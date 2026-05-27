Cómo Knockri escaló la contratación estructurada con IBM watsonx

La pila IBM de Knockri aportó valor en tres áreas principales: orquestación, soporte en tiempo de ejecución y gobierno.

La primera ventaja: facilidad de orquestación e implementación. Con watsonx Orchestrate y el SDK de Orchestrate, los equipos pueden diseñar flujos de trabajo estructurados, cargar una base de conocimientos, proporcionar instrucciones y poner en marcha a un agente de forma rápida y sencilla, pero sin perder el rigor científico. Para un caso de uso más sencillo, como la creación de un agente de asistencia al candidato, lo cual reduce el coste de la experimentación y facilita validar los flujos de trabajo antes de que comience un trabajo de ingeniería más profundo.

La segunda ventaja fue la flexibilidad de los desarrolladores. Los flujos de trabajo de Knockri no son simples flujos de chatbot. Combinan modelos de machine learning personalizados, procesos empresariales estructurados y requisitos de gobierno. Orchestrate en IBM Cloud proporcionaba la base de implementación, mientras que watsonx.ai Runtime soportaba la inferencia de modelos, ejecución de herramientas, automatización de lanzamiento y traspasos posteriores. Juntos, esos productos dieron a los equipos técnicos acceso a la lógica de orquestación, integraciones, controles de modelos y puntos de configuración más profundos para que pudieran adaptar el flujo de trabajo en lugar de trabajar en torno a la plataforma.

La tercera ventaja era el gobierno por diseño. En la tecnología de RR. HH. de alto riesgo, el gobierno no puede llegar después de que el flujo de trabajo ya esté en producción. Knockri necesitaba explicabilidad, auditabilidad, permisos basados en roles, trazabilidad y supervisión humana integrados en la arquitectura. Watsonx.governance sentó las bases para que el gobierno operara en todo el flujo de trabajo y no fuera de él, lo que ayudó a Knockri a preservar la supervisión a medida que ampliaba la contratación estructurada.

Esa combinación tiene implicaciones en el TCO. Los patrones de orquestación reutilizables en watsonx Orchestrate reducen la necesidad de reconstruir la infraestructura del flujo de trabajo para cada caso de uso. El gobierno integrado a través de watsonx.governance reduce el coste, el riesgo y la carga operativa de unir posteriormente herramientas de cumplimiento independientes. El soporte de implementación y tiempo de ejecución ayuda a que el sistema encaje en entornos empresariales que ya cuentan con plataformas ATS, requisitos de seguridad y reseñas establecidas.