Centro de excelencia de integración de AXA Brasil: cómo la pila webMethods de IBM ayudó a esta aseguradora a exponer API a escala

El Grupo Axa (o AXA Group), con sede en París, opera en casi 60 países con alrededor de 150 000 empleados. Su división brasileña, AXA Brasil, presta servicio al país más poblado de Sudamérica. Su portfolio incluye desde microseguros para teléfonos móviles y bienes de consumo hasta productos complejos para empresas y flotas. El negocio cubre una amplia gama de riesgos en los modelos B2B y B2C.

Para orquestar los recorridos de los clientes, que a menudo requieren asistencia en tiempo real, y cumplir con los nuevos requisitos normativos financieros, AXA Brasil transformó su capa de integración. El equipo consolidó el trabajo de desarrollo fragmentado en un Centro de Excelencia (COE) dedicado y lo estandarizó mediante IBM® webMethods Hybrid Integration, con el fin de exponer de manera segura las API a los socios y canales de distribución a gran escala.

La plataforma ha crecido tanto por fuera como por dentro. A nivel externo, gestiona actualmente decenas de millones de transacciones con una disponibilidad cercana al 99,99 %. A nivel interno, esta mejora refleja prácticas de ingeniería más sólidas. Al haber menos incidentes que gestionar, la satisfacción de todo el equipo de integración ha aumentado.

La estructura COE de IBM permite una conectividad más rápida y sencilla entre las unidades de negocio, los ecosistemas de socios y los equipos de desarrollo de AXA Brasil.