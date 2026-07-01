De la expansión de las hojas de cálculo a la inteligencia de portfolio: cómo RBH reconstruyó la planificación hotelera con IBM

RBH Hospitality Management utiliza IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics para consolidar datos hoteleros, financieros y de mercado en previsiones, paneles de control e informes de propietarios a lo largo de un portfolio diverso del Reino Unido.
Las operaciones hoteleras generan muchas señales pequeñas que rápidamente se vuelven difíciles de gestionar a escala. La tarifa de la habitación puede variar. Un restaurante funciona de manera diferente a lo previsto. Una puntuación de reseña se mueve. Un feed de nóminas o de finanzas llega tarde. En un solo hotel, esas señales podrían gestionarse en hojas de cálculo. En docenas de propiedades, se convierten en un problema de control de versiones, un problema de seguridad y un problema de toma de decisiones.
RBH Hospitality Management, una de las principales empresas de gestión del Reino Unido, se enfrentó a ese reto con una cartera de más de 55 propiedades. El portfolio abarca hoteles de servicio limitado, donde el viaje del huésped se centra en el registro, el sueño y la salida, así como propiedades de lujo con spas, golf, restaurantes y operaciones de ocio.
Antes de IBM Planning Analytics, el proceso de previsión de RBH dependía en gran medida de las hojas de cálculo de Excel. La gestión de previsiones individuales en su amplio portfolio de hoteles dificultaba el bloqueo de datos confidenciales, el control de cambios y la garantía de que los equipos de finanzas, hoteles y elaboración de informes analizaran las mismas cifras. El objetivo no era eliminar Excel del negocio, sino evitar que las hojas de cálculo desconectadas sirvieran como sistema central de registro para las previsiones, las vistas financieras y los informes de propietarios en todas las propiedades.
RBH creó una arquitectura analítica con IBM Planning Analytics, la base de datos TM1, Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, TM1 Web e IBM Cognos Analytics. La pila proporciona a los usuarios acceso gobernado a pronósticos, modelos, paneles de control e informes, al tiempo que preserva las formas familiares de trabajar para los equipos financieros y los usuarios avanzados.
Esta publicación describe cómo RBH pasó de la previsión basada en hojas de cálculo a una arquitectura de análisis autoalojada, cómo los datos de hoteles y mercados fluyen a los cubos de Planning Analytics y cómo los productos de IBM ayudan a RBH a escalar la planificación sin perder el control de los datos, el acceso o los estándares de elaboración de informes.
El principal caso de uso de RBH es crear presupuestos, mantener las previsiones en tiempo real, comparar las expectativas actuales con las versiones de previsiones anteriores y dar a cada usuario acceso a la parte de datos adecuada para su función, hotel o contexto de propiedad.
Pero los datos de los hoteles rara vez provienen de una fuente empresarial limpia. Cada propiedad puede utilizar su propio sistema de gestión de propiedades (PMS) para gestionar las reservas, las habitaciones, las tarifas, la ocupación y los flujos de trabajo de facturación. Los hoteles también utilizan sistemas de punto de venta para registrar los ingresos de restaurantes, bares, spas y otros servicios. En todo el portfolio de RBH, estos sistemas exponen los datos de diferentes maneras, incluidas API, informes programados, archivos SFTP, archivos adjuntos de correo electrónico y, en algunos casos, extractosmanuales.
RBH también integra datos externos para convertir las previsiones en perspectivas operativas procesables. Los datos de evaluación comparativa de STR muestran el rendimiento de cada hotel con respecto a su conjunto competitivo, mientras que el índice de generación de ingresos (RGI) compara los ingresos por habitación disponible directamente con ese punto de referencia del mercado.
El sentimiento de los huéspedes proporciona una capa adicional de datos y perspectivas. ReviewPro agrega reseñas de plataformas de reservas y viajes, generando una puntuación del Global Review Index (GRI) sobre 100 e identificando temas recurrentes en áreas como habitaciones, restaurantes, bares y espacios públicos.
Juyo Analytics fortalece aún más este ecosistema al añadir una visión de la demanda orientada al futuro y impulsada por IA, proporcionando perspectivas. Reúne tendencias del mercado, dinámicas de precios y patrones de reserva para destacar riesgos y oportunidades próximas. Esta característica permite a RBH mover de informes reactivos a una toma de decisiones proactiva, basada en datos.
La combinación de datos financieros, de nóminas y operativos —potenciada por las perspectivas de Juyo sobre la demanda— permite a RBH conectar la posición de mercado, la experiencia del cliente, las señales de demanda futura y los resultados financieros dentro de un único modelo de planificación dinámico.
