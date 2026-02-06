Inteligencia artificial Automatización de TI

Cómo Serre Chevalier escaló la experiencia del cliente con la orquestación de IA

Serre Chevalier recurrió a IBM watsonx Orchestrate para reinventar la forma en que los clientes eligen los pases de esquí y resuelven las dudas más habituales.

Publicado el 6 de febrero de 2026
Serre Chevalier es uno de los principales destinos de esquí operados por Compagnie des Alpes (CDA), junto con estaciones como Tignes, La Plagne y Méribel. Dado que estos destinos de montaña tan populares reciben millones de visitantes cada año, es crítico ofrecer una experiencia de reserva y atención al cliente fluida e intuitiva, especialmente durante las temporadas altas, cuando la demanda, la complejidad y las expectativas de los clientes son mayores.

Serre Chevalier reconoció una realidad creciente a la que se enfrenta todo el sector de los viajes y la hostelería: los modelos tradicionales de servicio de atención al cliente no pueden seguir el ritmo de la creciente complejidad, los aumentos estacionales y la demanda de experiencias digitales personalizadas. En lugar de superponer más chatbots o soluciones puntuales, necesitaban una base capaz de coordinar las acciones, los datos y la toma de decisiones a lo largo de la empresa.

Para hacer frente a este reto, Serre Chevalier recurrió a IBM watsonx Orchestrate para replantearse la forma en que los clientes seleccionan los forfaits y resolver las preguntas más habituales. Lo que comenzó como una iniciativa específica de atención al cliente rápidamente se convirtió en un plan para toda la empresa para operaciones con IA.

El desafío: decisiones de clientes de gran volumen, mucho en juego para la experiencia

La elección del forfait parece sencilla, hasta que múltiples variables complican la decisión. El pase correcto depende de:

  • La edad
  • La zona de esquí
  • La duración de la visita
  • La experiencia del esquiador
  • Las normas sobre paquetes
  • Las promociones de temporada

Esta complejidad generaba miles de preguntas de los clientes cada temporada. Los equipos de servicio se veían desbordados por preguntas repetitivas como "¿Qué pase es el adecuado para mí?" y "¿Cuáles son las normas para los billetes de varios días?", lo que les dejaba menos tiempo para resolver cuestiones más importantes o delicadas.

Para Serre Chevalier, el desafío era doble:

  1. Reducir el volumen de solicitudes rutinarias para liberar a los agentes de servicio
  2. Guiar a los clientes hacia la decisión correcta con confianza, sin fricciones

El equipo reconoció que este desafío era más que un problema de servicio de atención al cliente. Reflejaba un reto de orquestación más amplio en toda la organización: cómo coordinar de forma inteligente tareas, sistemas y conocimientos a través de la IA de forma escalable y gobernada.

La solución: orquestación de IA impulsada por watsonx Orchestrate

Serre Chevalier implementó watsonx Orchestrate para impulsar una nueva experiencia impulsada por IA integrada en su página web de Serre Chevalier. Mientras los visitantes interactúan con una interfaz de chat sencilla e intuitiva, en segundo plano watsonx Orchestrate coordina una red de agentes especializados que trabajan juntos para ofrecer una asistencia precisa y personalizada.

En ese momento, Serre Chevalier pasó de ser "un proyecto de chatbot" a una estrategia de orquestación.

1. Una capa de orquestación central

El núcleo del sistema es un agente de orquestación de sitios web. Su función es:

  • Interpretar la intención del usuario
  • Redirigir solicitudes de forma dinámica
  • Determinar qué agente específico del dominio debe actuar
  • Realizar un seguimiento del contexto y derivarlo a personas cuando sea necesario

En lugar de depender de un único chatbot monolítico, Serre Chevalier utiliza una arquitectura modular multiagente, lo que facilita la actualización de capacidades o la adición de otras nuevas sin reconstruir todo el sistema.

2. Agentes especializados con experiencia en el dominio

Hay dos tipos de agentes que admiten la capa de orquestación:

  • Los agentes de forfaits se encargan de la lógica de selección de pases, las reglas de precios y las recomendaciones de paquetes
  • Los agentes de documentación utilizan la generación aumentada por recuperación (RAG) para responder a preguntas sobre políticas de fuentes seleccionadas, como preguntas frecuentes, términos y condiciones o detalles de la temporada

3. Una capa de datos creada para la precisión y la acción

Estos agentes interactúan tanto con la lógica estructurada (como las herramientas Python para pasar reglas) como con las fuentes de conocimiento curado. Este enfoque permite al sistema hacer más que responder preguntas, puede ejecutar tareas reales, como guiar a los clientes en los pasos de compra.

