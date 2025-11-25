Cómo la UFC utiliza el gobierno para profundizar en la integridad de las narrativas generadas por IA

Aunque el motor de conocimiento de la UFC impresiona a la audiencia con narraciones en tiempo real y análisis animados de las peleas, su credibilidad depende de lo que suceda entre bastidores. IBM® watsonx.governance ayuda a garantizar que cada conocimiento sea preciso, justo y explicable.
Tomemos, por ejemplo, la capa de gestión y explicabilidad del modelo. Modelos de lenguaje de gran tamaño como Granite y Llama potencian los conocimientos de la UFC. Estos modelos generan contenido rápido y atractivo, pero la velocidad por sí sola no es suficiente. Para ayudar a promover una narración fiable, watsonx.governance revisa sus resultados para detectar sesgos, validar la calidad y garantizar la transparencia.
Más allá de la calidad de los contenidos, el gobierno también permite analizar la influencia de las características. Cuando la IA predice el resultado de un combate, watsonx.governance ayuda a explicar qué estadísticas (como la precisión de los golpes o la defensa contra derribos) han inclinado la balanza. Esto genera confianza en las predicciones y profundiza el compromiso de los fanáticos al mostrar la lógica detrás de los enfrentamientos.
Y aunque UFC no gestiona directamente la infraestructura de gobierno, tiene el beneficio de la implementación de IBM. La documentación automatizada y la captura de metadatos apoyan la preparación para auditorías, reforzando la integridad del sistema.
De cara al futuro, UFC está explorando formas de profundizar la integridad de sus narrativas generadas por IA. Lo hace extendiendo el gobierno más allá de los resultados del modelo a la propia narración. Al aplicar el SDK de watsonx.governance para luchar contra las narrativas, la organización pretende introducir nuevas capas de seguridad de contenidos y responsabilidad editorial. Este proceso ayuda a garantizar un estándar de credibilidad en la narrativa con IA de UFC.