La autenticación se ejecuta a través de IBM Verify mediante OpenID Connect u OIDC, un protocolo de inicio de sesión estándar que permite a una aplicación verificar la identidad de un usuario con un proveedor de identidad. Los controles de acceso basados en roles aseguran que un usuario vea solo políticas y outputs autorizados.

Después de la carga, la aplicación comprueba si el texto del PDF se puede leer directamente. Algunas políticas se generan digitalmente y son fáciles de analizar. Otros llegan en forma de escaneos, imágenes u otros formatos inconsistentes. Cuando el documento necesita un procesamiento adicional, Lexxari utiliza el reconocimiento óptico de caracteres u OCR, con capacidades de visión en watsonx.ai.

Un backend FastAPI que se ejecuta en Cloud Code Engine coordina el procesamiento (cuadro azul claro en la parte superior izquierda del diagrama). Aquí, el backend valida la necesidad de OCR, extrae el texto de la política, enruta las instrucciones a IBM watsonx.ai, genera hojas inteligentes y registra eventos de uso. También expone el endpoint utilizado por AskLexxari.

Para flujos de trabajo predefinidos, el usuario selecciona un tipo de daño como incendio, viento o granizo. Lexxari entonces ejecuta una cuadrícula de preguntas sobre el texto de política extraído. Cada tipo de daño puede incluir entre 16 y 20 preguntas sobre la póliza (por ejemplo, "¿Cuál es el deducible por incendio?" o "¿Cuáles son los límites de la póliza?"). El modelo extrae datos como los límites de cobertura, las fechas de la póliza, las franquicias, las exclusiones y otros metadatos, y a continuación los presenta en una hoja de cálculo estructurada.

Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación, o RAG, que limita la entrada a pruebas específicas de la política. Este enfoque también permite una pista de auditoría para que el agente humano pueda verificar rápidamente la respuesta. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con el resto del flujo de trabajo (en el cuadro azul claro en la parte superior derecha del diagrama).

En lugar de tratar el chatbot como la aplicación, Lexxari utiliza Orchestrate para dirigir el proceso de preguntas y respuestas a través de los datos de políticas, los servicios de backend y las etapas de búsqueda del origen correctos. Esa separación es importante: pasos deterministas, como la subida, la validación OCR y la generación de smart sheets, siguen siendo deterministas, mientras que el componente de IA gestiona la extracción y preguntas y respuestas con mucho lenguaje.

La arquitectura también deja espacio para la elección de modelos. La configuración del modelo puede gestionarse a través de los parámetros de implementación, por lo que la aplicación no está limitada a una única familia de modelos. Esto ofrece al equipo una forma práctica de evaluar los modelos en cuanto a precisión, coste, latencia y adecuación sin tener que reescribir todo el flujo de trabajo.

La capa de analytics utiliza Elasticsearch para almacenar outputs, actividad de preguntas y respuestas, feedback y datos de uso (recuadro en la esquina inferior derecha). Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis diseñado para indexar datos estructurados y datos no estructurados. En Lexxari, permite supervisar el uso, analizar los comentarios y realizar mejoras futuras en las preguntas de la hoja inteligente. La aplicación puede rastrear qué tipos de daños seleccionan los usuarios, qué preguntas hacen y dónde las respuestas reciben comentarios positivos o negativos.