Cómo MyLÚA estado construyó una plataforma de atención perinatal con IBM® watsonx Orchestrate y watsonx.ai

Las soluciones componibles y ricas en seguridad ayudan a MyLÚA a ofrecer una gama de agentes de IA diseñados para ayudar a los padres antes, durante y después del embarazo.
Los resultados sanitarios relacionados con el embarazo dependen del momento. Muchas de las complicaciones más graves surgen antes de que los flujos de trabajo sanitarios tradicionales las detecten, especialmente durante el embarazo y el posparto. Apoyar a los padres en estos momentos vulnerables requiere sistemas que sean proactivos, que preserven la privacidad y estén disponibles en el momento de la necesidad, no semanas después en una visita clínica.
MyLÚA Health opera en esta intersección entre la prestación de asistencia sanitaria, la IA y la experiencia del usuario. La organización se centra en el apoyo durante el embarazo y el posparto, creando herramientas de IA agéntica que ofrecen a los padres un apoyo inmediato a la vez que se coordinan con sistemas de atención y financieros más amplios. Estos sistemas incluyen doulas, equipos de atención, empleadores y planes de salud.
La plataforma MyLÚA Health está diseñada para proporcionar a los padres que dan a luz apoyo emocional, físico, educativo y social. La plataforma permite a los cuidadores obtener una imagen más clara de las posibles áreas de necesidad, ya que captura señales emocionales, físicas y sociales que a menudo pasan desapercibidas en los modelos de atención convencionales.
Una motivación clave detrás de la plataforma es la naturaleza prevenible de muchos resultados de salud perinatal y posnatal. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “más del 80 % de las muertes relacionadas con el embarazo son evitables”. Abordar esta brecha a gran escala impone exigencias estrictas en materia de privacidad de los datos, fiabilidad del sistema y gobierno de la IA, limitaciones que influyen considerablemente en el diseño técnico de la plataforma.
MyLÚA Health construyó su plataforma sobre IBM Cloud Code Engine para escalabilidad y simplicidad, watsonx Orchestrate para la ejecución de agentes y la invocación de herramientas y watsonx.ai para obtener respuestas fundamentadas.
El caso de uso principal es sencillo: ofrecer un apoyo oportuno y que preserve la privacidad, que llene las lagunas entre los encuentros clínicos antes de que los riesgos aumenten o las necesidades queden insatisfechas.
La plataforma presta servicios a múltiples grupos:
La imagen que presentamos a continuación muestra un ejemplo de la interfaz de usuario. El estilo transmite una sensación de calma y apoyo. Los usuarios interactúan a través de una interfaz de chat con el agente MyLÚA Health.
Para los usuarios, el valor se entrega a través de la inmediatez y la relevancia. Por ejemplo, una madre que tiene dificultades para amamantar a las 4:00 a. m. puede recibir orientación basada en evidencia sin esperar una cita. Una visita posparto perdida debido a la falta de opciones de transporte puede revelar beneficios previamente desconocidos en tiempo real. Estas interacciones hacen que la atención pase de ser reactiva a preventiva y, al mismo tiempo, reducen la fricción en todo el sistema.
El sistema se basa en un modelo de IA agéntica en el que los usuarios eligen explícitamente con qué agente interactuar, en lugar de depender de una orquestación totalmente autónoma. Esta elección de diseño deja la toma de decisiones en manos del usuario, al tiempo que permite una automatización estructurada entre bastidores.
Las aplicaciones para clientes abarcan entornos móviles y de escritorio, lo que permite que la plataforma se integre en los flujos de trabajo existentes o funcione como una aplicación independiente. En el backend, se ejecuta un servicio FastAPI en IBM Cloud Code Engine, una plataforma totalmente gestionada que ejecuta cargas de trabajo en contenedores y proporciona un entorno de ejecución sin servidor para respaldar la escalabilidad y la simplicidad operativa.
La persistencia de datos se basa en PostgreSQL y Redis, con un estricto consentimiento basado en roles y tokenización. La información personal identificable y la información médica protegida nunca se envían a modelos de lenguaje de gran tamaño. Este límite arquitectónico garantiza que, aunque los sistemas posteriores se vean comprometidos, los datos confidenciales permanezcan protegidos.
Los flujos de trabajo de IA se ejecutan con IBM watsonx Orchestrate, que gestiona la ejecución de agentes y la invocación de herramientas. El razonamiento y la generación de lenguaje se producen en IBM watsonx.ai. La plataforma utiliza generación aumentada por recuperación (RAG) respaldada por contenido curado y basado en evidencia en cinco dominios: embarazo, atención posparto, enfermería, salud mental y nutrición. Las herramientas incluyen capacidades de búsqueda web, trabajos programados en segundo plano para recordatorios y revisiones, y detección automática de idiomas para soportar interacciones multilingües.
Los modelos de riesgo se gestionan por separado mediante modelos de machine learning que identifican los primeros indicadores de problemas como la depresión. Estas señales de riesgo ayudan a los clientes a ajustar las estrategias de soporte sin ser expuestos directamente a los usuarios o equipos de atención, manteniendo la transparencia y evitando la interpretación clínica no deseada.
Las cargas de trabajo sanitarias amplifican el coste de los errores arquitectónicos. El cumplimiento de la normativa, la auditabilidad y el aislamiento de datos no son características opcionales. Los servicios de datos, IA y orquestación de IBM se ajustan a estas limitaciones desde el primer momento.
Watsonx Orchestrate permite la automatización controlada sin forzar un comportamiento opaco de los agentes. Watsonx.ai promueve la generación fundamentada a través de la recuperación en lugar de respuestas abiertas, lo cual es crítico en contextos de bienestar y atención médica. IBM Code Engine reduce la sobrecarga operativa mientras preserva la capacidad de escalar entre inquilinos y partes interesadas.
Para los usuarios, estas opciones se traducen en confianza y disponibilidad: MyLÚA Health informa que el 79 % de los usuarios afirmaron sentirse cómodos compartiendo información confidencial.
Para las organizaciones que implementan la plataforma, reducen el coste total de propiedad al minimizar el trabajo de cumplimiento personalizado, limitar la rearquitectura a medida que crece el uso y simplificar la Integración en los sistemas existentes.
Al basarse en el paquete de datos, IA y orquestación de IBM, MyLúa Health transformó un desafío sanitario profundamente humano en una plataforma digital preventiva y escalable. La arquitectura apoya el crecimiento entre nuevos socios, nuevos flujos de trabajo y nuevas poblaciones sin replantear los supuestos básicos de seguridad o gobierno.
Para los padres biológicos, el impacto es un apoyo oportuno y empático cuando más importa. Para los equipos asistenciales y las organizaciones, ofrece una visión más temprana, una carga manual reducida y señales más claras sobre lo que funciona. Para la propia plataforma, los productos de IBM proporcionan la estabilidad, la postura de cumplimiento y la flexibilidad necesarias para escalar la atención preventiva sin sacrificar la confianza ni el control.
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