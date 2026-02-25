Trabajadora apuntando a una pizarra blanca llena de notas adhesivas de colores
Inteligencia artificial Automatización de TI

Centro de excelencia de integración de AXA Brasil: cómo la pila webMethods de IBM ayudó a esta aseguradora a exponer API a escala

El Grupo AXA, una de las mayores compañías de seguros del mundo, recurrió a IBM para coordinar un complejo conjunto de cientos de API y servicios de interfaz. Juntos crearon una plataforma que ofrece una experiencia fluida y rápida al usuario final.

Publicado el 25 de febrero de 2026

El Grupo Axa (o AXA Group), con sede en París, opera en casi 60 países con alrededor de 150 000 empleados. Su división brasileña, AXA Brasil, presta servicio al país más poblado de Sudamérica. Su portfolio incluye desde microseguros para teléfonos móviles y bienes de consumo hasta productos complejos para empresas y flotas. El negocio cubre una amplia gama de riesgos en los modelos B2B y B2C.

Para orquestar los recorridos de los clientes, que a menudo requieren asistencia en tiempo real, y cumplir con los nuevos requisitos normativos financieros, AXA Brasil transformó su capa de integración. El equipo consolidó el trabajo de desarrollo fragmentado en un Centro de Excelencia (COE) dedicado y lo estandarizó mediante IBM® webMethods Hybrid Integration, con el fin de exponer de manera segura las API a los socios y canales de distribución a gran escala.

La plataforma ha crecido tanto por fuera como por dentro. A nivel externo, gestiona actualmente decenas de millones de transacciones con una disponibilidad cercana al 99,99 %. A nivel interno, esta mejora refleja prácticas de ingeniería más sólidas. Al haber menos incidentes que gestionar, la satisfacción de todo el equipo de integración ha aumentado.

La estructura COE de IBM permite una conectividad más rápida y sencilla entre las unidades de negocio, los ecosistemas de socios y los equipos de desarrollo de AXA Brasil.

Diagrama de flujo del ecosistema y la estructura de AXA Brasil

3 casos de uso

AXA Brasil opera en un mercado en el que los seguros son cada vez más abiertos e inmediatos. La iniciativa Open Insurance (OPIN) de Brasil está presionando a las aseguradoras para que expongan API seguras basadas en el consentimiento y ofrezcan presupuestos competitivos casi en tiempo real, mientras que las expectativas de los clientes respecto a que los servicios de alta interacción, como la asistencia en carretera, funcionen al instante a través de múltiples socios aumentan. Juntas, estas presiones convierten la velocidad, la fiabilidad y el gobierno en capacidades centrales del producto, no solo en preocupaciones de TI.

1. Seguro abierto

La iniciativa OPIN de Brasil, lanzada en 2021, ha transferido el poder a los asegurados, que ahora pueden autorizar el intercambio de datos entre aseguradoras e instituciones financieras a cambio de ofertas más rápidas y competitivas. Este cambio ha supuesto un gran reto técnico para los proveedores de servicios financieros, como AXA Brasil, que deben exponer API bien gestionadas, integrarse estrechamente con los reguladores y socios, y responder en segundos en lugar de minutos.

OPIN estandariza el intercambio seguro y basado en el consentimiento de los datos de las pólizas de seguro, las reclamaciones y los riesgos de los clientes mediante API. El objetivo es fomentar la innovación y un ecosistema competitivo, así como productos de seguros altamente personalizados al:

  • Exponer API que puedan utilizar los reguladores y los competidores
  • Recopilar y normalizar datos externos de otras aseguradoras
  • Responder a las solicitudes de presupuesto con la suficiente rapidez como para ser competitivos en los flujos de los agregadores y los mercados

En este entorno, la velocidad de la infraestructura es realmente importante. Si la cotización de un transportista aparece incluso unos segundos más tarde que la de la competencia, es posible que la oportunidad ya se haya perdido.

2. Asistencia en carretera

Más allá del cumplimiento normativo y la cotización, AXA Brasil se centró en un caso de uso de alto riesgo: la asistencia en tiempo real en caso de surgir algún problema en la carretera.

El recorrido completo es más o menos así:

  1. Un conductor sufre una avería o un accidente y se detiene en la carretera
  2. El conductor inicia el contacto por chat, teléfono o mensajería con AXA Brasil
  3. Los sistemas de AXA validan la póliza, la cobertura y la elegibilidad con respecto a un almacén central de datos de pólizas
  4. Si la cobertura es válida, AXA orquesta múltiples acciones a través de API, como enviar una grúa o un proveedor de asistencia, y emitir un vale para compartir viaje (por ejemplo, con un socio como Uber), de modo que el cliente puede organizar un viaje al instante
  5. AXA coordina las notificaciones entre el cliente, el proveedor de asistencia y las operaciones internas

Desde la perspectiva del cliente, esta experiencia es fluida: una sola conversación da lugar a la recogida del coche y a la organización del viaje de vuelta a casa. Internamente, todo esto se convierte en una coreografía de búsqueda de políticas, comprobación de elegibilidad, selección de socios y emisión de vales en múltiples sistemas y empresas.

