Cómo IBM® Instana está haciendo que la observabilidad sea más inteligente, rápida y predictiva

La funcionalidad de supervisión sintética de Instana permite a los usuarios de DevOps y SRE desplazarse hacia la izquierda y aumentar la calidad general mediante la ejecución de pruebas sintéticas de nivel de producción en entornos de preproducción.

Mediante sencillas llamadas OpenAPI o herramientas de línea de comandos, los equipos pueden activar estas pruebas en los pipelines de Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o Azure DevOps. El resultado es la posibilidad de utilizar una única definición de prueba en todos los entornos (desarrollo, pruebas, preproducción y producción) para ayudar a aplicar los estándares de rendimiento y disponibilidad incluso antes de que el código entre en funcionamiento. Esto se traduce en menos regresiones, un feedback más rápido y una mayor confianza en el lanzamiento. Y como las pruebas se basan en la profunda observabilidad de Instana, los resultados de las pruebas sintéticas se enriquecen con el contexto de la monitorización de las aplicaciones, la infraestructura y los usuarios finales.

La observabilidad de CI/CD ayuda a los equipos a trabajar con rapidez y disciplina, de modo que puedan detectar los problemas de forma temprana, antes de la puesta en marcha.