Cómo la UFC utiliza el gobierno para profundizar en la integridad de las narrativas generadas por IA

Al aplicar el SDK de watsonx.governance a las narrativas de lucha, UFC pretende introducir nuevas capas de seguridad de contenidos y responsabilidad editorial.

Publicado el 25 de noviembre de 2025
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

En el mundo de alto octanaje de las artes marciales mixtas, la narración lo es todo. Para la UFC, ofrecer conocimientos en tiempo real y narraciones convincentes en más de 40 eventos en directo no es solo un reto de contenido; es un imperativo empresarial.

Pero a medida que la organización adoptó la IA generativa y los sistemas agénticos para automatizar y escalar su narración, surgieron nuevos desafíos: ¿Podría la IA tergiversar a los combatientes o introducir sesgos? ¿El contenido generado sería explicable y auditable? ¿Cómo podría la UFC garantizar el cumplimiento de las normativas emergentes sobre IA?

La IA agéntica, que permite la toma de decisiones y la ejecución de tareas de forma autónoma, está transformando los sectores. Para 2028, Gartner predice que un tercio de las interacciones empresariales implicarán sistemas de IA agéntica. Pero con la autonomía viene la complejidad. Los riesgos como las alucinaciones, los prejuicios, las acciones imposibles de rastrear y las vulnerabilidades de seguridad ya no son teóricos, son amenazas operativas.

Al centrarse en el gobierno de la IA de calidad, la UFC previene fallos y promueve la integridad mientras escala el uso de IA agéntica.

Entre bastidores: cómo el gobierno impulsa la narración de IA de la UFC

Aunque el motor de conocimiento de la UFC impresiona a la audiencia con narraciones en tiempo real y análisis animados de las peleas, su credibilidad depende de lo que suceda entre bastidores. IBM® watsonx.governance ayuda a garantizar que cada conocimiento sea preciso, justo y explicable.

Tomemos, por ejemplo, la capa de gestión y explicabilidad del modelo. Modelos de lenguaje de gran tamaño como Granite y Llama potencian los conocimientos de la UFC. Estos modelos generan contenido rápido y atractivo, pero la velocidad por sí sola no es suficiente. Para ayudar a promover una narración fiable, watsonx.governance revisa sus resultados para detectar sesgos, validar la calidad y garantizar la transparencia.

Más allá de la calidad de los contenidos, el gobierno también permite analizar la influencia de las características. Cuando la IA predice el resultado de un combate, watsonx.governance ayuda a explicar qué estadísticas (como la precisión de los golpes o la defensa contra derribos) han inclinado la balanza. Esto genera confianza en las predicciones y profundiza el compromiso de los fanáticos al mostrar la lógica detrás de los enfrentamientos.

Y aunque UFC no gestiona directamente la infraestructura de gobierno, tiene el beneficio de la implementación de IBM. La documentación automatizada y la captura de metadatos apoyan la preparación para auditorías, reforzando la integridad del sistema.

De cara al futuro, UFC está explorando formas de profundizar la integridad de sus narrativas generadas por IA. Lo hace extendiendo el gobierno más allá de los resultados del modelo a la propia narración. Al aplicar el SDK de watsonx.governance para luchar contra las narrativas, la organización pretende introducir nuevas capas de seguridad de contenidos y responsabilidad editorial. Este proceso ayuda a garantizar un estándar de credibilidad en la narrativa con IA de UFC.

Por qué el gobierno es el nuevo MVP

El motor de conocimiento de UFC logró triplicar el volumen de conocimiento y una reducción estimada del 40 % en el tiempo de generación de consultas, pero estas ganancias no tendrían sentido sin la confianza. Con watsonx.governance, UFC garantiza que cada historia generada por IA se alinee con sus valores de marca, estándares editoriales y obligaciones legales.

No se trata solo de deportes, es un plan para cualquier organización que amplíe la IA agéntica.

Encuestas recientes muestran que el 82 % de los equipos de gobierno están modernizando sus marcos para mantener el ritmo con la IA. Los modelos heredados de supervisión están rompiendo bajo la velocidad y escala de los sistemas autónomos. El enfoque de la UFC de integrar el gobierno desde el principio refleja un cambio más amplio en el sector, que ha pasado de la restricción al fomento.

A medida que la IA se vuelve más agéntica, el gobierno debe volverse más proactivo, automatizado e integrado.

La última campana: la IA responsable es una ventaja competitiva

La historia de UFC es un poderoso recordatorio de que ampliar la IA no tiene que ver solo con el rendimiento, sino con la responsabilidad. Al integrar watsonx.governance en su pila de IA, UFC protegió su narración automatizada.

Para los líderes tecnológicos que navegan por la era de la IA agéntica, el gobierno no es una limitación, es su ventaja competitiva.

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM