Cómo Knockri escaló la contratación estructurada con IBM watsonx

Knockri utiliza IBM watsonx.ai, watsonx Orchestrate y watsonx.governance para operacionalizar entrevistas conductuales estructuradas con agentes modulares y flujos de trabajo gobernados y rastreables, aumentando la velocidad de contratación hasta en un 60 % y reduciendo la carga de trabajo de los reclutadores hasta en un día por ciclo de contratación.
Algunos equipos de contratación empresarial procesan hasta 3 millones de aplicaciones al año. A esa escala, la selección manual, las prácticas de entrevista inconsistentes y los sistemas de contratación fragmentados pueden crear complejidad y retrasos para los reclutadores y experiencias desiguales para los candidatos.
El proveedor canadiense de soluciones de IA Knockri se propuso abordar este reto creando flujos de trabajo de contratación asistidos por IA para las empresas que necesitan formas estructuradas, coherentes y defendibles para evaluar a los candidatos. No se trata de "entrevistar a personas con IA": Knockri utiliza el procesamiento del lenguaje natural y modelos de lenguaje de gran tamaño para automatizar partes de las entrevistas estructuradas, al tiempo que preserva la coherencia y la evaluación de candidatos basada en pruebas.
El trabajo de Knockri con IBM se centra en escalar procesos de contratación estructurados sin convertir decisiones de alto riesgo en un modelo opaco. IBM watsonx.ai soporta las capacidades de IA en tiempo de ejecución de Knockri, mientras que IBM Watsonx Orchestrate ayuda a coordinar los flujos de trabajo alrededor de ellos. La arquitectura utiliza la IA cuando añade valor y la gobierna donde más importan la precisión y la coherencia.
Con las entrevistas conductuales estructuradas, a todos los candidatos para el mismo puesto se les hacen las mismas preguntas relacionadas con el trabajo, se les evalúa según la misma rúbrica de puntuación y se evalúa en función de ejemplos específicos de comportamiento pasado. Esta metodología logra un equilibrio entre la calidad predictiva, menos diferencias entre los grupos protegidos y la alineación con el rendimiento real.
La limitación ha sido operativa. Los humanos pueden realizar entrevistas estructuradas, aplicar rúbricas y documentar pruebas, pero hacerlo de forma coherente en grandes grupos de candidatos requiere tiempo, formación y coordinación.
La solución de Knockri reduce la carga de trabajo de los reclutadores, mejora la coherencia y ofrece a los equipos de contratación pruebas más claras para respaldar las recomendaciones. Utiliza enfoques tradicionales de machine learning en los que la precisión, la imparcialidad y el determinismo tienen más peso, como la puntuación y la clasificación. La IA generativa y los LLM apoyan tareas como el resumen, la interpretación, la orquestación y el apoyo a candidatos, en las que la flexibilidad del lenguaje crea valor sin hacer que la lógica central de la decisión sea imposible de rastrear.
Ese equilibrio es donde importa el gobierno: el flujo de trabajo puede moverse más rápido preservando la coherencia, la trazabilidad y la supervisión humana. El diseño mejora la experiencia de varios stakeholders a la vez. Los reclutadores dedican menos tiempo a hacer que los candidatos pasen por etapas de proceso repetitivas. Los equipos de contratación reciben más pruebas estandarizadas. Los candidatos obtienen una experiencia más estructurada y una oportunidad atractiva de demostrar habilidades y experiencia relevantes. Las empresas reducen la fricción sin eliminar la supervisión de las personas responsables de las decisiones de contratación.
Un componente de la arquitectura general de Knockri es un "agente de evaluación" que se encarga de configurar y lanzar entrevistas estructuradas. Pero el sistema no es un agente de propósito general que intenta realizar todas las tareas. Es un conjunto de capas especializadas que se encargan de la configuración, la implementación, la orquestación, la ejecución en tiempo de ejecución, el gobierno y la integración descendente. Todos estos niveles están diseñados para acelerar el lanzamiento de las evaluaciones, estandarizar los flujos de evaluación, mejorar la experiencia de los candidatos y aumentar el cumplimiento y la auditabilidad.
Recorramos el diagrama de arquitectura de izquierda a derecha.
