El equipo de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) utiliza un marco integral de garantía de calidad para estandarizar el desarrollo y la ejecución de casos de prueba, gestionar los informes de resultados y gestionar de manera eficiente el seguimiento y la clasificación de problemas.
Cada día, el equipo ejecuta más de 77 000 conjuntos de pruebas en múltiples entornos, incluyendo todas las regiones de producción. Para respaldar operaciones de esta magnitud, tanto los desarrolladores como los evaluadores necesitan un marco sólido y fiable capaz de ejecutar pruebas de forma continua. Estos resultados deben conservarse para fines de cumplimiento y facilitarse fácilmente a través de paneles de control, lo que permite una evaluación rápida y eficaz de la calidad general del sistema.
Tras evaluar varias soluciones on-premises y alojadas en la nube, el equipo decidió emprender una Transformación nativa de la nube, aprovechando los servicios en la nube de IBM. Este cambio estratégico no solo simplificó la infraestructura subyacente y redujo los esfuerzos de mantenimiento, sino que también alivió la carga de trabajo operativo del equipo de control de calidad. Como resultado, la transformación reveló oportunidades para la optimización de recursos y el ahorro de costes.
El equipo de control de calidad de IBM Cloud VPC se basó originalmente en una infraestructura grande y compleja compuesta por muchas herramientas especializadas, servidores y componentes de red. Apoyar este entorno requería muchos expertos en múltiples dominios técnicos, lo que lo hacía costoso y difícil de mantener.
Este entorno completo de control de calidad se alojó en instancias de servidor virtual (VSI) de IBM Cloud VPC, tal y como se ilustra en el diagrama:
Para modernizar y simplificar las operaciones, el equipo migró sus sistemas de control de calidad a los servicios de IBM Cloud. Sustituyeron su servidor de archivos por IBM Cloud Object Storage, trasladaron las bases de datos a los servicios gestionados de PostgreSQL y Elasticsearch y sustituyeron su sistema de orquestación personalizado por canalizaciones de automatización basadas en Tekton. Este cambio permitió ejecutar más de 77 000 operaciones automatizadas diarias sin mantener su propia infraestructura. También refactorizaron su marco de QA en microservicios que funcionan en un clúster resiliente de Kubernetes.
En general, la transformación redujo la complejidad, disminuyó las exigencias de mantenimiento y proporcionó una arquitectura de control de calidad escalable y nativa de la nube.
Esta es la nueva arquitectura:
Como resultado de esta transformación, el equipo de infraestructura de control de calidad (QA) se ha liberado de la importante carga operativa asociada a la gestión de un entorno grande y complejo. Este cambio ha permitido al equipo volver a centrar sus esfuerzos en mejorar y evolucionar el marco de pruebas interno.
El cambio a un modelo nativo en la nube también hizo aflorar ineficiencias en el diseño y la ejecución de las pruebas, lo que condujo a una mejor utilización de los recursos y a la optimización de los costes. Anteriormente, debido a la limitada visibilidad del consumo de recursos, algunos equipos creaban múltiples activos redundantes, que a menudo no se retiraban adecuadamente tras la ejecución de las pruebas.
Aprovechando las capacidades de facturación e informes de uso de IBM Cloud, cada equipo ahora tiene una visibilidad clara sobre su consumo de recursos y los costes asociados, fomentando una cultura de responsabilidad y gestión eficiente de los recursos.
Esta transformación redujo los costes generales de infraestructura y pruebas auxiliares en casi un tercio.
El equipo de infraestructura de control de calidad de seis miembros gestiona ahora aproximadamente 80 pipelines, al tiempo que da soporte a otros equipos pilares que operan 90 pipelines. Se ha eliminado eficazmente la necesidad de personal dedicado exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura. Además, las habilidades técnicas necesarias para gestionar y operar el sistema han cambiado significativamente, y ahora se alinean más estrechamente con las de un desarrollador típico de VPC. Ya no es necesaria una experiencia avanzada en redes, sistemas operativos y administración de bases de datos.
Al adoptar activamente los servicios de IBM Cloud internamente, la organización no solo valida la solidez y fiabilidad de sus propias tecnologías, sino que también acelera su madurez y preparación para un uso empresarial más amplio.
Esta adopción interna proporciona valioso feedback del mundo real que impulsa la mejora continua, mejora la resiliencia y garantiza que las soluciones estén verdaderamente preparadas para la empresa, lo que permite a IBM satisfacer mejor las necesidades cambiantes de sus clientes.
