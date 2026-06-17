Cómo Careerforce Pro convierte los eventos de contratación en señales de IA gobernadas

Careerforce Pro utiliza IBM watsonx.ai e IBM watsonx.governance para ayudar a los equipos de contratación a reducir el tiempo de contratación en casi un 96 %, señalar las incoherencias de los candidatos y mantener a los reclutadores en control de las decisiones finales.
En la contratación sanitaria, la velocidad es crítica. Los puestos vacantes que permanecen sin cubrir durante tan solo tres semanas pueden contribuir a la escasez de personal, la presión de las horas extra, el agotamiento y el retraso en la atención al paciente. Mientras tanto. para los reclutadores, el cuello de botella suele comenzar antes de la primera conversación significativa: reseñas del currículum, selección inicial, programación y filtrado de candidatos que no deberían haber llegado al pipeline.
Careerforce Pro creó su plataforma de adquisición de talento con IA para abordar las fricciones en las primeras etapas y ofrecer una cartera de candidatos adecuados. La empresa con sede en Walnut Creek, California, se centra en flujos de trabajo de contratación de gran volumen en los que los reclutadores necesitan señales más rápidas, no solo automatización.
Careerforce Pro utiliza IBM watsonx.ai e IBM watsonx.governance para impulsar la selección automatizada, las entrevistas estructuradas, la correspondencia contextual de candidatos y la inteligencia de contratación gobernada en una amplia gama de sectores con una alta rotación de puestos de trabajo.
En lugar de reemplazar el juicio del reclutador, la plataforma aporta estructura al proceso de contratación al organizar las pruebas de los currículos, las entrevistas y las interacciones de los candidatos en señales explicables.
Los reclutadores pueden revisar, cuestionar y actuar en función de estas perspectivas con confianza. El resultado es una plataforma diseñada para ayudar a los equipos de contratación a mover más rápido y, al mismo tiempo, mantener a las personas en control de las decisiones finales.
Careerforce Pro se creó en torno a un desafío práctico al que se enfrentan muchos equipos de contratación: los reclutadores dedican demasiado tiempo a candidatos que no están cualificados o son difíciles de evaluar en un proceso de contratación fragmentado. La plataforma ayuda a agilizar la selección temprana, Verify las cualificaciones y habilidades, realizar entrevistas estructuradas asistidas por IA y emparejar a los candidatos con los puestos en función del contexto en lugar de solo la coincidencia de palabras clave.
El impacto es más visible en la experiencia del reclutador. Los equipos de contratación pueden ahora responder a candidatos fuertes antes, reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y revisar perspectivas en lugar de recomponer manualmente currículums, notas de llamada, respuestas en vídeo y registros de agenda. En puestos relacionados con el sector sanitario, como enfermería, atención clínica y cuidados afines, la plataforma puede ayudar a reducir los plazos de contratación hasta en un 50 %.
Careerforce Pro también aborda un riesgo emergente de contratación: la tergiversación de los candidatos. Las herramientas de IA han permitido que los solicitantes fraudulentos sean más difíciles de identificar. Según Gartner, en 2028 uno de cada cuatro perfiles de candidatos a un puesto de trabajo será falso. La plataforma compara las reclamaciones de los currículos, las respuestas a las entrevistas en audio y las respuestas a las entrevistas en vídeo para señalar las discrepancias antes de tomar una decisión de contratación. Esta capacidad se vuelve más importante a medida que la contratación remota, los currículos generados por IA y las respuestas guiadas hacen que la validación de candidatos en las primeras etapas sea más compleja.
Es importante tener en cuenta que la plataforma no toma las decisiones finales de contratación. Estructura la evidencia, saca a la luz las señales y pone al reclutador o al líder de recursos humanos al tanto de la situación.
El siguiente diagrama cuenta la historia de izquierda a derecha: los datos en bruto de contratación llegan desde el entorno del cliente, las tecnologías de IBM impulsan la capa de inteligencia y los conocimientos auditados llegan a los equipos de contratación.
En el lado izquierdo, Careerforce Pro ingiere datos de contratación de múltiples canales: currículos, pantallas de voz, entrevistas en vídeo y códigos QR capturados por los solicitantes en ferias de empleo, escaparates o sitios de trabajo. El agente de mensajería y streaming RabbitMQ apoya la canalización de eventos asincrónicos.
Esa elección de diseño es importante para la contratación de alto volumen porque la actividad de los candidatos puede aumentar rápidamente después de una oferta de trabajo, especialmente en puestos sanitarios o de campo. Al desacoplar la ingesta del procesamiento descendente, Careerforce Pro puede gestionar ráfagas sin forzar cada evento a través de una ruta frágil en tiempo real.
La base de la aplicación se basa en una pila nativa de la nube (al final del diagrama). La capa de presentación utiliza una interfaz basada en React que se ejecuta en AWS EKS, con AWS Certificate Manager y Web Application Firewall (WAF) que admiten el acceso seguro. La API y la capa de autenticación incluyen Spring Cloud Gateway, descubrimiento de servicios a través del código abierto Netflix Eureka y autenticación basada en JWT.
La capa de aplicación utiliza EKS, ECR y GitHub Actions, con Java Spring Boot que admite la orquestación del flujo de trabajo empresarial y Python FastAPI que admite la inferencia de IA, los servicios de PLN y una iteración más rápida de las características de IA.
