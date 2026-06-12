A grandes rasgos, así es como los datos pasan de la estantería de la tienda a convertirse en información práctica:

Ingesta

Los datos minoristas se transfieren a través de API a MySQL y se transmiten en tiempo real a los temas de Kafka. Estos datos incluyen imágenes de los estantes (y los metadatos asociados), actualizaciones de productos, niveles de inventario, datos de ventas y más del pipeline de visión artificial.

Visión artificial e inferencia

‎Los modelos propietarios LLM y ML (machine learning) de Focal funcionan en GCP (cuadro rosa en el diagrama de arco de arriba). Las características y detecciones de las imágenes (por ejemplo, presencia de productos, lagunas, elementos extraviados) se extraen y publican en temas de Kafka y, a continuación, se procesan con Flink.

Procesamiento de flujos en tiempo real para preparar los datos para la IA

‎Aunque el pipeline principal es el procesamiento de imágenes, la solución también procesa datos sobre productos, inventario, compras y outputs de inferencia de modelos. Focal utiliza Flink para calcular métricas y agregados en tiempo real, lo que permite convertir las detecciones en perspectivas sobre la disponibilidad en las estanterías, los casos de falta de existencias y las señales de cumplimiento de los planogramas. La capa de streaming es también la estructura de comunicación de microservicio para la cadena de imágenes orientada a eventos.

Los pasos de preparación de datos previos a la IA incluyen eliminación de PII, enmascaramiento, OCR, extracción de características y otro preprocesamiento de imágenes. Estos pasos garantizan que la información que llega a los modelos y a los sistemas posteriores sea segura desde el punto de vista de la privacidad y esté preparada para su uso en los modelos.

Sumideros operativos y analíticos

Focal escribe resultados operativos de baja latencia a MongoDB y transmite conjuntos de datos curados a Snowflake para análisis y elaboración de informes. También utiliza la transmisión de CDC a almacén de datos y data lakes para que los sistemas posteriores se mantengan actualizados sin ETL por lotes.

Experiencias Store Walk e Impact

Las instrucciones prácticas se transmiten a la aplicación móvil Store Walk de Focal Systems (que guía al personal en la reposición de productos) y se recogen como métricas de impacto en los paneles de control de eficiencia de la tienda y disponibilidad en las estanterías.