, no a nivel nacional.

Publicado el 13 de enero de 2026
Dos bomberos en primer plano rociando un incendio con una manguera y uno al fondo rociando con una manguera un edificio.
By Gurkanwar Singh and Alex Klufas

La red eléctrica actual no se diseñó para la realidad actual de los incendios forestales. Los incendios forestales se han convertido en un riesgo operativo durante todo el año para los servicios. El cambio climático está provocando condiciones más cálidas, secas y ventosas, y los incendios provocados por los servicios públicos están suscitando un intenso escrutinio público y normativo.

Los acontecimientos ocurridos desde Hawái hasta Texas han demostrado la rapidez con la que los fuertes vientos, la sequía y el calor pueden afectar a las infraestructuras y provocar incendios devastadores cuando no se corta el suministro eléctrico a tiempo. Aunque las empresas de servicios públicos están reforzando la infraestructura, las líneas subterráneas y mejorando los planes de protección, estos proyectos son lentos y requieren mucho capital. Los equipos de operaciones siguen enfrentándose a la misma pregunta cada día: ¿cuándo y dónde debemos cortar o limitar el suministro eléctrico para reducir el riesgo de incendios forestales sin provocar cortes innecesarios a los clientes?

Muchas compañías eléctricas comienzan con índices nacionales amplios de incendios forestales, como los publicados por United States Geological Survey (USGS) o Environment Canada. Aunque esos mapas son útiles, corren el riesgo de ser demasiado toscos para tomar decisiones a nivel de vecindario, prepararse para la planificación de cortes de energía eléctrica por seguridad pública (PSPS) y evaluaciones de riesgo detalladas de activos.

El desafío: cada empresa de servicios debe gestionar dos tipos clave de riesgo de incendios forestales

En nuestro trabajo con las empresas de servicios públicos, hay dos preocupaciones que surgen una y otra vez:

  1. Incendios forestales provocados por los servicios: el riesgo aumenta cuando se combinan la sequía, el calor, los fuertes vientos y el deterioro de la infraestructura. Los directores de operaciones y centros de tormentas deben saber cuándo es probable que sus propios activos sean fuentes de ignición para poder cortar o limitar la energía de forma proactiva y confiar en restablecer el servicio cuando las condiciones mejoren.
  2. Infraestructura existente que amenaza a los incendios forestales: una vez que se produce un incendio, las empresas de servicios públicos deben saber qué activos y comunidades se encuentran en su posible trayectoria y cuándo prepararse para la restauración.

En ambos casos, los servicios tienen que pasar de decisiones reactivas basadas en advertencias nacionales amplias a acciones proactivas, localizadas y explicables.

La solución: riesgo de incendio forestal dentro de IBM Outage Prediction

IBM Outage Prediction ayuda a las empresas de servicios públicos a comprender la relación entre el clima y las operaciones mediante la predicción de interrupciones del servicio a partir de las condiciones meteorológicas previstas. Ya apoya a los centros de tormentas y a los equipos de T&D en la planificación de las tripulaciones, los recursos y las comunicaciones antes de las inclemencias meteorológicas.

Hemos ampliado esa capacidad con un riesgo de incendio forestal dentro de IBM Outage Prediction. Esta capacidad proporciona una visión más granular del riesgo de incendios forestales que los indicadores disponibles a nivel nacional.

En IBM Outage Prediction, las empresas de servicios pueden ver un indicador diario de riesgo de incendios forestales con una resolución de 375 m2. Mucho más granular que los índices nacionales tradicionales de diez km2 o un km2. Ahora, en lugar de basarse únicamente en los niveles regionales de peligro de incendios, las empresas de servicios pueden ver el riesgo de incendios forestales superpuesto en su propio territorio y activos. Esta capacidad respalda la planificación de PSPS, el estado de los activos y la toma de decisiones sobre las operaciones diarias en todo Estados Unidos, con una expansión prevista a Canadá para 2026.

El riesgo de incendios forestales dentro de Outage Prediction se ajusta al trabajo más amplio de gestión del ciclo de vida de los activos que ya realizan los servicios. Desde los gestores de vegetación que recortan la maleza seca hasta los analistas de riesgos que identifican los postes con problemas de salud subyacentes, el riesgo de incendios forestales es una señal crítica para gestionar la exposición en todos los activos. Junto con las capacidades de gestión de activos y vegetación de IBM Maximo, ayuda a las empresas de servicios públicos a ver dónde son vulnerables los activos y a actuar antes de que los pequeños problemas se conviertan en grandes incendios forestales.

Sea proactivo con IBM Outage Prediction

Con el riesgo de incendios forestales integrado en IBM Outage Prediction, las empresas de servicios públicos pueden decidir mejor dónde, cuándo y cómo cortar o limitar el suministro eléctrico para reducir el riesgo de incendios forestales, minimizando al mismo tiempo el impacto innecesario para los clientes.

Si se está replanteando cómo gestionar el riesgo de incendios forestales en sus operaciones de energía y suministros, solicite una demostración y aprenda a ser más proactivo con IBM Outage Prediction.

Más información sobre IBM Maximo Application Suite

Gurkanwar Singh

Data Scientist

Alex Klufas

Product Manager, Outage Prediction