3. Fluidez y velocidad a escala

Para que estos procesos complejos funcionaran a gran escala (en productos de flotas B2B, microseguros B2C y sitios web de comparación de seguros abiertos), AXA necesitaba:

  • API rápidas y fiables que pueden mediar entre sistemas internos, socios y plataformas regulatorias
  • Una arquitectura de integración coherente en lugar de integraciones puntuales y aisladas creadas dentro de equipos individuales
  • Gobierno y seguridad sólidos alineados con los estándares de seguros abiertos de Brasil y el ecosistema de finanzas abiertas más amplio
  • Excelencia operativa en disponibilidad y latencia, ya que muchos viajes se realizan bajo estrés y con presión de tiempo
  • Escalabilidad rentable para gestionar volúmenes de transacciones crecientes sin aumentos lineales de costes

La arquitectura técnica: basada en API y preparada para entornos híbridos y multinube

El equipo acordó varios principios de diseño para la nueva plataforma de integración:

  • Integración API-first con patrones REST y basados en archivos estándar del sector
  • Solidez y escalabilidad para manejar un alto volumen de transacciones de múltiples líneas de negocio y canales
  • Seguridad y gobierno por diseño, no por proyecto
  • Experiencia de integración centralizada a través de un COE, que reemplaza implementaciones dispersas y locales de escuadrón

Componentes de la plataforma

El núcleo de esta arquitectura es IBM WebMethods Hybrid Integration, que proporciona capacidades de integración y gestión de API para exponerlas y gobernarlas.

IBM webMethods Hybrid Integration ofrece un plano de control unificado para patrones de integración, incluidos API, aplicaciones, B2B y archivos, y está diseñado para admitir implementaciones híbridas y multinube. AXA Brasil necesitaba una gestión de API coherente, fiable y rentable que fomentara la seguridad, el gobierno y la innovación, basada en una plataforma líder en el mercado.

Un diagrama de la arquitectura de datos de AXA Brasil

En la imagen de la arquitectura de alto nivel de AXA, las fuentes de datos se encuentran a la derecha y los consumidores de datos, a la izquierda. Los canales de distribución abarcan desde los portales de AXA hasta los proveedores de servicios externos. Las capas de integración y API incluyen:

  • Las instancias de IBM webMethods Integration Server orquestan los flujos entre canales, sistemas centrales y socios externos
  • IBM webMethods API Gateway gobierna y expone API para interfaces abiertas de seguros y regulación, socios externos (por ejemplo, ride-sharing, logística, mercado) y consumidores internos como aplicaciones móviles y portales
  • Un catálogo de API estandarizado y unas políticas aplicables garantizan la autenticación, la limitación de velocidades, el registro y el cumplimiento normativo

Los sistemas centrales comprenden la administración de pólizas, la facturación, los sistemas de reclamaciones y los datos de clientes, así como una capa de datos consolidada que funciona como "fuente única de verdad" para la verificación de pólizas y coberturas. Por último, la capa de operaciones y gobierno incluye:

  • Configuración multientorno con entornos dedicados de desarrollo, pruebas y producción en hardware on-premises sólido
  • La monitorización y gestión de incidencias ayuda a mantener una disponibilidad cercana al 99,99 % en decenas de millones de transacciones
  • Herramientas de gobierno (por ejemplo, procesos de gestión del trabajo y revisión de código) para coordinar lanzamientos y reducir defectos de integración

Implementación en las instalaciones y modelo de costes

Actualmente, la pila de integración y gestión de API se ejecuta on premises, una elección estratégica impulsada por:

  • Un control estricto de los SLA y de la latencia con la ayuda de la infraestructura local y de los equipos de operaciones internos.
  • Una estructura de costes predecible vinculada a la capacidad del servidor y del procesador en lugar de a un precio por transacción, lo que permite a AXA Brasil aumentar sus volúmenes sin que los costes de licencia aumenten proporcionalmente.

Al mismo tiempo, AXA Brasil interactúa a diario con componentes SaaS y está evaluando las ofertas híbridas basadas en la nube de IBM, líderes en el mercado, para webMethods, a medida que la plataforma evoluciona hacia los microservicios y las implementaciones basadas en contenedores.

Integración COE

Gran parte del éxito de este proyecto se debió a factores organizativos y culturales más que técnicos. En lugar de permitir que el trabajo de integración permaneciera fragmentado entre los distintos equipos, la plataforma webMethods de IBM ayudó a AXA Brasil a crear un centro de excelencia formal con un propósito definido y una gestión centralizada.

