Cómo CrushBank transformó datos heredados en sistemas preparados para la IA con IBM Bob

Con IBM Bob, CrushBank ayuda a los clientes a pasar de aplicaciones desconectadas y bases de datos a datos controlados que impulsan la búsqueda, los asistentes, la recuperación de conocimientos y el análisis. IBM Bob ha permitido a la empresa ampliar un negocio de soporte de TI a soluciones de datos e IA que abarcan toda la empresa.
La mayoría de los proyectos de IA empresarial acaban encontrándose con el mismo dilema: los datos más útiles suelen ser los más difíciles de alcanzar.
Para muchas empresas, el conocimiento empresarial crítico reside en aplicaciones heredadas, bases de datos locales y sistemas de almacenamiento de documentos que nunca fueron diseñados para la IA. Algunos sistemas no tienen API modernas. Algunos se ejecutan dentro de un armario de datos local. Algunos contienen años de contexto operativo, pero solo lo muestran a través de pantallas obsoletas, procedimientos almacenados o exportaciones manuales.
CrushBank ha trabajado en ese problema en el soporte de TI durante varios años. La empresa ayuda a los equipos de asistencia a encontrar respuestas más rápidamente, a resolver las incidencias de forma más sistemática y a mejorar la satisfacción de los clientes mediante un sistema de priorización con IA. Ahora CrushBank está aplicando ese mismo enfoque centrado en los datos a casos de uso empresariales más amplios con la ayuda de IBM Bob.
CrushBank ya sabía cómo convertir datos operativos desordenados en respuestas útiles. Sin embargo, IBM Bob dio a los desarrolladores de la empresa la capacidad de aprovechar ese patrón a través de sistemas heredados, fuentes de datos y sectores. Este enfoque ofrecía la oportunidad de ampliar su mercado objetivo.
IBM Bob ayuda a los desarrolladores de CrushBank a analizar sistemas heredados, inspeccionar esquemas y generar código de ingestión. Pueden crear pruebas y construir servidores MCP que conecten los datos empresariales a modelos como Claude, ChatGPT, Llama y otros sistemas de IA. En esta publicación, explicaremos cómo CrushBank utiliza IBM Bob para convertir la detección de datos heredados en un proceso de ingeniería repetible para datos preparados para la IA y aplicaciones.
Muchas organizaciones desean utilizar la IA, pero no ven una vía clara para obtener un ROI. Sus datos pueden ser valiosos, pero están dispersos entre aplicaciones antiguas de negocio, bases de datos y documentos.
Un lakehouse de datos puede ayudar una vez que los datos llegan allí. Combina el almacenamiento flexible con capacidades de consulta de tipo almacén, para que los equipos puedan analizar datos estructurados, como registros de clientes, junto con datos no estructurados, como documentos y notas. Pero el mayor reto es sacar datos heredados, entender qué significan y adaptarlos para la IA.
Ahí es donde IBM Bob cambia las reglas del juego. Para superar el desafío descrito anteriormente, se necesitaría un equipo implementado compuesto por un ingeniero, un representante de cuentas y un científico de datos. Necesitarían semanas para completar una prueba de concepto (PoC), mostrar valor y ganar el acuerdo.
Ahora, CrushBank puede emparejar a un desarrollador con Bob y crear la PoC en una tarde. Con IBM Bob, un compromiso completo que normalmente llevaría a un equipo de cuatro personas de CrushBank hasta 6 semanas se puede completar en la mitad de tiempo y de uno a dos desarrolladores.
Gracias a Bob, un solo desarrollador puede ahora explorar bases de datos, realizar ingeniería inversa de esquemas, escribir código de ingesta y crear pruebas desde cero. El desarrollador mantiene el control, mientras que Bob agiliza las tareas repetitivas necesarias para inspeccionar los sistemas, proponer esquemas, generar código y documentar la implementación.
El tiempo que se tarda en pasar de la PoC a la implementación se ha reducido a unas dos semanas. Ahora, cualquier proyecto posterior a PoC se aborda con un desarrollador, un poco de ayuda de un especialista en datos e IBM Bob.
