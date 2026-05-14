Los investigadores de delitos financieros rara vez empiezan con un expediente en blanco. Por el contrario, se enfrentan a una avalancha de informes sobre transacciones y actividades sospechosas que se acumulan más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden revisar manualmente. A medida que aumenta el volumen de datos, se dedica más tiempo a clasificarlos, filtrarlos y organizarlos, por lo que queda menos tiempo para investigar la financiación ilícita.

Cogniware creó la plataforma Argos para abordar ese problema. La solución de esta empresa con sede en Praga integra grandes volúmenes de datos financieros en un entorno de datos regulado que funciona con IBM watsonx.data. A continuación, relaciona en un gráfico a las personas, cuentas, transacciones y ubicaciones sospechosas, y analiza dicho gráfico en busca de patrones como circuitos de blanqueo y cadenas de financiación ilícita.

Con IBM watsonx.ai, los investigadores pueden consultar resultados en lenguaje natural, generar resúmenes, detectar anomalías y elaborar informes con mayor rapidez, mientras que la detección propiamente dicha sigue basándose en el análisis de grafos y patrones en lugar de en una automatización de tipo "caja negra".

El resultado es una plataforma segura que ayuda a los investigadores a pasar de la sobrecarga de datos a las pistas prioritarias un 60 % más rápido. Esta mejora se consigue sin excluir a las personas del proceso de toma de decisiones. Ofrece a los equipos de investigación financiera una forma de hacer frente al creciente volumen de casos sin necesidad de aumentar la plantilla al mismo ritmo. En algunos casos, ha permitido a los equipos reabrir investigaciones que se habían estancado por falta de pruebas.