Anteriormente, los silos, las prácticas inconsistentes y el gobierno limitado fragmentaban los esfuerzos de integración. Los arquitectos y desarrolladores estaban repartidos en todos los equipos, con poca alineación en cuanto a los estándares o la dirección de la plataforma a largo plazo. El COE reunió estas funciones bajo un liderazgo unificado, combinando las nuevas capacidades arquitectónicas con los desarrolladores existentes. También creó una responsabilidad compartida para el diseño de la integración, la calidad de la entrega y la evolución de la plataforma.

El COE introdujo estándares consistentes para el diseño de API, la seguridad y la información de registro, apoyados por cadencias de gobierno regulares pero ligeras. Las revisiones semanales y mensuales, los estándares de código compartidos y los patrones de reutilización definidos mejoraron la previsibilidad sin sobrecargar a los equipos de entrega. Las herramientas coordinaron el trabajo y aumentaron la transparencia, permitiendo a la dirección apoyar a los desarrolladores en lugar de introducir procesos innecesarios.

Esta estructura hacía hincapié en la habilitación por encima del control. Al centralizar la experiencia y fomentar la reutilización de lecciones y patrones compartidos, el COE creó un entorno en el que los equipos podían aprender y mejorar juntos. Durante casi tres años, este enfoque elevó la madurez de la plataforma de integración del nivel 1 ("inicial") al nivel 3 en la escala interna de AXA, donde 5 representa "optimizado". También introdujo el gobierno formalizado y los procesos documentados que ahora se comparten entre los equipos.

El COE ya está ofreciendo resultados cuantificables, como una reducción del número de incidentes y una mejora de la eficiencia operativa, con tendencias que apuntan a una disminución continuada de las solicitudes de asistencia hasta 2025.

Impacto: alta disponibilidad, menor coste

Resultados empresariales y operativos

La modernización de la integración arrojó varios resultados concretos:

  • Alta disponibilidad a escala: en los últimos años, AXA Brasil ha procesado más de 40 millones de transacciones con una disponibilidad cercana al 99,99 %. Solo entre enero y mayo de 2025, la plataforma gestionó 22 millones de transacciones con una fiabilidad del 99,99 % y un tiempo medio de resolución de cuatro horas.
  • Tiempos de respuesta bajos donde más falta hace: los tiempos de respuesta de la API se mantienen lo suficientemente bajos como para permitir la cotización de seguros abiertos y la asistencia al cliente en tiempo real, donde un retraso de segundos puede cambiar el resultado.
  • Mejora de la madurez y la reutilización de la ingeniería: los componentes y patrones compartidos reducen las integraciones redundantes, lo que reduce el tiempo de incorporación de nuevos socios.
  • Mayor rentabilidad: el modelo de licencia on-premises basado en la capacidad del servidor permite a AXA Brasil optimizar el rendimiento y evitar picos de costes por transacción.

Beneficios para el cliente final

Para los clientes finales y los corredores, el trabajo técnico se traduce en mejoras tangibles:

  • Ofertas más rápidas y competitivas en procesos de seguros abiertos, ya que AXA puede consumir y responder a datos estandarizados del ecosistema con baja latencia
  • Asistencia en carretera en tiempo real que coordina las reclamaciones, el remolque y el transporte compartido en un solo flujo de trabajo, lo que reduce el estrés durante los incidentes
  • Experiencias omnicanal más fluidas, con las mismas API subyacentes que sirven a portales, mercados y canales de socios

Este modelo operativo centrado en API respalda los objetivos generales de los seguros abiertos: mayor transparencia, control de los datos por parte del cliente y productos más personalizados.

Desde desafíos operativos hasta una base escalable

AXA Brasil ha convertido los desafíos operativos en una oportunidad para estandarizar su panorama de integración y fortalecer su tecnología. Al consolidar las integraciones dentro de un COE dedicado y adoptar IBM webMethods Hybrid Integration, la organización ahora opera una plataforma de alta disponibilidad y baja latencia. Esta plataforma admite decenas de millones de transacciones y organiza recorridos de clientes complejos y multisocios.

Las decisiones arquitectónicas tomadas (implementación on-premises para un SLA estricto y control de costes, patrones API-first, un gobierno sólido y un equipo de integración unificado) posicionan a la plataforma para evolucionar hacia la hiperautomatización. A medida que IBM amplía webMethods y ofertas relacionadas con su portfolio de datos e IA, aseguradoras como AXA Brasil obtienen un camino para incorporar orquestación impulsada por IA, monitorización avanzada y automatización. Pueden hacerlo sin reconstruir los cimientos.

Al basarse en la pila de Integración y gestión de API de IBM, AXA Brasil ahora puede ampliar su plataforma a nuevos productos, socios y automatización. Este enfoque permite a la empresa seguir a los clientes en nuevos viajes sin tener que volver a implementar el núcleo cada vez, y ofrecer experiencias más resilientes y en tiempo real cuando más importan.

Realice un recorrido por IBM webMethods Hybrid Integration

André Grecchi

Head of IT Architecture and Infrastructure, AXA Brazil

Alexis Peschiera

Senior Product Marketer

IBM