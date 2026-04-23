Descubra cómo el hecho de considerar la integración de los pipelines de datos como un sistema fundamental ayudó a esta empresa líder en logística de transporte a ofrecer visibilidad en tiempo real en un segmento muy fragmentado de la cadena de suministro estadounidense.
Para FlexiVan, líder en servicios de arrendamiento de remolques de contenedores, el reto de los datos comienza con temas familiares: complejidad y escala. La empresa gestiona 120 000 de estos remolques especializados (denominados "chasis") en más de 200 ubicaciones, lo que facilita el transporte terrestre de contenedores a través de una de las partes más fragmentadas de la cadena de suministro de Estados Unidos.
Cada día, esa red produce millones de eventos desde puertos, camioneros, patios, almacenes y chasis equipados con IoT. Un solo dato que se pase por alto puede provocar retrasos en las recogidas, gastos de per diem, una infrautilización de los activos o costes de mantenimiento y reparación que se podrían haber evitado.
El equipo de FlexiVan en Scottsdale, Arizona, se propuso modernizar este entorno mediante la creación de una plataforma que combina telemetría IoT, datos de socios y clientes, análisis geoespaciales y generación de perspectivas impulsada por IA sobre la plataforma IBM webMethods Hybrid Integration. WebMethods redujo la expansión de la integración y aceleró la incorporación de socios un 25 %, al tiempo que mejoró la coherencia, la escalabilidad y redujo las tasas de incidentes.
El resultado: un sistema que convierte el movimiento de los chasis en inteligencia de red en tiempo real, ayudando a los clientes a reducir los retrasos, mejorar la utilización y tomar decisiones más rápidas en todo el trayecto de la carga.
El problema de visibilidad que FlexiVan se propuso resolver con IBM se vuelve más agudo en la transferencia entre puerto y almacén.
Cuando se descarga un contenedor en el puerto, un camionero recoge un chasis, se coloca el contenedor y comienza el traslado. A partir de ese momento, la visibilidad puede desaparecer rápidamente. Los depósitos de camiones no rastrean de forma fiable el movimiento, las paradas intermedias crean ambigüedad y los clientes pueden perder de vista dónde se encuentra un contenedor entre la recogida en el puerto y la llegada al almacén.
Esa diferencia dificulta la previsión de las horas de llegada estimadas, la gestión de las excepciones y la prevención de los gastos diarios que se acumulan cuando los activos permanecen demasiado tiempo en el lugar equivocado.
FlexiVan abordó la brecha de visibilidad convirtiendo el chasis en una fuente de datos. Su "chasis inteligente" añade telemetría IoT a través de GPS, sensores de montura y sensores de peso, con dispositivos que envían actualizaciones cada cinco minutos mientras mueven y almacenan datos localmente cuando se cae la conectividad. Ese diseño proporciona a los operadores suficiente fidelidad para reconstruir el movimiento y suficiente disciplina de batería para mantener los dispositivos en el campo durante años.
FlexiVan también tuvo que resolver el reto que planteaba un panorama de integración muy diverso. Los eventos portuarios, las reservas de clientes, las actualizaciones de camiones, los datos de las instalaciones y la telemetría de IoT llegaron a través de diferentes canales y formatos, incluido el intercambio electrónico de datos (EDI), las transacciones B2B, las API, los archivos CSV y las fuentes de sensores de transmisión.
Si no está coordinado, ese entorno crea silos, calidad de datos inconsistente y tiempos de respuesta más lentos cuando ocurren excepciones. IBM webMethods desempeña un papel central en la resolución de ese problema al actuar como la columna vertebral de integración unificada para la plataforma. Estandariza y orquesta los flujos de datos entre los partners y los sistemas internos, lo que ayuda a FlexiVan a convertir las señales operativas fragmentadas en una visión coherente y fiable del movimiento de carga a escala nacional.
Con este sistema, los usuarios finales ya no tienen que esperar al siguiente evento de escaneo o entrada manual, sino que obtienen visibilidad en tiempo real de los puertos, depósitos y almacenes. Pueden ver dónde se acumulan los retrasos, cuánto tiempo lleva un chasis o contenedor en un mismo lugar, qué activos permanecen inactivos y dónde se forman puntos de estrangulamiento en la red.
Eso cambia la experiencia del usuario de una comprobación de estado reactiva a una intervención proactiva. También cambia la economía. Incluso una reducción de un día en el tiempo de permanencia puede ahorrar millones a los clientes, y FlexiVan también redujo el tiempo de incorporación de partners en un 25 % y redujo las tasas de incidentes.
La arquitectura trata la integración como un sistema central, no como una capa de apoyo. La pila comienza con las instalaciones, los sensores IoT y los clientes como fuentes de datos principales. Por encima se encuentra un motor de integración IBM webMethods responsable de la orquestación a través de API, flujos B2B y entradas de IoT. Una capa de datos admite bases de datos operativas, análisis y cargas de trabajo de ML/IA.
Las aplicaciones orientadas al cliente aparecen entonces en primer lugar, como el portal de clientes de AIM360, un portal de proveedores y FlexiGPT (una interfaz de agente interna basada en datos empresariales). La observabilidad y las notificaciones se sitúan junto a la pila, con la seguridad y el cifrado integrados en el diseño.
FlexiVan utiliza webMethods como capa de integración unificada que reúne una serie de fuentes de datos en una plataforma estandarizada. Eso es importante en un entorno en el que la empresa debe consumir datos no solo de sus propios dispositivos, sino también de puertos, empresas de transporte por carretera y clientes que utilizan EDI, API y otros formatos.
