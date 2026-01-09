Inteligencia artificial Automatización de TI

Domine el futuro: cómo IBM® Digital Intelligence Suite for Defense ofrece una ventaja en la toma de decisiones

IBM Digital Intelligence Suite ofrece a los clientes del sector de la defensa y el gobierno una ventaja decisiva, ya que proporciona información rápida, inteligencia procesable y una ventaja superior en la toma de decisiones a través de una interfaz de usuario basada en el lenguaje natural.

Publicado el 9 de enero de 2026
Los líderes de defensa están atravesando una época de extrema complejidad: operaciones multidominio, amenazas cibernéticas, sobrecarga de inteligencia y un ritmo cada vez más acelerado de desafíos de seguridad global. Los ciclos de decisión que antes tardaban días ahora tienen que suceder en minutos. Los sistemas tradicionales no pueden seguir el ritmo del volumen, la velocidad y la variedad de los datos que llegan a los centros de mando.

Para abordar estos desafíos, IBM está redoblando esfuerzos en capacidades de IA específicas de defensa con el IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Esta herramienta es un activo de IBM Consulting de próxima generación impulsado por IA generativa y creado en torno a agentes agénticos diseñados específicamente. Da a los clientes de defensa y gobierno una ventaja decisiva, ofreciendo conocimientos rápidos, inteligencia que se puede ejecutar y una ventaja superior en la toma de decisiones a través de una interfaz de usuario basada en el lenguaje natural.

5 formas en las que IBM Digital Intelligence Suite for Defense se diferencia

1. Arquitectura escalable y lista para implementar

IBM Digital Intelligence Suite (IDIS) se basa en un marco abierto impulsado por API que se puede iniciar en cualquier plataforma en la nube, como IBM Cloud, AWS, Azure o Google Cloud. También se puede implementar on premises y en el edge como una aplicación contenedora con Red Hat OpenShift o Kubernetes. Esta flexibilidad satisface los estrictos mandatos de seguridad y soberanía de datos de los entornos de defensa.

2. Prompt Engineering de vanguardia y generación aumentada por recuperación (RAG)

Impulsado por IBM watsonx, IDIS combina técnicas de prompting con una recuperación de datos casi en tiempo real para producir resultados que son a la vez precisos y con un rico contenido contextual. Su metodología patentada de “ingeniería de contexto” ayuda a garantizar que cada respuesta se base en la información más relevante.

3. Motor de modelos multilingüe basado en la IA

IBM Digital Intelligence Suite se integra de manera fluida con los principales modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y modelos de lenguaje pequeños (SLM) (IBM Granite, Llama, GPT-OSS, Claude Sonnet y otros) a través de su diseño modular basado en API. Además, superpone orquestación avanzada e inteligencia al recién anunciado IBM Defense Model, desarrollado en colaboración con Janes, que ofrece una capacidad analítica inigualable.

4. Capacidades principales de IBM Digital Intelligence Suite for Defense

En conjunto, estas capacidades convierten las diversas fuentes de datos en conocimientos que se pueden ejecutar y que mejoran continuamente:

  • Interfaz de usuario multilingüe interactiva: consulte y reciba respuestas en varios idiomas al instante.
  • Gestión dinámica de corpus: cargue documentos, cree una base de conocimiento específica para cada caso de uso y deje que el sistema los analice a pedido, obteniendo un “análisis de precisión”.
  • Base de conocimientos OSINT: utiliza inteligencia de código abierto para enriquecer cada respuesta.
  • Consultas sugeridas basadas en el contexto: las instrucciones inteligentes guían a los usuarios hacia conocimientos más profundos.
  • Ciclo continuo de feedback: aprende de las aportaciones de los usuarios para mejorar la relevancia a lo largo del tiempo.
  • Arquitectura de adaptadores enchufables: integra fácilmente nuevas herramientas, aplicaciones y fuentes de datos.

5. Agentes agénticos a medida para tareas de misión crítica

Los agentes agénticos de IDIS están ajustados para una amplia gama de escenarios de defensa, que incluyen:

  • Análisis multidominio
  • Planificación operativa conjunta
  • Evaluación de ciberamenazas
  • Evaluación de material y preparación logística
  • Definición de cursos de acción (COA)
  • Planificación de campañas

Un marco gobernado y de confianza

A medida que la IA generativa avanza rápidamente, IDIS se mantiene a la vanguardia integrando continuamente los últimos modelos especializados y de lenguaje de gran tamaño, garantizando que la solución nunca se quede atrás de las capacidades emergentes.

Cada experimento, prototipo e implementación se lleva a cabo dentro de un entorno rigurosamente gobernado que incorpora el "human-in-the-loop" para todas las decisiones de misión crítica, brindando la confiabilidad, la responsabilidad y el cumplimiento esenciales para las operaciones de defensa.

Una ventaja estratégica para los líderes de defensa

IDIS convierte los datos sin procesar en conocimiento, lo que permite a los comandantes y responsables políticos actuar de forma más rápida, inteligente y con mayor confianza en el complejo panorama de seguridad actual.

Al asociarse con IBM Consulting y aprovechar el marco de design thinking probado IBM Garage, los clientes pueden experimentar, crear prototipos, implementar y optimizar continuamente soluciones de forma rápida. Este enfoque ayuda a lograr una ventaja en la toma de decisiones manteniendo los más altos estándares de seguridad y excelencia operativa.

Cada implementación se realiza en un entorno seguro y gobernado, garantizando el cumplimiento, la responsabilidad y la fiabilidad para decisiones de misión crítica. Visite IBM Consulting para descubrir cómo IDIS puede ayudarle a obtener una ventaja competitiva en la toma de decisiones.

Cristina Caballé Fuguet

Vice President and Global Government Industry Leader at IBM Consulting