Cómo Careerforce Pro convierte los eventos de contratación en señales de IA gobernadas

En el lado izquierdo, Careerforce Pro ingiere datos de contratación de múltiples canales: currículos, pantallas de voz, entrevistas en vídeo y códigos QR capturados por los solicitantes en ferias de empleo, escaparates o sitios de trabajo. El agente de mensajería y streaming RabbitMQ apoya la canalización de eventos asincrónicos.

Esa elección de diseño es importante para la contratación de alto volumen porque la actividad de los candidatos puede aumentar rápidamente después de una oferta de trabajo, especialmente en puestos sanitarios o de campo. Al desacoplar la ingesta del procesamiento descendente, Careerforce Pro puede gestionar ráfagas sin forzar cada evento a través de una ruta frágil en tiempo real.

La base de la aplicación se basa en una pila nativa de la nube (al final del diagrama). La capa de presentación utiliza una interfaz basada en React que se ejecuta en AWS EKS, con AWS Certificate Manager y Web Application Firewall (WAF) que admiten el acceso seguro. La API y la capa de autenticación incluyen Spring Cloud Gateway, descubrimiento de servicios a través del código abierto Netflix Eureka y autenticación basada en JWT.

La capa de aplicación utiliza EKS, ECR y GitHub Actions, con Java Spring Boot que admite la orquestación del flujo de trabajo empresarial y Python FastAPI que admite la inferencia de IA, los servicios de PLN y una iteración más rápida de las características de IA.

La capa de datos está diseñada para separar el almacenamiento por carga de trabajo. PostgreSQL en Amazon RDS gestiona datos de transacción estructurados. Redis y Amazon ElastiCache admiten interacciones de baja latencia. Amazon S3 almacena currículums, grabaciones y artefactos. Amazon EFS proporciona persistencia de archivos compartidos. CloudWatch, Grafana y Prometheus proporcionan visibilidad del estado del sistema, la latencia, el comportamiento de escalado y la fiabilidad del flujo de trabajo.

El centro del diagrama muestra dónde aparece la pila de IBM. IBM watsonx.ai impulsa la evaluación de candidatos con soporte de IA, incluyendo el análisis de currículos, la extracción de datos estructurados, la correspondencia contextual entre candidatos y puestos, y los flujos de trabajo de entrevistas asistidas por IA a través de Agent Iris, un agente de entrevistas autónomo desarrollado por Careerforce. La arquitectura se basa en los modelos fundacionales Llama 3.3 70B y Llama Maverick para las tareas de selección, emparejamiento y evaluación. La agente Iris realiza entrevistas estructuradas por voz, recoge las respuestas de los candidatos y reincorpora las transcripciones al flujo de trabajo de evaluación.

AWS Transcribe y AWS Translate admiten las partes de voz, vídeo y multilingüe del flujo. AWS Transcribe convierte la voz en texto y separa a los hablantes, lo que permite al sistema distinguir entre el entrevistador de IA y el candidato. Esas transcripciones alimentan el análisis de sentimientos, las comprobaciones de coherencia y las reseñas estructuradas. AWS Translate soporta flujos de trabajo multilingües, incluyendo entrevistas en español.

IBM watsonx.governance se encuentra debajo de la capa de evaluación de la IA. Soporta la monitorización a nivel de decisión, la explicabilidad y la detección de sesgos entre atributosprotegidos, rastreos de auditoría, monitorización del rendimiento del modelo y monitorización de deriva. Para la contratación, esta capa de gobierno es crítica. Ayuda a reclutadores y responsables de RRHH a entender por qué un candidato obtuvo una puntuación, qué evidencia influyó en la recomendación y si el sistema se está comportando como se espera entre los grupos.

En el lado derecho del diagrama, Careerforce Pro ofrece información de contratación auditada a los equipos de contratación. Los reclutadores pueden revisar los resúmenes estructurados de los candidatos, las señales de coincidencia, los indicadores de inconsistencias y la información de las entrevistas en el portal Careerforce Pro.

La hoja de ruta amplía esos outputs a capacidades más amplias de inteligencia de personal, incluyendo revisiones culturales (encuestas que proporcionan Perspectivas para mejorar la moral) y entrevistas de salida. También incluye evaluación comparativa "similar a la contratación" (donde los empleados de alto rendimiento crean puntos de referencia para otros candidatos), entrevistas en vídeo basadas en avatares y flujos de trabajo de verificación de antecedentes.