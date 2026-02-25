Centro de excelencia de integración de AXA Brasil: cómo la pila webMethods de IBM ayudó a esta aseguradora a exponer API a escala

El Grupo AXA, una de las mayores compañías de seguros del mundo, recurrió a IBM para coordinar un complejo conjunto de cientos de API y servicios de interfaz. Juntos crearon una plataforma que ofrece una experiencia fluida y rápida al usuario final.
El Grupo Axa (o AXA Group), con sede en París, opera en casi 60 países con alrededor de 150 000 empleados. Su división brasileña, AXA Brasil, presta servicio al país más poblado de Sudamérica. Su portfolio incluye desde microseguros para teléfonos móviles y bienes de consumo hasta productos complejos para empresas y flotas. El negocio cubre una amplia gama de riesgos en los modelos B2B y B2C.
Para orquestar los recorridos de los clientes, que a menudo requieren asistencia en tiempo real, y cumplir con los nuevos requisitos normativos financieros, AXA Brasil transformó su capa de integración. El equipo consolidó el trabajo de desarrollo fragmentado en un Centro de Excelencia (COE) dedicado y lo estandarizó mediante IBM® webMethods Hybrid Integration, con el fin de exponer de manera segura las API a los socios y canales de distribución a gran escala.
La plataforma ha crecido tanto por fuera como por dentro. A nivel externo, gestiona actualmente decenas de millones de transacciones con una disponibilidad cercana al 99,99 %. A nivel interno, esta mejora refleja prácticas de ingeniería más sólidas. Al haber menos incidentes que gestionar, la satisfacción de todo el equipo de integración ha aumentado.
La estructura COE de IBM permite una conectividad más rápida y sencilla entre las unidades de negocio, los ecosistemas de socios y los equipos de desarrollo de AXA Brasil.
AXA Brasil opera en un mercado en el que los seguros son cada vez más abiertos e inmediatos. La iniciativa Open Insurance (OPIN) de Brasil está presionando a las aseguradoras para que expongan API seguras basadas en el consentimiento y ofrezcan presupuestos competitivos casi en tiempo real, mientras que las expectativas de los clientes respecto a que los servicios de alta interacción, como la asistencia en carretera, funcionen al instante a través de múltiples socios aumentan. Juntas, estas presiones convierten la velocidad, la fiabilidad y el gobierno en capacidades centrales del producto, no solo en preocupaciones de TI.
La iniciativa OPIN de Brasil, lanzada en 2021, ha transferido el poder a los asegurados, que ahora pueden autorizar el intercambio de datos entre aseguradoras e instituciones financieras a cambio de ofertas más rápidas y competitivas. Este cambio ha supuesto un gran reto técnico para los proveedores de servicios financieros, como AXA Brasil, que deben exponer API bien gestionadas, integrarse estrechamente con los reguladores y socios, y responder en segundos en lugar de minutos.
OPIN estandariza el intercambio seguro y basado en el consentimiento de los datos de las pólizas de seguro, las reclamaciones y los riesgos de los clientes mediante API. El objetivo es fomentar la innovación y un ecosistema competitivo, así como productos de seguros altamente personalizados al:
En este entorno, la velocidad de la infraestructura es realmente importante. Si la cotización de un transportista aparece incluso unos segundos más tarde que la de la competencia, es posible que la oportunidad ya se haya perdido.
Más allá del cumplimiento normativo y la cotización, AXA Brasil se centró en un caso de uso de alto riesgo: la asistencia en tiempo real en caso de surgir algún problema en la carretera.
El recorrido completo es más o menos así:
Desde la perspectiva del cliente, esta experiencia es fluida: una sola conversación da lugar a la recogida del coche y a la organización del viaje de vuelta a casa. Internamente, todo esto se convierte en una coreografía de búsqueda de políticas, comprobación de elegibilidad, selección de socios y emisión de vales en múltiples sistemas y empresas.
Para que estos procesos complejos funcionaran a gran escala (en productos de flotas B2B, microseguros B2C y sitios web de comparación de seguros abiertos), AXA necesitaba:
El equipo acordó varios principios de diseño para la nueva plataforma de integración:
El núcleo de esta arquitectura es IBM WebMethods Hybrid Integration, que proporciona capacidades de integración y gestión de API para exponerlas y gobernarlas.
IBM webMethods Hybrid Integration ofrece un plano de control unificado para patrones de integración, incluidos API, aplicaciones, B2B y archivos, y está diseñado para admitir implementaciones híbridas y multinube. AXA Brasil necesitaba una gestión de API coherente, fiable y rentable que fomentara la seguridad, el gobierno y la innovación, basada en una plataforma líder en el mercado.