Sin una arquitectura gobernada, estas múltiples señales pueden dar lugar a versiones contradictorias del rendimiento, ciclos de previsión más lentos e informes de propietarios menos sólidos. RBH aborda este problema estandarizando la ingesta de datos, alineándola dentro de las estructuras compartidas de Planning Analytics y proporcionando a los usuarios un acceso controlado a informes, paneles de control y previsiones coherentes.
El diagrama de arquitectura comienza donde lo hacen la mayoría de las arquitecturas de analytics: los datos de origen de la empresa. La capa de fuentes empresariales de RBH incluye datos de empresas hoteleras y de gestión de PMS y sistemas de punto de venta (POS), nóminas, finanzas, recursos humanos, cargas controladas de archivos y conjuntos de datos externos seleccionados.
Un punto de diseño importante: RBH no asume que todas las fuentes puedan comportarse como una API moderna.
Algunos sistemas proporcionan acceso directo a la API. Algunos generan archivos programados. Algunos envían informes a las bandejas de entrada de correo electrónico. Algunos entregan datos a través de SFTP. Algunos aún requieren extracción manual porque el sistema ascendente no expone una opción mejor. RBH gestiona esas diferencias en la capa de ingesta antes de que los datos lleguen al modelo de planificación.
La capa de ingestión realiza las cargas programadas, la validación, la reconciliación, la supervisión, la información de registro y la gestión de problemas. Esta capa es donde la arquitectura demuestra su fiabilidad. El proceso de carga no se limita a mover archivos. Comprueba si han llegado los feeds, valida la estructura, concilia los valores cuando es necesario y apoya la incorporación incremental de nuevas áreas temáticas. Esto permite a RBH añadir nuevos conjuntos de datos sin convertir cada nueva propiedad o feed en un proyecto de integración único.
IBM Planning Analytics utiliza procesos TurboIntegrator para el movimiento y transformación de datos. En el entorno de RBH, la herramienta ayuda a cargar datos en cubos de Planning Analytics, que son estructuras de datos multidimensionales que permiten a los usuarios analizar medidas en dimensiones como hotel, período de tiempo, cuenta, departamento, versión de previsión y escenario. En lugar de mantener una lógica de hoja de cálculo separada para cada propiedad, RBH puede modelar estructuras comunes una vez y reutilizarlas en toda la portfolio.
La capa de modelado (en el cuadro rosa central del diagrama) muestra IBM Planning Analytics como el entorno central de planificación y modelado. Planning Analytics Workspace (PAW) ofrece una interfaz web para planificar, crear y analizar contenidos. Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece a los usuarios avanzados una experiencia de Excel conectada a datos gobernados de Planning Analytics, en lugar de archivos de hojas de cálculo aislados. TM1 Web admite la interacción basada en navegador con el contenido de TM1. En conjunto, esas interfaces permiten a RBH llegar a diferentes usuarios donde ya trabajan y, al mismo tiempo, mantener los datos gobernados.
La capa de transformación y preparación prepara los datos para obtener perspectivas coherentes de portfolio. Esta capa incluye preprocesamiento, datos de referencia, datos maestros y estandarización en todas las propiedades. Los datos de referencia y maestros son las definiciones compartidas que mantienen el modelo alineado, como listas de propiedades, estructuras de cuentas, códigos de departamento, jerarquías de informes y vistas de propiedad. El plan contable común de RBH juega un papel importante aquí porque proporciona a los hoteles una estructura financiera coherente para la presentación de pérdidas y beneficios.
La estructura compartida funciona como una capa de definición empresarial. En lugar de permitir que cada propiedad defina las métricas financieras de manera diferente, RBH asigna los datos a una estructura de cuenta y un modelo de informes comunes. Esto crea coherencia en todos los hoteles y, al mismo tiempo, permite que la arquitectura absorba diferentes sistemas de origen y formatos operativos.
La capa de output proporciona a los usuarios varias rutas de acceso a los datos. Los usuarios financieros y usuarios empresariales acceden a modelos e informes a través de TM1 Web, PAW y Cognos Analytics. Los libros PAW mejoran la disponibilidad de informes para los empleados de empresas hoteleras y de gestión. Los paneles de control de Cognos Analytics admiten informes de propietarios y análisis visuales más amplios. La interacción basada en Excel sigue disponible para los usuarios Power® que necesitan una experiencia familiar basada en cuadrícula.
La seguridad y el gobierno forman parte de toda la arquitectura. Los usuarios solo ven los datos relevantes para su función o propiedad. La auditabilidad y la gestión del cambio ayudan a proteger los ciclos de planificación. Las definiciones de métricas gobernadas reducen el riesgo de que dos informes respondan de forma diferente a la misma pregunta.
