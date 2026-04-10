Cómo los atletas de élite españoles encontraron su ventaja competitiva al replantearse el uso de sus datos

A medida que el volumen y la diversidad de datos continuaron creciendo, la RFEA reconoció la necesidad de una base de datos escalable y controlados que pudiera soportar tanto el análisis actual del rendimiento como la innovación futura. El objetivo no era simplemente centralizar la información, sino crear un entorno en el que los datos históricos y los nuevos datos experimentales pudieran explorarse juntos, sin añadir complejidad operativa.

Cuando HabberTec se reunió con la RFEA, hubo un tema que se repitió una y otra vez. Los equipos estaban hartos de tener que ir juntando sistemas a duras penas. Necesitaban un entorno en el que todo funcionara como uno solo y en el que los datos históricos y los nuevos datos de los sensores pudieran analizarse en paralelo.

Watsonx.data proporcionó exactamente eso. En lugar de elegir entre costosas bases de datos o crear una plataforma de datos completa desde cero, la RFEA obtuvo un lakehouse flexible que aúnaba tecnologías abiertas, gobierno empresarial y almacenamiento rentable.

Con watsonx.data, la RFEA podría almacenar grandes volúmenes de datos históricos en Cloud Object Storage. Podían conectar los datos de Salesforce directamente a watsonx.data utilizando Presto. Podían traer archivos sin procesar de proyectos de innovación y procesarlos usando Apache Spark. Podían estandarizar su información en tablas Iceberg que permanecieran totalmente consultables en todos los motores. Y lo que es más importante, podían conectarlo todo sin crear integraciones personalizadas para cada nuevo proyecto.

Como explicó Daniel Expósito García de HabberTec, “watsonx.data nos permitió conectar datos históricos con nuestros proyectos de innovación de una manera limpia y escalable. No tuvimos que construir todo nosotros mismos. Simplemente funcionó”.