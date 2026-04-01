Cómo IBM® watsonx Orchestrate transforma la compleja información sobre compras en oportunidades para los pequeños contratistas públicos

La plataforma de compras GovPulse.io de Avid Solutions gestiona flujos de trabajo complejos construidos a partir de enormes cantidades de datos para proporcionar a los contratistas del gobierno inteligencia normativa y oportunidades de compras en tiempo real.
Muchas herramientas de compras con IA pueden resumir documentos. Sin embargo, GovPulse.io se enfrenta a un reto más complejo y relevante: identificar toda la información pertinente (cambios normativos, modificaciones en la financiación, prioridades de los organismos y señales de la competencia) que pueda contribuir de manera significativa al crecimiento del negocio de un contratista público. GovPulse.io lo consigue combinando la agregación de datos en tiempo real de fuentes federales y municipales con un sistema de priorización con IA, de modo que los usuarios no solo encuentren oportunidades, sino que comprendan cuáles merecen la pena.
La plataforma GovPulse.io, desarrollada por el partner de IBM Avid Solutions Inc., rastrea el panorama en rápido movimiento de las regulaciones federales, las compras y los cambios de política en tiempo real y los muestra a través de la interacción en lenguaje natural. También ayuda a los usuarios a evaluar lo que vale la pena seguir y apoya la creación de borradores a partir de los propios documentos de la organización: declaraciones de capacidad, informes técnicos y más.
Este proceso es crítico para los usuarios principales de GovPulse.io, pequeños y medianos contratistas gubernamentales (GovCons), consultores y organizaciones del sector público, que trabajan sin grandes equipos de desarrollo empresarial ni analistas dedicados.
Con IBM watsonx Orchestrate y watsonx.ai, Avid estima que los usuarios identifican antes las oportunidades y reducen el tiempo de investigación manual en aproximadamente un 70 %.
Para los contratistas más pequeños y las organizaciones que trabajan en el panorama de oportunidades del sector público, el verdadero cuello de botella no es solo escribir una propuesta. Es el esfuerzo constante que se requiere para escanear fuentes, interpretar la relevancia y decidir dónde asignar el tiempo limitado de captura y propuesta. Es mucho lo que está en juego: pasar por alto una ventana de compras o un cambio normativo puede costar a un pequeño contratista cientos de miles de dólares en ingresos perdidos o en exposición al incumplimiento.
GovPulse.io extrae información de una amplia variedad de fuentes, incluyendo data.gov, grants.gov, research.gov y SAM.gov, e indexa 13 662 dominios estatales, de condado y municipales en los 50 estados. Los usuarios pueden subir declaraciones de capacidades, informes técnicos, guías de estilo y otros materiales específicos del sector, de modo que el agente pueda trabajar basándose en el lenguaje y los conocimientos reales de la organización. Esto hace que el sistema sea sustancialmente diferente a lo que supone introducir una solicitud de propuestas en un chatbot genérico y pedir un borrador.
El resultado: una coincidencia de oportunidades muy relevante y un artefacto de primer paso más sólido basado en la propia documentación del usuario.
IBM watsonx Orchestrate permite el funcionamiento de la capa de inteligencia central de GovPulse.io, encargándose de la orquestación del flujo de trabajo, el análisis de documentos, el resumen y la creación final de activos. Por su parte, IBM watsonx.ai genera respuestas conversacionales que transforman los datos brutos de compras en recomendaciones de licitaciones, análisis de cumplimiento normativo y perspectivas útiles. La plataforma se basa en una arquitectura API-first implementada en IBM Cloud Code Engine.
A grandes rasgos, el flujo de trabajo comienza cuando un usuario realiza una consulta a través de un endpoint de chat compatible con OpenAI, tras lo cual pasa por la validación de la API, la configuración de la transmisión y la gestión del agente. A partir de ahí, el sistema analiza la intención, enruta la solicitud, enriquece los datos y transmite una respuesta al usuario.
El siguiente flujo de trabajo de arquitectura muestra ese recorrido de forma visual. La consulta del cliente se encuentra en la parte superior, las comprobaciones del servicio API en la siguiente capa, el análisis del agente de IA y la escritura de consultas en el medio. La representación de la respuesta aparece al final (arriba a la derecha) como una tabla, una respuesta de chat o un panel de control.
El lado de la ingesta se basa en un conjunto de fuentes primarias de datos del gobierno: la API SAM.gov Opportunities v2 para oportunidades de contratos federales en directo, la API USAspending.gov v2 para análisis de gastos y adjudicaciones de agencias, y un servicio de búsqueda del gobierno local que resuelve las URL de compras en los dominios municipales.