En la capa de creación/configuración (el rectángulo morado en el lado izquierdo del diagrama), los SDK de IBM watsonx Orchestrate ayudan a estructurar el flujo de trabajo de evaluación. Esta capa define las entradas principales que impulsan el proceso: contenido de evaluación, rúbricas, reglas de lanzamiento, documentos de configuración de procesos y asignaciones de puntuación. Estos artefactos convierten la ciencia de la contratación y las reglas empresariales en flujos de trabajo operables por máquina
En la capa de implementación, watsonx Orchestrate en IBM Cloud admite la configuración del entorno, la configuración de endpoint, la gestión de secretos, la Integración del sistema de seguimiento de candidatos y la configuración de implementación empresarial. La integración del sistema de seguimiento de candidatos (ATS) es especialmente importante. Los equipos de contratación ya ejecutan flujos de trabajo críticos en los sistemas existentes, por lo que la capa de IA debe encajar en ese modelo operativo en lugar de obligar a los clientes a adoptar una nueva herramienta.
En la capa de orquestación y lanzamiento, watsonx Orchestrate coordina el flujo de trabajo de la evaluación. Puede iniciar entrevistas, gestionar las interacciones de los candidatos, gestionar los recordatorios y la programación, enrutar las evaluaciones, realizar un seguimiento del estado de finalización y gestionar las excepciones. Esta capa coordina el proceso; no actúa como un tomador de decisiones de contratación sin restricciones.
En la capa de tiempo de ejecución, IBM watsonx.ai Runtime soporta la ejecución de herramientas, inferencia de modelos, automatización de lanzamiento, preparación de servicios de puntuación y traspasos posteriores. La capa de orquestación determina lo que debe suceder, mientras que los servicios en tiempo de ejecución ejecutan las tareas de IA e infraestructura necesarias para completar el flujo de trabajo.
El gobierno es una capa fundamental que abarca toda la arquitectura. Watsonx.governance permite el requisito más amplio de supervisión, controles de riesgo, trazabilidad y auditabilidad en todo el flujo de trabajo. En un contexto de contratación, el sistema debe mostrar qué competencias se evaluaron, qué evidencia se utilizó, cómo se realizó la puntuación, comprobar la equidad y el sesgo y cómo se generaron las recomendaciones.
Knockri rediseñó el flujo de trabajo para garantizar que las responsabilidades estén alineadas con la forma en que las empresas toman realmente las decisiones de contratación. El cambio reforzó una regla práctica para los equipos de productos de IA: la automatización funciona mejor cuando respeta el modelo de gobierno existente. Un flujo de trabajo puede ser técnicamente elegante y aun así fallar si otorga a la persona equivocada la autoridad equivocada.
Una de las lecciones de ingeniería más importantes de la implementación de Knockri (y de la IA generativa en general) es que una ventana de contexto más grande no siempre es mejor. Los primeros diseños de IA a menudo asumían que un agente grande podía manejar todo un flujo de trabajo de extremo a extremo. Knockri se movió en otra dirección.
La plataforma descompone el flujo de trabajo en agentes especializados y responsabilidades muy definidas que reflejan cómo ya funcionan los flujos de trabajo de la psicología organizacional. Esta descomposición funcional mejora la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento. Cada agente opera dentro de un límite de razonamiento más estrecho, lo que ayuda a reducir alucinaciones, simplificar la depuración y facilitar la inspección de los outputs. También crea interfaces más limpias entre los componentes del sistema. Las entradas y los outputs se pueden revisar, registrar y pasar en sentido descendente como artefactos estructurados.
El enfoque también da a Knockri espacio para expandirse sin desestabilizar el sistema central. Se puede añadir un nuevo agente, rúbrica, flujo de trabajo o capacidad de elaboración de informes con menos riesgo porque la arquitectura más amplia ya espera que los componentes especializados trabajen juntos a través de la orquestación.
La pila IBM de Knockri aportó valor en tres áreas principales: orquestación, soporte en tiempo de ejecución y gobierno.
