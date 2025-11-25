Cómo la UFC utiliza el gobierno para profundizar en la integridad de las narrativas generadas por IA

En el mundo de alto octanaje de las artes marciales mixtas, la narración lo es todo. Para la UFC, ofrecer conocimientos en tiempo real y narraciones convincentes en más de 40 eventos en directo no es solo un reto de contenido; es un imperativo empresarial.

Pero a medida que la organización adoptó la IA generativa y los sistemas agénticos para automatizar y escalar su narración, surgieron nuevos desafíos: ¿Podría la IA tergiversar a los combatientes o introducir sesgos? ¿El contenido generado sería explicable y auditable? ¿Cómo podría la UFC garantizar el cumplimiento de las normativas emergentes sobre IA?

La IA agéntica, que permite la toma de decisiones y la ejecución de tareas de forma autónoma, está transformando los sectores. Para 2028, Gartner predice que un tercio de las interacciones empresariales implicarán sistemas de IA agéntica. Pero con la autonomía viene la complejidad. Los riesgos como las alucinaciones, los prejuicios, las acciones imposibles de rastrear y las vulnerabilidades de seguridad ya no son teóricos, son amenazas operativas.

Al centrarse en el gobierno de la IA de calidad, la UFC previene fallos y promueve la integridad mientras escala el uso de IA agéntica.