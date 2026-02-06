Serre Chevalier es uno de los principales destinos de esquí operados por Compagnie des Alpes (CDA), junto con estaciones como Tignes, La Plagne y Méribel. Dado que estos destinos de montaña tan populares reciben millones de visitantes cada año, es crítico ofrecer una experiencia de reserva y atención al cliente fluida e intuitiva, especialmente durante las temporadas altas, cuando la demanda, la complejidad y las expectativas de los clientes son mayores.

Serre Chevalier reconoció una realidad creciente a la que se enfrenta todo el sector de los viajes y la hostelería: los modelos tradicionales de servicio de atención al cliente no pueden seguir el ritmo de la creciente complejidad, los aumentos estacionales y la demanda de experiencias digitales personalizadas. En lugar de superponer más chatbots o soluciones puntuales, necesitaban una base capaz de coordinar las acciones, los datos y la toma de decisiones a lo largo de la empresa.

Para hacer frente a este reto, Serre Chevalier recurrió a IBM watsonx Orchestrate para replantearse la forma en que los clientes seleccionan los forfaits y resolver las preguntas más habituales. Lo que comenzó como una iniciativa específica de atención al cliente rápidamente se convirtió en un plan para toda la empresa para operaciones con IA.