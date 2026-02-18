Escalar las operaciones de las instalaciones con IBM® Maximo: cómo Mitie gestiona tres millones de tickets mensuales y SLA de 30 minutos

El grupo líder en gestión de instalaciones del Reino Unido confía en IBM Maximo como motor de flujo de trabajo flexible y moderno para gestionar la asignación de tareas en miles de centros y entre decenas de miles de personas.
La gestión de instalaciones es un problema de ingeniería de gran volumen y variabilidad: millones de solicitudes de servicio, activos heterogéneos, acuerdos de nivel de servicio (SLA) muy ajustados y una presión constante para mejorar la utilización sin aumentar el riesgo.
Para Mitie Group plc, con sede en Londres, la principal empresa de gestión de instalaciones del Reino Unido, la prestación de servicios en el lugar de trabajo y en edificios de forma segura, rápida y a escala equivale a un pipeline siempre activo. La organización genera hasta tres millones de tickets al mes, con IBM Maximo Application Suite como eje central, gestionando la asignación de materiales y personal en múltiples instancias con acuerdos de nivel de servicio (SLA) muy estrictos.
Para los escenarios más exigentes, los SLA pueden ser de tan solo 30 minutos. Es un objetivo ambicioso en entornos urbanos densamente poblados, donde enviar rápidamente al técnico adecuado suele marcar la diferencia entre contener el impacto y provocar una interrupción en cadena.
Los usuarios finales de Mitie son las personas que ocupan, transitan, trabajan y dependen a diario de entornos construidos, como oficinas, centros de transporte, hospitales y otras instalaciones complejas. Si vive o trabaja en el Reino Unido, es posible que sea usuario final de Mitie y ni siquiera lo sepa. El objetivo de la experiencia del usuario es sencillo: permitir a los gestores de las instalaciones mantener y resolver los problemas con la suficiente rapidez para que los usuarios finales no se den cuenta de la intervención.
¿El desafío? “Instalaciones” no es una sola carga de trabajo. Una única secuencia de tickets incluye todo, desde problemas de comodidad de menor prioridad hasta incidentes de seguridad y continuidad de alta prioridad, como fugas o fallos críticos de equipos.
Cumplir un SLA de 30 minutos bajo esa variabilidad requiere tres cosas para ser consistentemente cierto:
El valor entregado a los usuarios finales se mide en tiempo de contención y tiempo de resolución. La asistencia remota es un buen ejemplo: se puede guiar a un trabajador in situ para que dé el primer paso estabilizador (por ejemplo, cerrar una válvula para detener una fuga) para detener rápidamente la interrupción del usuario, mientras que la reparación permanente se puede programar posteriormente.
La arquitectura de Mitie se organiza en torno a Maximo como sistema de registro y motor de flujo de trabajo, con sistemas circundantes que proporcionan programación, movilidad, análisis y acceso de usuarios.
Esta arquitectura final puede describirse como un modelo “satélite” en torno al núcleo de Maximo, junto con un cambio deliberado hacia la consolidación centrada en los conjuntos, trasladando capacidades que antes eran externas al ámbito de Maximo Application Suite.
IBM Maximo sirve como plataforma central donde el trabajo “comienza y termina”, incluidos los SLA, los materiales, el personal y la asignación de trabajo.
Se utilizan dos herramientas satellite, Clik y “MiJobs” (una aplicación móvil desarrollada internamente), para la programación y la asistencia móvil; están conectados a través de una capa de middleware a Maximo.
El equipo de Mitie está explorando Maximo Remote Assist (llamado Maximo Collaborate en la versión 9.1) para mejorar su capacidad de cumplir con los estrictos SLA y reducir la dependencia del traslado físico de expertos a los sitios.
Maximo Collaborate emplea IA y realidad aumentada para ayudar a los técnicos a solucionar y reparar problemas de equipos de manera más eficiente. El asistente remoto también ayuda a poner en contacto a los técnicos veteranos con los trabajadores más nuevos para que transmitan su experiencia. Este asistente es clave para enriquecer a la próxima generación de técnicos a medida que el personal se acerca a la jubilación.
En las operaciones de activos e instalaciones, los portales y los puntos de entrada de chat suelen estar encabezados por controles de acceso basados en roles y mediación API. Esta posición es necesaria para separar la visibilidad del cliente de las operaciones internas, mejorando la posición de seguridad y simplificando los recorridos de los usuarios.
Mitie desarrolló un área dedicada llamada ESME (en inglés, “habilíteme y apóyeme”), que permite la capacidad de chatbot y los flujos de trabajo de reserva de salas. Un portal de clientes independiente expone los datos operativos a los clientes de Mitie para que las partes interesadas puedan ver la información de servicio relevante.
Un data lake permite realizar análisis, y Power BI se utiliza para generar informes.
Las opciones de implementación de Mitie se basaron en los requisitos de gobierno y en la necesidad de control operativo:
Maximo Application Suite se basa en Red Hat OpenShift para ofrecer portabilidad en la nube híbrida, incluyendo opciones de implementación multinube y on-premises.
Dos decisiones de ingeniería destacaron como formas críticas de simplificar y mejorar la arquitectura de Mitie:
La flexibilidad de Maximo Application Suite (incluidas sus aplicaciones integradas y sus capacidades de nube híbrida) ha aportado una serie de beneficios prácticos a los ingenieros y gestores técnicos de productos de Mitie. En términos generales, el equipo de Mitie informa de que el mayor motor de la disminución del coste total de propiedad (TCO) proviene de las capacidades de Integración y la carga operativa más ligera.
Mitie actualizó recientemente todas sus instancias de Maximo a Maximo Application Suite 9.1, proporcionando una plataforma coherente y moderna que soporta automatización, IA y análisis a escala, sin el arrastre de versiones mixtas ni restricciones heredadas. En comparación con las versiones anteriores, la 9.1 proporciona a Mitie un rendimiento significativamente mejor y pocos o ningún fallo, como se muestra en los gráficos de rendimiento.
La arquitectura Maximo de Mitie muestra cómo se ve la escala en las operaciones reales de las instalaciones: millones de tickets mensuales, SLA agresivos y un modelo de personal que debe evolucionar a medida que los técnicos experimentados se jubilan.
La posibilidad de añadir capacidad es una importante palanca de escalabilidad. Al mismo tiempo, reducir el coste marginal de cada nuevo flujo de trabajo, nuevos sitios, nuevos requisitos de los clientes y nuevos canales, sin reconstruir la base cada vez es igualmente crítico.
Al basarse en la plataforma Maximo de IBM con una mentalidad de consolidación centrada en los conjuntos, Mitie está convirtiendo la gestión de tickets de instalaciones de gran volumen en un modelo operativo más modular y portátil. Un modelo que puede absorber nuevos emplazamientos, nuevas líneas de servicio y nuevas limitaciones de personal, mientras continúa mejorando la experiencia diaria de las personas que dependen de los edificios e infraestructuras que ayuda a mantener.