Guardium para identidades no humanas en la era de la IA agéntica

Un agente no se limita a ejecutar una consulta programada, sino que descubre datos de forma dinámica, recorre repositorios y actúa sobre lo que encuentra, todo ello a velocidad de máquina, con credenciales que pueden existir solo unos minutos. Guardium supervisa tanto las NHI estáticas como las dinámicas, pero el reto es diferente en cada caso: las NHI estáticas exigen una gestión del ciclo de vida y la aplicación de políticas de rotación, mientras que las NHI dinámicas requieren el establecimiento de patrones de comportamiento en tiempo real a una escala para la que las herramientas heredadas nunca fueron diseñadas.

Los datos son el combustible que impulsa la IA y los sistemas agénticos los consumen a un volumen, velocidad y autonomía sin precedentes: leyendo registros sensibles, combinando fuentes para generar resultados y alimentando información de nuevo en modelos y flujos de trabajo posteriores.

La pregunta ha evolucionado de “¿Quién tiene acceso?” a “¿Qué está haciendo el agente con los datos, a dónde los envía y podemos confiar en el resultado?” IBM Guardium está diseñado específicamente para este reto: monitorización continua y en tiempo real de cada interacción de datos, humana o máquina, entre almacenes estructurados, no estructurados y semiestructurados.