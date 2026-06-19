Cómo CrushBank transformó datos heredados en sistemas preparados para la IA con IBM Bob

La mayoría de los proyectos de IA empresarial acaban encontrándose con el mismo dilema: los datos más útiles suelen ser los más difíciles de alcanzar.

Para muchas empresas, el conocimiento empresarial crítico reside en aplicaciones heredadas, bases de datos locales y sistemas de almacenamiento de documentos que nunca fueron diseñados para la IA. Algunos sistemas no tienen API modernas. Algunos se ejecutan dentro de un armario de datos local. Algunos contienen años de contexto operativo, pero solo lo muestran a través de pantallas obsoletas, procedimientos almacenados o exportaciones manuales.

CrushBank ha trabajado en ese problema en el soporte de TI durante varios años. La empresa ayuda a los equipos de asistencia a encontrar respuestas más rápidamente, a resolver las incidencias de forma más sistemática y a mejorar la satisfacción de los clientes mediante un sistema de priorización con IA. Ahora CrushBank está aplicando ese mismo enfoque centrado en los datos a casos de uso empresariales más amplios con la ayuda de IBM Bob.

CrushBank ya sabía cómo convertir datos operativos desordenados en respuestas útiles. Sin embargo, IBM Bob dio a los desarrolladores de la empresa la capacidad de aprovechar ese patrón a través de sistemas heredados, fuentes de datos y sectores. Este enfoque ofrecía la oportunidad de ampliar su mercado objetivo.

IBM Bob ayuda a los desarrolladores de CrushBank a analizar sistemas heredados, inspeccionar esquemas y generar código de ingestión. Pueden crear pruebas y construir servidores MCP que conecten los datos empresariales a modelos como Claude, ChatGPT, Llama y otros sistemas de IA. En esta publicación, explicaremos cómo CrushBank utiliza IBM Bob para convertir la detección de datos heredados en un proceso de ingeniería repetible para datos preparados para la IA y aplicaciones.