En el diagrama de arquitectura que se muestra a continuación, la sección central (en verde) es donde aparecen los componentes de IBM: la capa de inferencia del LLM se ejecuta en IBM watsonx.ai (Essentials es un plan de tiempo de ejecución de watsonx.ai de pago por uso) con el modelo meta-llama o llama-3-3-70b-instruct. Debajo, el motor de procesamiento de consultas gestiona tareas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y resolución de intenciones como extracción de ubicaciones, desambiguación de abreviaturas, enrutamiento de agencias y resolución de características por niveles.
El motor de procesamiento de consultas es un módulo Node.js personalizado (govpulse-agente-de-IA.js) que realiza extracción estructurada y enrutamiento antes de cualquier llamada al modelo. Se encarga de:
El procesamiento del PLN (la interpretación y clasificación de la consulta sin procesar del usuario) lo lleva a cabo IBM watsonx.ai (llama-3-3-70b-instruct). El motor personalizado actúa entonces sobre esas clasificaciones para enriquecer y enrutar la solicitud.
A continuación, el bloque de agregación de inteligencia compone la salida final combinando el contenido de la respuesta generada con datos de gobierno estructurados, incluida la generación de tablas HTML y las opciones de exportación para Excel, archivos CSV y PDF.
Las capas de orquestación y tiempo de ejecución son igual de importantes. IBM watsonx Orchestrate proporciona la interfaz de agente y orquestación, coordinando las llamadas a las herramientas y gestionando el flujo de respuesta desde la consulta hasta el resultado.
Además, al combinar el resultado del modelo watsonx.ai con los propios documentos organizativos del usuario a través de la capa de agregación de inteligencia, el sistema produce borradores de propuestas y otros activos documentales. Las declaraciones de capacidades y los informes técnicos sirven de base para el borrador, y Orchestrate coordina cuándo y cómo se lleva a cabo esa elaboración. El tiempo de ejecución sin servidor se ejecuta en IBM Cloud Code Engine, con escalado automático y soporte tanto para el comportamiento de streaming como de lotes.
Todas estas piezas trabajan juntas para resolver los retos específicos de las compras, como el descubrimiento de oportunidades, la normalización de datos, el enrutamiento consciente del dominio, la composición de respuestas y la producción de documentos.
Los resultados son impresionantes. Las pequeñas empresas de GovCon redujeron el tiempo dedicado a la investigación manual en aproximadamente un 70 %, detectaron oportunidades en fases más tempranas del proceso y mejoraron la calidad de las decisiones sobre la viabilidad de los proyectos. Además, los usuarios sin conocimientos técnicos pueden monitorizar los cambios en las áreas de interés de las agencias sin necesidad de ayuda de analistas, lo que permite a las organizaciones más pequeñas acceder a capacidades de inteligencia por una fracción del coste que supondría contratar personal directamente.
La evolución de esta experiencia también nos enseña una lección importante sobre los productos: es importante que los resultados del modelo sean mejores, pero el modelo de interacción puede ser igual de importante. La suposición inicial del equipo de Avid era que los usuarios querían más datos.
Sin embargo, lo que necesitaban realmente eran menos datos que fueran más relevantes. Este hallazgo impulsó el diseño hacia un motor de priorización de inteligencia en lugar de una simple herramienta de agregación. La aceptación mejoró cuando la plataforma empezó a enviar un resumen semanal, en lugar de obligar a los usuarios a consultar el sistema constantemente.
La arquitectura GovPulse.io está diseñada para ampliar el alcance de lo que el sistema puede monitorizar y producir. Su hoja de ruta incluye una mayor cobertura de compras estatales, locales y educativas (SLED), análisis predictivos para los próximos contratos y prioridades de gasto, y una mayor integración con watsonx Orchestrate. De este modo, la plataforma puede pasar de mostrar inteligencia a redactar estrategias de respuesta y informes de oportunidad. Este proceso requiere más fuentes, un flujo de trabajo más complejo y más resultados empaquetados, sin sustituir la arquitectura central.
Al desarrollar GovPulse.io sobre la pila de IBM, Avid Solutions tomó un complejo reto de investigación y elaboración de propuestas para el sector público y lo convirtió en un flujo de trabajo integrado en una plataforma. Para los usuarios finales, esto significa que un equipo de GovCon más reducido puede pasar de recibir señales gubernamentales dispersas a disponer de oportunidades priorizadas, información reutilizable y resultados listos para su aplicación, todo ello en un único sistema. Para el creador, IBM proporciona una base práctica para escalar la solución a más agencias, más conjuntos de datos y más flujos de trabajo para el usuario final.