Descubra cómo este proveedor de tecnología sueco utiliza la IA para extraer datos clave de contratos complejos, señalar riesgos y proteger los ingresos.
Los contratos inmobiliarios son los principales candidatos para la automatización. Son densos, incoherentes entre propietarios y jurisdicciones y están repletos de pequeñas cláusulas que conllevan importantes consecuencias financieras. Estas cláusulas incluyen ventanas de renovación, fórmulas de indexación, inclusiones de servicios, obligaciones del arrendatario y excepciones que nunca llegan a introducirse limpiamente en los sistemas posteriores.
La empresa sueca Edsvard Hallbarhet AB reconoció este desafío y creó un sistema para transformar la amplia gama de documentos asociados a las transacciones de inmuebles y a la gestión de propiedades en datos estructurados y comprobables automáticamente en el momento de la ingesta. Este enfoque significa que los clientes pueden detener la indexación manual de los documentos, detectar anticipadamente los desajustes en las facturas y sacar a la luz las cláusulas que conllevan riesgos antes de que se conviertan en disputas o en pérdidas de ingresos. Todo en una interfaz fácil de usar con IA
La empresa de inteligencia artificial desarrolló una solución basada en IBM Cloud, elegida por sus capacidades híbridas flexibles, y watsonx.data, cuyas capacidades de lakehouse abierto ayudaron a agilizar y simplificar la arquitectura de Edsvard. Este enfoque simplificó el proceso al eliminar la necesidad de mover los datos para su enriquecimiento y procesamiento.
La solución de Edsvard, Contract Intelligence, utiliza la IA para extraer términos y datos clave directamente de los contratos. A continuación, este análisis se coteja con otros sistemas de registro como las facturas, los libros de contabilidad, las declaraciones de energía y las notificaciones para encontrar discrepancias y desencadenar acciones.
Además de la conciliación numérica, Contract Intelligence también señala las cláusulas que conllevan riesgos y que pueden cambiar materialmente la exposición de un contrato, incluso cuando las cifras principales parecen precisas. Su solución tiene que funcionar tanto para implementaciones pequeñas como grandes. Desde 100 documentos para valores específicos hasta despliegues a gran escala en cientos de miles de documentos, como es habitual entre los clientes estadounidenses de la empresa.
Técnicamente, la plataforma está diseñada como un sistema de dos niveles. Una capa de origen contiene una variedad de datos no estructurados: archivos PDF, documentos de Word, hojas de cálculo, presentaciones e incluso fotos de dispositivos móviles. El segundo nivel consiste en una capa de IA que ejecuta Contract Intelligence (y una capacidad paralela de Invoice Intelligence) expuesta a través de una API.
La solución funciona como servicio en IBM Cloud y también está diseñada para funcionar en watsonx.data, en otros proveedores de servicios en la nube y on-premises cuando sea necesario. Ese requisito híbrido surgió en el sector: los clientes más grandes insistieron cada vez más en implementaciones en la nube privada u on-premises debido a preocupaciones regulatorias y de privacidad. La estrategia “híbrida por diseño” de IBM fue una de las razones clave por las que atrajo al equipo de Edsvard.
Dentro de la capa de sistemas de IA, el flujo de trabajo es deliberadamente sencillo y está orientado a la producción: extracción de texto para documentos digitales nativos; reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para entradas basadas en imágenes; preparación del texto; y reconocimiento de entidades nombradas como parte del proceso de normalización previo a la inferencia del modelo.
Dependiendo del paso, se puede asignar un único componente para ejecutar la tarea, o puede haber varios, de los cuales se selecciona automáticamente el más adecuado. Por ejemplo, el paso de OCR podría emplear Tesseract de código abierto, PaddlePaddle u otro motor de OCR.
El trabajo diferenciado se lleva a cabo en el ciclo de modelización y adaptación. Edsvard emplea un sistema de anotación y una estrategia de modelo de lenguaje a medida: el equipo eligió construir su propio modelo personalizado optimizado para idiomas de destino específicos, incluidos inglés, sueco, español, italiano y varios otros. El trabajo incluyó más entrenamiento de dominio para tipos de contrato y ajustes específicos del cliente impulsados por anotaciones.
