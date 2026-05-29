Cómo la IA de Fiducia utilizó IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud para convertir la Fashion Week en una experiencia de compra escalable

Fiducia IA confió en IBM para ayudar a la casa de moda Kate Barton a crear y lanzar una experiencia de prueba virtual interactiva de compra. Esta innovación transformó una interacción fugaz en un desfile de moda en una plataforma de comercio y una base para futuras experiencias minoristas impulsadas por IA.
Con su brillo y espectáculo, la pasarela de los desfiles de moda está diseñada para llamar rápidamente la atención. El reto es cómo convertir ese momento en un compromiso con el cliente sostenido, comprensión del producto y confianza en la compra. Ese reto es especialmente agudo en el caso de las prendas muy estructuradas, en las que la fotografía estática del producto y las tablas de tallas rara vez muestran cómo una pieza se ajusta, se mueve o cambia con el cuerpo.
Kate Barton, una diseñadora afincada en Nueva York conocida por sus prendas escultóricas y altamente diseñadas, necesitaba una experiencia digital que pudiera mantener la integridad de sus diseños y facilitar la exploración de la colección en línea.
Fiducia AI, con sede en San Ramon, California, colaboró con Kate Barton e IBM para crear SpeedShotX, una lente de IA y una experiencia conversacional para teléfonos inteligentes que se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2026. Los invitados podían identificar piezas de la colección, hacer preguntas en casi cualquier idioma a través de voz o texto y ver pruebas virtuales fotorrealistas a través de una experiencia creada con IBM watsonx.ai en IBM Cloud.
La implementación se movió rápidamente. La activación de Kate Barton para la Semana de la Moda de Nueva York y el comercio electrónico tardó unos cinco días en construirse, y luego unos dos días más en extenderse a la tienda Shopify de la marca. En menos de dos meses de uso del comercio electrónico, más de 2.500 clientes participaron en la experiencia de prueba virtual.
El caso de uso comienza con una simple brecha en la experiencia de la moda. El público de la pasarela puede ver la ropa, pero normalmente no puede identificar cada pieza en tiempo real, hacer preguntas detalladas o entender cómo una prenda podría quedarle personalmente. Los compradores online se enfrentan a un problema relacionado: a menudo eligen entre imágenes estáticas que aplanan la estructura, la proporción y el movimiento de una prenda.
SpeedShotX abordó esa brecha al hacer que la colección fuera interactiva. Un usuario podía tomar o cargar una imagen de un vestido de Kate Barton y luego recibir una respuesta con información sobre el diseño, la inspiración, la artesanía y las posibilidades de estilo.
Los usuarios también pudieron obtener visualizaciones en tiempo real de cómo se verían en una prenda a través de una prueba virtual. La experiencia también favoreció la interacción multilingüe, por lo que más usuarios pudieron interactuar con la colección sin depender de asistencia en persona o de una aplicación especializada.
Para los clientes de Kate Barton, el valor era tanto práctico como inmersivo. El sistema ayudó a los usuarios a identificar looks de pasarela, explorar detalles de productos en su idioma preferido y visualizar prendas antes de avanzar en el proceso de compra. Para la marca, amplió un momento de la Semana de la Moda en una capacidad de comercio electrónico que los clientes podían continuar utilizando después del evento.
Fiducia implementó la solución en IBM Cloud y la construyó en IBM watsonx.ai con una arquitectura multimodelo que combinaba IBM Granite para flujos de trabajo estructurados, Llama para procesamiento visual y modelos OpenAI para interacción conversacional. Los servicios de Watsonx Model Gateway coordinaban la capa de modelos, mientras IBM Cloud Object Storage soportaba la gestión de activos y la entrega en todo el evento en vivo y la tienda de Shopify.
El sistema separa los flujos de trabajo del lado administrativo de las interacciones con clientes en tiempo de ejecución. En el ámbito administrativo, Granite y Llama soportan las herramientas SpeedShotX para la validación de datos de productos, revisión de contenido, mejora de metadatos y sugerencias inteligentes. A medida que las colecciones de moda cambian según la temporada, la plataforma necesitaba una forma manejable de actualizar el contenido de los productos y mantener la precisión sin tener que reconstruir la experiencia cada vez.
En tiempo de ejecución, los modelos GPT de OpenAI a los que se accede a través de watsonx Gateway procesarán las imágenes tomadas o cargadas, interpretarán la intención del usuario y generarán respuestas formateadas para los consumidores. Esta selección de modelos basada en tareas permite a SpeedShotX utilizar el modelo correcto para cada flujo de trabajo en lugar de forzar cada interacción a través de un único modelo. También garantiza que Fiducia tenga la flexibilidad de trabajar en IBM Cloud, watsonx, otros hiperescaladores, LLM y API con IA a medida que cambia el panorama del modelo.
IBM Cloud Object Storage sirvió como columna vertebral del contenido. Allí se almacenaban imágenes de prendas, datos de colección, metadatos, contenido generado, resultados de validación y activos de activación en tiempo de ejecución. Esta plataforma proporcionó al sistema un lugar escalable y seguro para gestionar los activos necesarios tanto para los flujos de trabajo administrativos como para las experiencias en directo de los consumidores.
El diagrama de arquitectura muestra un diseño de IBM Cloud de nivel de producción. El tráfico público se mueve a través de DNS y controles de Edge hacia una región de IBM Cloud y una nube privada.