RBH también tomó una decisión de implementación notable: ejecuta el entorno como una infraestructura autohospedada en un centro de datos del Reino Unido en lugar de como una implementación de Cloud - SaaS en la nube. La justificación era el coste y el control. Después de que el hardware llegara al final de su vida útil y el rendimiento de sus informes comenzara a degradarse, RBH evaluó las opciones de nube frente a una infraestructura autoalojada renovada.
La ruta autoalojada proporcionaba un perfil de coste sustancialmente más bajo y, al mismo tiempo, daba a RBH acceso a las operaciones de centros de datos y al soporte de recuperación. El compromiso arquitectónico es explícito: RBH prioriza el control de costes y el ajuste operativo por encima del perfil de disponibilidad de una implementación SaaS, aceptando la posibilidad de un tiempo de inactividad limitado donde la empresa puede tolerarlo.
La arquitectura de RBH conecta datos operativos, financieros, de referencia del mercado, de sentimiento de los huéspedes y de demanda prospectiva dentro de un único entorno de planificación gobernado. Esta conexión es especialmente valiosa en un portfolio tan diverso —desde propiedades de lujo y de alta gama hasta hoteles de servicio limitado— donde un modelo de informes coherente apoya ambos extremos y preserva el detalle a nivel de propiedad.
Esta vista conectada permite a los equipos pasar de los informes a la priorización. Los datos de STR muestran el rendimiento frente al conjunto competitivo, mientras que Juyo destaca las tendencias emergentes de la demanda, la dinámica de precios y los riesgos y oportunidades prospectivos. ReviewPro indica si los problemas de sentimiento de los huéspedes se relacionan con habitaciones, espacios públicos, restaurantes u otras zonas, y los datos financieros muestran cómo estos factores se reflejan en el P&L.
En conjunto, estas señales proporcionan una base clara y orientada al futuro para la toma de decisiones, ayudando a los líderes empresariales a priorizar si invertir en una renovación de la habitación, la mejora del espacio público, el ajuste de la estrategia de precios o la mejora del servicio.
El sistema no toma esas decisiones, sino que equipa a los equipos para que las tomen con pruebas más sólidas. Los equipos financieros trabajan a partir de versiones controladas de previsiones, mejorando la consistencia y aumentando la precisión de las previsiones en todo el portfolio. Los equipos del hotel acceden a informes específicos de cada función, mientras que los usuarios avanzados conservan la flexibilidad de Excel a través de Planning Analytics for Microsoft Excel sin comprometer el gobierno.
Como resultado, RBH ha reducido el esfuerzo de conciliación manual y ha optimizado la producción de informes, con los informes de propietarios ahora entregados a través de los paneles de Cognos Analytics en un formato más coherente y auditable. La precisión de las previsiones ha mejorado gracias a una mejor alineación de los datos operativos, de mercado y financieros, lo que ayuda a reducir la variación con respecto a los datos reales y permite tomar decisiones más seguras y basadas en datos. Esto también ha acortado los plazos de presentación de informes, minimizado los ajustes fuera de línea y reforzado la confianza en una única versión de la verdad.
La gestión de versiones añade otro beneficio práctico. RBH mantiene una versión de previsión operativa durante los ciclos de planificación, y luego bloquea y copia las versiones acordadas cuando se finalizan los presupuestos o las previsiones. Las instantáneas mensuales permiten a los equipos comparar las expectativas actuales con las vistas anteriores, lo que proporciona a la empresa un historial más claro de cómo han cambiado las previsiones a lo largo del tiempo.
La arquitectura de RBH demuestra por qué los sistemas de planificación necesitan algo más que una base de datos central. El valor proviene de la estructura que rodea los datos: definiciones comunes de cuentas, ingesta fiable, versiones controladas de previsiones, acceso basado en roles y rutas de informes que se ajustan a diferentes necesidades de los usuarios.
IBM Planning Analytics proporciona la capa de modelado para la elaboración de presupuestos, previsiones, planificación de escenarios y análisis basados en cubos. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics para Microsoft Excel y TM1 Web proporcionan múltiples formas de trabajar con los mismos datos controlados. IBM Cognos Analytics soporta paneles de control e informes de propietarios.
La fundación también soporta el coste total de propiedad. RBH puede incorporar nuevas áreas temáticas de forma gradual, reutilizar estructuras cúbicas, estandarizar los patrones de presentación de informes y gestionar el entorno según un modelo autohospedado que se ajuste a su economía. Pero también puede mantener Excel donde ayuda a los usuarios a trabajar rápidamente sin dejar que las hojas de cálculo desconectadas dirijan el proceso de planificación.
Al basarse en IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics, RBH ha convertido un problema fragmentado de previsión hotelera en una arquitectura de planificación escalable, que puede soportar diferentes tipos de hoteles, sistemas de origen cambiantes, datos de mercado, sentimiento de los huéspedes e informes de propietarios sin reconstruir la base cada uno. tiempo.