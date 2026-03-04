Cómo Beacon Mobility gestiona y protege 10 000 tablets para apoyar el transporte seguro de estudiantes

La ejecución de operaciones de transporte a gran escala depende de mucho más que vehículos y rutas. Beacon Mobility, un proveedor nacional de transporte escolar, opera aproximadamente 13 000 vehículos en 25 estados y decenas de empresas operativas, cada una con rutas, contratos y requisitos regulatorios únicos.

Además, la necesidad de gestionar de forma segura más de 10 000 tablets a bordo, apoyar a múltiples stakeholders y adaptarse rápidamente a cambios operativos constantes sin introducir riesgos o tiempo de inactividad, amplifica la complejidad de sus servicios.

En el centro de todo hay un único resultado no negociable: llevar a los niños al colegio de forma segura. Las tablets instaladas en el salpicadero actúan como interfaz operativa principal para conductores, coordinadores, mecánicos, administradores y stakeholder externos. Apoyan la ejecución de rutas, el seguimiento del tiempo, las comunicaciones, la navegación y la monitorización del cumplimiento, operando en una red que sirve a los padres y distritos escolares que esperan visibilidad y auditabilidad en tiempo real.

IBM MaaS360, un conjunto de software de seguridad y gestión de dispositivos móviles, permite a Beacon Mobility orquestar estas interfaces de manera fluida, eliminando las complejidades de actualizar, gestionar y mantener esta compleja flota móvil distribuida.