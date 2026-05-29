Cómo la IA de Fiducia utilizó IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud para convertir la Fashion Week en una experiencia de compra escalable

Con su brillo y espectáculo, la pasarela de los desfiles de moda está diseñada para llamar rápidamente la atención. El reto es cómo convertir ese momento en un compromiso con el cliente sostenido, comprensión del producto y confianza en la compra. Ese reto es especialmente agudo en el caso de las prendas muy estructuradas, en las que la fotografía estática del producto y las tablas de tallas rara vez muestran cómo una pieza se ajusta, se mueve o cambia con el cuerpo.

Kate Barton, una diseñadora afincada en Nueva York conocida por sus prendas escultóricas y altamente diseñadas, necesitaba una experiencia digital que pudiera mantener la integridad de sus diseños y facilitar la exploración de la colección en línea.

Fiducia AI, con sede en San Ramon, California, colaboró con Kate Barton e IBM para crear SpeedShotX, una lente de IA y una experiencia conversacional para teléfonos inteligentes que se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2026. Los invitados podían identificar piezas de la colección, hacer preguntas en casi cualquier idioma a través de voz o texto y ver pruebas virtuales fotorrealistas a través de una experiencia creada con IBM watsonx.ai en IBM Cloud.

La implementación se movió rápidamente. La activación de Kate Barton para la Semana de la Moda de Nueva York y el comercio electrónico tardó unos cinco días en construirse, y luego unos dos días más en extenderse a la tienda Shopify de la marca. En menos de dos meses de uso del comercio electrónico, más de 2.500 clientes participaron en la experiencia de prueba virtual.