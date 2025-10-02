La gestión de la ciberseguridad y las operaciones de TI es más compleja y más crítica que nunca. Los CIO y los CISO están bajo presión para proteger los entornos híbridos en expansión y, al mismo tiempo, mantener el ritmo de la innovación rápida. En IBM, abordamos este desafío convirtiéndonos en nuestro primer cliente.
Para garantizar que IBM Concert ofrece valor real, nuestras organizaciones de CIO y CISO se asociaron como “Cliente Cero”. Esta colaboración estratégica nos permitió probar, validar y perfeccionar la plataforma a escala de una gran empresa, garantizando que IBM Concert esté preparado para los mayores clientes de IBM.
No se trataba solo de lanzar una nueva herramienta a escala empresarial. También se trataba de reimaginar cómo aseguramos y operamos las aplicaciones empresariales con mayor velocidad, inteligencia y precisión.
IBM Concert, con tecnología watsonx, es más que un simple panel de control. Es la capa de inteligencia detrás de las operaciones de seguridad más inteligentes. Combina datos en tiempo real, priorización impulsada por IA y flujos de trabajo de los desarrolladores para ayudar a los equipos a filtrarse entre el ruido, centrarse en lo importante y actuar más rápido. Desde la gestión de vulnerabilidades hasta el conocimiento operativo, Concert ayuda a convertir la complejidad en claridad.
IBM Concert ayudó a identificar posibles riesgos de seguridad en 874 aplicaciones internas en 24 horas, identificando un 32 % más de vulnerabilidades que las herramientas tradicionales basadas en CVSS que IBM utilizaba anteriormente. ¿Aún más impresionante? Priorizó aproximadamente 70 CVE de menor gravedad que planteaban un riesgo real pero que, de lo contrario, podrían no haber sido priorizados si se evaluara únicamente en función de la puntuación CVSS.
IBM Concert ayudó a abordar la fatiga por alertas racionalizando el enfoque de seguridad, reduciendo las alertas de baja prioridad en un 67 % en comparación con las herramientas tradicionales basadas en CVSS que IBM utilizaba anteriormente y ayudando a los equipos a concentrarse en las vulnerabilidades de alto riesgo que se explotaban activamente en la naturaleza.
Al cambiar de una priorización basada puramente en la gravedad a una basada en la explotabilidad, Concert permitió a IBM mover de una lucha reactiva contra incendios a una gestión proactiva de amenazas.
IBM Concert no solo detecta vulnerabilidades; está diseñado para impulsar la acción. Al integrarse directamente en los espacios de trabajo de los desarrolladores, tiene el potencial de acelerar la corrección y cerrar el bucle entre la detección y la resolución.
Mientras finalizamos nuestras prioridades de seguridad, ahora estamos cambiando el enfoque hacia aprovechar las capacidades de integración de Concert para integrar la seguridad más profundamente en el ciclo de vida del desarrollo. Esta dirección apoya una cultura de seguridad por diseño, donde la seguridad no es una idea secundaria sino un elemento fundamental desde el principio.
A medida que continuamos ampliando las capacidades de IBM Concert, estamos explorando nuevas fuentes de datos y aplicaciones más amplias en todas las operaciones de TI. Al validar primero Concert dentro de IBM, una empresa global que opera en más de 170 países, con decenas de miles de aplicaciones, complejos entornos de nube híbrida y grandes volúmenes de datos operativos, nos aseguramos de que pueda funcionar a una verdadera escala empresarial.
Esta implementación interna no solo demuestra la capacidad de Concert para manejar la complejidad y la escala, sino que también sienta las bases para ofrecer operaciones sólidas e inteligentes a nuestros clientes. ¿El objetivo? Para construir una empresa más inteligente y resiliente; una que sea proactiva, predictiva y segura.
IBM Concert no es una herramienta de seguridad más; es un catalizador para el cambio.
Al usarlo internamente, hemos visto de primera mano cómo afina la visibilidad del riesgo y permite a los equipos actuar más rápido con conocimientos impulsados por IA. Si está listo para mover de la seguridad reactiva a la proactiva, IBM Concert está diseñado para ayudarle a liderar esa transformación.
