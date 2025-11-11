Inteligencia artificial Automatización de TI

Cómo IBM® Instana está haciendo que la observabilidad sea más inteligente, rápida y predictiva

Todo el mundo quiere crear más rápido, lanzar productos más inteligentes, reaccionar con mayor rapidez y adaptarse al instante para satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios.

Las tecnologías nativas de la nube, como los microservicios, los contenedores y Kubernetes, ayudan a los equipos de aplicaciones a tener una mayor capacidad de respuesta y a operar de manera más eficiente. Por desgracia, también crean una enorme complejidad que puede provocar brechas de visibilidad, y cada nueva actualización o lanzamiento amplía esas lagunas.

Por eso, las partes interesadas en las aplicaciones, desde arquitectos y desarrolladores hasta administradores, DevOps e ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE), pueden sentir que hacer que las aplicaciones sean resilientes, estén en buen estado y funcionen correctamente es una tarea interminable.

El enfoque de Instana hacia la observabilidad

El enfoque de Instana respecto a la observabilidad es único en tres aspectos distintos:

  • Automatización ubicua en todo el ciclo de vida de la monitorización.
  • Contexto en tiempo real siempre preciso, comprendiendo en todo momento cómo interactúan los servicios y la pila tecnológica.
  • Acciones inteligentes que ayudan a obtener conocimientos a partir de los datos y a actuar de forma adecuada para realizar correcciones o incluso evitarlas desde el principio.

De hecho, la automatización, el contexto y las acciones inteligentes han sido sinónimos de Instana desde el principio, junto con el machine learning integrado.

Ampliación de la observabilidad para la era de la IA

Este año, IBM ha llevado esas capacidades a nuevas cotas al añadir características diseñadas para los negocios actuales impulsados por IA, mejorando la forma en que los equipos observan, comprenden y optimizan tanto las cargas de trabajo tradicionales como las basadas en IA.

1. Investigación inteligente de incidentes con IA agéntica

Instana Intelligent Investigation utiliza la IA agéntica para investigar automáticamente los incidentes, correlacionar los síntomas y guiar a los usuarios hacia la resolución.

Más allá de limitarse a resumir lo que ha fallado, Instana actúa como un experto en ingeniería de fiabilidad de sitios web (SRE), guiándole a través de las relaciones causa-efecto y recomendándole los próximos pasos a seguir. El resultado son aplicaciones más robustas, menos problemas, tiempos de resolución más rápidos (MTTR reducido) y menos trabajo manual, todo ello con respuestas basadas en datos explicables que aumentan la confianza en cada corrección.

Al convertir los datos de observabilidad en narrativas procesables, Instana ayuda a los equipos de operaciones de aplicaciones a centrarse menos en apagar incendios y dedicar su tiempo a aportar más valor.

2. Monitorización y gestión las cargas de trabajo de IA con la observabilidad de la IA generativa

La visibilidad que ofrece Instana sobre la IA generativa y las entidades agénticas dentro de las aplicaciones captura el rendimiento, el uso de recursos y la telemetría a nivel de modelo para ayudar a los equipos a comprender no solo cómo funciona la IA, sino también cómo se comporta (y por qué).

Al mismo tiempo, Instana utiliza la IA para observar su entorno más amplio. Con bases de referencia con capacidad de adaptación, alertas contextuales y detección proactiva de anomalías, aprende el estado normal de su sistema e identifica las desviaciones antes de que se conviertan en incidentes. El resultado es una mayor eficiencia operativa, menos ruido y aplicaciones más fiables con IA.

3. Observabilidad de CI/CD con supervisión sintética integrada

La funcionalidad de supervisión sintética de Instana permite a los usuarios de DevOps y SRE desplazarse hacia la izquierda y aumentar la calidad general mediante la ejecución de pruebas sintéticas de nivel de producción en entornos de preproducción.

Mediante sencillas llamadas OpenAPI o herramientas de línea de comandos, los equipos pueden activar estas pruebas en los pipelines de Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o Azure DevOps. El resultado es la posibilidad de utilizar una única definición de prueba en todos los entornos (desarrollo, pruebas, preproducción y producción) para ayudar a aplicar los estándares de rendimiento y disponibilidad incluso antes de que el código entre en funcionamiento. Esto se traduce en menos regresiones, un feedback más rápido y una mayor confianza en el lanzamiento. Y como las pruebas se basan en la profunda observabilidad de Instana, los resultados de las pruebas sintéticas se enriquecen con el contexto de la monitorización de las aplicaciones, la infraestructura y los usuarios finales.

La observabilidad de CI/CD ayuda a los equipos a trabajar con rapidez y disciplina, de modo que puedan detectar los problemas de forma temprana, antes de la puesta en marcha.

Evolución de la observabilidad en acción inteligente

A medida que las organizaciones escalan su uso de la IA y la automatización, la observabilidad debe evolucionar desde la monitorización pasiva hacia una acción proactiva e inteligente. Instana lidera esa evolución al unir la observabilidad tradicional con los conocimientos y la toma de decisiones impulsados por IA.

Las últimas innovaciones de Instana (investigaciones de IA agéntica, observabilidad de la carga de trabajo de IA y automatización de CI/CD) representan el próximo paso en el camino hacia sistemas con capacidad de autorreparación y autooptimización.

Con la automatización, el contexto y la inteligencia como elementos centrales, Instana ayuda a los equipos a avanzar más rápido, solucionar problemas de forma más inteligente y crear con total confianza.

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

