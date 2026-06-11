Claims Connection Group desarrolló la aplicación Lexxari en IBM para convertir pólizas de seguro complejas en inteligencia estructurada y buscable, ayudando a las agencias a reemplazar ciclos lentos y manuales de revisión de pólizas por respuestas fundamentadas en cuestión de minutos.
La revisión de la póliza es un problema de recuperación de información de alto riesgo. El propietario de una vivienda puede llamar a una agencia de seguros tras un incendio, una granizada, una fuga de agua o la caída de un árbol y plantear una pregunta sencilla: "¿Estoy cubierto?" Detrás de esa pregunta hay un extenso documento de póliza con límites, exclusiones, condiciones y excepciones de cobertura repartidos en docenas de páginas. Lexaari obtiene respuestas precisas rápidamente.
Claims Connection Group trabaja en el ecosistema de reclamaciones de seguros de propiedad y automóviles, ayudando a conectar a los asegurados con contratistas de reparación calificados y coordinando entre todas las partes involucradas. En ese flujo de trabajo, una aseguradora es la compañía de seguros, un agente o corredor ayuda al asegurado a gestionar la cobertura y un perito evalúa la reclamación. El tomador de la póliza solo necesita una orientación clara y un siguiente paso seguro.
Claims Connection Group creó Lexxari para reducir el tiempo que se tarda en entender el lenguaje de las políticas y tomar las medidas correctas. La aplicación convierte las pólizas de seguro en información estructurada y consultable a través de hojas inteligentes (resúmenes específicos de daños que extraen información clave de cobertura, límites y exclusiones). Lo hace a través de AskLexxari, una interfaz conversacional para preguntas que no se ajustan a una lista de verificación predefinida.
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Code Engine e IBM Verify proporcionan a Claims Connection Group y Lexxari una base modular para el análisis de políticas basado en el origen, el acceso seguro de los usuarios y la implementación escalable. Esa pila de IBM también da a Lexxari espacio para crecer a medida que cambian el volumen de reclamaciones o los requisitos de los clientes, al tiempo que preserva los controles que requiere un flujo de trabajo de seguros.
Este post explica el caso de uso de los seguros, la arquitectura IBM watsonx detrás de Lexxari y las opciones de diseño que ayudan a la aplicación a escalar sin perder la trazabilidad.
El caso de uso principal es la interpretación de políticas durante una reclamación. Por ejemplo, cuando se ha caído un árbol, es posible que el asegurado necesite saber si la póliza cubre la retirada del árbol, la limpieza de los escombros o la reparación del tejado. Un contratista necesita la misma información antes de comenzar el trabajo para que el trabajo se mantenga dentro de los límites de cobertura de la póliza.
El desafío crece durante un evento catastrófico. En una tormenta masiva de Minnesota en 2025 (un "derecho" o línea rápida de tormentas eléctricas severas), vientos de 130 a 145 millas por hora derribaron unos 9 millones de árboles.
Algunos asegurados tenían docenas de árboles caídos en su propiedad, los agentes se enfrentaban a un gran volumen de llamadas urgentes y el sutil lenguaje de la póliza cambiaba la respuesta para cada situación. Una cláusula que parecía permitir los costes de eliminación de árboles podría aplicarse solo cuando el árbol estaba en llamas, no cuando el viento lo derribaba, por ejemplo.
Ese tipo de excepción es cuando la reseña manual falla bajo presión. Un revisor experto puede encontrar la respuesta, pero puede tardar hasta 45 minutos. Lexxari está diseñado para comprimir esa ruta cargando la póliza, seleccionando un tipo de daño y produciendo un resumen respaldado por las fuentes que un usuario capacitado puede revisar antes de asesorar al tomador de la póliza.
El valor para los usuarios finales no es solo la velocidad. Los agentes obtienen respuestas más coherentes, los ajustadores y contratistas obtienen orientación para la reclamación y los asegurados obtienen más claros los pasos a seguir antes de presentar una reclamación. Este enfoque también puede reducir las reclamaciones innecesarias sin pago (las que no están cubiertas).
