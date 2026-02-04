De la acumulación de trabajo atrasado al gran avance: así es como CrushBank transforma el help desk de TI con IBM watsonx

Servicios de asistencia técnica sobrecargados. Datos empresariales dispersos. La presión por "incorporar la IA" sin alterar los flujos de trabajo existentes. Estos son algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la prestación de servicios de TI, un área que debe hacer frente a cargas de trabajo cada vez mayores y a restricciones presupuestarias.

Hace casi una década, CrushBank se propuso abordar estos problemas con una plataforma con IA para optimizar la prestación y gestión de servicios de TI. El objetivo más amplio era mejorar la experiencia de entrega del soporte no solo desde un punto de vista técnico, sino también para los usuarios.

La empresa con sede en Hicksville, NY, construyó su plataforma sobre IBM® watsonx.data, watsonx.ai watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Está diseñado para ayudar a los equipos internos de TI y a los proveedores de servicios gestionados (MSP) a resolver los tickets más rápidamente, enrutarlos de forma más inteligente y ofrecer capacidades impulsadas por IA a sus propios usuarios. Los resultados son impresionantes: se ha reducido en un 25 % el tiempo medio de resolución y se ha aumentado en un 20 % la resolución en la primera llamada para los clientes que utilizan la plataforma.

CrushBank ha aprovechado el éxito de su asistente de soporte de TI con IA y lo ha ampliado hasta convertirlo en una plataforma multiinquilino utilizada por grandes empresas de todos los sectores para una gran variedad de nuevos casos de uso. Entre ellos se incluyen la modernización de aplicaciones heredadas y situaciones del servicio de atención al cliente, como las reclamaciones de seguros y la facturación médica. Todo ello funciona con IBM y watsonx.