La primera ventaja: facilidad de orquestación e implementación. Con watsonx Orchestrate y el SDK de Orchestrate, los equipos pueden diseñar flujos de trabajo estructurados, cargar una base de conocimientos, proporcionar instrucciones y poner en marcha a un agente de forma rápida y sencilla, pero sin perder el rigor científico. Para un caso de uso más sencillo, como la creación de un agente de asistencia al candidato, lo cual reduce el coste de la experimentación y facilita validar los flujos de trabajo antes de que comience un trabajo de ingeniería más profundo.
La segunda ventaja fue la flexibilidad de los desarrolladores. Los flujos de trabajo de Knockri no son simples flujos de chatbot. Combinan modelos de machine learning personalizados, procesos empresariales estructurados y requisitos de gobierno. Orchestrate en IBM Cloud proporcionaba la base de implementación, mientras que watsonx.ai Runtime soportaba la inferencia de modelos, ejecución de herramientas, automatización de lanzamiento y traspasos posteriores. Juntos, esos productos dieron a los equipos técnicos acceso a la lógica de orquestación, integraciones, controles de modelos y puntos de configuración más profundos para que pudieran adaptar el flujo de trabajo en lugar de trabajar en torno a la plataforma.
La tercera ventaja era el gobierno por diseño. En la tecnología de RR. HH. de alto riesgo, el gobierno no puede llegar después de que el flujo de trabajo ya esté en producción. Knockri necesitaba explicabilidad, auditabilidad, permisos basados en roles, trazabilidad y supervisión humana integrados en la arquitectura. Watsonx.governance sentó las bases para que el gobierno operara en todo el flujo de trabajo y no fuera de él, lo que ayudó a Knockri a preservar la supervisión a medida que ampliaba la contratación estructurada.
Esa combinación tiene implicaciones en el TCO. Los patrones de orquestación reutilizables en watsonx Orchestrate reducen la necesidad de reconstruir la infraestructura del flujo de trabajo para cada caso de uso. El gobierno integrado a través de watsonx.governance reduce el coste, el riesgo y la carga operativa de unir posteriormente herramientas de cumplimiento independientes. El soporte de implementación y tiempo de ejecución ayuda a que el sistema encaje en entornos empresariales que ya cuentan con plataformas ATS, requisitos de seguridad y reseñas establecidas.
Los resultados más claros aparecen en la velocidad de contratación y en la capacidad de los reclutadores. En una implementación empresarial, el tiempo de contratación se redujo en más del 60 %.
Menos tiempo dedicado por el reclutador a la gestión de procesos repetitivos significa más tiempo para trabajo de mayor valor, como atraer candidatos, apoyar a los gerentes de contratación y mejorar la calidad del proceso. Unos tiempos de ciclo más rápidos también reducen el riesgo de perder candidatos cualificados por una coordinación más lenta, unos próximos pasos poco claros o una comunicación incoherente.
El producto de evaluación más amplio de Knockri también ha ofrecido resultados impresionantes para los candidatos y las empresas, incluida una calificación de satisfacción de los candidatos de 4,7 sobre 5, un coste reducido por candidato seleccionado y métricas de rendimiento posteriores a la contratación más sólidas.
La arquitectura basada en IBM de Knockri proporciona a la empresa una base para más de un flujo de trabajo de contratación. La contratación y la selección son el foco actual, pero el mismo patrón puede extenderse a la incorporación, la formación, el desarrollo, la gestión del rendimiento y la movilidad interna.
Esa expansión es posible porque la arquitectura depende de orquestaciones reutilizables, servicios de tiempo de ejecución gobernados, entradas estructuradas, flujos de trabajo y puntos de Integración en sistemas empresariales. Los nuevos casos de uso pueden heredar la misma base en lugar de requerir una nueva plataforma cada vez.
Basándose en watsonx.ai, watsonx Orchestrate y watsonx.governance, Knockri ha convertido un reto de contratación de alto volumen en una arquitectura de flujo de trabajo de IA escalable. El sistema ayuda a las empresas a moverse más rápido mientras mantiene el proceso estructurado, explicable y alineado con la forma en que se toman las decisiones de contratación.
Para los candidatos, eso significa una experiencia más justa y coherente. Para los reclutadores y los equipos de contratación, significa menos carga administrativa. Para las empresas, significa un camino controlado hacia un menor coste, un rendimiento más rápido, pruebas más claras y flujos de trabajo de contratación más defendibles.
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