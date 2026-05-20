Brighthive creó un "equipo de datos para flujos de trabajo automatizados" gestionado para la empresa, automatizando las tareas de ingesta, control de calidad, gobierno, ingeniería, análisis y visualización, lo que permite que los datos corporativos desordenados se puedan utilizar en flujos de trabajo agénticos, gracias a IBM watsonx Orchestrate, que permite su implementación a escala.
La IA generativa y los análisis agénticos son fáciles de pilotar y difíciles de poner en práctica. La selección de modelos y el diseño de instrucciones pueden plantear desafíos, pero los obstáculos más comunes son la preparación y el gobierno de datos: conjuntos de datos de baja calidad, fuentes fragmentadas, definiciones inconsistentes y brechas de gobierno de datos que hacen que los resultados de la IA sean poco fiables.
Brighthive, con sede en Chicago, se propuso resolver el reto de la preparación de datos. Su propuesta de valor es simple: Brighthive ofrece a las organizaciones el equivalente a un equipo de datos agénticos gobernado y siempre activo que trabaje en toda la pila de datos. De este modo, los equipos de datos humanos pueden dedicar menos tiempo a la fontanería y más tiempo al análisis, la estrategia y la IA.
La empresa construyó una plataforma autónoma de inteligencia de datos (impulsada por una arquitectura multiagente diseñada a propósito) que transforma la forma en que las organizaciones gestionan, gobiernan y analizan los datos a lo largo de todo el ciclo de vida.
En el centro de la plataforma se encuentra BrightAgent, un agente supervisor que orquesta un equipo de agentes de IA especializados. Mueve a las empresas de datos brutos, desordenados y distribuidos a conjuntos de datos gobernados y preparados para la IA sin necesidad de un gran equipo interno de ingeniería de datos. BrightAgent coordina el trabajo en temas de ingestión, calidad, gobierno, ingeniería, análisis y visualización.
BrightAgent admite más de 600 conectores de datos prediseñados a través de Airbyte, dirigidos a ecosistemas de datos reales (Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight y cientos más) y los desafíos de integración que conllevan.
Su integración con IBM watsonx Orchestrate permite aplicar el gobierno y la observabilidad a los flujos de trabajo agénticos empresariales, ofreciendo un conjunto de requisitos críticos que ayudan a la IA a pasar de la fase piloto a la de producción. Juntos, Brighthive e IBM ayudan a abordar dos partes clave del problema de la IA empresarial: Brighthive crea y mantiene la base de datos de confianza, mientras que watsonx Orchestrate ayuda a las empresas a implementar, gobernar y escalar los flujos de trabajo agénticos que dependen de esa base.
La mayoría de las empresas se enfrentan a los mismos cuellos de botella en la preparación de los datos: los datos críticos están desordenados y fragmentados en sistemas con esquemas no coincidentes y definiciones incoherentes, mientras que el gobierno y la limpieza siguen siendo lentos y manuales debido a la limitada capacidad de ingeniería de datos. Como resultado, los equipos de datos dedican demasiado tiempo a la integración repetitiva, los controles de calidad, la aplicación de políticas y el mantenimiento de pipelines. Los programas de IA se estancan a la espera de una base sólida y gobernada que tarda en llegar.
Además, la IA de uso general plantea un riesgo de cumplimiento normativo cuando es necesario extraer datos operativos y enviarlos a API externas, lo que suele ser inaceptable en entornos regulados. Mientras tanto, muchas herramientas de análisis asumen entradas limpias y bien gobernadas y operan solo con datos premodelados, por lo que cuando los datos del mundo real no cumplen con esos supuestos, la precisión se degrada y los flujos de trabajo se vuelven frágiles.
BrightAgent aborda esta situación integrando datos entre sistemas, aplicando reglas de gobierno de forma programática, mejorando la calidad de forma continua y generando esquemas que mantienen los pipelines consistentes. Además, ofrece análisis y visualizaciones para que los usuarios empresariales puedan actuar en función de los resultados, todo ello dentro del propio entorno de datos controlados del cliente. Los datos no salen de la infraestructura del cliente; cada acción reconoce los permisos, se registra y se puede verificar. Además, los cambios se pueden organizar para su revisión humana antes de comprometerse.
