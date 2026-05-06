Desde la limpieza del código hasta la entrega del producto: cómo Novadoc creó una solución FileNet con IBM Bob

IBM Bob ayudó a la consultora informática Novadoc a completar un complejo proyecto de modernización de FileNet en un fin de semana, en lugar de en varias semanas.
Novadoc, una consultora con sede en los Países Bajos e IBM Partner, se enfrentaba a un problema recurrente relacionado con el flujo de trabajo operativo necesario para configurar FileNet en sus proyectos. Sus equipos tenían la experiencia en el sector para agilizar el flujo de trabajo y aplicarlo a todos los proyectos. Lo que no tenía, como muchas empresas de consultoría, era capacidad de ingeniería adicional para automatizar y producir la solución.
Eso cambió cuando Novadoc comenzó a utilizar IBM Bob. El equipo empleó el entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en IA para analizar la arquitectura y el código de las aplicaciones creadas en torno a una versión anterior de IBM FileNet. El proceso incluyó la creación de nueva documentación y su conversión en una moderna aplicación de gestión de configuración para IBM FileNet P8.
Una de las señales más convincentes: gracias al uso de IBM Bob, un marco de trabajo a medio desarrollar que se le entregó a un ingeniero un viernes se convirtió en una aplicación operativa el lunes por la mañana.
En comparación, incluso una demo básica le llevaría normalmente al equipo de Novadoc al menos dos semanas. El valor de esta aceleración no era solo la eficiencia de los desarrolladores. La capacidad de crear una aplicación escalable, probada y lista para su implementación en tan solo un fin de semana cambia la rapidez con la que una consultora puede pasar de una idea de proyecto puntual a un activo reutilizable.
Novadoc se adjudicó una licitación europea (un proceso de contratación pública utilizado por las instituciones y agencias de la UE) que incluía la actualización de un antiguo sistema principal basado en IBM FileNet, combinado con aplicaciones personalizadas. El objetivo: una forma más segura y repetible de mover los cambios de configuración entre las fases de desarrollo, prueba y producción. En muchos entornos de FileNet, ese proceso sigue siendo manual. Los equipos reproducen los ajustes en distintos entornos, comparan las diferencias manualmente y asumen el riesgo constante de que se produzcan desviaciones en la configuración o errores en la producción.
Aunque existen soluciones que ayudan a gestionar las configuraciones en distintos entornos, carecen de compatibilidad con un enfoque totalmente automatizado que permita realizar comparaciones entre versiones, establecer controles de aprobación, aplicar reversiones automáticas e integrar interfaces que puedan aprovechar los flujos de trabajo de automatización modernos.
IBM Bob ayudó a Novadoc a hacer algo más que acelerar la generación de código. Ayudó al equipo a comprender el código heredado con documentación limitada; generó documentación de trabajo; y actualizó y amplió la implementación original para convertirla en una aplicación orientada al cliente.
Para el cliente de Novadoc, este proceso equivalía a una ruta automatizada desde la extracción a la comparación, pasando por la aprobación y la implementación, lo que eliminaba los errores manuales y aumentaba la fiabilidad a la hora de trasladar los cambios críticos de FileNet entre entornos. Para las organizaciones con gran volumen de documentos, como las agencias de gobierno, los bancos y las aseguradoras, eso se traduce directamente en menos sorpresas operativas y una entrega más fiable.
La solución se organiza en torno a dos componentes complementarios. La primera es FileNet Admin Liberty, una API REST ligera basada en IBM Liberty y Jakarta EE 10. Su función es proporcionar acceso administrativo de API a FileNet para operaciones como la validación de usuarios y grupos, la gestión de permisos y la consulta de almacenes de objetos. Utiliza Java Authentication and Authorization Service (JAAS) para autenticar y autorizar sesiones contra FileNet Content Engine.
El segundo componente es FileNet Configuration Manager, una capa de ciclo de vida basada en Spring Boot 3.2. Aquí es donde vive la lógica de extracción, comparación, planificación de implementación, aprobación y ejecución.
Los servicios básicos para la gestión de la configuración hacen referencia a un componente FileNet Adapter, que sirve de puente entre la configuración y las diferentes versiones de Content Engine. Las instantáneas, los resultados de las comparaciones y los registros de implementación se almacenan en MongoDB, que se ajusta mejor a la estructura jerárquica y variable de los metadatos de FileNet que un esquema relacional rígido.
Además de eso, hay una interfaz de React, creada con Vite, que permite a los administradores revisar visualmente las diferencias antes de aprobar una implementación. La misma lógica central también admite una ruta CLI, lo que hace que el diseño sea útil tanto para administradores interactivos como para equipos que desean integrar el flujo de trabajo en la automatización de estilo CI/CD.
