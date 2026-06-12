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Cómo modulAIre e IBM están reduciendo las barreras para la adopción de la IA

IBM y su partner modulAlre están habilitando IA de nivel empresarial para organizaciones sin ánimo de lucro. 

Publicado el 12 de junio de 2026

El rápido ascenso de modulAIre como IBM Platinum Partner pone de relieve cómo el sistema está acelerando el acceso a la IA para las organizaciones sin ánimo de lucro. A través de su plataforma segura e híbrida "AI‑In‑a-Box", impulsada por IBM Fusion, IBM watsonx y las capacidades de IA patentadas de ModulAire, el partner ha diseñado una solución para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a adoptar la IA de nivel empresarial en cuestión de semanas en lugar de meses.

El desafío: las organizaciones sin ánimo de lucro quieren la IA, pero sin la complejidad

Las organizaciones sin ánimo de lucro reconocen cada vez más que la IA puede transformar su forma de operar: mejorar la implicación de los donantes, acelerar la financiación de la investigación, agilizar tareas administrativas y ofrecer mejores servicios a los beneficiarios.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro se enfrentan a los mismos retos fundamentales: datos fragmentados, recursos técnicos internos limitados y el alto coste y la complejidad de mantener una infraestructura de IA segura.

Al mismo tiempo, las startups de IA y los proveedores de soluciones a menudo tienen dificultades para llevar al mercado ofertas de IA de nivel empresarial de forma rápida, eficaz y asequible. Las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan una plataforma segura, escalable y lista para implementar, sin meses de trabajo de ingeniería e integración. También necesitan acceso a tecnología de confianza para garantizar que puedan cumplir con seguridad su misión de servir

modulIAre se propuso cerrar esta brecha con su solución llamada "IA-in-a-Box", una plataforma que las organizaciones sin ánimo de lucro podían adoptar con confianza. Pero para lograrlo, necesitaban:

  • Una plataforma de software de IA flexible que permitiera desarrollar soluciones de IA tanto clásicas como generativas.
  • Una forma de crear prototipos, probar y validar soluciones rápidamente con varias organizaciones sin ánimo de lucro a la vez.
  • Un ecosistema de socios capaz de acelerar la incorporación, la preparación técnica y el impulso de comercialización.

Al combinar los más de 15 años de experiencia real de modulAIre  en ingeniería, desarrollo e implementación de IA y ML con IBM Fusion e IBM watsonx, la solución AI-in-a-Box está llevando la IA de nivel empresarial a las organizaciones que más la necesitan, en particular a aquellos que históricamente han carecido de los recursos para comenzar.

Impacto empresarial: IA de nivel empresarial, entregada a organizaciones sin ánimo de lucro

Con IBM Fusion como base y watsonx como motor de IA, modulAIre aportó sus capacidades sin igual para crear una plataforma de IA completa capaz de dar respuesta a múltiples casos de uso en el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro, desde la captación de donantes hasta los servicios a los beneficiarios, pasando por la eficiencia operativa. Lo que normalmente lleva meses a las organizaciones poner en marcha puede implementarse y estar listo para su uso en producción en cuestión de semanas, con un coste significativamente menor que el de las implementaciones tradicionales de IA y sin los costes variables de la nube.

Las organizaciones sin ánimo de lucro obtienen una IA de nivel empresarial que es segura, gobernada y responsable

La solución de modulAI ofrece a las organizaciones sin ánimo de lucro acceso a IA avanzada: LLM, análisis predictivos, optimización y automatización a través de un sistema diseñado con seguridad, gobierno y cumplimiento integrados. Para las organizaciones que gestionan información confidencial sobre beneficiarios y donantes, este nivel de confianza y transparencia es crítico.

Rápido crecimiento de socios: de nuevo IBM Partner+ a Platinum en menos de cinco meses

Tras su reciente incorporación, modulAIre alcanzó el nivel Platino en menos de cinco meses, lo que demuestra cómo IBM watsonx, en manos de expertos con amplia experiencia en IA y ML, puede contribuir al desarrollo de ofertas de IA escalables y comerciales para organizaciones sin ánimo de lucro.

Allanar el camino para una historia de éxito sin ánimo de lucro

modulAIre ha lanzado una plataforma sectorial centrada en las organizaciones sin ánimo de lucro para ofrecer AI-in-a-Box a escala, llevando capacidades de IA de nivel empresarial a miles de organizaciones sin ánimo de lucro.

La plataforma ofrece la participación de donantes impulsada por IA, flujos de trabajo automatizados de servicios, análisis predictivo y herramientas de IA generativa diseñadas específicamente para operaciones sin ánimo de lucro. Los clientes están consiguiendo un ahorro del 15-20 % en los costes de operaciones internas y un aumento de aproximadamente el 20 % en los ingresos brutos, lo que se traduce en un retorno total de la inversión en meses, no en años.

El ecosistema de IBM lo hace posible

El lanzamiento de modulAIre ha sido posible gracias a la rápida incorporación, al uso del entorno del centro de experiencias de Arrow, a los recursos de marketing, a las opciones de financiación creativas y al apoyo técnico.

Al utilizar el OMA Innovation Center de IBM, modulAIre pudo reunir a varias organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas a nivel nacional con ejecutivos clave de IBM para una demostración de la solución y un taller. Al mostrar sus capacidades para ofrecer IA y ML de clase mundial, modulAIre presentó su plataforma IBM Fusion y AI-in-a-Box impulsada por watsonx.

En conjunto, estas colaboraciones han posicionado a modulAIre para una visibilidad y crecimiento continuos en el sector, demostrando cómo el ecosistema IBM puede ayudar a los socios a acelerar la innovación y ampliar el acceso a la IA para el sector sin ánimo de lucro.

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Autor

Jason Paquette

Product Marketing Manager

IBM

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