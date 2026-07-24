Cómo los clientes colaboran con IBM® Bob para convertir el trabajo de modernización en una ventaja para el desarrollo de software con agentes

En todos los implementaciones de los clientes, IBM Bob ayuda a los equipos a reducir los ciclos de modernización, reforzar los flujos de trabajo de revisión y convertir la experiencia ganada con tanto esfuerzo en patrones de entrega reutilizables.
En solo tres meses desde que IBM Bob estuvo disponible para el público en general, su base de usuarios superó los 100 000. Desde su lanzamiento, Bob se ha convertido en mucho más que un asistente de codificación con IA. Los clientes que han creado con él lo describen como un socio de desarrollo de software agéntico que ayuda a planificar, ejecutar, validar, proteger y operar el software durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software (SDLC).
Las entrevistas con cuatro de los primeros clientes de IBM Bob (Blue Pearl, Novadoc, Novacomp y CrushBank) revelaron desafíos técnicos. Estos retos iban desde la modernización de Java y la gestión de la configuración de FileNet hasta la detección de datos heredados y la preparación de datos para la ingesta de IA. Todas estas empresas compartían problemas comunes: los equipos necesitaban inspeccionar sistemas complejos, preservar la lógica empresarial, reducir el riesgo y mover más rápido de lo que normalmente permite el trabajo de modernización tradicional.
Muchos equipos pasan semanas rastreando dependencias, documentando comportamientos no documentados, creando cobertura de pruebas y decidiendo qué cambios son seguros de implementar. IBM Bob ayuda a comprimir ese trabajo en un bucle de desarrollo más estructurado. Puede analizar bases de código, responder preguntas sobre el comportamiento del sistema, generar o actualizar documentación, proponer planes de implementación, refactorizar código y crear pruebas. También admite flujos de trabajo repetibles a través de modos específicos de roles, reglas, automatización de línea de comandos, controles de aprobación e integraciones extensibles.
Las historias de clientes que se detallan a continuación señalan cuatro ventajas prácticas:
Esta publicación analiza las implementaciones de clientes de IBM Bob para mostrar cómo aparecen esos patrones en proyectos reales y qué pueden aprender los equipos de ingeniería de ellos.
La consultora de TI y socio de IBM Blue Pearl utilizó IBM Bob para modernizar Blue Aplicación, su plataforma insignia de emparejamiento de talento. La aplicación conecta aproximadamente a 26 000 consultores y freelancers con clientes empresariales, pero la base de código Java 11 contenía dependencias obsoletas, llamadas a API obsoletas, vulnerabilidades de seguridad y ninguna cobertura formal de pruebas automatizadas.
Un proyecto de modernización tradicional como este habría requerido más de 30 días-persona de trabajo y conllevaría un riesgo de regresión significativo. Con Bob, el equipo actualizó de Java 11 a Java 21 en tres días y resolvió 127 llamadas a la API obsoletas. También estableció una cobertura de pruebas automatizadas del 92 % a partir de una línea base de prueba cero y se implementó en 26 000 usuarios sin problemas de producción.
El enfoque de Blue Pearl muestra por qué es importante el contexto. El equipo proporcionó a Bob diagramas de arquitectura, definiciones de endpoint, mapas de flujo de datos y descripciones de cómo los clientes y consultores utilizaban la plataforma. Esta información ayudó a Bob a mapear dependencias, a resaltar APIs obsoletas, a destacar bibliotecas obsoletas y a exponer puntos de integración no documentados.
El resultado no fue solo una mejora más rápida. Era un sistema más claro, con Boundary más limpios, una lógica de autenticación y autorización más sólida, una mejor validación de entrada y una nueva observabilidad mediante información de registro estructurado y el rastreo distribuido. Eso refleja uno de los principales puntos fuertes de Bob: permitir a los equipos de alto rendimiento moverse más allá del desarrollo aislado y hacia una entrega coordinada y consciente del sistema.
Con el nuevo Paquete Premium Bob para la Modernización de Java, los equipos pueden modernizar y mantener aplicaciones Java empresariales mediante flujos de trabajo guiados y repetibles. Estos flujos de trabajo soportan actualizaciones de versiones, modernización en tiempo de ejecución, Transformación de IU, pruebas y corrección de seguridad en entornos complejos de aplicaciones. (Recientemente se han introducido varias nuevas capacidades de Bob y paquetes premium para ayudar a las organizaciones a modernizar, gobernar y optimizar la ingeniería de software con IA a gran escala. Leer más aquí.)
Obtenga los detalles técnicos sobre el uso de IBM Bob por parte de Blue Pearl.
Novacomp se enfrentó a un problema de descubrimiento similar, pero en un contexto de modernización diferente. Su proyecto se centró en una API REST de Java crítico para el negocio con versiones de marco anteriores, árboles de dependencia heredada y requisitos estrictos para preservar la lógica empresarial y los contratos de API.
Bob analizó el servicio Java en capas, identificó anotaciones obsoletas, explicó los cambios importantes, inspeccionó los conflictos de dependencia y propuso cambios basados en el código base existente. Sus modos específicos de rol ayudaban a separar planificación, implementación y reseñas, proporcionando al arquitecto una forma más limpia de mover del análisis del sistema a los cambios de código sin condensar cada paso en una sola instrucción.
