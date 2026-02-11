Cómo MyLÚA estado construyó una plataforma de atención perinatal con IBM® watsonx Orchestrate y watsonx.ai

Los resultados sanitarios relacionados con el embarazo dependen del momento. Muchas de las complicaciones más graves surgen antes de que los flujos de trabajo sanitarios tradicionales las detecten, especialmente durante el embarazo y el posparto. Apoyar a los padres en estos momentos vulnerables requiere sistemas que sean proactivos, que preserven la privacidad y estén disponibles en el momento de la necesidad, no semanas después en una visita clínica.

MyLÚA Health opera en esta intersección entre la prestación de asistencia sanitaria, la IA y la experiencia del usuario. La organización se centra en el apoyo durante el embarazo y el posparto, creando herramientas de IA agéntica que ofrecen a los padres un apoyo inmediato a la vez que se coordinan con sistemas de atención y financieros más amplios. Estos sistemas incluyen doulas, equipos de atención, empleadores y planes de salud.

La plataforma MyLÚA Health está diseñada para proporcionar a los padres que dan a luz apoyo emocional, físico, educativo y social. La plataforma permite a los cuidadores obtener una imagen más clara de las posibles áreas de necesidad, ya que captura señales emocionales, físicas y sociales que a menudo pasan desapercibidas en los modelos de atención convencionales.

Una motivación clave detrás de la plataforma es la naturaleza prevenible de muchos resultados de salud perinatal y posnatal. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “más del 80 % de las muertes relacionadas con el embarazo son evitables”. Abordar esta brecha a gran escala impone exigencias estrictas en materia de privacidad de los datos, fiabilidad del sistema y gobierno de la IA, limitaciones que influyen considerablemente en el diseño técnico de la plataforma.

MyLÚA Health construyó su plataforma sobre IBM Cloud Code Engine para escalabilidad y simplicidad, watsonx Orchestrate para la ejecución de agentes y la invocación de herramientas y watsonx.ai para obtener respuestas fundamentadas.