Ese es el principal diferenciador de Brighthive: no se limita a "chatear con los datos" después de que alguien más los haya limpiado y gobernado. Ayuda a crear, gobernar y mantener la propia base de datos, empezando por la ingesta y extendiéndose a través de análisis, para que los sistemas agénticos puedan producir outputs fiables en producción.
BrightAgent está diseñado para organizaciones que no tienen el ancho de banda o la capacidad para gobernar y mantener la base de datos. También:
La interfaz de BrighAgent está diseñada para usuarios no técnicos, que pueden hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas basadas en sus datos reales, calibradas según su función y nivel de acceso. Un analista de reclamaciones y un CFO que hagan la misma pregunta recibirán respuestas apropiadamente diferentes, todas dentro de los límites de gobierno que se imponen.
La arquitectura de BrightAgent vincula una amplia conectividad con controles continuos de calidad y gobierno para que los conjuntos de datos sean lo suficientemente estables para los análisis y las acciones de los agentes. En términos generales, está diseñado para reducir el trabajo de integración personalizado, estandarizar los esquemas y mantener las políticas en vigor a medida que las fuentes y las definiciones cambian con el tiempo.
Como se muestra en el diagrama anterior, la arquitectura está organizada en cuatro capas verticales, junto con dos empresas de middleware. IBM Identity and Access Management autentica cada llamada a la pila a través de la capa de autenticación, y el motor de políticas de Brighthive se encarga de la capa de gobierno:
1. La capa de aplicación:
Es la superficie expuesta a los usuarios finales y a las plataformas anfitrionas. BrightAgent se integra en IBM watsonx Orchestrate, por lo que los usuarios empresariales pueden acceder a él a través de la misma consola de Orchestrate que ya utilizan para sus otros agentes, sin necesidad de adoptar una interfaz de usuario independiente. El aprovisionamiento se ejecuta sobre la API IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Este proceso permite a Orchestrate lanzar un inquilino de Brighthive, crear usuarios y crear una URL de panel de control firmada exactamente de la misma manera que implementa cualquier otro servicio catalogado. IBM Identity and Access Management (IAM) se sitúa delante de cada llamada OSB como capa de autenticación. Una vez aprovisionada, la capa gestiona la ingesta de más de 600 conectores de origen (tablas estructuradas y archivos no estructurados por igual) y expone un catálogo de datos controlados a los agentes posteriores. También aloja el hub de IU de los agentes donde los humanos configuran, aprueban e inspeccionan las ejecuciones.
2. La capa de datos:
Esta capa federa los datos que se mantienen entre silos organizativos sin forzar una migración. El diseño es una data mesh o malla de datos descentralizada: cada equipo de dominio posee sus propios conjuntos de datos, esquemas y controles de calidad. Por otra parte, la estructura de malla proporciona elementos básicos a nivel de toda la organización (aplicación de RBAC/ABAC, trazabilidad y controles de calidad) de modo que el gobierno se aplica una sola vez en la estructura, en lugar de tener que reimplementarse en cada proceso. AWS es la columna vertebral del almacenamiento y la seguridad en este caso: S3 y Redshift para el almacenamiento y el procesamiento, Lake Formation para el control de acceso detallado y KMS/IAM para la gestión de claves y la identidad. Las comprobaciones de calidad se realizan a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. En el momento en que un agente lee un conjunto de datos, ya ha sido validado con respecto a las reglas de esquema, frescura y sensibilidad, y no comprobado ad hoc en el momento de la inferencia.
