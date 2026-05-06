Desde la limpieza del código hasta la entrega del producto: cómo Novadoc creó una solución FileNet con IBM Bob

Novadoc, una consultora con sede en los Países Bajos e IBM Partner, se enfrentaba a un problema recurrente relacionado con el flujo de trabajo operativo necesario para configurar FileNet en sus proyectos. Sus equipos tenían la experiencia en el sector para agilizar el flujo de trabajo y aplicarlo a todos los proyectos. Lo que no tenía, como muchas empresas de consultoría, era capacidad de ingeniería adicional para automatizar y producir la solución.

Eso cambió cuando Novadoc comenzó a utilizar IBM Bob. El equipo empleó el entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en IA para analizar la arquitectura y el código de las aplicaciones creadas en torno a una versión anterior de IBM FileNet. El proceso incluyó la creación de nueva documentación y su conversión en una moderna aplicación de gestión de configuración para IBM FileNet P8.

Una de las señales más convincentes: gracias al uso de IBM Bob, un marco de trabajo a medio desarrollar que se le entregó a un ingeniero un viernes se convirtió en una aplicación operativa el lunes por la mañana.

En comparación, incluso una demo básica le llevaría normalmente al equipo de Novadoc al menos dos semanas. El valor de esta aceleración no era solo la eficiencia de los desarrolladores. La capacidad de crear una aplicación escalable, probada y lista para su implementación en tan solo un fin de semana cambia la rapidez con la que una consultora puede pasar de una idea de proyecto puntual a un activo reutilizable.