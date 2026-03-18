Cómo Athena Intelligence desarrolla soluciones de automatización autónoma de procesos administrativos para empresas reguladas con IBM® HashiCorp Terraform

Athena Intelligence, proveedor de plataformas de IA que transforman las operaciones de datos, estableció un objetivo de diseño que rápidamente descartó la mayoría de las arquitecturas de agentes de IA. Necesitaban implementar sus soluciones en entornos regulados, como los sectores financiero o jurídico, en los que la configuración final podía variar desde un entorno aislado físicamente on prem hasta un entorno que funcionara simultáneamente en varias nubes. Las actualizaciones se realizan según el calendario del cliente, mientras que los permisos, las aprobaciones y las pistas de auditoría rigen su autonomía.

Ese diseño se aplicó a un caso de uso empresarial complejo que se prestaba perfectamente a la transformación: ciclos de análisis mensuales o semanales que requieren extraer datos de Excel, PowerPoint, el correo electrónico, SharePoint y los sistemas de registro SQL, para luego sintetizarlos en previsiones que sirvan de base para las decisiones de compras y de la cadena de suministro.

Athena ofrece un “compañero de trabajo” digital listo para la empresa creado para sectores regulados: una especie de analista de datos artificiales diseñado para asumir el análisis laborioso y las tareas operativas comunes en todas las empresas. Se basa en IBM HashiCorp Terraform, una herramienta de infraestructura como código que permite a los desarrolladores aprovisionar, actualizar y gestionar componentes de infraestructura on-premises y en la nube, incluidas máquinas virtuales y clústeres de Kubernetes. Los desarrolladores llevan a cabo esta tarea creando archivos de configuración legibles para los usuarios.

Los resultados son claros: se elimina la variabilidad derivada de procesos manuales y los agentes gestionan los parches de infraestructura. Las implementaciones que antes tardaban hasta cuatro semanas en completarse ahora se realizan en tan solo dos días.