Esa capacidad de razonar desde el repositorio es importante porque la modernización rara vez falla solo con la sintaxis. Falla cuando los equipos pasan por alto dependencias sutiles, rompen contratos posteriores o subestiman los cambios de configuración. El uso de Bob por parte de Novacomp demuestra cómo un entorno de desarrollo de IA puede ayudar a los equipos a sustituir las actualizaciones por prueba y error por un camino revisable que abarca el análisis del sistema, la implementación, la validación y la revisión arquitectónica previa a la fusión.
Obtén los detalles técnicos sobre el uso de IBM Bob por parte de Novacomp.
Las implementaciones de los clientes también muestran que la velocidad solo ayuda cuando los equipos pueden confiar en el trabajo. La modernización de Blue Pearl reforzó la seguridad y las operaciones como parte del mismo ciclo de desarrollo. Bob ayudó a detectar dependencias obsoletas, recomendar caminos de modernización, mejorar la lógica de autenticación y autorización, e introducir información de registro estructurada, ganchos de rastreo y comprobaciones de estado.
La base de código modernizada es sólida. Además de añadir cobertura de pruebas unitarias para el 92 % de la base de código, la aplicación se implementó sin quejas de los clientes ni problemas posteriores a la implementación. Ese resultado es la versión práctica de la seguridad shift-left por diseño: está integrada en cada etapa del ciclo de vida. Desde la generación del código hasta la implementación, Bob aplica los controles de gobierno, cumplimiento y riesgo de forma predeterminada, lo que garantiza una protección de nivel empresarial sin ralentizar a los equipos.
La experiencia de Novacomp refuerza este punto. El valor de Bob procedía de la orientación contextual, no de la automatización ciega. Revisó la estructura del código, la configuración y las dependencias, y luego propuso actualizaciones para Java, Spring Boot, Maven, Gradle y herramientas relacionadas. El flujo de trabajo incluyó compilaciones limpias, resolución de conflictos de dependencia, documentación actualizada y pruebas renovadas. Eso hizo que la modernización fuera más rápida, pero también más explicable. El equipo pudo ver por qué se recomendaba un cambio y dónde encajaba en la ruta de migración más amplia.
CrushBank aplica este mismo modelo de control a datos heredados e implementación de IA. IBM Bob ayudó a CrushBank a ampliar su probado negocio de soporte de TI impulsado por IA a un negocio más amplio de habilitación de datos.
Bob aceleró el trabajo necesario para analizar sistemas heredados, asignar esquemas, generar rutas de ingesta y crear capas de acceso gobernadas. Como resultado, es práctico para CrushBank perseguir a clientes cuyo principal desafío no es la resolución de tickets, sino desbloquear sistemas de datos empresariales para búsqueda, analytics y IA.
Muchos de esos sistemas fuente no se diseñaron para la IA. Algunas carecen de API modernas, otras funcionan en las instalaciones y otras solo exponen conocimientos críticos a través de pantallas antiguas o exportaciones manuales. IBM Bob ayuda a los desarrolladores de CrushBank a analizar esos sistemas, inspeccionar esquemas, generar código de ingestión, crear pruebas y construir servidores MCP que conectan los datos empresariales con las experiencias de IA.
Bob no elimina el control humano del trabajo con datos sensibles. En un ejemplo de CrushBank que implicaba una aplicación SQL Server en las instalaciones, Bob no consultó directamente los datos de producción. Sugirió ejemplos de consultas y exportaciones, y luego un desarrollador las reseñas y las ejecutó. Eso permite que el juicio humano intervenga donde corresponde: en las decisiones de acceso, la sensibilidad de los datos, la interpretación del esquema y la preparación para la producción. Ese modelo de gobierno es especialmente importante cuando el trabajo de desarrollo toca datos de clientes, flujos de trabajo regulados o patrones de acceso a producción.
Obtén los detalles técnicos sobre el uso de IBM Bob por parte de CrushBank.
El valor para el cliente de IBM Bob también aparece en los artefactos creados en torno al código. Blue Pearl se movió de no tener una cobertura formal de pruebas automatizadas a una cobertura de pruebas de regresión del 92 %. Novacomp generó documentación y renovó casos de prueba como parte de su modernización. Novadoc utilizó a Bob para analizar código orientado a FileNet heredado, crear nueva documentación y moldear un marco parcialmente formado en una aplicación implementable.
En cada caso, el output útil no se limitó al código fuente. Incluía el material de apoyo necesario para reseñas, mantener y ampliar el sistema. En este contexto, el enfoque de codificación alfabetizada de Bob se vuelve útil: los equipos pueden describir la intención en lenguaje natural y luego convertir ese contexto en detalles de implementación, pruebas y documentación que se mantienen cerca del código.
