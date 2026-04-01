Cómo IBM® watsonx Orchestrate transforma la compleja información sobre compras en oportunidades para los pequeños contratistas públicos

Muchas herramientas de compras con IA pueden resumir documentos. Sin embargo, GovPulse.io se enfrenta a un reto más complejo y relevante: identificar toda la información pertinente (cambios normativos, modificaciones en la financiación, prioridades de los organismos y señales de la competencia) que pueda contribuir de manera significativa al crecimiento del negocio de un contratista público. GovPulse.io lo consigue combinando la agregación de datos en tiempo real de fuentes federales y municipales con un sistema de priorización con IA, de modo que los usuarios no solo encuentren oportunidades, sino que comprendan cuáles merecen la pena.

La plataforma GovPulse.io, desarrollada por el partner de IBM Avid Solutions Inc., rastrea el panorama en rápido movimiento de las regulaciones federales, las compras y los cambios de política en tiempo real y los muestra a través de la interacción en lenguaje natural. También ayuda a los usuarios a evaluar lo que vale la pena seguir y apoya la creación de borradores a partir de los propios documentos de la organización: declaraciones de capacidad, informes técnicos y más.

Este proceso es crítico para los usuarios principales de GovPulse.io, pequeños y medianos contratistas gubernamentales (GovCons), consultores y organizaciones del sector público, que trabajan sin grandes equipos de desarrollo empresarial ni analistas dedicados.

Con IBM watsonx Orchestrate y watsonx.ai, Avid estima que los usuarios identifican antes las oportunidades y reducen el tiempo de investigación manual en aproximadamente un 70 %.