El resultado: los usuarios pueden buscar entre conocimientos previamente desconectados, preguntar a un asistente sobre datos operativos, recuperar documentos relevantes o ejecutar análisis que combinan múltiples sistemas. Para la organización cliente, este método crea un camino más corto desde los datos heredados hasta el valor de la IA sin reemplazar primero todas las aplicaciones.
Al ver el diagrama, el proceso comienza con la agregación de los datos antiguos. El desarrollador e IBM Bob revisan los datos y validan su estructura para garantizar la preparación para la IA. Este enfoque permite a los servidores MCP consultar los datos para su uso con modelos de IA y aplicaciones. Aquí tiene una guía:
En la capa de datos empresariales heredada, CrushBank comienza con aplicaciones, bases de datos y documentos que podrían no exponer puntos de integración limpios. Un ejemplo real fue el de una empresa de ingeniería eléctrica que utilizaba una aplicación SQL Server local para gestionar su negocio.
Los datos eran útiles, pero la aplicación no tenía una ruta de acceso externa sencilla. Antes de que cualquier aplicación de IA pudiera utilizar esos datos, el equipo tuvo que comprender la base de datos, identificar las tablas adecuadas, definir un método de extracción, normalizar los datos y proteger el acceso.
En la siguiente parte del diagrama es donde entra en escena IBM Bob. Bob ayuda a los desarrolladores con el análisis de sistemas, el descubrimiento de datos, la creación de esquemas, el desarrollo de pipelines de ingesta, la modernización de Java a Python y la generación de pruebas.
Bob trabaja dentro del flujo de trabajo de desarrollo, no como una capa de chat separada. Los desarrolladores pueden utilizar interacciones orientadas a la planificación para preguntar qué necesita el sistema, a qué preguntas quiere responder la empresa y qué estructuras de bases de datos parecen relevantes antes de pasar a la implementación.
Ese flujo de trabajo mantiene el juicio humano al tanto. En el ejemplo de SQL Server, Bob no consultó directamente los datos de producción. Más bien, sugería ejemplos de consultas y exportaciones. Un desarrollador revisó las solicitudes, ejecutó las consultas y devolvió los resultados.
El término "human-in-the-loop" se refiere a que una persona revisa los planes, el código, las consultas o los pasos de acceso generados antes de que pasen a formar parte del sistema operativo. Para el trabajo con datos heredados, esa revisión protege contra más que errores: ayuda a prevenir patrones de acceso inseguros, suposiciones incorrectas y la exposición de registros sensibles.
La tercera sección se refiere a los datos preparados para la IA. Bob ayudó a generar un mapeo de base de datos y un esquema de Apache Iceberg. Bob también ayudó a generar el código Python y los DAG de Airflow necesarios para mover datos de SQL Server a watsonx.data. Un Airflow Dag (grafo acíclico dirigido) es una definición de pipeline que controla qué tareas ETL de datos se ejecutan y en qué orden.
El entorno de datos de CrushBank funciona en IBM Cloud e incluye watsonx.data, Iceberg, la base de datos vectorial Milvus (para apoyar la búsqueda y recuperación semántica), Presto y Spark. Esa arquitectura permite a los clientes usar una capa de datos de nivel empresarial sin tener que operar la pila completa por sí mismos.
La cuarta sección del diagrama es la capa de servidor MCP. CrushBank utiliza servidores MCP para proporcionar acceso seguro, conectividad de modelos y gobierno. Bob también ayuda a crear esta capa. Una vez que los datos estructurados están disponibles en Iceberg y el contenido no estructurado está representado en Milvus, Bob puede ayudar a planificar el servidor MCP. Puede generar un código de acceso y crear archivos de instrucciones que indiquen al sistema de IA cómo utilizar el servidor.
Los desarrolladores de CrushBank proporcionan el juicio del dominio y deciden qué cuestiones empresariales importan, qué datos son confidenciales y qué patrones de acceso son aceptables. Bob se encarga de la ingeniería repetitiva en torno a las API, el código del servidor, las instrucciones y las pruebas.
