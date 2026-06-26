Cómo IBM ayuda a SupPlant a convertir miles de millones de señales de datos en decisiones de riego en tiempo real a escala global

Una ola de calor no espera a que un agricultor interprete un panel de control. Si el suelo se seca, el crecimiento de los frutos se ralentizará y, cuando el clima cambia de la noche a la mañana, la decisión de regar debe tomarse rápida y con confianza. Muy poca agua puede estresar los cultivos y reducir el rendimiento, pero demasiada agua puede provocar un desperdicio de dinero y energía.

SupPlant construyó su experiencia digital en torno a esos momentos. La empresa convierte los datos de sensores, satélites, meteorológicos y de cultivos en recomendaciones claras de riego enviadas a través de WhatsApp. Estas recomendaciones ayudan a más de 100 000 agricultores de 14 países y más de 33 tipos de cultivos a actuar antes de que las condiciones cambiantes del campo se conviertan en problemas costosos.

Su ámbito de trabajo es un reto de ingeniería familiar: absorber datos diversos, procesarlos rápido, hacerlos útiles, atender a múltiples segmentos de usuarios y mantener la experiencia sencilla.

La implementación de SupPlant sirve como una lección útil para los equipos que crean sistemas de IA. La parte más difícil no siempre es el modelo; es conectar las respuestas correctas con el usuario adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado.

Esta publicación explica cómo SupPlant creó una solución en la nube en AWS con IBM Confluent, Astra DB en IBM watsonx.data, motores de análisis, modelos de IA que admiten la ingestión, el procesamiento y la entrega en tiempo real. Esta solución funciona junto con WhatsApp para generar y ofrecer recomendaciones de riego personalizadas y precisas a escala global.