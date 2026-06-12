Focal Systems muestra cómo se ve la IA minorista cuando se basa en IBM Confluent como sistema operativo en tiempo real: señales de inventario y datos de almacenamiento que fluyen a través de Kafka y Flink para que los equipos puedan detectar existencias bajas, activar la reposición y medir la ejecución en tiempo real.
Cada segundo que un producto se agota en un estante, los ingresos se agotan silenciosamente. Los clientes se marchan con las manos vacías y las empresas pierden clientes, además de perspectivas valiosas sobre lo que ocurre en la tienda.
Focal Systems creó Shelf IA, una solución que "ve" continuamente las estanterías de las tiendas, detecta las existencias agotadas y guía a los equipos para reabastecerse a tiempo, de modo que los productos estén en las estanterías cuando los clientes los necesitan.
La misión de la empresa con sede en San Francisco es modernizar el comercio automatizando las operaciones de las tiendas mediante visión artificial, IA y transmisión de datos para maximizar la rentabilidad y minimizar el desperdicio de alimentos. La IA no es un complemento: es el motor central que impulsa las capacidades de inteligencia minorista de Focal.
Mediante el análisis en tiempo real de las imágenes de las estanterías, la solución de la empresa ayuda a las tiendas a reducir el desperdicio y a aumentar las ventas gracias a perspectivas precisas e inmediatas sobre la disponibilidad en las estanterías y el inventario de la tienda. Focal logra este resultado creando una solución sencilla y fluida para mejorar el rendimiento de la tienda con un sistema operativo de comercio minorista con IA que utiliza datos de alta calidad y en tiempo real a escala.
En el sector minorista, la frescura no se limita a los productos frescos; es el contexto en tiempo real que necesita la IA para actuar de inmediato. Si hay contexto que da sentido a los datos sin procesar, la IA de Focal ofrece una guía fiable. Estos datos incluyen nuevas imágenes de los estantes, cambios en los productos y en los planogramas, así como indicadores de inventario y ventas; además, se reciben de forma continua y se procesan a medida que llegan.
La transmisión de datos es lo que permite a la solución consumir nuevas imágenes de estantería, ejecutar inferencias de modelos, calcular agregados y publicar perspectivas y acciones con un retraso mínimo. Así es como puede llevar a los asociados al pasillo correcto en el momento adecuado en lugar de horas después. También es la forma en que los gerentes obtienen métricas de disponibilidad en vivo para las decisiones operativas que mueven la aguja ese mismo día.
La solución integra cámaras con modelos de deep learning para obtener inteligencia en tiempo real y consta de cuatro componentes principales:
En resumen, la plataforma Focal combina cámaras propietarias montadas en estanterías, IA avanzada y transmisión de datos en tiempo real para transformar las operaciones minoristas. Las cámaras de visión artificial escanean las estanterías de forma continua y Shelf IA interpreta millones de imágenes a diario. La aplicación móvil Action Tool guía a los empleados a la hora de reponer los productos agotados, y el panel de control Impact ofrece visibilidad en tiempo real e incluso vistas retrospectivas del estado de las estanterías.
Antes de que Focal Systems adoptara una plataforma gestionada de transmisión de datos, el equipo desarrolló servicios a medida y un marco interno que apenas lograban seguir el ritmo de las exigentes demandas del sector minorista, entre las que se incluían:
Un servicio totalmente gestionado, nativo de la nube y escalable era un requisito difícil para Focal, y el sistema enriquecido de IBM Confluentaceleró el camino desde el prototipo hasta la producción sin aumentar la carga operativa. Dado que el equipo ya utilizaba Apache Kafka nativo de la nube en Confluent Cloud, resultó muy sencillo implementar Apache Flink sin servidor junto con la pila existente.
El diagrama ofrece una visión general de la arquitectura:
A grandes rasgos, así es como los datos pasan de la estantería de la tienda a convertirse en información práctica:
Ingesta
Los datos minoristas se transfieren a través de API a MySQL y se transmiten en tiempo real a los temas de Kafka. Estos datos incluyen imágenes de los estantes (y los metadatos asociados), actualizaciones de productos, niveles de inventario, datos de ventas y más del pipeline de visión artificial.
