Cinco formas de lograr la calidad de los datos con una arquitectura Medallion

El reto fundamental de la gestión moderna de datos no es simplemente las técnicas comunes de integración de datos, el acto de mover y combinar datos, sino más bien garantizar la calidad de los datos.
Si bien la integración permite disponer de los datos, a menudo solo transfiere el desorden. El enfoque multicapa de Medallion Data Architecture va más allá de la integración para implementar controles de calidad esenciales, lo que garantiza que los datos se limpien, validen y sean fiables de forma progresiva a medida que pasan de su estado bruto a análisis listos para su consumo.
La arquitectura de datos Medallion (MDA) es el mejor enfoque centrado en la calidad, diseñado para resolver los importantes retos a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de ser basadas en datos.
MDA es un patrón de diseño de datos que organiza los datos en zonas distintas y en capas (bronce, plata y oro) en todo el ciclo de vida de los datos. Este ciclo progresa desde la ingesta de datos hasta la transformación de datos, desde la agregación de datos hasta el consumo de datos.
Este enfoque está diseñado para superar las limitaciones de la integración simple, como extraer, transformar y cargar (ETL). En este caso, se dedica demasiado tiempo a la limpieza de datos por la calidad inconsistente de los datos, lo que en última instancia dificulta la capacidad de extraer conocimientos ejecutables. La estructura en capas de la arquitectura es lo que mejora progresivamente la calidad de los datos, abordando directamente los fallos de los métodos tradicionales.
Este marco cohesivo, a menudo respaldado por sistemas como IBM® watsonx.data, logra objetivos clave que superan la integración básica, incluido el logro de productos de datos repetibles y de alta calidad, un gobierno mejorado en todas las zonas de datos y la maximización del valor de los datos al permitir que la organización pase de luchar con datos a tomar decisiones basadas en datos.
Mientras que la ETL tradicional se centra principalmente en mover datos de manera eficiente de un origen a un destino, la arquitectura Medallion está diseñada específicamente para mejorar la calidad de los datos en cada paso. Los cinco puntos presentados más adelante detallan cómo las capas de bronce, plata y oro de la MDA resuelven sistemáticamente los problemas estructurales y de precisión comunes en los procesos de ETL clásicos:
En un sistema ETL tradicional, los datos suelen cambiar mientras se mueven antes incluso de que lleguen al almacenamiento de datos final. Este proceso “en vuelo” tiene su propio riesgo: si hay un error en las reglas de transformación, el archivo fuente original a menudo se pierde o se sobrescribe. Encontrar un error más tarde significa que es posible que tenga dificultades para volver a comprobar los datos originales, lo que dificulta la solución del problema principal.
La arquitectura Medallion evita este riesgo por completo al utilizar la “capa de bronce” (datos sin procesar) como fuente segura e inmutable. Esta capa conserva los datos originales exactamente como se recibieron, separando el proceso de limpieza de la carga inicial de datos. Esto garantiza que el archivo fuente original esté siempre disponible para reiniciar la limpieza o validar los resultados, lo que nos proporciona una confianza total en los datos.
El paso “Transformar” (T) en el ETL tradicional suele ser solo un trabajo estructural: convertir tipos de datos, aplicar filtros simples y alinear columnas para que se ajusten al formato de destino. Dado que ETL se centra únicamente en esta alineación, a menudo no consigue solucionar problemas semánticos profundos, es decir, cuestiones relacionadas con el significado real y la identidad de los datos.
La “capa de plata” (datos limpios, estructurados y enriquecidos) de la arquitectura Medallion es donde se produce este trabajo crítico y más profundo. En lugar de solo mover datos, la capa de plata se dedica a la corrección activa de datos, la estandarización y la resolución de entidades. Este proceso unifica registros conflictivos (como identificaciones de clientes duplicadas) en un único “registro dorado” fiable, lo que significa que se hacen correcciones a la identidad comercial real de los datos. Este enfoque en la verdadera integridad va mucho más allá de la simple alineación estructural.
Un problema importante del tratamiento tradicional de datos es que permite que diferentes equipos calculen métricas clave, como las ventas o la tasa de abandono, utilizando fórmulas ligeramente diferentes y herramientas distintas. Esta descentralización crea una incoherencia inmediata en los resultados y provoca desconfianza en toda la empresa.
La “capa de oro” (datos empresariales refinados) de la arquitectura Medallion está diseñada para acabar con esta confusión. Actúa como la única fuente fiable, imponiendo la lógica empresarial final y correcta. Todas las métricas críticas se definen y calculan previamente una vez en esta capa, lo que garantiza que todos los consumidores, desde los paneles de control ejecutivos hasta los modelos de datos, utilicen la misma definición validada. Este enfoque resuelve el problema de la calidad organizativa de inconsistencia y desconfianza.
En los sistemas ETL tradicionales, una vulnerabilidad importante es la “desviación del esquema”. Este error ocurre cuando la fuente de datos original cambia repentinamente su formato (por ejemplo, se elimina una columna o un campo numérico se convierte en un carácter). Dado que la transformación se produce en una fase temprana del código fuente, estos cambios pueden romper silenciosamente la definición de los datos o cargar datos indefinidos sin ser detectados hasta que las aplicaciones empiezan a fallar.
Por el contrario, las capas de plata y de oro de la arquitectura Medallion utilizan una estricta aplicación del esquema. Esta característica actúa como una comprobación de seguridad activa: si un registro viola la estructura esperada, el sistema lo pondrá en cuarentena o lo rechazará instantáneamente. Este enfoque proactivo garantiza que los datos corruptos se bloqueen por completo en la puerta de calidad, manteniendo la capa de oro final, lista para el análisis, limpia y fiable.
En un proceso ETL tradicional, si encontramos un error de datos en los informes, rastreamos el error hasta su origen. Ya se trate de los datos de origen, el código de transformación o la carga, a menudo supone un esfuerzo considerable y difícil debido a la inmadurez de la trazabilidad. Este desafío dificulta la rápida aplicación del diagnóstico de errores y la responsabilidad.
La arquitectura Medallion resuelve este problema porque su estructura en capas proporciona de forma inherente un linaje de datos integral. La progresión explícita y estructurada de los datos desde la capa de bronce sin procesar, pasando por la capa de plata limpia, hasta la capa final de oro, garantiza que cualquier punto de datos final pueda rastrearse instantáneamente hacia atrás a través de todo su historial de transformación hasta su estado original sin procesar.
Esta responsabilidad sencilla e integrada es esencial para el control de calidad, ya que permite a los equipos diagnosticar rápidamente la causa raíz de cualquier problema.
La arquitectura Medallion corrige errores y organiza su información en tres pasos claros: bronce, plata y oro. Esta sencilla configuración elimina el estrés de los datos erróneos para que pueda tomar decisiones rápidas e inteligentes para su negocio.