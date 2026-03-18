Cómo Athena Intelligence desarrolla soluciones de automatización autónoma de procesos administrativos para empresas reguladas con IBM® HashiCorp Terraform

La solución de infraestructura como código de IBM ayuda a Athena Intelligence a crear rápidamente plataformas agénticas que pueden escalar los flujos de trabajo de datos empresariales, independientemente de dónde o cómo se implementen.
Athena Intelligence, proveedor de plataformas de IA que transforman las operaciones de datos, estableció un objetivo de diseño que rápidamente descartó la mayoría de las arquitecturas de agentes de IA. Necesitaban implementar sus soluciones en entornos regulados, como los sectores financiero o jurídico, en los que la configuración final podía variar desde un entorno aislado físicamente on prem hasta un entorno que funcionara simultáneamente en varias nubes. Las actualizaciones se realizan según el calendario del cliente, mientras que los permisos, las aprobaciones y las pistas de auditoría rigen su autonomía.
Ese diseño se aplicó a un caso de uso empresarial complejo que se prestaba perfectamente a la transformación: ciclos de análisis mensuales o semanales que requieren extraer datos de Excel, PowerPoint, el correo electrónico, SharePoint y los sistemas de registro SQL, para luego sintetizarlos en previsiones que sirvan de base para las decisiones de compras y de la cadena de suministro.
Athena ofrece un “compañero de trabajo” digital listo para la empresa creado para sectores regulados: una especie de analista de datos artificiales diseñado para asumir el análisis laborioso y las tareas operativas comunes en todas las empresas. Se basa en IBM HashiCorp Terraform, una herramienta de infraestructura como código que permite a los desarrolladores aprovisionar, actualizar y gestionar componentes de infraestructura on-premises y en la nube, incluidas máquinas virtuales y clústeres de Kubernetes. Los desarrolladores llevan a cabo esta tarea creando archivos de configuración legibles para los usuarios.
Los resultados son claros: se elimina la variabilidad derivada de procesos manuales y los agentes gestionan los parches de infraestructura. Las implementaciones que antes tardaban hasta cuatro semanas en completarse ahora se realizan en tan solo dos días.
En el análisis empresarial, los stakeholders distribuidos por las regiones aportan actualizaciones en las herramientas que ya utilizan. Luego, un equipo central se centra en normalizar las entradas, reconciliar inconsistencias, construir una narrativa y producir artefactos listos para ejecutivos.
Por desgracia, las grandes expectativa, y la necesidad crítica, de una toma de decisiones estratégica basada en datos a menudo se topan con la complicada realidad que suponen las enormes cantidades de datos heterogéneos. Esos datos están dispersos y aislados a lo largo de toda la organización.
La plataforma de análisis impulsada por IA de Athena Intelligence se centra en facilitar y simplificar el flujo de trabajo analítico de principio a fin: consume datos de diversas fuentes empresariales habituales, los analiza y sintetiza, y luego genera los mismos resultados en los que la organización ya confía (hojas de cálculo, presentaciones, correos electrónicos y mensajes).
El valor de Athena para los usuarios finales reside en la eliminación de las partes del proceso más propensas a fallos. Las mejoras incluyen:
Tres capas principales definen la arquitectura de Athena Intelligence y las limitaciones de implementación del cliente moldean fundamentalmente cada una.
Los clientes pueden requerir implementaciones en AWS, Azure, GCP o on-premises, lo que hace que la infraestructura como código sea fundamental. Terraform se utiliza para aprovisionar o integrarse con los servicios requeridos. Postgres, por ejemplo, varía entre nubes y la implementación en las instalaciones también es diferente. El objetivo es una plataforma “completa” que, al mismo tiempo, ofrezca a los usuarios la flexibilidad de realizar cambios cuando sea necesario por motivos normativos o de compatibilidad con sistemas heredados.
Una opción de diseño recurrente es la computación efímera y aislada en entornos controlados. Los agentes utilizan recursos aislados para trabajar y luego los despiden para reducir la exposición y controlar los gastos. Algunos ejemplos son:
Por ejemplo, una empresa necesita mover la infraestructura de GCP a AWS, donde las características o capacidades pueden ser diferentes. Gestionar eso generalmente requeriría que un humano desarrolle una herramienta o conector para traducir la característica al nuevo entorno. La solución de Athena permite a los agentes hacer precisamente eso: crear herramientas que apoyen la autocorrección y la autorreparación.
