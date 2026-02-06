Serre Chevalier recurrió a IBM watsonx Orchestrate para reinventar la forma en que los clientes eligen los pases de esquí y resuelven las dudas más habituales.
Serre Chevalier es uno de los principales destinos de esquí operados por Compagnie des Alpes (CDA), junto con estaciones como Tignes, La Plagne y Méribel. Dado que estos destinos de montaña tan populares reciben millones de visitantes cada año, es crítico ofrecer una experiencia de reserva y atención al cliente fluida e intuitiva, especialmente durante las temporadas altas, cuando la demanda, la complejidad y las expectativas de los clientes son mayores.
Serre Chevalier reconoció una realidad creciente a la que se enfrenta todo el sector de los viajes y la hostelería: los modelos tradicionales de servicio de atención al cliente no pueden seguir el ritmo de la creciente complejidad, los aumentos estacionales y la demanda de experiencias digitales personalizadas. En lugar de superponer más chatbots o soluciones puntuales, necesitaban una base capaz de coordinar las acciones, los datos y la toma de decisiones a lo largo de la empresa.
Para hacer frente a este reto, Serre Chevalier recurrió a IBM watsonx Orchestrate para replantearse la forma en que los clientes seleccionan los forfaits y resolver las preguntas más habituales. Lo que comenzó como una iniciativa específica de atención al cliente rápidamente se convirtió en un plan para toda la empresa para operaciones con IA.
La elección del forfait parece sencilla, hasta que múltiples variables complican la decisión. El pase correcto depende de:
Esta complejidad generaba miles de preguntas de los clientes cada temporada. Los equipos de servicio se veían desbordados por preguntas repetitivas como "¿Qué pase es el adecuado para mí?" y "¿Cuáles son las normas para los billetes de varios días?", lo que les dejaba menos tiempo para resolver cuestiones más importantes o delicadas.
Para Serre Chevalier, el desafío era doble:
El equipo reconoció que este desafío era más que un problema de servicio de atención al cliente. Reflejaba un reto de orquestación más amplio en toda la organización: cómo coordinar de forma inteligente tareas, sistemas y conocimientos a través de la IA de forma escalable y gobernada.
Serre Chevalier implementó watsonx Orchestrate para impulsar una nueva experiencia impulsada por IA integrada en su página web de Serre Chevalier. Mientras los visitantes interactúan con una interfaz de chat sencilla e intuitiva, en segundo plano watsonx Orchestrate coordina una red de agentes especializados que trabajan juntos para ofrecer una asistencia precisa y personalizada.
En ese momento, Serre Chevalier pasó de ser "un proyecto de chatbot" a una estrategia de orquestación.
El núcleo del sistema es un agente de orquestación de sitios web. Su función es:
En lugar de depender de un único chatbot monolítico, Serre Chevalier utiliza una arquitectura modular multiagente, lo que facilita la actualización de capacidades o la adición de otras nuevas sin reconstruir todo el sistema.
Hay dos tipos de agentes que admiten la capa de orquestación:
Estos agentes interactúan tanto con la lógica estructurada (como las herramientas Python para pasar reglas) como con las fuentes de conocimiento curado. Este enfoque permite al sistema hacer más que responder preguntas, puede ejecutar tareas reales, como guiar a los clientes en los pasos de compra.
Los resultados fueron inmediatos y significativos:
Alexandre Sode, que gestiona varios canales de venta para Serre Chevalier, señaló: "Cuando los clientes obtienen respuestas del chatbot, nuestro equipo puede dedicar más tiempo a problemas complejos. Eso tiene un impacto muy positivo en el nivel de satisfacción general".
Los primeros comentarios destacan la gran aceptación por parte de los clientes, mientras que Serre Chevalier lleva a cabo una encuesta más detallada para evaluar el impacto total en las tasas de resolución y los procesos de compra.
Quizás el conocimiento sorprendente para el equipo de Serre Chevalier fue la rapidez con la que evolucionó el sistema. Las iteraciones que antes requerían semanas se pueden completar en días, lo que reduce drásticamente los costes de implementación y el tiempo de obtención de valor.
Sus consejos para organizaciones que exploran iniciativas similares de IA:
La arquitectura de Serre Chevalier ilustra por qué la orquestación es más importante que cualquier caso de uso único.
Capa conversacional
Una interfaz de chat integrada en el sitio web del complejo sirve como punto de entrada: accesible, intuitiva y familiar para los huéspedes.
Capa de gobierno
Cada interacción pasa por un marco responsable de IA y gobierno, garantizando seguridad, transparencia y cumplimiento.
Capa de orquestación
En esta etapa, watsonx Orchestrate decide:
Capa de agentes colaboradores
Los agentes especializados se ocupan de ámbitos específicos, como los forfaits, la documentación u otras funciones operativas.
Capa de datos + herramientas
Incluye API personalizadas, herramientas de Python y un pipeline RAG para aumentar la precisión del conocimiento.
Al separar la orquestación, la inteligencia de dominio y el acceso a datos, Serre Chevalier creó una base que es:
Esta arquitectura impulsa la siguiente fase de su estrategia.
Tras validar el éxito con su chatbot orientado al cliente, Serre Chevalier reconoció de inmediato oportunidades más amplias.
Pero lo más importante es que este enfoque no es una lista de casos de uso. Es un patrón escalable que Serre Chevalier puede aplicar ahora en cualquier lugar donde se necesite orquestación.
Pagos y facturación
Los asistentes pueden guiar a los huéspedes en preguntas comunes de facturación, identificar anomalías mediante datos integrados y agilizar la resolución de problemas.
Recursos humanos
Los agentes de IA pueden automatizar tareas repetitivas como la incorporación, la programación de consultas y los procesos de empleados estacionales, dando a los equipos de RR. HH. más tiempo para apoyar a las personas.
Operaciones de telesquí y montaña
Los flujos de trabajo pueden consumir datos de sensores, registros de mantenimiento y sistemas meteorológicos para apoyar decisiones operativas más proactivas.
En todas estas áreas, el patrón sigue siendo el mismo:
orquestar tareas → conectar sistemas → elevar la experiencia humana
Serre Chevalier ha ido más allá de implementar un chatbot para adoptar una capacidad de orquestación de IA a nivel empresarial, que hoy aporta valor y permite la innovación futura.
El proceso de Serre Chevalier demuestra que la IA en los viajes y la hostelería no solo consiste en automatizar las conversaciones. Se trata de orquestar acciones, conocimientos y flujos de trabajo en toda la empresa para ofrecer mejores experiencias y operaciones más resilientes.
Con watsonx Orchestrate, Serre Chevalier transformó un único caso de uso de atención al cliente en una base escalable para la IA empresarial, que beneficia tanto a huéspedes como a empleados y operadores.
La transformación digital moderna no se trata de soluciones puntuales, sino de plataformas que ayudan a las organizaciones a trabajar de forma más inteligente, responder más rápido e innovar continuamente.