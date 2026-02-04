De la acumulación de trabajo atrasado al gran avance: así es como CrushBank transforma el help desk de TI con IBM watsonx

CrushBank creó una plataforma de servicios de TI con IA que reduce el tiempo promedio de resolución de tickets en un 25 %.
Servicios de asistencia técnica sobrecargados. Datos empresariales dispersos. La presión por "incorporar la IA" sin alterar los flujos de trabajo existentes. Estos son algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la prestación de servicios de TI, un área que debe hacer frente a cargas de trabajo cada vez mayores y a restricciones presupuestarias.
Hace casi una década, CrushBank se propuso abordar estos problemas con una plataforma con IA para optimizar la prestación y gestión de servicios de TI. El objetivo más amplio era mejorar la experiencia de entrega del soporte no solo desde un punto de vista técnico, sino también para los usuarios.
La empresa con sede en Hicksville, NY, construyó su plataforma sobre IBM® watsonx.data, watsonx.ai watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Está diseñado para ayudar a los equipos internos de TI y a los proveedores de servicios gestionados (MSP) a resolver los tickets más rápidamente, enrutarlos de forma más inteligente y ofrecer capacidades impulsadas por IA a sus propios usuarios. Los resultados son impresionantes: se ha reducido en un 25 % el tiempo medio de resolución y se ha aumentado en un 20 % la resolución en la primera llamada para los clientes que utilizan la plataforma.
CrushBank ha aprovechado el éxito de su asistente de soporte de TI con IA y lo ha ampliado hasta convertirlo en una plataforma multiinquilino utilizada por grandes empresas de todos los sectores para una gran variedad de nuevos casos de uso. Entre ellos se incluyen la modernización de aplicaciones heredadas y situaciones del servicio de atención al cliente, como las reclamaciones de seguros y la facturación médica. Todo ello funciona con IBM y watsonx.
El enfoque principal de CrushBank se centró en un conjunto de desafíos conocidos para las organizaciones de TI y los proveedores de servicios gestionados (MSP):
La clasificación y el envío manual de tickets es una tarea compleja y tediosa. Requiere contexto, conocimiento del dominio y experiencia, a menudo de ingenieros que podrían innovar y entregar proyectos de mayor valor. La IA es muy adecuada para este trabajo de comparación de patrones y clasificación, y libera al personal experto para que se centre en cuestiones complejas en lugar de en la gestión de tickets.
Al utilizar la pila de IBM, CrushBank automáticamente:
Esta automatización mejora directamente el tiempo de resolución y la resolución en la primera llamada, es decir, la capacidad del equipo de TI para resolver un problema del cliente en la primera llamada. Esta mejora, a su vez, reduce los costes de soporte y mejora la satisfacción del usuario. Al mismo tiempo, los clientes de CrushBank pueden mostrar esas mismas capacidades de IA como ofertas de valor añadido a sus propios clientes finales. Este enfoque desbloquea una nueva vía de ingresos sin necesidad de crear su propia plataforma de IA desde cero.
CrushBank ha creado una arquitectura híbrida y agéntica que trata los datos empresariales como la base de todo flujo de trabajo de IA. Las tecnologías de IBM proporcionan el plano de datos, el plano de IA y la capa de orquestación necesarios para ello (véase la imagen que se muestra más adelante).
En el lado izquierdo de la arquitectura de CrushBank se encuentran los sistemas existentes del cliente, es decir, cualquier fuente de datos empresariales:
CrushBank utiliza una combinación de ingestiones prediseñadas y gestionadas (para sistemas comunes como SharePoint, Confluence y herramientas de gestión de servicios de tecnología de la información [ITSM]) y un sólido conjunto de API para fuentes de terceros.
Para los sistemas sin API, las técnicas tradicionales, como las conexiones VPN y el acceso a la conectividad abierta de bases de datos (ODBC), pueden extraer datos directamente de las bases de datos on-premises. Todas estas señales se orquestan mediante DAG de Apache Airflow (gráficos acíclicos dirigidos) que impulsan el proceso de ingestión de extremo a extremo en el entorno de IBM.
Cuando se importan, los datos llegan a IBM Cloud Object Storage como repositorio central de datos sin procesar. A partir de ahí, CrushBank utiliza watsonx.data y Apache Airflow Pipelines para transformar, enriquecer y organizar esos datos en tres compartimentos.
Datos estructurados
Los metadatos de los tickets y los registros operativos (cliente, usuario, incidencia, tiempo empleado, prioridad e impacto) se modelan en tablas Iceberg gestionadas por watsonx.data, que constituyen la base analítica para la generación de informes, la creación de modelos y la automatización posterior.
Contenido no estructurado
Almacenamiento completo de objetos
Los documentos originales se conservan íntegramente en Cloud Object Storage para garantizar su trazabilidad, auditabilidad y recuperación directa cuando sea necesario.
