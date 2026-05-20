Como se muestra en el diagrama anterior, la arquitectura está organizada en cuatro capas verticales, junto con dos empresas de middleware. IBM Identity and Access Management autentica cada llamada a la pila a través de la capa de autenticación, y el motor de políticas de Brighthive se encarga de la capa de gobierno:

1. La capa de aplicación:

Es la superficie expuesta a los usuarios finales y a las plataformas anfitrionas. BrightAgent se integra en IBM watsonx Orchestrate, por lo que los usuarios empresariales pueden acceder a él a través de la misma consola de Orchestrate que ya utilizan para sus otros agentes, sin necesidad de adoptar una interfaz de usuario independiente. El aprovisionamiento se ejecuta sobre la API IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Este proceso permite a Orchestrate lanzar un inquilino de Brighthive, crear usuarios y crear una URL de panel de control firmada exactamente de la misma manera que implementa cualquier otro servicio catalogado. IBM Identity and Access Management (IAM) se sitúa delante de cada llamada OSB como capa de autenticación. Una vez aprovisionada, la capa gestiona la ingesta de más de 600 conectores de origen (tablas estructuradas y archivos no estructurados por igual) y expone un catálogo de datos controlados a los agentes posteriores. También aloja el hub de IU de los agentes donde los humanos configuran, aprueban e inspeccionan las ejecuciones.

2. La capa de datos:

Esta capa federa los datos que se mantienen entre silos organizativos sin forzar una migración. El diseño es una data mesh o malla de datos descentralizada: cada equipo de dominio posee sus propios conjuntos de datos, esquemas y controles de calidad. Por otra parte, la estructura de malla proporciona elementos básicos a nivel de toda la organización (aplicación de RBAC/ABAC, trazabilidad y controles de calidad) de modo que el gobierno se aplica una sola vez en la estructura, en lugar de tener que reimplementarse en cada proceso. AWS es la columna vertebral del almacenamiento y la seguridad en este caso: S3 y Redshift para el almacenamiento y el procesamiento, Lake Formation para el control de acceso detallado y KMS/IAM para la gestión de claves y la identidad. Las comprobaciones de calidad se realizan a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. En el momento en que un agente lee un conjunto de datos, ya ha sido validado con respecto a las reglas de esquema, frescura y sensibilidad, y no comprobado ad hoc en el momento de la inferencia.

3. La capa de agentes:

Aquí es donde tiene lugar el trabajo agéntico. LangChain proporciona las primitivas de orquestación (herramientas, cadenas, grafos e interfaces de memoria) y AWS Bedrock aloja los modelos fundacionales que esas orquestaciones llaman. Además de ese tiempo de ejecución, BrightAgent compone agentes específicos de rol (recuperación, generación SQL, visualización, resumen y monitores en segundo plano) tanto en flujos de trabajo orientados al usuario como en trabajos proactivos en segundo plano que se ejecutan según horarios o disparadores. La división entre primer plano y fondo es deliberada. Mientras los agentes en tiempo real responden a las preguntas de los usuarios en el bucle de chat, los agentes en segundo plano calculan previamente las señales de actualidad, las alertas de anomalías y el contexto estabilizado. Los agentes en primer plano pueden entonces recurrir a este contexto sin pagar el coste de latencia en el momento de la solicitud.

4. La capa de contexto:

La eficacia de los agentes depende del contexto que reciban, por lo que esta capa se encarga de la recuperación y el sustrato de la memoria. Incluye una arquitectura de embeddings ajustada para recuperaciones complejas sobre corpus estructurados y no estructurados mixtos y bases de conocimiento interconectadas con un modelo dedicado por alcance e intención. De este modo, una consulta de generación SQL no se recupera en el mismo índice que una consulta de visualización. También incluye un contexto de restricciones explícitas que se antepone a cada inferencia. Una base de datos gráfica permite el razonamiento relacional sobre entidades, políticas, aristas de linaje y la topología del espacio de trabajo. Por su parte, el marco contextual propio de Brighthive gestiona la memoria a largo y corto plazo entre sesiones, asigna el coste de los tokens según la prioridad y realiza un seguimiento de la procedencia, de modo que cada output generado por un agente puede rastrearse hasta sus fuentes.