La capa de datos está diseñada para separar el almacenamiento por carga de trabajo. PostgreSQL en Amazon RDS gestiona datos de transacción estructurados. Redis y Amazon ElastiCache admiten interacciones de baja latencia. Amazon S3 almacena currículums, grabaciones y artefactos. Amazon EFS proporciona persistencia de archivos compartidos. CloudWatch, Grafana y Prometheus proporcionan visibilidad del estado del sistema, la latencia, el comportamiento de escalado y la fiabilidad del flujo de trabajo.
El centro del diagrama muestra dónde aparece la pila de IBM. IBM watsonx.ai impulsa la evaluación de candidatos con soporte de IA, incluyendo el análisis de currículos, la extracción de datos estructurados, la correspondencia contextual entre candidatos y puestos, y los flujos de trabajo de entrevistas asistidas por IA a través de Agent Iris, un agente de entrevistas autónomo desarrollado por Careerforce. La arquitectura se basa en los modelos fundacionales Llama 3.3 70B y Llama Maverick para las tareas de selección, emparejamiento y evaluación. La agente Iris realiza entrevistas estructuradas por voz, recoge las respuestas de los candidatos y reincorpora las transcripciones al flujo de trabajo de evaluación.
AWS Transcribe y AWS Translate admiten las partes de voz, vídeo y multilingüe del flujo. AWS Transcribe convierte la voz en texto y separa a los hablantes, lo que permite al sistema distinguir entre el entrevistador de IA y el candidato. Esas transcripciones alimentan el análisis de sentimientos, las comprobaciones de coherencia y las reseñas estructuradas. AWS Translate soporta flujos de trabajo multilingües, incluyendo entrevistas en español.
IBM watsonx.governance se encuentra debajo de la capa de evaluación de la IA. Soporta la monitorización a nivel de decisión, la explicabilidad y la detección de sesgos entre atributosprotegidos, rastreos de auditoría, monitorización del rendimiento del modelo y monitorización de deriva. Para la contratación, esta capa de gobierno es crítica. Ayuda a reclutadores y responsables de RRHH a entender por qué un candidato obtuvo una puntuación, qué evidencia influyó en la recomendación y si el sistema se está comportando como se espera entre los grupos.
En el lado derecho del diagrama, Careerforce Pro ofrece información de contratación auditada a los equipos de contratación. Los reclutadores pueden revisar los resúmenes estructurados de los candidatos, las señales de coincidencia, los indicadores de inconsistencias y la información de las entrevistas en el portal Careerforce Pro.
La hoja de ruta amplía esos outputs a capacidades más amplias de inteligencia de personal, incluyendo revisiones culturales (encuestas que proporcionan Perspectivas para mejorar la moral) y entrevistas de salida. También incluye evaluación comparativa "similar a la contratación" (donde los empleados de alto rendimiento crean puntos de referencia para otros candidatos), entrevistas en vídeo basadas en avatares y flujos de trabajo de verificación de antecedentes.
La lección más fuerte de la build de Careerforce Pro es que la velocidad por sí sola no es suficiente. Los equipos de contratación también necesitan transparencia, explicabilidad, compatibilidad de flujos de trabajo y supervisión humana. Con watsonx.ai y watsonx.governance, Careerforce Pro puede combinar la automatización impulsada por IA con los controles necesarios para la contratación.
La plataforma está diseñada para reducir la fricción de adopción. En lugar de requerir que los equipos de contratación reemplacen los sistemas existentes, Careerforce Pro puede trabajar junto con las herramientas que ya utilizan. Este proceso permite a las organizaciones introducir flujos de trabajo asistidos por IA en procesos de contratación conocidos sin necesidad de realizar una migración completa del sistema.
El impacto es claro: los reclutadores pueden mover a los candidatos cualificados a través del embudo más rápido, dedicar menos tiempo a la selección y coordinación de bajo valor y centrarse más en las conversaciones donde el juicio humano es más importante. Los resultados operativos son impresionantes: tiempo de contratación hasta un 96 % más rápido, evaluación continua de candidatos, entrevistas multilingües y reducción de las señales de tergiversación de los candidatos.
La plataforma de contratación está ampliando sus funciones: la misma arquitectura admite una hoja de ruta de inteligencia de talento más amplia.
La coincidencia "similar a la contratación" es un ejemplo de ello. Los empleados de alto rendimiento pueden servir como puntos de referencia para la futura evaluación de candidatos. A medida que los solicitantes avanzan en las revisiones de currículos, las entrevistas asistidas por IA y las evaluaciones en vídeo, la plataforma puede comparar sus señales con perfiles de empleados probados que han tenido éxito en funciones similares. Esto proporciona a los equipos de contratación otra forma de identificar a los candidatos que no solo cumplen los requisitos del puesto, sino que demuestran características asociadas a un buen rendimiento en el campo.
La agrupación de candidatos es otro ejemplo. No todos los candidatos cualificados se ajustan al puesto, el momento o la ubicación actuales. La hoja de ruta de Careerforce Pro incluye formas de dirigir a esos candidatos a un grupo más amplio donde podrían coincidir con futuras vacantes u otros empleadores. Eso cambia el flujo de trabajo de contratación de un filtro único a una red de talentos reutilizable.
Al construir sobre watsonx.ai y watsonx.governance, Careerforce Pro ha convertido un proceso de contratación de alta fricción en una plataforma de contratación escalable habilitada para IA.
La pila IBM proporciona a la empresa la capa de inteligencia para el cribado y la comparación, y la capa de gobernanza para la explicabilidad y la auditabilidad. También sienta las bases para extenderse a una inteligencia de personal más amplia, sin reconstruir la plataforma para cada nuevo caso de uso. Para los reclutadores y responsables de contratación, significa decisiones más rápidas, señales más sólidas y más tiempo centrado en los candidatos con más probabilidades de éxito.