El tráfico de aplicaciones fluye a través del equilibrio de carga y entra en un clúster de Kubernetes, mientras que los servicios de datos permanecen en rutas de red privadas. Los servicios gestionados incluyen watsonx.ai, watsonX Gateway para enrutar solicitudes a OpenAI y otros proveedores de LLM, HashiCorp Vault para la gestión de secretos y PostgreSQL con pgvector para RAG escalable. La arquitectura también utiliza MySQL para los datos de configuración, Redis para el almacenamiento en caché de metadatos de alto rendimiento y Cloud Object Storage para vídeos, imágenes, modelos 3D y documentos.
Los endpoints están protegidos por Cloudflare, que también ayuda a ofrecer contenido a nivel global. Juntos, el almacenamiento en caché de Cloudflare y Redis ayudan a la plataforma a escalar para manejar un alto tráfico al tiempo que ofrecen una experiencia fluida y consistente a una base de clientes masiva.
Fiducia también está trabajando en la ampliación de la arquitectura. Se está llevando a cabo una integración de OpenCLAW para mejorar la orquestación, la automatización del flujo de trabajo y la interoperabilidad entre los servicios de IA. También está en proceso la integración de NVIDIA Video Search and Summarization (VSS ) para soportar búsqueda visual, comprensión acelerada de imágenes e inferencia optimizada para GPU para experiencias multimodales más enriquecedoras.
El principal reto técnico del proyecto no era simplemente elegir un modelo. Consistía en hacer que múltiples modelos, activos visuales, flujos de comercio y requisitos de eventos en vivo funcionaran juntos de una manera que respondiera a los usuarios. El trabajo más complicado fue la orquestación, no el ajuste de modelos, que coincide con la estructura del sistema implementado: la selección de modelos, la entrega de activos, la conectividad segura del servicio y el rendimiento en tiempo de ejecución tenían que coincidir para que la experiencia funcionara frente a una audiencia en vivo.
IBM watsonx.ai y watsonx Model Gateway ayudaron a Fiducia a coordinar esa capa de modelo manteniendo la flexibilidad de la arquitectura. IBM Cloud proporcionó la base de implementación para el tráfico de eventos en directo y el uso continuo del comercio electrónico. IBM Cloud Object Storage proporcionó una capa de contenido escalable para imágenes de productos, metadatos y activos generados. Juntos, esos componentes ayudaron a mover SpeedShotX de la activación de eventos a la integración de escaparate con una reelaboración mínima.
Esta característica permitió a los invitados a la Semana de la Moda identificar prendas en tiempo real, hacer preguntas sobre la colección a través de texto o voz y probarse looks virtualmente. Los compradores de Shopify pueden acceder a la prueba virtual directamente desde páginas de productos seleccionados desde su navegador. La experiencia hizo que el lenguaje de diseño de Kate Barton fuera más legible en línea al ayudar a los clientes a comprender la silueta, la proporción y el movimiento antes de la compra.
El proyecto también aclaró una lección clave para la IA en el comercio minorista: la calidad visual forma parte de la experiencia del usuario. Durante el desarrollo, el equipo de Fiducia aprendió que los detalles finos de la tela, el drapeado, la textura, la iluminación y los reflejos tenían que ser creíbles para una experiencia de moda de lujo. El almacenamiento en caché de Edge también se volvió importante porque la plataforma se basa en imágenes enriquecidas, videos y flujos de activación en tiempo real que deben sentirse responsivos en todos los dispositivos y regiones.
SpeedShotX proporcionó a Kate Barton un patrón repetible para el compromiso minorista con IA. La arquitectura permitió una presentación en la Semana de la Moda de Nueva York y, en solo dos días, se movió a una tienda de Shopify basada en la web. Ese cambio convirtió la experiencia de ser una característica temporal de evento en una capa de comercio a la que los clientes pueden continuar accediendo mientras exploran la colección en línea.
La implementar SpeedShotX permitió a Kate Barton ampliar el mercado total direccionable para los desfiles de moda de la casa de diseño. Estos eventos son donde los clientes comerciales (cadenas minoristas, por ejemplo) vienen a comprar nuevas líneas de diseño. Gracias al trabajo de Fiducia, las personas ahora pueden convertir su experiencia de desfile de moda en una compra instantánea.
La arquitectura también está diseñada para escalar más allá de una sola colección. El trabajo futuro puede implicar la indexación a escala de terabytes para la fundamentación y la recuperación contextual, el almacenamiento en caché avanzado, mejoras en la orquestación y la indexación de vídeo para que los modelos puedan comprender las escenas, las prendas, el movimiento y el contexto de compromiso a partir del contenido de vídeo. Esa hoja de ruta es clave para los minoristas con grandes catálogos, actualizaciones estacionales y activos mediáticos más ricos.
Al crear SpeedShotX en IBM watsonx.ai y Cloud Object Storage e implementarlo en IBM Cloud, Fiducia creó una base que puede admitir el descubrimiento visual en tiempo real, la conversación multilingüe y la prueba virtual basada en navegador. Esta base se puede configurar fácilmente para cada nueva activación. Para Kate Barton, el resultado es una experiencia de compra digital más útil. Para Fiducia, es un patrón de comercio de IA escalable que puede seguir a las marcas desde los eventos en directo hasta el compromiso con el cliente.
Para los consumidores, comprar moda se vuelve más visual, accesible y útil: pueden descubrir las prendas en contexto, hacer preguntas en su idioma preferido y probarse virtualmente las piezas antes de decidir qué comprar.