La arquitectura de Lexxari comienza con una interfaz de usuario basada en navegador que se ejecuta en IBM Cloud Code Engine, el tiempo de ejecución sin servidor de IBM Cloud para aplicaciones y trabajos en contenedores. Esta arquitectura permite al equipo implementar servicios sin tener que gestionar los servidores directamente. La interfaz (descrita en el recuadro superior del diagrama) permite a los usuarios (agentes de seguros, por ejemplo) cargar un PDF de la póliza y seleccionar un tipo de siniestro. Pueden generar una hoja inteligente o hacer una pregunta a través de AskLexxari.
La autenticación se ejecuta a través de IBM Verify mediante OpenID Connect u OIDC, un protocolo de inicio de sesión estándar que permite a una aplicación verificar la identidad de un usuario con un proveedor de identidad. Los controles de acceso basados en roles aseguran que un usuario vea solo políticas y outputs autorizados.
Después de la carga, la aplicación comprueba si el texto del PDF se puede leer directamente. Algunas políticas se generan digitalmente y son fáciles de analizar. Otros llegan en forma de escaneos, imágenes u otros formatos inconsistentes. Cuando el documento necesita un procesamiento adicional, Lexxari utiliza el reconocimiento óptico de caracteres u OCR, con capacidades de visión en watsonx.ai.
Un backend FastAPI que se ejecuta en Cloud Code Engine coordina el procesamiento (cuadro azul claro en la parte superior izquierda del diagrama). Aquí, el backend valida la necesidad de OCR, extrae el texto de la política, enruta las instrucciones a IBM watsonx.ai, genera hojas inteligentes y registra eventos de uso. También expone el endpoint utilizado por AskLexxari.
Para flujos de trabajo predefinidos, el usuario selecciona un tipo de daño como incendio, viento o granizo. Lexxari entonces ejecuta una cuadrícula de preguntas sobre el texto de política extraído. Cada tipo de daño puede incluir entre 16 y 20 preguntas sobre la póliza (por ejemplo, "¿Cuál es el deducible por incendio?" o "¿Cuáles son los límites de la póliza?"). El modelo extrae datos como los límites de cobertura, las fechas de la póliza, las franquicias, las exclusiones y otros metadatos, y a continuación los presenta en una hoja de cálculo estructurada.
Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación, o RAG, que limita la entrada a pruebas específicas de la política. Este enfoque también permite una pista de auditoría para que el agente humano pueda verificar rápidamente la respuesta. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con el resto del flujo de trabajo (en el cuadro azul claro en la parte superior derecha del diagrama).
En lugar de tratar el chatbot como la aplicación, Lexxari utiliza Orchestrate para dirigir el proceso de preguntas y respuestas a través de los datos de políticas, los servicios de backend y las etapas de búsqueda del origen correctos. Esa separación es importante: pasos deterministas, como la subida, la validación OCR y la generación de smart sheets, siguen siendo deterministas, mientras que el componente de IA gestiona la extracción y preguntas y respuestas con mucho lenguaje.
La arquitectura también deja espacio para la elección de modelos. La configuración del modelo puede gestionarse a través de los parámetros de implementación, por lo que la aplicación no está limitada a una única familia de modelos. Esto ofrece al equipo una forma práctica de evaluar los modelos en cuanto a precisión, coste, latencia y adecuación sin tener que reescribir todo el flujo de trabajo.
La capa de analytics utiliza Elasticsearch para almacenar outputs, actividad de preguntas y respuestas, feedback y datos de uso (recuadro en la esquina inferior derecha). Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis diseñado para indexar datos estructurados y datos no estructurados. En Lexxari, permite supervisar el uso, analizar los comentarios y realizar mejoras futuras en las preguntas de la hoja inteligente. La aplicación puede rastrear qué tipos de daños seleccionan los usuarios, qué preguntas hacen y dónde las respuestas reciben comentarios positivos o negativos.
Los principales requisitos de diseño eran la modularidad, la precisión, la explicabilidad, la revisión humana, la seguridad y la escalabilidad.