Todas estas acciones tienen como objetivo extraer los campos exactos que importan (números de contrato, períodos de validez, área de propiedad, secciones del edificio, alquiler y renovación o tiempo de terminación, por ejemplo).
Edsvard optó por construir su propio modelo para poder optimizar su tamaño, arquitectura y entrenamiento, lo que aceleró tanto el entrenamiento como la inferencia. Esta acción también dio como resultado una huella de memoria más pequeña. El equipo consideró que este enfoque era más determinista y garantizaba la mejor calidad de los datos.
Los campos extraídos se ensamblan en un “estado preciso del contrato”, que se almacena en un almacén de series temporales (watsonx.data) y luego se plasmaron en forma de API y paneles de control. Para la inteligencia de contratos, Edsvard finalmente creó un panel de control personalizado para el resultado: el equipo utilizó inicialmente Elasticsearch Kibana, pero no pudo alcanzar el nivel de usabilidad requerido. En el caso de la inteligencia de facturas, a veces los clientes prefieren que los valores extraídos se envíen directamente a sus propios sistemas.
Una decisión arquitectónica clave, relevante tanto para la escalabilidad como para el TCO, es que Contract Intelligence se entrega como un servicio REST y no está vinculado a ningún portal de documentos único.
El sistema fuente Samporten (una oferta de software de seguimiento de proyectos desarrollada por Edsvard) se ajustaba perfectamente a los casos de uso originales de propiedad y construcción. Sin embargo, el nuevo sistema puede integrarse fácilmente con un entorno DMS/CRM/ERP existente y puede, por ejemplo, rastrear SharePoint para procesar documentos donde ya se encuentran.
Watsonx.data es un elemento clave en este sentido: permite a la plataforma importar los datos y procesarlos in situ, lo que minimiza el movimiento de datos y la necesidad de crear procesos ETL (extracción, transformación y carga) a medida, al tiempo que enriquece los datos allí donde se encuentran. Este proceso reduce la sobrecarga operativa, la latencia y los posibles fallos.
El impacto empresarial se centra en resultados operativos medibles que suelen preocupar a los ingenieros y gestores de productos: una reducción de más del 90 % en la manipulación manual, una mejor calidad de los datos (menos pérdida de información entre sistemas), una mayor capacidad de previsión con modelos de cálculo comunes y una mayor estabilidad financiera. A menudo, los clientes de Edsvard también informan de una mejora en su capacidad de negociación con los bancos.
En el ámbito operativo, la plataforma facilita escalar los flujos de trabajo documentales de cientos a miles y la incorporación de nuevas propiedades procesando contratos en lugar de reconstruir procesos. Para los equipos inmobiliarios, unas condiciones de facturación más precisas y unos plazos de renovación más claros también pueden reducir las disputas entre inquilinos y acortar los ciclos de conciliación de facturación.
Al basarse en IBM Cloud y watsonx.data, y diseñar desde el principio para una implementación híbrida, Edsvard convirtió un reto de conciliación de contratos en una plataforma modular de IA para documentos: una plataforma que puede implementarse como servicio, integrarse con los sistemas empresariales existentes (incluido SharePoint) y escalar desde pequeñas implementaciones de asistentes de IA en los países nórdicos hasta implementaciones en múltiples ubicaciones sin necesidad de reconstruir la capa de ingesta y datos.
De cara al futuro, el equipo planea construir con IBM Power11 para ofrecer una solución integral on-premises de “caja única”. El equipo también está explorando cómo la IA agéntica podría automatizar las acciones posteriores una vez que se entiendan los contratos. El resultado neto es una base que puede expandirse a nuevos tipos de documentos, nuevos entornos y nuevos flujos de trabajo, manteniendo la superficie de ingeniería estable y la experiencia del usuario centrada en la precisión y la usabilidad.
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