De la expansión de las hojas de cálculo a la inteligencia de portfolio: cómo RBH reconstruyó la planificación hotelera con IBM

Un punto de diseño importante: RBH no asume que todas las fuentes puedan comportarse como una API moderna.

Algunos sistemas proporcionan acceso directo a la API. Algunos generan archivos programados. Algunos envían informes a las bandejas de entrada de correo electrónico. Algunos entregan datos a través de SFTP. Algunos aún requieren extracción manual porque el sistema ascendente no expone una opción mejor. RBH gestiona esas diferencias en la capa de ingesta antes de que los datos lleguen al modelo de planificación.

La capa de ingestión realiza las cargas programadas, la validación, la reconciliación, la supervisión, la información de registro y la gestión de problemas. Esta capa es donde la arquitectura demuestra su fiabilidad. El proceso de carga no se limita a mover archivos. Comprueba si han llegado los feeds, valida la estructura, concilia los valores cuando es necesario y apoya la incorporación incremental de nuevas áreas temáticas. Esto permite a RBH añadir nuevos conjuntos de datos sin convertir cada nueva propiedad o feed en un proyecto de integración único.

IBM Planning Analytics utiliza procesos TurboIntegrator para el movimiento y transformación de datos. En el entorno de RBH, la herramienta ayuda a cargar datos en cubos de Planning Analytics, que son estructuras de datos multidimensionales que permiten a los usuarios analizar medidas en dimensiones como hotel, período de tiempo, cuenta, departamento, versión de previsión y escenario. En lugar de mantener una lógica de hoja de cálculo separada para cada propiedad, RBH puede modelar estructuras comunes una vez y reutilizarlas en toda la portfolio.

La capa de modelado (en el cuadro rosa central del diagrama) muestra IBM Planning Analytics como el entorno central de planificación y modelado. Planning Analytics Workspace (PAW) ofrece una interfaz web para planificar, crear y analizar contenidos. Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece a los usuarios avanzados una experiencia de Excel conectada a datos gobernados de Planning Analytics, en lugar de archivos de hojas de cálculo aislados. TM1 Web admite la interacción basada en navegador con el contenido de TM1. En conjunto, esas interfaces permiten a RBH llegar a diferentes usuarios donde ya trabajan y, al mismo tiempo, mantener los datos gobernados.

La capa de transformación y preparación prepara los datos para obtener perspectivas coherentes de portfolio. Esta capa incluye preprocesamiento, datos de referencia, datos maestros y estandarización en todas las propiedades. Los datos de referencia y maestros son las definiciones compartidas que mantienen el modelo alineado, como listas de propiedades, estructuras de cuentas, códigos de departamento, jerarquías de informes y vistas de propiedad. El plan contable común de RBH juega un papel importante aquí porque proporciona a los hoteles una estructura financiera coherente para la presentación de pérdidas y beneficios.

La estructura compartida funciona como una capa de definición empresarial. En lugar de permitir que cada propiedad defina las métricas financieras de manera diferente, RBH asigna los datos a una estructura de cuenta y un modelo de informes comunes. Esto crea coherencia en todos los hoteles y, al mismo tiempo, permite que la arquitectura absorba diferentes sistemas de origen y formatos operativos.

La capa de output proporciona a los usuarios varias rutas de acceso a los datos. Los usuarios financieros y usuarios empresariales acceden a modelos e informes a través de TM1 Web, PAW y Cognos Analytics. Los libros PAW mejoran la disponibilidad de informes para los empleados de empresas hoteleras y de gestión. Los paneles de control de Cognos Analytics admiten informes de propietarios y análisis visuales más amplios. La interacción basada en Excel sigue disponible para los usuarios Power® que necesitan una experiencia familiar basada en cuadrícula.

La seguridad y el gobierno forman parte de toda la arquitectura. Los usuarios solo ven los datos relevantes para su función o propiedad. La auditabilidad y la gestión del cambio ayudan a proteger los ciclos de planificación. Las definiciones de métricas gobernadas reducen el riesgo de que dos informes respondan de forma diferente a la misma pregunta.

RBH también tomó una decisión de implementación notable: ejecuta el entorno como una infraestructura autohospedada en un centro de datos del Reino Unido en lugar de como una implementación de Cloud - SaaS en la nube. La justificación era el coste y el control. Después de que el hardware llegara al final de su vida útil y el rendimiento de sus informes comenzara a degradarse, RBH evaluó las opciones de nube frente a una infraestructura autoalojada renovada.

La ruta autoalojada proporcionaba un perfil de coste sustancialmente más bajo y, al mismo tiempo, daba a RBH acceso a las operaciones de centros de datos y al soporte de recuperación. El compromiso arquitectónico es explícito: RBH prioriza el control de costes y el ajuste operativo por encima del perfil de disponibilidad de una implementación SaaS, aceptando la posibilidad de un tiempo de inactividad limitado donde la empresa puede tolerarlo.