Cómo Beacon Mobility gestiona y protege 10 000 tablets para apoyar el transporte seguro de estudiantes

Al confiar en IBM® MaaS360, este proveedor de servicios de transporte escolar redujo el tiempo de provisión de dispositivos en implementaciones móviles a gran escala de semanas a horas.
La ejecución de operaciones de transporte a gran escala depende de mucho más que vehículos y rutas. Beacon Mobility, un proveedor nacional de transporte escolar, opera aproximadamente 13 000 vehículos en 25 estados y decenas de empresas operativas, cada una con rutas, contratos y requisitos regulatorios únicos.
Además, la necesidad de gestionar de forma segura más de 10 000 tablets a bordo, apoyar a múltiples stakeholders y adaptarse rápidamente a cambios operativos constantes sin introducir riesgos o tiempo de inactividad, amplifica la complejidad de sus servicios.
En el centro de todo hay un único resultado no negociable: llevar a los niños al colegio de forma segura. Las tablets instaladas en el salpicadero actúan como interfaz operativa principal para conductores, coordinadores, mecánicos, administradores y stakeholder externos. Apoyan la ejecución de rutas, el seguimiento del tiempo, las comunicaciones, la navegación y la monitorización del cumplimiento, operando en una red que sirve a los padres y distritos escolares que esperan visibilidad y auditabilidad en tiempo real.
IBM MaaS360, un conjunto de software de seguridad y gestión de dispositivos móviles, permite a Beacon Mobility orquestar estas interfaces de manera fluida, eliminando las complejidades de actualizar, gestionar y mantener esta compleja flota móvil distribuida.
La tablet que hay dentro de cada vehículo es el principal canal de comunicación entre los conductores y el resto de la empresa:
El aprovisionamiento manual y la gestión incoherente de los dispositivos se convierten rápidamente en obstáculos en este entorno. Sin un control centralizado, el escalado de las operaciones móviles introduce riesgos, retrasos y brechas de seguridad (los dispositivos perdidos o robados, por ejemplo, deben protegerse de inmediato). Las aplicaciones deben cumplir en todo momento con los requisitos del distrito y del estado, y los conductores deben poder incorporarse a diferentes vehículos y rutas sin problemas.
IBM MaaS360 permite la gestión centralizada en todo este ecosistema, lo que permite configurar, proteger y actualizar miles de tablet de forma remota, al mismo tiempo que da soporte a una amplia gama de stakeholder con diferentes necesidades y expectativas.
IBM MaaS360 es la capa de gestión de dispositivos móviles para la gran flota de tablets Android de Beacon Mobility. Además de la inscripción de Android Enterprise, la plataforma también es compatible con iOS, MacOS Windows y la inscripción basada en códigos QR, y se integra con marcos de seguridad específicos de OEM, incluido Samsung Knox, para reforzar las protecciones a nivel de dispositivo.
La inscripción sin intervención es un requisito fundamental. Los dispositivos se aprovisionan de forma rápida y coherente sin configuración manual, lo cual es esencial cuando se gestionan más de 10 000 tablets con un equipo de TI reducido.
IBM MaaS360 es la capa de gestión de dispositivos de Beacon Mobility, que da soporte a una gran cantidad de usuarios finales con la inscripción, la configuración y la gestión de aplicaciones. MaaS360 proporciona una arquitectura estandarizada y escalable que permite a TI gestionar la inscripción, la seguridad y la entrega de aplicaciones desde un único panel, al tiempo que apoya el cambio operativo continuo:
El uso de IBM MaaS360 ofrece cinco beneficios operativos medibles:
Tiempo para la implementación:
El tiempo de aprovisionamiento se ha reducido de días o semanas a minutos. Esta mejora resulta especialmente crítica durante el breve periodo estival entre cursos escolares, cuando se renuevan o amplían las flotas. Las tablets se aprovisionan previamente, se envían e implementan listas para su uso.
Seguridad:
La posición de seguridad mejora gracias a los paneles de control de cumplimiento, a una respuesta más rápida a las vulnerabilidades y a la acción inmediata en los dispositivos comprometidos.
Facilidad de uso:
Los conductores se benefician de experiencias de tablet consistentes y predecibles con las aplicaciones que necesitan ya configuradas cuando comienzan una ruta.
Mejoras de soporte:
Los costes de soporte se reducen gracias a la estandarización. Menos errores de configuración conducen a menos tickets de soporte, lo que permite a un pequeño equipo de TI centrarse en la optimización en lugar de en la corrección. Las actualizaciones más rápidas permiten introducir los cambios de enrutamiento en tiempo real, lo que permite cumplir con los compromisos de rendimiento y nivel de servicio puntuales.
Operaciones más seguras:
Y lo que es más importante, la plataforma favorece unas operaciones más seguras. Una gestión fiable de los dispositivos garantiza que los conductores siempre dispongan de las herramientas necesarias para transportar a los estudiantes de forma segura, al mismo tiempo que proporciona transparencia y rendición de cuentas ante los distritos escolares y las familias.
Al estandarizar la gestión de dispositivos móviles en IBM MaaS360, Beacon Mobility creó una plataforma que se adapta al crecimiento, la complejidad operativa y las exigencias normativas. Los conductores pueden cambiar de región y de contrato sin ningún tipo de inconveniente. Se pueden añadir nuevos vehículos y tabletas rápidamente. Los requisitos de cumplimiento pueden evolucionar sin necesidad de rediseñar el sistema. A medida que la organización sigue creciendo, la misma infraestructura puede dar soporte a más aplicaciones, flujos de trabajo y necesidades de los stakeholders sin aumentar la carga operativa.
Al basarse en la plataforma de gestión de dispositivos móviles de IBM, una operación de transporte crítica para la seguridad convirtió la movilidad a gran escala en una capacidad repetible, segura y escalable. De este modo, la empresa logró reducir las dificultades para los conductores, mejorar el servicio prestado a los colegios y las familias y reducir el coste total de propiedad a medida que la flota seguía creciendo.