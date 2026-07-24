Cómo los clientes colaboran con IBM® Bob para convertir el trabajo de modernización en una ventaja para el desarrollo de software con agentes

En solo tres meses desde que IBM Bob estuvo disponible para el público en general, su base de usuarios superó los 100 000. Desde su lanzamiento, Bob se ha convertido en mucho más que un asistente de codificación con IA. Los clientes que han creado con él lo describen como un socio de desarrollo de software agéntico que ayuda a planificar, ejecutar, validar, proteger y operar el software durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software (SDLC).

Las entrevistas con cuatro de los primeros clientes de IBM Bob (Blue Pearl, Novadoc, Novacomp y CrushBank) revelaron desafíos técnicos. Estos retos iban desde la modernización de Java y la gestión de la configuración de FileNet hasta la detección de datos heredados y la preparación de datos para la ingesta de IA. Todas estas empresas compartían problemas comunes: los equipos necesitaban inspeccionar sistemas complejos, preservar la lógica empresarial, reducir el riesgo y mover más rápido de lo que normalmente permite el trabajo de modernización tradicional.

Muchos equipos pasan semanas rastreando dependencias, documentando comportamientos no documentados, creando cobertura de pruebas y decidiendo qué cambios son seguros de implementar. IBM Bob ayuda a comprimir ese trabajo en un bucle de desarrollo más estructurado. Puede analizar bases de código, responder preguntas sobre el comportamiento del sistema, generar o actualizar documentación, proponer planes de implementación, refactorizar código y crear pruebas. También admite flujos de trabajo repetibles a través de modos específicos de roles, reglas, automatización de línea de comandos, controles de aprobación e integraciones extensibles.

Las historias de clientes que se detallan a continuación señalan cuatro ventajas prácticas:

Bob ayuda a los equipos a convertir los sistemas desconocidos en un contexto que se puede ejecutar Acelera el desarrollo asegurando resultados fiables Hace que la documentación, las pruebas y el gobierno formen parte del diseño desde el principio Convierte las adquisiciones de experiencia puntuales en patrones de entrega reutilizables.

Esta publicación analiza las implementaciones de clientes de IBM Bob para mostrar cómo aparecen esos patrones en proyectos reales y qué pueden aprender los equipos de ingeniería de ellos.