3. La capa de agentes:
Aquí es donde tiene lugar el trabajo agéntico. LangChain proporciona las primitivas de orquestación (herramientas, cadenas, grafos e interfaces de memoria) y AWS Bedrock aloja los modelos fundacionales que esas orquestaciones llaman. Además de ese tiempo de ejecución, BrightAgent compone agentes específicos de rol (recuperación, generación SQL, visualización, resumen y monitores en segundo plano) tanto en flujos de trabajo orientados al usuario como en trabajos proactivos en segundo plano que se ejecutan según horarios o disparadores. La división entre primer plano y fondo es deliberada. Mientras los agentes en tiempo real responden a las preguntas de los usuarios en el bucle de chat, los agentes en segundo plano calculan previamente las señales de actualidad, las alertas de anomalías y el contexto estabilizado. Los agentes en primer plano pueden entonces recurrir a este contexto sin pagar el coste de latencia en el momento de la solicitud.
4. La capa de contexto:
La eficacia de los agentes depende del contexto que reciban, por lo que esta capa se encarga de la recuperación y el sustrato de la memoria. Incluye una arquitectura de embeddings ajustada para recuperaciones complejas sobre corpus estructurados y no estructurados mixtos y bases de conocimiento interconectadas con un modelo dedicado por alcance e intención. De este modo, una consulta de generación SQL no se recupera en el mismo índice que una consulta de visualización. También incluye un contexto de restricciones explícitas que se antepone a cada inferencia. Una base de datos gráfica permite el razonamiento relacional sobre entidades, políticas, aristas de linaje y la topología del espacio de trabajo. Por su parte, el marco contextual propio de Brighthive gestiona la memoria a largo y corto plazo entre sesiones, asigna el coste de los tokens según la prioridad y realiza un seguimiento de la procedencia, de modo que cada output generado por un agente puede rastrearse hasta sus fuentes.
BrightAgent coordina seis agentes especializados que trabajan juntos en la ingesta a través de paneles de control, de modo que cada fase hereda el contexto y pasa los outputs validados a la siguiente. El resultado es un flujo de trabajo integral en el que la calidad y el gobierno se aplican en sentido ascendente y luego se reutilizan en sentido descendente para el análisis y la visualización.
La inclusión de BrightAgent en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate, que contiene una gama de agentes prediseñados, permite a las empresas implementarlo fácilmente en sus flujos de trabajo. Estas empresas también obtienen beneficio del gobierno y la seguridad que ofrece Orchestrate.
Esto convierte la preparación de los datos en una capacidad reutilizable dentro de una capa de orquestación más amplia, en lugar de un proyecto puntual ligado a un único caso de uso.
La combinación es poderosa: Brighthive resuelve el problema de la base de datos, haciendo que los datos empresariales estén limpios, gobernados y preparados para la IA, mientras que IBM watsonx Orchestrate resuelve el problema de implementación y orquestación, haciendo que los flujos de trabajo agénticos sean escalables, observables y de nivel empresarial. Juntos, cierran la brecha que ha estancado muchas iniciativas empresariales de IA: la distancia entre "tenemos herramientas de IA" y "nuestras herramientas de IA producen resultados fiables en la producción".
BrightAgent es un compañero de datos empresariales que hace que los pipelines gobernados y de alta calidad sean más autónomos con el tiempo. Su arquitectura trata el gobierno como infraestructura: cada output hereda la postura de cumplimiento de la plataforma y las cinco capas de contexto de la plataforma (grafo de conocimiento, motor de metadatos, contexto del espacio de trabajo, memoria a nivel de usuario y compactación inteligente) se vuelven más inteligentes con cada interacción.
Para las empresas, este enfoque resuelve el problema del "factor autobús". Cuando el único analista sénior que conoce los datos se va, el conocimiento institucional no se queda con él, sino que está integrado en la plataforma. Y cuando llegue el siguiente caso de uso, la base de datos controlados ya estará establecida.
Al integrarse con la plataforma de datos, IA y orquestación de IBM, BrightAgent convierte la preparación de datos en una capacidad escalable en lugar de un coste recurrente. Permite incorporar nuevas fuentes y nuevos casos de uso sin tener que rehacer los cimientos cada vez, al tiempo que mantiene la gobernanza y la observabilidad necesarias para un uso empresarial fiable.
La plataforma se puede configurar en horas, no en semanas, y no es necesario que las organizaciones contraten un equipo de ingeniería de datos ni sustituyan su pila de datos actual para lograrlo.