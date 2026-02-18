Escalar las operaciones de las instalaciones con IBM® Maximo: cómo Mitie gestiona tres millones de tickets mensuales y SLA de 30 minutos

La gestión de instalaciones es un problema de ingeniería de gran volumen y variabilidad: millones de solicitudes de servicio, activos heterogéneos, acuerdos de nivel de servicio (SLA) muy ajustados y una presión constante para mejorar la utilización sin aumentar el riesgo.

Para Mitie Group plc, con sede en Londres, la principal empresa de gestión de instalaciones del Reino Unido, la prestación de servicios en el lugar de trabajo y en edificios de forma segura, rápida y a escala equivale a un pipeline siempre activo. La organización genera hasta tres millones de tickets al mes, con IBM Maximo Application Suite como eje central, gestionando la asignación de materiales y personal en múltiples instancias con acuerdos de nivel de servicio (SLA) muy estrictos.

Para los escenarios más exigentes, los SLA pueden ser de tan solo 30 minutos. Es un objetivo ambicioso en entornos urbanos densamente poblados, donde enviar rápidamente al técnico adecuado suele marcar la diferencia entre contener el impacto y provocar una interrupción en cadena.