El impacto: una experiencia del cliente más eficiente y de mayor calidad

Los resultados fueron inmediatos y significativos:

  • Reducción significativa de las llamadas y los correos electrónicos al servicio de atención al cliente, especialmente en lo relativo a la selección de forfaits
  • Decisiones de clientes más rápidas y seguras, con menos sesiones abandonadas
  • Reasignación del tiempo del personal, pasando de responder preguntas repetitivas a resolver problemas complejos de los clientes

Alexandre Sode, que gestiona varios canales de venta para Serre Chevalier, señaló: "Cuando los clientes obtienen respuestas del chatbot, nuestro equipo puede dedicar más tiempo a problemas complejos. Eso tiene un impacto muy positivo en el nivel de satisfacción general".

Los primeros comentarios destacan la gran aceptación por parte de los clientes, mientras que Serre Chevalier lleva a cabo una encuesta más detallada para evaluar el impacto total en las tasas de resolución y los procesos de compra.

Quizás el conocimiento sorprendente para el equipo de Serre Chevalier fue la rapidez con la que evolucionó el sistema. Las iteraciones que antes requerían semanas se pueden completar en días, lo que reduce drásticamente los costes de implementación y el tiempo de obtención de valor.

Sus consejos para organizaciones que exploran iniciativas similares de IA:

  • Comenzar con un caso de uso rico en datos para generar resultados cuantificables
  • Trabajar con socios expertos: Serre Chevalier colaboró con Next Decision
  • Construir sobre una arquitectura modular basada en API para permitir la expansión más allá del proyecto inicial

Entre bastidores: la arquitectura que hace posible la expansión

La arquitectura de Serre Chevalier ilustra por qué la orquestación es más importante que cualquier caso de uso único.

Descripción general de la arquitectura de watsonx Orchestrate

Capa conversacional

Una interfaz de chat integrada en el sitio web del complejo sirve como punto de entrada: accesible, intuitiva y familiar para los huéspedes.

Capa de gobierno

Cada interacción pasa por un marco responsable de IA y gobierno, garantizando seguridad, transparencia y cumplimiento.

Capa de orquestación

En esta etapa, watsonx Orchestrate decide:

  • Qué agente debe actuar
  • Qué herramientas se necesitan
  • Si se requiere escalado

Capa de agentes colaboradores

Los agentes especializados se ocupan de ámbitos específicos, como los forfaits, la documentación u otras funciones operativas.

Capa de datos + herramientas

Incluye API personalizadas, herramientas de Python y un pipeline RAG para aumentar la precisión del conocimiento.

Al separar la orquestación, la inteligencia de dominio y el acceso a datos, Serre Chevalier creó una base que es:

  • Flexible
  • Extensible
  • Gobernada por diseño
  • Preparada para la automatización a escala empresarial

Esta arquitectura impulsa la siguiente fase de su estrategia.

Escalar más allá de la atención al cliente: una hoja de ruta para la IA en todo el resort

Tras validar el éxito con su chatbot orientado al cliente, Serre Chevalier reconoció de inmediato oportunidades más amplias.

Pero lo más importante es que este enfoque no es una lista de casos de uso. Es un patrón escalable que Serre Chevalier puede aplicar ahora en cualquier lugar donde se necesite orquestación.

Pagos y facturación

Los asistentes pueden guiar a los huéspedes en preguntas comunes de facturación, identificar anomalías mediante datos integrados y agilizar la resolución de problemas.

Recursos humanos

Los agentes de IA pueden automatizar tareas repetitivas como la incorporación, la programación de consultas y los procesos de empleados estacionales, dando a los equipos de RR. HH. más tiempo para apoyar a las personas.

Operaciones de telesquí y montaña

Los flujos de trabajo pueden consumir datos de sensores, registros de mantenimiento y sistemas meteorológicos para apoyar decisiones operativas más proactivas.

En todas estas áreas, el patrón sigue siendo el mismo:

orquestar tareas → conectar sistemas → elevar la experiencia humana

Serre Chevalier ha ido más allá de implementar un chatbot para adoptar una capacidad de orquestación de IA a nivel empresarial, que hoy aporta valor y permite la innovación futura.

Un plan para modernizar las experiencias hoteleras mediante la IA

El proceso de Serre Chevalier demuestra que la IA en los viajes y la hostelería no solo consiste en automatizar las conversaciones. Se trata de orquestar acciones, conocimientos y flujos de trabajo en toda la empresa para ofrecer mejores experiencias y operaciones más resilientes.

Con watsonx Orchestrate, Serre Chevalier transformó un único caso de uso de atención al cliente en una base escalable para la IA empresarial, que beneficia tanto a huéspedes como a empleados y operadores.

La transformación digital moderna no se trata de soluciones puntuales, sino de plataformas que ayudan a las organizaciones a trabajar de forma más inteligente, responder más rápido e innovar continuamente.

