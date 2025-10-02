IBM Concert, con tecnología watsonx, es más que un simple panel de control. Es la capa de inteligencia detrás de las operaciones de seguridad más inteligentes. Combina datos en tiempo real, priorización impulsada por IA y flujos de trabajo de los desarrolladores para ayudar a los equipos a filtrarse entre el ruido, centrarse en lo importante y actuar más rápido. Desde la gestión de vulnerabilidades hasta el conocimiento operativo, Concert ayuda a convertir la complejidad en claridad.

IBM Concert ayudó a identificar posibles riesgos de seguridad en 874 aplicaciones internas en 24 horas, identificando un 32 % más de vulnerabilidades que las herramientas tradicionales basadas en CVSS que IBM utilizaba anteriormente. ¿Aún más impresionante? Priorizó aproximadamente 70 CVE de menor gravedad que planteaban un riesgo real pero que, de lo contrario, podrían no haber sido priorizados si se evaluara únicamente en función de la puntuación CVSS.