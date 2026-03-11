La solución funciona como servicio en IBM Cloud y también está diseñada para funcionar en watsonx.data, en otros proveedores de servicios en la nube y on-premises cuando sea necesario. Ese requisito híbrido surgió en el sector: los clientes más grandes insistieron cada vez más en implementaciones en la nube privada u on-premises debido a preocupaciones regulatorias y de privacidad. La estrategia “híbrida por diseño” de IBM fue una de las razones clave por las que atrajo al equipo de Edsvard.

Dentro de la capa de sistemas de IA, el flujo de trabajo es deliberadamente sencillo y está orientado a la producción: extracción de texto para documentos digitales nativos; reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para entradas basadas en imágenes; preparación del texto; y reconocimiento de entidades nombradas como parte del proceso de normalización previo a la inferencia del modelo.

Dependiendo del paso, se puede asignar un único componente para ejecutar la tarea, o puede haber varios, de los cuales se selecciona automáticamente el más adecuado. Por ejemplo, el paso de OCR podría emplear Tesseract de código abierto, PaddlePaddle u otro motor de OCR.

El trabajo diferenciado se lleva a cabo en el ciclo de modelización y adaptación. Edsvard emplea un sistema de anotación y una estrategia de modelo de lenguaje a medida: el equipo eligió construir su propio modelo personalizado optimizado para idiomas de destino específicos, incluidos inglés, sueco, español, italiano y varios otros. El trabajo incluyó más entrenamiento de dominio para tipos de contrato y ajustes específicos del cliente impulsados por anotaciones.

Todas estas acciones tienen como objetivo extraer los campos exactos que importan (números de contrato, períodos de validez, área de propiedad, secciones del edificio, alquiler y renovación o tiempo de terminación, por ejemplo).

Edsvard optó por construir su propio modelo para poder optimizar su tamaño, arquitectura y entrenamiento, lo que aceleró tanto el entrenamiento como la inferencia. Esta acción también dio como resultado una huella de memoria más pequeña. El equipo consideró que este enfoque era más determinista y garantizaba la mejor calidad de los datos.

Los campos extraídos se ensamblan en un “estado preciso del contrato”, que se almacena en un almacén de series temporales (watsonx.data) y luego se plasmaron en forma de API y paneles de control. Para la inteligencia de contratos, Edsvard finalmente creó un panel de control personalizado para el resultado: el equipo utilizó inicialmente Elasticsearch Kibana, pero no pudo alcanzar el nivel de usabilidad requerido. En el caso de la inteligencia de facturas, a veces los clientes prefieren que los valores extraídos se envíen directamente a sus propios sistemas.