IBM Bob ayudó a transformar el modelo tradicional de cliente pesado en una IU web basada en React, a adaptar una infraestructura de API existente basada en Swagger para permitir interacciones funcionales entre el front-end y el back-end y a perfeccionar el proceso de extracción y comparación. También ayudó a mejorar la experiencia de comparación en paralelo para que los administradores pudieran revisar los entornos de origen y destino sin pasar por alto las diferencias clave.
Bob también sugirió una mejora de diseño que el equipo adoptó: conservar instantáneas en una base de datos para que los operadores pudieran recuperar estados anteriores y trabajar con una historia de reversión más fiable.
Y lo que es igual de importante, Bob realizó una investigación y propuso opciones para el contexto de seguridad necesario para acceder al motor de contenido de FileNet a través de la API REST, lo que resultó ser menos sencillo de lo esperado.
El resultado es un flujo de trabajo basado en salvaguardas operativas. Los cambios siguen un proceso estructurado. Los equipos pueden analizar el estado actual, compararlo con un objetivo, realizar una simulación previa, obtener la aprobación y, a continuación, llevar a cabo la implementación.
Si algo falla, la reversión forma parte del diseño. El motor de comparación entiende las construcciones de FileNet, como las clases de documentos, las plantillas de propiedades y las listas de opciones, y luego clasifica los cambios como añadidos, modificados, eliminados o idénticos. Eso hace que la herramienta sea más práctica para los administradores cuyo trabajo es juzgar el riesgo, no filtrar el ruido irrelevante.
Gracias a IBM Bob, Novadoc creó una aplicación funcional (partiendo únicamente de un marco inicial) en un fin de semana, algo que, de otro modo, habría supuesto varias semanas de trabajo incluso para una demo parcial. Bob procesó y actualizó el código y los documentos obsoletos, generó diagramas arquitectónicos, investigó y recomendó opciones de seguridad y sugirió mejoras de diseño que ahorraban tiempo.
Bob también permitió que un experto en FileNet combinara su profundo conocimiento de la plataforma con un asistente de codificación basado en IA. Esta herramienta no se comportaba tanto como un motor genérico de autocompletado, sino más bien como un colaborador capaz de investigar, sugerir vías prácticas de implementación y agilizar el proceso entre la instrucción y el código revisado. Para Ngcobo, el proceso de solicitar aportaciones, revisar las sugerencias y validar las opciones de implementación puso de manifiesto enfoques que quizá habría pasado por alto.
El proyecto de Novadoc se ha implementado con éxito con su cliente de la UE, con varios beneficios que se obtuvieron con la ayuda de Bob. Una ruta de promoción más segura reduce la probabilidad de errores de producción. Las puertas de aprobación y la auditabilidad mejoran el gobierno. Una combinación de IU y CLI permite tanto la revisión interactiva como la automatización.
Y como la solución es modular y tiene en cuenta las versiones, puede adaptarse a varios patrimonios de FileNet que no estén perfectamente estandarizados. En parte por eso, Novadoc planea implementar la misma solución con varios otros clientes en los próximos meses.
Un flujo de trabajo de FileNet más flexible y fácil de gestionar fue un resultado importante para Novadoc y su cliente. Pero hay un beneficio más amplio que ayuda a resolver un problema de siempre que afecta a las consultoras: los equipos resuelven el mismo problema una y otra vez para distintos clientes, pero rara vez disponen del tiempo necesario para convertir esos conocimientos en software reutilizable.
En lugar de crecer simplemente incorporando más personal, la eficiencia que aporta el uso de Bob permite escalar gracias a los activos reutilizables creados a partir de la propia experiencia de la consultora.
El gestor de configuración de FileNet, Novadoc, desarrollado con IBM Bob, es un ejemplo concreto de cómo se lleva a la práctica la comercialización de productos. Lo que comenzó como una solución para el desafío de implementación y gobierno de un cliente se convirtió en un acelerador reutilizable que se aplicará a entornos similares en otros clientes de Novodoc, sin tener que empezar desde cero.
Cuando la experiencia del dominio puede capturarse en un software en lugar de recrearse proyecto a proyecto, los equipos pueden entregar más rápido, reducir el riesgo de entrega y crear resultados más consistentes para los clientes. Bob no se limitó a ayudar a completar un solo proyecto. Contribuyó a convertir los conocimientos sobre implementación, adquiridos con tanto esfuerzo, en un activo escalable.