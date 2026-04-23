El problema de visibilidad que FlexiVan se propuso resolver con IBM se vuelve más agudo en la transferencia entre puerto y almacén.

Cuando se descarga un contenedor en el puerto, un camionero recoge un chasis, se coloca el contenedor y comienza el traslado. A partir de ese momento, la visibilidad puede desaparecer rápidamente. Los depósitos de camiones no rastrean de forma fiable el movimiento, las paradas intermedias crean ambigüedad y los clientes pueden perder de vista dónde se encuentra un contenedor entre la recogida en el puerto y la llegada al almacén.

Esa diferencia dificulta la previsión de las horas de llegada estimadas, la gestión de las excepciones y la prevención de los gastos diarios que se acumulan cuando los activos permanecen demasiado tiempo en el lugar equivocado.

FlexiVan abordó la brecha de visibilidad convirtiendo el chasis en una fuente de datos. Su "chasis inteligente" añade telemetría IoT a través de GPS, sensores de montura y sensores de peso, con dispositivos que envían actualizaciones cada cinco minutos mientras mueven y almacenan datos localmente cuando se cae la conectividad. Ese diseño proporciona a los operadores suficiente fidelidad para reconstruir el movimiento y suficiente disciplina de batería para mantener los dispositivos en el campo durante años.

FlexiVan también tuvo que resolver el reto que planteaba un panorama de integración muy diverso. Los eventos portuarios, las reservas de clientes, las actualizaciones de camiones, los datos de las instalaciones y la telemetría de IoT llegaron a través de diferentes canales y formatos, incluido el intercambio electrónico de datos (EDI), las transacciones B2B, las API, los archivos CSV y las fuentes de sensores de transmisión.

Si no está coordinado, ese entorno crea silos, calidad de datos inconsistente y tiempos de respuesta más lentos cuando ocurren excepciones. IBM webMethods desempeña un papel central en la resolución de ese problema al actuar como la columna vertebral de integración unificada para la plataforma. Estandariza y orquesta los flujos de datos entre los partners y los sistemas internos, lo que ayuda a FlexiVan a convertir las señales operativas fragmentadas en una visión coherente y fiable del movimiento de carga a escala nacional.

Con este sistema, los usuarios finales ya no tienen que esperar al siguiente evento de escaneo o entrada manual, sino que obtienen visibilidad en tiempo real de los puertos, depósitos y almacenes. Pueden ver dónde se acumulan los retrasos, cuánto tiempo lleva un chasis o contenedor en un mismo lugar, qué activos permanecen inactivos y dónde se forman puntos de estrangulamiento en la red.

Eso cambia la experiencia del usuario de una comprobación de estado reactiva a una intervención proactiva. También cambia la economía. Incluso una reducción de un día en el tiempo de permanencia puede ahorrar millones a los clientes, y FlexiVan también redujo el tiempo de incorporación de partners en un 25 % y redujo las tasas de incidentes.