Visión artificial e inferencia
Los modelos propietarios LLM y ML (machine learning) de Focal funcionan en GCP (cuadro rosa en el diagrama de arco de arriba). Las características y detecciones de las imágenes (por ejemplo, presencia de productos, lagunas, elementos extraviados) se extraen y publican en temas de Kafka y, a continuación, se procesan con Flink.
Procesamiento de flujos en tiempo real para preparar los datos para la IA
Aunque el pipeline principal es el procesamiento de imágenes, la solución también procesa datos sobre productos, inventario, compras y outputs de inferencia de modelos. Focal utiliza Flink para calcular métricas y agregados en tiempo real, lo que permite convertir las detecciones en perspectivas sobre la disponibilidad en las estanterías, los casos de falta de existencias y las señales de cumplimiento de los planogramas. La capa de streaming es también la estructura de comunicación de microservicio para la cadena de imágenes orientada a eventos.
Los pasos de preparación de datos previos a la IA incluyen eliminación de PII, enmascaramiento, OCR, extracción de características y otro preprocesamiento de imágenes. Estos pasos garantizan que la información que llega a los modelos y a los sistemas posteriores sea segura desde el punto de vista de la privacidad y esté preparada para su uso en los modelos.
Sumideros operativos y analíticos
Focal escribe resultados operativos de baja latencia a MongoDB y transmite conjuntos de datos curados a Snowflake para análisis y elaboración de informes. También utiliza la transmisión de CDC a almacén de datos y data lakes para que los sistemas posteriores se mantengan actualizados sin ETL por lotes.
Experiencias Store Walk e Impact
Las instrucciones prácticas se transmiten a la aplicación móvil Store Walk de Focal Systems (que guía al personal en la reposición de productos) y se recogen como métricas de impacto en los paneles de control de eficiencia de la tienda y disponibilidad en las estanterías.
La pila de IA de Focal Systems incluye múltiples modelos propietarios de LLM y ML. Lo más importante es elegir el modelo adecuado para el trabajo, al tiempo que se mantiene la propiedad intelectual y la formación críticas dentro de la empresa.
Las principales aplicaciones impulsadas por datos de streaming combinados con la pila de IA de Focal Systems son:
El mayor cambio es que las decisiones de la tienda están impulsadas por el contexto en tiempo real. Llegan nuevas imágenes, el sistema las analiza, las agrupa y las publica; a continuación, los agentes actúan. Los responsables ven esa misma verdad anclada reflejada en Impact, todo en consonancia con el estado real de la tienda.
Ese ciclo virtuoso depende de un contexto actualizado y de alta calidad en todas las fases del proceso, razón por la cual el streaming ocupa un lugar central en la arquitectura. En definitiva, Focal está haciendo realidad la tienda autónoma del futuro, impulsada por una IA avanzada.
La combinación de Kafka gestionado y Flink en Confluent permite a Focal moverse rápidamente, simplificar la arquitectura de streaming y centrarse en la lógica empresarial en lugar de en la gestión de la infraestructura. El equipo reemplazó los servicios personalizados y los marcos que antes no eran escalables con el procesamiento de flujos Flink SQL y aceleró la entrega al tiempo que redujo la barrera de la producción.
Desde la perspectiva del cliente, Focal permite a los equipos de tienda recibir directivas oportunas y fiables a través de Action Tool. También permite a los stakeholders del comercio minorista obtener perspectivas actualizadas sobre la disponibilidad en las estanterías y la precisión del inventario a través de Impact, ambas impulsadas por flujos de datos enriquecidos que mejoran los outputs de los modelos. El resultado son menos desabastecimientos, mayor disponibilidad en estantería y precisión de inventario, reposición y recuentos cíclicos más rápidos y mayores ventas, todo ello con menos residuos y una mayor fiabilidad empresarial en todas las tiendas.