En la imagen de la arquitectura de alto nivel de AXA, las fuentes de datos se encuentran a la derecha y los consumidores de datos, a la izquierda. Los canales de distribución abarcan desde los portales de AXA hasta los proveedores de servicios externos. Las capas de integración y API incluyen:
Los sistemas centrales comprenden la administración de pólizas, la facturación, los sistemas de reclamaciones y los datos de clientes, así como una capa de datos consolidada que funciona como "fuente única de verdad" para la verificación de pólizas y coberturas. Por último, la capa de operaciones y gobierno incluye:
Actualmente, la pila de integración y gestión de API se ejecuta on premises, una elección estratégica impulsada por:
Al mismo tiempo, AXA Brasil interactúa a diario con componentes SaaS y está evaluando las ofertas híbridas basadas en la nube de IBM, líderes en el mercado, para webMethods, a medida que la plataforma evoluciona hacia los microservicios y las implementaciones basadas en contenedores.
Gran parte del éxito de este proyecto se debió a factores organizativos y culturales más que técnicos. En lugar de permitir que el trabajo de integración permaneciera fragmentado entre los distintos equipos, la plataforma webMethods de IBM ayudó a AXA Brasil a crear un centro de excelencia formal con un propósito definido y una gestión centralizada.
Anteriormente, los silos, las prácticas inconsistentes y el gobierno limitado fragmentaban los esfuerzos de integración. Los arquitectos y desarrolladores estaban repartidos en todos los equipos, con poca alineación en cuanto a los estándares o la dirección de la plataforma a largo plazo. El COE reunió estas funciones bajo un liderazgo unificado, combinando las nuevas capacidades arquitectónicas con los desarrolladores existentes. También creó una responsabilidad compartida para el diseño de la integración, la calidad de la entrega y la evolución de la plataforma.
El COE introdujo estándares consistentes para el diseño de API, la seguridad y la información de registro, apoyados por cadencias de gobierno regulares pero ligeras. Las revisiones semanales y mensuales, los estándares de código compartidos y los patrones de reutilización definidos mejoraron la previsibilidad sin sobrecargar a los equipos de entrega. Las herramientas coordinaron el trabajo y aumentaron la transparencia, permitiendo a la dirección apoyar a los desarrolladores en lugar de introducir procesos innecesarios.
Esta estructura hacía hincapié en la habilitación por encima del control. Al centralizar la experiencia y fomentar la reutilización de lecciones y patrones compartidos, el COE creó un entorno en el que los equipos podían aprender y mejorar juntos. Durante casi tres años, este enfoque elevó la madurez de la plataforma de integración del nivel 1 ("inicial") al nivel 3 en la escala interna de AXA, donde 5 representa "optimizado". También introdujo el gobierno formalizado y los procesos documentados que ahora se comparten entre los equipos.
El COE ya está ofreciendo resultados cuantificables, como una reducción del número de incidentes y una mejora de la eficiencia operativa, con tendencias que apuntan a una disminución continuada de las solicitudes de asistencia hasta 2025.
La modernización de la integración arrojó varios resultados concretos:
Para los clientes finales y los corredores, el trabajo técnico se traduce en mejoras tangibles:
Este modelo operativo centrado en API respalda los objetivos generales de los seguros abiertos: mayor transparencia, control de los datos por parte del cliente y productos más personalizados.
AXA Brasil ha convertido los desafíos operativos en una oportunidad para estandarizar su panorama de integración y fortalecer su tecnología. Al consolidar las integraciones dentro de un COE dedicado y adoptar IBM webMethods Hybrid Integration, la organización ahora opera una plataforma de alta disponibilidad y baja latencia. Esta plataforma admite decenas de millones de transacciones y organiza recorridos de clientes complejos y multisocios.
Las decisiones arquitectónicas tomadas (implementación on-premises para un SLA estricto y control de costes, patrones API-first, un gobierno sólido y un equipo de integración unificado) posicionan a la plataforma para evolucionar hacia la hiperautomatización. A medida que IBM amplía webMethods y ofertas relacionadas con su portfolio de datos e IA, aseguradoras como AXA Brasil obtienen un camino para incorporar orquestación impulsada por IA, monitorización avanzada y automatización. Pueden hacerlo sin reconstruir los cimientos.
Al basarse en la pila de Integración y gestión de API de IBM, AXA Brasil ahora puede ampliar su plataforma a nuevos productos, socios y automatización. Este enfoque permite a la empresa seguir a los clientes en nuevos viajes sin tener que volver a implementar el núcleo cada vez, y ofrecer experiencias más resilientes y en tiempo real cuando más importan.