En escenarios sin conexiones API, un agente puede poner en marcha una máquina virtual completa, iniciar sesión con sus propias credenciales y construir automáticamente una solución.
Este enfoque da lugar a un requisito operativo: una observabilidad que funcione incluso cuando el proveedor no pueda acceder al entorno del cliente. Sin telemetría procedente del sistema del cliente para ayudar al proveedor a depurar un problema, Athena permite a los agentes consultar los registros que generaron, para que los equipos de infraestructura puedan resolver los problemas más rápido.
En lugar de obligar a los usuarios a utilizar una nueva interfaz, la plataforma se conecta a sistemas ya integrados en las operaciones diarias:
Un diferenciador técnico clave es el “potencial de acción”: no se trata solo de recuperar información, sino de realizar tareas como elaborar presentaciones, editar hojas de cálculo, ejecutar consultas en bases de datos o interactuar a través de los canales de comunicación existentes. Un sistema de gobierno controla estas acciones y permite el seguimiento de la actividad, las anulaciones selectivas, el seguimiento de cambios y el control de versiones. Lea más sobre el sistema de gobierno de Athena en esta entrada de blog.
Algunos clientes de Athena emplean un patrón de adopción de “dos vías”. Un equipo trabaja para que los flujos de trabajo existentes basados en paneles de control y ETL sean “mejores, más rápidos y más sólidos". Otros plantean la cuestión de si el modelo de panel de control sigue siendo necesario, dado que los agentes pueden consultar los sistemas directamente y ofrecer respuestas de forma coloquial. Equivale a obtener valor hoy con un trabajo que ya está definido y, al mismo tiempo, a adoptar un estado futuro de redefinición total de los flujos de trabajo.
Terraform resulta idóneo para Athena Intelligence gracias a su capacidad para implementar y mantener pilas complejas en diversos entornos, al tiempo que preserva el control del cliente.
Destacan varios beneficios:
Estas ventajas se traducen en una implementación más rápida en entornos con restricciones. Lo que antes habría llevado hasta un mes se ha transformado en un proceso optimizado. Empezando por el reconocimiento de la infraestructura y terminando con el lanzamiento de la aplicación en un clúster Kubernetes, todo el flujo de trabajo puede completarse ahora en tan solo dos días.
Hay menos traspasos manuales entre equipos y menor coste marginal para poner en marcha nuevos flujos de trabajo una vez que la base está establecida. Los clientes tienen un camino más rápido hacia el valor y pueden responder a las necesidades empresariales con mayor agilidad.
La estrategia de Athena Intelligence abarca un enfoque pragmático para los agentes de IA empresarial. La estrategia se centra en implementarse allí donde los clientes lo necesiten e integrarse con sus herramientas actuales. A continuación, permite la autonomía a través de permisos por capas, aprobaciones y auditabilidad. Los controles de gobierno pueden operar a nivel de organización, equipo y usuario, con rastreos de atribución y auditoría diseñados para revisar y deshacer selectivamente los flujos de trabajo de los agentes cuando sea necesario.
Esa combinación es lo que hace posible la escalabilidad. Las implementaciones on-premises y en la nube ya no son proyectos de ingeniería puntuales. Los nuevos casos de uso dejan de desencadenar nuevos ciclos de compras. Los equipos pueden seguir la vía de aceleración actual en paralelo con la vía de reinvención de los flujos de trabajo del futuro, para luego converger en lo que ofrezca la mejor experiencia para el usuario final y la mayor eficiencia operativa.
Al aprovechar la base de automatización de infraestructuras de IBM a través de IBM Terraform, Athena Intelligence puede considerar las restricciones de implementación reguladas, las versiones controladas y los entornos repetibles como características del producto, en lugar de como un trabajo de servicio a medida. Este cambio libera a los equipos para que se centren en ampliar los flujos de trabajo agénticos que ofrecen resultados, no solo recomendaciones, a los usuarios empresariales.