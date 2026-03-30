Cómo una potencia industrial, UNACEM, modernizó sus operaciones con IA agéntica

Los avances en la productividad no vendrán de más paneles de control, aplicaciones o automatización. En cambio, vendrán de agentes autónomos y orientados a objetivos que entienden el contexto, coordinan el trabajo entre sistemas y se encuentran con los usuarios donde se realiza el trabajo.

Pocas empresas ilustran este cambio con mayor claridad que UNACEM, un grupo industrial con sede en Perú. El grupo opera en cinco países (Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos) y cuenta con más de 40 filiales en los sectores del cemento, los áridos, el hormigón y la generación de energía. Su trayectoria muestra cómo es cuando una empresa industrial tradicional adopta un modelo operativo de IA agéntica, no como un proyecto ambicioso, sino como una evolución pragmática del trabajo diario, orientada al retorno de la inversión.