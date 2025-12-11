El equipo de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) utiliza un marco integral de garantía de calidad para estandarizar el desarrollo y la ejecución de casos de prueba, gestionar los informes de resultados y gestionar de manera eficiente el seguimiento y la clasificación de problemas.

Cada día, el equipo ejecuta más de 77 000 conjuntos de pruebas en múltiples entornos, incluyendo todas las regiones de producción. Para respaldar operaciones de esta magnitud, tanto los desarrolladores como los evaluadores necesitan un marco sólido y fiable capaz de ejecutar pruebas de forma continua. Estos resultados deben conservarse para fines de cumplimiento y facilitarse fácilmente a través de paneles de control, lo que permite una evaluación rápida y eficaz de la calidad general del sistema.

Tras evaluar varias soluciones on-premises y alojadas en la nube, el equipo decidió emprender una Transformación nativa de la nube, aprovechando los servicios en la nube de IBM. Este cambio estratégico no solo simplificó la infraestructura subyacente y redujo los esfuerzos de mantenimiento, sino que también alivió la carga de trabajo operativo del equipo de control de calidad. Como resultado, la transformación reveló oportunidades para la optimización de recursos y el ahorro de costes.