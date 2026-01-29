Cinco formas de lograr la calidad de los datos con una arquitectura Medallion

La arquitectura de datos Medallion (MDA) es el mejor enfoque centrado en la calidad, diseñado para resolver los importantes retos a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de ser basadas en datos.

MDA es un patrón de diseño de datos que organiza los datos en zonas distintas y en capas (bronce, plata y oro) en todo el ciclo de vida de los datos. Este ciclo progresa desde la ingesta de datos hasta la transformación de datos, desde la agregación de datos hasta el consumo de datos.

Este enfoque está diseñado para superar las limitaciones de la integración simple, como extraer, transformar y cargar (ETL). En este caso, se dedica demasiado tiempo a la limpieza de datos por la calidad inconsistente de los datos, lo que en última instancia dificulta la capacidad de extraer conocimientos ejecutables. La estructura en capas de la arquitectura es lo que mejora progresivamente la calidad de los datos, abordando directamente los fallos de los métodos tradicionales.