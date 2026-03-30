Cómo una potencia industrial, UNACEM, modernizó sus operaciones con IA agéntica

Al adoptar un modelo operativo de IA agéntica con watsonx Orchestrate, UNACEM convirtió un persistente cuello de botella logístico en una base escalable para la productividad empresarial.
Los avances en la productividad no vendrán de más paneles de control, aplicaciones o automatización. En cambio, vendrán de agentes autónomos y orientados a objetivos que entienden el contexto, coordinan el trabajo entre sistemas y se encuentran con los usuarios donde se realiza el trabajo.
Pocas empresas ilustran este cambio con mayor claridad que UNACEM, un grupo industrial con sede en Perú. El grupo opera en cinco países (Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos) y cuenta con más de 40 filiales en los sectores del cemento, los áridos, el hormigón y la generación de energía. Su trayectoria muestra cómo es cuando una empresa industrial tradicional adopta un modelo operativo de IA agéntica, no como un proyecto ambicioso, sino como una evolución pragmática del trabajo diario, orientada al retorno de la inversión.
Durante años, las empresas industriales han intentado obtener más rendimiento de operaciones complejas mediante la automatización incremental. El problema ya no es la falta de sistemas o datos, sino el coste de coordinación de pedir a la gente que navegue por esos sistemas de forma manual, paso tras paso, turno tras turno.
UNACEM se enfrentó a este problema en uno de sus cuellos de botella más visibles: la cadena de entrega de cemento en su planta de Lima. Aquí, los conductores de camiones podían esperar tres horas o más durante la recogida y preparación de pedidos, lo que creaba largas colas, limitaba el rendimiento diario e interrumpía las horas estimadas de llegada de los clientes de la construcción. Roy Pérez, vicepresidente de TI de UNACEM, definió claramente el objetivo: reducir la latencia sin crear dificultades a los usuarios de primera línea, una limitación que, como él mismo destacó, exigía replantearse el flujo de decisiones y acciones entre los distintos sistemas.
El equipo de TI de Global Business Services (GBS) de UNACEM, bajo la dirección de Pérez y en colaboración con IBM y su partner consultor EXISOFT, especialista en gestión de procesos empresariales, replanteó el reto: ¿qué pasaría si cada operador contara con un compañero de equipo digital capaz de planificar, razonar y ejecutar tareas en distintos sistemas a través de una conversación natural?
Esto dio lugar a la IA agéntica y a la adopción de IBM® watsonx Orchestrate como columna vertebral de la orquestación:
La pila de UNACEM muestra cómo se ve en la práctica la IA agéntica:
La arquitectura permite a UNACEM combinar agentes prediseñados y personalizados, reutilizar un catálogo de herramientas (API y automatizaciones) y aprovechar modelos de IBM y de terceros a través de watsonx.ai y AI Model Gateway. Este método preserva la elección y evita el bloqueo a medida que evolucionan las necesidades. Esa transparencia es un patrón de integración que agiliza cada caso de uso posterior y permite la escalabilidad futura.
El primer agente logístico de UNACEM, presentado a través de WhatsApp, redujo hasta en un 40 % los tiempos de espera de los conductores en la entrada de la planta durante la recogida de cemento¹. Este cambio alivió la congestión en el sitio, aumentó las cargas diarias y mejoró la fiabilidad de la ETA para los clientes, resultados que, según Pérez, reflejan el valor de permitir acciones más rápidas y fiables en el edge operativo.
Pero la lección más profunda es arquitectónica: la victoria no es el asistente ni el bot, sino el plan. Con Orchestrate, el equipo GBS de UNACEM puede replicar valor a lo largo de una cadena de agentes: solicitudes de acceso de TI, compras y contrataciones, resúmenes automatizados de pedidos y compras, casos de uso del help desk y más.
El siguiente paso en la hoja de ruta de UNACEM es Ask Safety, un agente que aplica la misma arquitectura a EHS (Medioambiente, salud y seguridad), donde la reducción de riesgos y el cumplimiento no son negociables.
Qué hace:
Cómo funciona:
La transparencia en la práctica. Orchestrate permite a UNACEM combinar agentes prediseñados y personalizados, reutilizar un catálogo de herramientas e integrar modelos de IBM o de terceros sin reescribir el agente, lo que garantiza que la orientación de seguridad siga siendo precisa, actualizada y portátil.
Responsable por diseño. Las respuestas de Ask Safety se basan en procedimientos documentados y el comportamiento de los agentes se rige por AgentOps, medidas de seguridad críticas cuando la orientación afecta al bienestar de los trabajadores.
Los agentes son la primera tecnología que reduce la latencia operativa a escala. Los paneles de control informan. Los flujo de trabajo guían. Los agentes actúan, cerrando la brecha entre las perspectivas y la ejecución.
La adopción sigue el canal. Llevar la experiencia a WhatsApp eliminó la fricción para los conductores, aceleró la aceptación y ofreció un valor inmediato. El mismo principio se aplica a cualquier puesto de primera línea: hay que acercarse a los usuarios allí donde ya trabajan para lograr un impacto más rápido.
La velocidad aumenta cuando las organizaciones empiezan poco a poco y actúan con rapidez. UNACEM se centró en soluciones de rápido impacto que pudieran implementarse con celeridad, ponerse a prueba en condiciones reales y perfeccionarse de forma continua. Este enfoque de “aprender haciendo” redujo el riesgo, generó confianza interna y creó un impulso para una adopción más amplia.
Ganar a escala requiere patrones, no pilotos. Una capa de orquestación abierta que tolere un patrimonio híbrido y que imponga prácticas responsables, como el gobierno, el linaje y las respuestas fundamentadas, permite actuar con rapidez sin perder el control. Esa base es la que permite a los equipos pasar de un único agente a un portfolio de agentes, logrando resultados rápidos desde el principio y evitando tener que cambiar de plataforma más adelante.
La medida de UNACEM señala una verdad más amplia del sector: la IA agéntica se convertirá en el sistema operativo de la productividad empresarial, una capa de coordinación que unifica personas, datos, modelos, API, herramientas y decisiones en flujos de trabajo que se ejecutan dondequiera que se desarrolle el trabajo.
IBM watsonx Orchestrate proporciona esa capa, pensamiento, planificación, enrutamiento y reflexión a través de un portfolio de agentes, al tiempo que se integra con los sistemas y modelos existentes de una manera abierta, híbrida y responsable.
UNACEM muestra cómo conseguirlo: empezar con un cuello de botella de alto impacto, exponer a los agentes en canales conocidos y construir sobre un tejido de integración abierto que funcione en todos los estamentos híbridos y mantenga la responsabilidad de las interacciones basándolas en el conocimiento de la empresa. Así es como se convierte el tiempo de cola en tiempo de valor, una y otra vez.
1 Fuente: Métricas internas de rendimiento de TI de GBS, validadas mediante confirmación por escrito con la dirección de TI de UNACEM, incluido el jefe de TI.