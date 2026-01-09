Domine el futuro: cómo IBM® Digital Intelligence Suite for Defense ofrece una ventaja en la toma de decisiones

Los líderes de defensa están atravesando una época de extrema complejidad: operaciones multidominio, amenazas cibernéticas, sobrecarga de inteligencia y un ritmo cada vez más acelerado de desafíos de seguridad global. Los ciclos de decisión que antes tardaban días ahora tienen que suceder en minutos. Los sistemas tradicionales no pueden seguir el ritmo del volumen, la velocidad y la variedad de los datos que llegan a los centros de mando.

Para abordar estos desafíos, IBM está redoblando esfuerzos en capacidades de IA específicas de defensa con el IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Esta herramienta es un activo de IBM Consulting de próxima generación impulsado por IA generativa y creado en torno a agentes agénticos diseñados específicamente. Da a los clientes de defensa y gobierno una ventaja decisiva, ofreciendo conocimientos rápidos, inteligencia que se puede ejecutar y una ventaja superior en la toma de decisiones a través de una interfaz de usuario basada en el lenguaje natural.