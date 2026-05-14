IBM watsonx.data y watsonx.ai, el análisis basado en grafos y un conjunto modular de API, ayudan a los investigadores a examinar minuciosamente conjuntos de datos complejos y a descubrir indicios de financiación ilícita y blanqueo de capitales un 60 % más rápido.
Los investigadores de delitos financieros rara vez empiezan con un expediente en blanco. Por el contrario, se enfrentan a una avalancha de informes sobre transacciones y actividades sospechosas que se acumulan más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden revisar manualmente. A medida que aumenta el volumen de datos, se dedica más tiempo a clasificarlos, filtrarlos y organizarlos, por lo que queda menos tiempo para investigar la financiación ilícita.
Cogniware creó la plataforma Argos para abordar ese problema. La solución de esta empresa con sede en Praga integra grandes volúmenes de datos financieros en un entorno de datos regulado que funciona con IBM watsonx.data. A continuación, relaciona en un gráfico a las personas, cuentas, transacciones y ubicaciones sospechosas, y analiza dicho gráfico en busca de patrones como circuitos de blanqueo y cadenas de financiación ilícita.
Con IBM watsonx.ai, los investigadores pueden consultar resultados en lenguaje natural, generar resúmenes, detectar anomalías y elaborar informes con mayor rapidez, mientras que la detección propiamente dicha sigue basándose en el análisis de grafos y patrones en lugar de en una automatización de tipo "caja negra".
El resultado es una plataforma segura que ayuda a los investigadores a pasar de la sobrecarga de datos a las pistas prioritarias un 60 % más rápido. Esta mejora se consigue sin excluir a las personas del proceso de toma de decisiones. Ofrece a los equipos de investigación financiera una forma de hacer frente al creciente volumen de casos sin necesidad de aumentar la plantilla al mismo ritmo. En algunos casos, ha permitido a los equipos reabrir investigaciones que se habían estancado por falta de pruebas.
El caso de uso comienza con un problema empresarial conocido: demasiados datos, poca señal. A medida que las instituciones financieras envían grandes volúmenes de informes de transacciones y actividades sospechosas, los investigadores pierden un tiempo valioso clasificando, filtrando y organizando registros en lugar de analizarlos.
Los usuarios a los que se dirige Cogniware son las unidades de inteligencia financiera y los equipos de las fuerzas del orden que tratan de detectar patrones en los movimientos de dinero, especialmente indicios relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación ilícita. Los investigadores ven paneles de control que resumen el caso y luego pasan a una vista de análisis de enlaces basada en gráficos que hace visibles las relaciones entre personas, cuentas, transacciones y ubicaciones.
En el gráfico se observan los patrones. El blanqueo de capitales puede presentarse como un bucle, ya que el blanqueador recupera los fondos una vez que estos han sido "limpiados". La financiación ilícita, por el contrario, se asemeja a una cadena que impulsa los fondos hacia fines perjudiciales.
La interfaz de usuario de Argos ilustra, en la parte inferior izquierda, una representación visual del gráfico. Este ejemplo muestra un bucle de dinero, que podría indicar blanqueo de capitales. Esta función de reconocimiento de patrones ayuda a los investigadores a detectar transacciones ilícitas.
Los equipos pueden configurar decenas de patrones para detectar y señalar comportamientos sospechosos a escala. Esto se traduce en menos tiempo dedicado a buscar entre registros inconexos y más tiempo para decidir si un caso merece una investigación más exhaustiva.
El primer principio de diseño es que todos estos sistemas deben poder implementarse tanto en local como en la nube. Los clientes tienen unas directrices de implementación muy estrictas, por lo que Cogniware debe implementarse allí donde el usuario lo requiera. Esta flexibilidad es fundamental y es una de las razones clave por las que Cogniware eligió una solución de IBM.
La arquitectura técnica sigue una secuencia pragmática. Los datos se introducen a través de pipelines ETL en un lakehouse basado en IBM watsonx.data, elegido por su escalabilidad y su capacidad para gestionar datos estructurados y no estructurados, y en un almacenamiento de objetos. Allí, los registros se preparan para su análisis (en el cuadro de la izquierda del diagrama).