Modularidad
La modularidad implica que cada parte de la arquitectura puede modificarse sin que sea necesario realizar una reconstrucción completa. Este requisito es importante porque Claims Connection Group atiende a diferentes usuarios, desde agencias más pequeñas hasta compañías más grandes, cada uno con diferentes sistemas, necesidades de cumplimiento y preferencias de implementación.
Precisión
La precisión comienza con la base de la política. Lexxari indica al modelo que responda desde el lenguaje de la política, no desde el conocimiento general. Para las hojas inteligentes generadas, las respuestas enlazan con la información fuente a nivel de página. Para las preguntas y respuestas conversacionales, el flujo de trabajo RAG proporciona una base de fuentes más granular para que los usuarios puedan inspeccionar de dónde proviene la respuesta.
Explicabilidad
La explicabilidad significa que el usuario puede comprender por qué la aplicación ha generado una respuesta concreta. En el ámbito de los seguros, esto es crítico, ya que la respuesta sobre la cobertura puede determinar si un asegurado presenta una reclamación, si un contratista inicia los trabajos o si un cliente debe asumir un gasto de su propio bolsillo. Una respuesta respaldada por la fuente permite a un revisor profesional comparar la respuesta con el lenguaje de la política antes de actuar.
Los humanos mantienen la autoridad
Lexxari ayuda a los agentes de seguros, a los ajustadores y al personal de Claims Connection Group, pero no sustituye al juicio profesional. Los usuarios pueden validar la respuesta, inspeccionar la fuente, dar feedback y tomar la decisión final. Esa elección de diseño mantiene clara la responsabilidad y, al mismo tiempo, reduce la carga de búsqueda manual.
Seguridad
La seguridad también tuvo que integrarse en la arquitectura desde el principio, ya que Lexxari trabaja con información de identificación personal (PII) en documentos de políticas, contexto de reclamaciones y datos específicos del usuario. IBM Verify proporciona Gestión de identidades y accesos a través de OIDC, mientras que los controles basados en roles ayudan a mantener a los usuarios limitados a las políticas y outputs a los que están autorizados a acceder.
Escalabilidad
La escalabilidad era igual de importante porque la demanda de seguros no crece en línea recta. En un día normal, el número de consultas sobre pólizas suele ser manejable, mientras que una gran tormenta puede provocar un aumento repentino de las llamadas, las solicitudes de información y las comprobaciones de cobertura. Ejecutar la IU y el backend de FastAPI en IBM Code Engine ayuda a la aplicación a escalar a través de esas ráfagas. El diseño modular permite a Claims Connection Group añadir nuevos tipos de daños, entornos de clientes e integraciones sin reconstruir el flujo de trabajo principal.
La principal lección que nos enseña Lexxari es que la IA empresarial no siempre requiere más agentes ni una lógica de modelos más compleja. En muchas implementaciones, el diseño predecible de flujo de trabajo es lo que más importa. La arquitectura Lexxari utiliza pasos deterministas en los que se conoce el proceso, como la carga de documentos, la validación OCR, la selección del tipo de daño y el registro. Utiliza la IA cuando la comprensión del idioma crea valor, como extraer detalles de la cobertura y responder a preguntas basadas en la fuente.
Ese diseño hace que la aplicación sea más fácil de ampliar. Claims Connection Group puede añadir tipos de daños, formularios de pólizas, líneas de seguros, flujos de trabajo de clasificación de presupuestos, puntos de entrada al call center o integraciones más profundas de transportistas sin reconstruir la base. Este mismo modelo también puede adaptarse a distintos entornos de implementación a medida que cambian las necesidades de los clientes empresariales.
Para los usuarios finales, las opciones técnicas se traducen en respuestas más rápidas, una comunicación más clara y menos errores de reclamación evitables. Para Claims Connection Group, la pila de IBM admite una aplicación que puede comenzar con un flujo de trabajo de seguros urgente y convertirse en un negocio de inteligencia de políticas más amplio. Al construir Lexxari en IBM, Claims Connection Group obtiene una base modular para escalar la IA en el trabajo de reclamaciones, manteniendo la evidencia de origen, la seguridad y el juicio humano en el centro.