Watsonx.data e IBM Cloud proporcionan a CrushBank una única plataforma lógica para consultar y combinar datos estructurados y no estructurados. Este enfoque deja la puerta abierta a futuras capacidades que extraigan campos estructurados directamente de documentos (como facturas o registros de facturación médica) con las herramientas de inteligencia e ingesta de datos de watsonx.data.
Además del plano de datos, CrushBank ha creado una capa de coordinación agéntica impulsada por IBM.
Watsonx Orchestrate actúa como plano de control para los agentes que saben cómo obtener datos, llamar a herramientas posteriores y ejecutar flujos de trabajo.
Watsonx.ai y otros modelos de machine learning se utilizan para:
Watsonx.ai Flows Engine y los agentes autónomos se ejecutan en segundo plano. Cuando se crea un ticket, automáticamente:
La compatibilidad con el protocolo A-to-A y la integración con Langflow amplían la forma en que CrushBank compone agentes y herramientas, lo que facilita la creación, prueba e iteración de automatizaciones complejas de varios pasos.
El resultado es un diseño híbrido humano + automatización:
Un principio de diseño clave para CrushBank es llegar a los usuarios donde ya trabajan en lugar de obligarlos a utilizar una nueva aplicación. Ese principio se implementa a través de múltiples superficies UX:
Todas estas experiencias que reducen la fricción están respaldadas por la misma capa de datos y agentes impulsada por watsonx, lo que garantiza la coherencia tanto en las respuestas como en las automatizaciones.
CrushBank también se apoya en gran medida en los puntos fuertes de IBM en seguridad y gobierno. La plataforma procesa datos sensibles de TI (configuraciones, procesos, información relacionada con credenciales) y requiere fuertes barreras de seguridad sobre lo que se procesa, lo que se genera y quién puede ver qué resultados.
Las capacidades "híbridas por diseño" de IBM han demostrado ser beneficiosas para los clientes de CrushBank que no pueden permitir que algunos datos salgan de su entorno. Por ejemplo, un cliente de servicios financieros requiere que CrushBank acceda a datos de un IBM AS/400.
CrushBank emplea las capacidades de virtualización de datos de IBM para mostrar los datos locales en el lakehouse de la nube de forma lógica, sin moverlos físicamente. Si es necesario, pueden implementar componentes on-premises utilizando Red Hat OpenShift, pero la virtualización proporciona un compromiso más rentable y operativamente sencillo que simplifica las implementaciones híbridas.
Los clientes de CrushBank se preocupan por los resultados operativos tangibles, no por la IA en sí misma. Dos de sus principales KPI, el tiempo de resolución y la resolución en la primera llamada, se relacionan directamente con el coste, la capacidad y la experiencia de usuario:
Detrás de estas cifras hay un beneficio menos visible pero igual de importante: datos más limpios y consistentes. Cuando la IA se encarga de clasificar, priorizar y enrutar de manera estandarizada, la dirección puede confiar en sus informes, detectar tendencias con antelación y diseñar planes de formación y capacidad basados en señales fiables, en lugar de en etiquetados manuales ruidosos.
La arquitectura de CrushBank tiene aplicaciones mucho más allá de los tickets de TI. Los mismos patrones de clasificación, enrutamiento y priorización basados en modelos se aplican a:
En cada uno de estos casos, CrushBank entrena modelos basados en datos históricos etiquetados, incorpora capas de comprensión del lenguaje para interpretar frases críticas e integra un contexto empresarial estructurado (valor para el cliente, segmento, geografía, etc.) para calcular una prioridad o ruta final. No importa si un registro es un ticket, una reclamación o una aplicación, solo cómo se representa en vectores y características. Esa reutilización es lo que convierte la plataforma en una solución intersectorial.
Desde el punto de vista del coste total de propiedad, este proceso significa que un cliente de CrushBank puede:
CrushBank trabaja ahora con múltiples socios que revenden su plataforma, permitiendo a MSP y otros proveedores llevar capacidades de IA a cientos de clientes finales sin necesidad de construir, asegurar y escalar sus propias pilas de datos e IA.
Dado que la arquitectura es agéntica, centrada en los datos e integrada por diseño, el escalado suele implicar:
Para los clientes de CrushBank, las ventajas son evidentes: tiempos de resolución más rápidos, menos escalamientos, ingenieros más productivos y servicios de asistencia técnica con IA que parecen una extensión de las herramientas existentes en lugar de un silo. Para los usuarios, significa resolver los problemas más rápido y con mayor precisión, sin necesidad de conocimientos especializados sobre watsonx, bases de datos vectoriales o flujos de trabajo agentes.
Al basarse en la pila de datos, IA y orquestación de IBM, CrushBank ha convertido un único desafío de soporte informático en un negocio escalable de plataformas de IA. Esta plataforma puede seguir a sus clientes hacia nuevos sectores verticales, nuevas fuentes de datos y nuevos casos de uso sin tener que rehacer los cimientos cada vez.