A partir de ahí, el sistema transfiere los datos a una capa operativa (el recuadro del centro del diagrama) que permite utilizarlos para la investigación mediante el almacenamiento en grafos, índices y componentes de flujo de trabajo. La base de datos gráfica de la plataforma, ArangoDB, actúa como núcleo porque la verdadera unidad de análisis es la relación entre entidades a través del caso. Es crítico, por ejemplo, que la persona adecuada esté conectada a la cuenta financiera adecuada.
Un conjunto de API modulares (por ejemplo, una API que envía alertas a la IU y otra que gestiona todos los datos en tiempo real) conecta las capas de almacenamiento y de grafos con la lógica de investigación. Estas API se activan cuando el sistema detecta la necesidad de que el usuario responda de inmediato. La capa de procesamiento empresarial e investigación (en el cuadro de la derecha del diagrama) incluye:
La arquitectura también incluye componentes de almacén de vectores (Milvus) y de almacenamiento de anotaciones para la búsqueda impulsada por IA y la revisión con intervención humana, además de un catálogo de gobierno de datos y una API de data lakehouse basada en SQL y Presto. Es un diseño modular. Se pueden insertar nuevos modelos, nuevos flujos de trabajo y nuevas fuentes sin necesidad de reescribir toda la plataforma.
Así es como funciona el flujo de solicitudes de extremo a extremo. Un usuario hace una pregunta o activa un análisis en Argos y la solicitud se mueve a través de las API de Argos. A continuación, los datos se recuperan y evalúan en el gráfico, se comprueban los patrones, se generan alertas o perspectivas y los resultados vuelven a la interfaz de usuario.
La capa de IA generativa permite consultas en lenguaje natural, machine learning y análisis avanzados para mejorar la forma en que los usuarios interactúan con el sistema. Esta parte de la plataforma Argos también es modular:
Se trata de una clara separación de responsabilidades: la ingesta y gestión de los datos se realiza en una capa, el análisis de las relaciones en otra, y luego se ofrece una IA de apoyo a través de servicios de alcance bien definido, en lugar de una caja negra monolítica.
Las tecnologías de IBM proporcionan una gestión de datos escalable y una asistencia de IA bien delimitada. Watsonx.data proporciona la base del lakehouse para grandes volúmenes de datos no estructurados. Watsonx.ai añade capacidades de procesamiento del lenguaje natural, machine learning e IA generativa que ayudan a que el sistema sea más fácil de usar para los investigadores no técnicos. La modularidad de la plataforma fue un factor importante para Cogniware. El equipo pudo elegir diferentes modelos en idiomas específicos y cambiarlos cuando era necesario.
El componente de IA de la plataforma Argos ayuda con la resolución de entidades, la detección de anomalías y patrones, el resumen, la generación de informes, la respuesta a preguntas y el cumplimiento guiado de los procedimientos internos.
La arquitectura también utiliza protocolos de seguridad, contextualización y mecanismos de verificación de datos para reducir el riesgo de alucinaciones y garantizar que los outputs sean pertinentes al contexto del caso. Estos factores son importantes en un flujo de trabajo donde las malas respuestas pueden distorsionar una investigación.
La decisión final sobre si se ha producido un comportamiento sospechoso sigue basándose en la estructura de los gráficos, la lógica de los patrones y la revisión humana. Esa elección protege la confianza de los usuarios y ayuda a gestionar el coste total de propiedad. Los investigadores obtienen mejoras en su productividad. Evitan el riesgo operativo que supone dejar que un modelo estocástico sea el que determine en última instancia qué comportamientos son sospechosos.
El impacto que la plataforma Argos tiene en las investigaciones es evidente. En el marco de una investigación financiera, el volumen de datos que había que examinar se duplicó en dos años, pero se gestionó sin dificultad y sin necesidad de contratar a más investigadores. En otro ejemplo, un caso que anteriormente se había pospuesto y cerrado por falta de pruebas se resolvió en minutos una vez que se aplicaron Argos y sus herramientas de IA.
El resultado general es una mayor rapidez en las investigaciones, un análisis más sencillo de autoservicio para los usuarios sin conocimientos técnicos y una reducción de los plazos de tramitación, que pasan de meses a días en los casos de fraude complejos.
Al aprovechar la pila de datos e IA de IBM, Cogniware convirtió un flujo de trabajo de alta presión contra delitos financieros en una plataforma escalable de investigación. Puede recopilar más datos e identificar más patrones y, al mismo tiempo, mantener a los analistas informados.