El motor de integración funciona como el sistema nervioso del ecosistema porque hace algo más que mover mensajes. También ayuda a garantizar la integridad de los datos, la gestión de excepciones, la observabilidad y la seguridad en un sistema en el que los eventos incompletos o inexactos pueden convertirse rápidamente en malas decisiones operativas.
El resto de la pila refleja las mismas decisiones de diseño pragmáticas. Toda la plataforma se ejecuta en AWS. Amazon RDS para PostgreSQL se emplea en la capa de datos como almacén de datos debido a sus capacidades geoespaciales a través de la extensión PostGIS. Con casi 10 000 ubicaciones geovalladas que abarcan las instalaciones de los clientes, puertos, astilleros y depósitos, FlexiVan puede reconstruir los viajes de chasis y contenedores de extremo a extremo a través de la red con alta precisión.
La plataforma utiliza Amazon Redshift como almacén de datos para análisis a gran escala y Qlik Sense para inteligencia empresarial, informes y paneles de control. Como complemento a esta pila, FlexiVan ha desarrollado una plataforma interna de ML/IA basada en el marco Shakudo Agentic, que admite modelos de análisis avanzados y flujos de trabajo agénticos escalables.
En el front-end, la plataforma adopta una arquitectura de micro-frontend que utiliza Angular y React, con las API de Google Maps que impulsan la visualización geoespacial.
Este diseño resuelve bien un problema técnico específico: el movimiento de cadena de suministro no llega como un Event Streams limpio. Llega como una mezcla de transacciones registradas por humanos, mensajes de partners, telemetría de dispositivos y evidencia visual del campo. La plataforma de FlexiVan correlaciona esas fuentes en lo que describe como una base de datos de viajes, un registro integral del viaje que puede facilitar el seguimiento, el análisis de utilización, la gestión de excepciones y el mantenimiento predictivo.
Una de las partes más interesantes de la arquitectura es cómo cierra la brecha entre un chasis en movimiento y el contenedor que viaja encima de él. El GPS puede indicar a un operador dónde está un chasis, pero no necesariamente qué contenedor está montado en él en ese momento.
FlexiVan utiliza visión por IA con imágenes de cámaras en los puertos para identificar el ID del contenedor, el ID del chasis y la matrícula del camión, creando un registro físico vinculado que hace que el resto de los análisis sean más fiables.
Esa base hace que la capa de IA sea más que un chatbot superficial sobre datos operativos. El Analytics Engine de la plataforma ya gestiona el procesamiento geoespacial, el análisis de utilización y la detección de ineficiencias. La capa de IA se basa en ese trabajo para resumir los problemas, interpretar los patrones y sacar a la luz perspectivas que se pueden ejecutar. De hecho, Analytics Engine produce la inteligencia y la capa de IA ayuda a los usuarios a consumirla más rápido.
Para los usuarios finales, eso significa menos clics, respuestas más rápidas y un camino hacia experiencias en lenguaje natural que puedan responder preguntas como dónde están los activos, dónde se están formando los problemas y qué excepciones requieren acción primero.
FlexiVan aplica la misma base de datos al mantenimiento y la reparación. Dado que el mantenimiento y la reparación del chasis son los principales factores de coste, el sistema utiliza el kilometraje, los patrones de ruta y el comportamiento histórico para predecir las necesidades de mantenimiento y reducir los fallos.
Eso tiene implicaciones obvias en los costes internos, pero también mejora la experiencia del usuario final al reducir el tiempo de inactividad y hacer que la disponibilidad de los equipos sea más predecible. Los mismos datos pueden respaldar las decisiones de ruta y proveedor, ayudando a los equipos a dirigir el chasis hacia opciones de servicio de menor coste y mejorar la eficiencia general de la red.
La ventaja inmediata de FlexiVan es una mejor visibilidad en la última milla. Los clientes pueden seguir los movimientos en tiempo real, validar la actividad de transporte por carretera, mejorar la planificación, reducir la exposición por día e identificar activos inactivos antes de que se conviertan en capacidad desperdiciada. Pero el resultado técnico más importante es la modularidad que simplifica la adición de nuevos canales, nuevos partners y nuevos flujos de trabajo impulsados por IA.
La capa de integración ya estandariza las entradas desordenadas. Las capas geoespacial y de análisis ya convierten el movimiento en contexto. La capa de aplicación ya expone ese contexto a los usuarios en herramientas operativas.
Los próximos pasos pasan naturalmente de la visibilidad a la predicción y la optimización autónoma. La hoja de ruta de FlexiVan incluye flujos de trabajo agénticos para rellenar datos de movimiento faltantes, herramientas de inteligencia empresarial para equipos internos y experiencias del cliente más dinámicas impulsadas por consultas en lenguaje natural y generación automatizada de perspectivas. Esas ambiciones solo funcionan si la integración, observabilidad y fiabilidad de los datos ya están establecidas.
Al basarse en IBM webMethods como columna vertebral de integración, FlexiVan convirtió un problema limitado de visibilidad de puerto a almacén en una plataforma de inteligencia logística escalable. Puede añadir más canales asociados, más fuentes de telemetría y más flujos de trabajo impulsados por IA sin reconstruir el núcleo cada vez. Para FlexiVan, eso reduce el coste de escalar la innovación. Para los usuarios finales, significa menos incertidumbres, una intervención más rápida y una cadena de suministro que se comporta menos como una caja negra y más como un sistema observable.