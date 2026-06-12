Las organizaciones sin ánimo de lucro reconocen cada vez más que la IA puede transformar su forma de operar: mejorar la implicación de los donantes, acelerar la financiación de la investigación, agilizar tareas administrativas y ofrecer mejores servicios a los beneficiarios.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro se enfrentan a los mismos retos fundamentales: datos fragmentados, recursos técnicos internos limitados y el alto coste y la complejidad de mantener una infraestructura de IA segura.

Al mismo tiempo, las startups de IA y los proveedores de soluciones a menudo tienen dificultades para llevar al mercado ofertas de IA de nivel empresarial de forma rápida, eficaz y asequible. Las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan una plataforma segura, escalable y lista para implementar, sin meses de trabajo de ingeniería e integración. También necesitan acceso a tecnología de confianza para garantizar que puedan cumplir con seguridad su misión de servir

modulIAre se propuso cerrar esta brecha con su solución llamada "IA-in-a-Box", una plataforma que las organizaciones sin ánimo de lucro podían adoptar con confianza. Pero para lograrlo, necesitaban:

Una plataforma de software de IA flexible que permitiera desarrollar soluciones de IA tanto clásicas como generativas.

Una forma de crear prototipos, probar y validar soluciones rápidamente con varias organizaciones sin ánimo de lucro a la vez.

Un ecosistema de socios capaz de acelerar la incorporación, la preparación técnica y el impulso de comercialización.

Al combinar los más de 15 años de experiencia real de modulAIre en ingeniería, desarrollo e implementación de IA y ML con IBM Fusion e IBM watsonx, la solución AI-in-a-Box está llevando la IA de nivel empresarial a las organizaciones que más la necesitan, en particular a aquellos que históricamente han carecido de los recursos para comenzar.