La historia de Novadoc es especialmente útil para los equipos que gestionan plataformas empresariales complejas. La empresa necesitaba una forma más segura y repetible de mover los cambios de configuración de IBM FileNet a través de los entornos de desarrollo, prueba y producción. Muchos estados de FileNet siguen basándose en la recreación manual de los ajustes, en la comparación manual entre entornos y en el juicio manual sobre las diferencias que importan. Eso crea riesgos en torno a la desviación de la configuración, los errores de producción y la planificación incompleta de la reversión.
Un ingeniero de Novadoc tardó un fin de semana en crear una aplicación funcional con IBM Bob. Una demo preliminar normalmente habría tardado al menos dos semanas. La solución de gestión de configuración de FileNet resultante ofrece a los administradores una ruta estructurada para extraer el estado actual, comparar los entornos de origen y destino, previsualizar los cambios, aprobar la implementación y revertir cuando sea necesario. Bob ayudó a modernizar la aplicación, mejorar la documentación, adaptar una base API y refinar las interacciones front-end y back-end.
Ese ejemplo pone de relieve un cambio práctico en la ingeniería. La documentación, los diagramas, las comparaciones, la lógica de aprobación y el diseño de reversión a menudo se tratan como separados del desarrollo "real". En entornos regulados o con muchos documentos, forman parte del producto. Bob ayudó a Novadoc a convertir el conocimiento operativo en un flujo de trabajo gobernado que puede apoyar a administradores interactivos a través de una IU y equipos orientados a la automatización mediante una CLI.
Obtén los detalles técnicos sobre el uso de IBM Bob por parte de Novadoc.
Un último tema transversal a las cuatro implementaciones: IBM Bob ayuda a los equipos a reutilizar lo que aprenden. Ese apoyo es importante para consultoras como Blue Pearl, Novadoc y Novacomp, donde cada compromiso con el cliente puede parecer único incluso cuando el problema subyacente se repite. También es importante para CrushBank y su expansión de la IA de soporte de TI a una habilitación de datos empresariales más amplia.
El trabajo de FileNet de Novadoc muestra la productización en la práctica. Lo que comenzó como una solución para el desafío de gobierno de la configuración de un cliente se convirtió en un acelerador reutilizable para entornos FileNet similares. En lugar de resolver manualmente el mismo problema de implementación para cada cliente, Novadoc puede aplicar una aplicación modular que capture su experiencia en FileNet. Bob aceleró la primera construcción, pero el mayor valor es que el trabajo se convirtió en un activo escalable.
CrushBank extiende este patrón a los datos y la IA. Un compromiso típico que antes requería un equipo de cuatro personas durante cuatro a seis semanas ahora se puede completar en aproximadamente la mitad del tiempo con uno o dos desarrolladores. El trabajo de prueba de concepto que antes llevaba semanas puede mover más rápido y el camino post-POC a la implementación está ahora más cerca de dos semanas.
El patrón repetible es coherente en todos los entornos de los clientes: descubra el sistema de origen, asigne el esquema, cree la ingesta, estructure los datos en IBM watsonx.data, exponer el acceso regulado a través de servidores MCP y conectar el resultado con la experiencia de IA que los usuarios necesitan. Ese modelo también ofrece a los clientes margen para la agilidad multimodelo: la base de datos y la capa de acceso pueden soportar el modelo o la experiencia de IA que mejor se adapte a la carga de trabajo, los requisitos de políticas y el entorno del usuario.
La repetibilidad también favorece el control de costes. Cuando los equipos pueden codificar buenas prácticas, reutilizar modos y reglas, automatizar partes del flujo de trabajo y medir dónde la asistencia de IA ayuda, pueden reducir el esfuerzo de entrega sin debilitar la disciplina de la ingeniería.
Las historias de clientes de IBM Bob más sólidas comparten la misma lección: el desarrollo asistido por IA funciona mejor cuando fortalece el proceso de ingeniería más allá de la asistencia de codificación, ya que Bob está diseñado para operar en todo el SLDC.
Blue Pearl utilizó a Bob para modernizar una plataforma Java muy utilizada con pruebas, seguridad y observabilidad más sólidas. Novacomp utilizó a Bob para convertir una arriesgada actualización de Java y Spring Boot en una modernización controlada de dos días. Novadoc utilizó Bob para convertir la experiencia de implementación de FileNet en una aplicación reutilizable de gestión de configuración. CrushBank utiliza Bob para convertir datos empresariales heredados en sistemas gobernados y preparados para la IA.
IBM Bob no facilita la modernización. Los equipos siguen necesitando juicio sobre la arquitectura, patrones de acceso seguros, disciplina de pruebas y reseñas de la producción. Lo que muestran las implementaciones de los clientes es que Bob puede mover esas prácticas antes en el flujo de trabajo y aplicarlas más rápido. Aquí es donde se agrava la ventaja: menos tiempo dedicado a adivinar, más tiempo validando y un camino más claro desde la complejidad heredada hasta sistemas que los equipos pueden mantener, ampliar y en los que confiar.
En el lenguaje del ciclo de vida del desarrollo de software, Bob ayuda a los equipos a habilitar una ingeniería coherente, escalar la entrega entre equipos, optimizar el esfuerzo y desplazar la seguridad hacia la izquierda. Al mismo tiempo, mantiene a los desarrolladores en control del trabajo que llega a producción.
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