Una vez que se ingieren los datos y los servidores MCP están listos para funcionar, es hora de crear la capa de análisis e IA. La quinta etapa es la elección del modelo. La arquitectura analítica de CrushBank no está atada a un único modelo. Un cliente puede conectar sus datos a Claude, ChatGPT, Llama u otro modelo que admita el patrón de integración requerido. Esa flexibilidad es importante, ya que muchos clientes ya cuentan con asistentes de IA preferidos.
La etapa final es la aplicación de la IA. CrushBank puede admitir búsquedas, asistentes, recuperación de conocimientos y análisis. La misma base puede impulsar la propia interfaz de CrushBank, un asistente dentro del entorno del modelo preferido del cliente o un flujo de trabajo agéntico creado con Langflow de IBM. Para los clientes que necesitan una orquestación gestionada, CrushBank también puede utilizar productos de IBM como watsonx Orchestrate, donde la orquestación se adapta a la implementación.
El valor de IBM Bob no es simplemente que escriba código. La mayor ventaja es que ayuda a convertir el desordenado trabajo de descubrimiento en artefactos que los ingenieros pueden revisar, probar y reutilizar.
El impacto en la entrega puede ser significativo. El trabajo que antes requería un equipo más grande de estilo consultor puede pasar a un equipo más pequeño: a menudo se trata de un desarrollador emparejado con Bob, respaldado por una experiencia en datos específica. Un proceso de descubrimiento que antes llevaba semanas ahora puede comprimirse en días para algunos proyectos.
En un caso de uso intensivo en análisis, CrushBank combinó datos de sistemas de proyectos, datos de ERP y datos de CRM para construir un modelo de predicción de abandono. El modelo utilizó ejemplos históricos de pérdida de clientes para identificar a los futuros clientes en situación de riesgo, lo que permitió a la empresa intervenir con mayor antelación. Bob ayudó a identificar patrones, a construir la ruta de ingesta y a crear una interfaz Streamlit sencilla.
CrushBank logró este resultado entrenando a Bob con principios de codificación, estándares y buenas prácticas documentadas de CrushBank. Ese contexto ayuda a Bob a crear código que se ajusta a las convenciones del equipo, en lugar de producir código genérico que requiera una revisión exhaustiva. Los modos y reglas personalizados dentro de Bob separan la planificación, la codificación y la revisión. Los desarrolladores pueden analizar la arquitectura, pasar a la implementación y, a continuación, revisar los cambios generados sin salir del flujo de trabajo.
La IA no lleva código a producción sin extensos sistemas de pruebas y revisión humana por pares. CrushBank no aprueba automáticamente el código generado. Las revisiones de código, el escaneo de datos confidenciales y la revisión humana mantienen el output de Bob dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Esa disciplina es especialmente importante cuando el trabajo implica datos heredados, registros de clientes o sistemas mal documentados.
El uso de IBM Bob por parte de CrushBank muestra cómo el desarrollo asistido por IA puede acelerar la automatización y mantener la disciplina de ingeniería en el proceso. La arquitectura sigue dependiendo de la revisión humana, el acceso seguro, el modelado de datos y las buenas prácticas de implementación. Bob ayuda a aplicar esas prácticas más rápido en más entornos de clientes.
Esa repetibilidad es la ventaja que ofrece la escalabilidad. Cada cliente puede traer diferentes aplicaciones, bases de datos y documentos heredados, pero el patrón sigue siendo constante: descubrir el sistema, mapear el esquema, construir la ingesta, estructurar los datos, exponerlos a través de servidores MCP gobernados y conectarlos a la experiencia de IA que se adapte a las necesidades de los usuarios.
Los productos de IBM dan soporte a cada capa de ese patrón. IBM Bob acelera la planificación, desarrollo, generación y revisión de pruebas; watsonx.data proporciona la capa de datos controlados. IBM Cloud proporciona la base de la infraestructura. watsonx Orchestrate puede ofrecer una orquestación gestionada allí donde los clientes la necesiten.
Para CrushBank, prácticamente cualquier empresa que busque aprovechar sus datos empresariales para la IA se ha convertido en un cliente potencial. Al construir con IBM Bob y los productos de datos e IA de IBM, la empresa ha pasado de ser un negocio de soporte informático en IA a un negocio más amplio de habilitación de datos.