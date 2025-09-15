Transferencias de archivos más rápidas e inteligentes para las pyme: por qué ahora es el momento de probar IBM Aspera

Impulsado por la tecnología FASP patentada de IBM, Aspera elimina los cuellos de botella en la transferencia de archivos utilizando completamente el ancho de banda disponible sin sacrificar la fiabilidad ni el cifrado.
Cuando dirige una empresa pequeña o mediana (PYME), el tiempo lo es todo. Tanto si se trata de entregar trabajos creativos a los clientes, transferir grandes conjuntos de datos entre equipos o compartir archivos multimedia con socios de todo el mundo, los retrasos en las transferencias de archivos pueden suponer incumplimientos de plazos y oportunidades perdidas. Los métodos tradicionales como el correo electrónico, el FTP o incluso los servicios cloud simplemente no pueden seguir el ritmo de las exigencias actuales de velocidad, seguridad y fiabilidad.
La mayoría de las pyme empiezan con herramientas sencillas de intercambio de archivos que funcionan bien para archivos pequeños. Pero en cuanto los archivos aumentan de tamaño (vídeos de alta resolución, dibujos CAD, imágenes médicas o informes con muchos datos), esas herramientas se convierten en un cuello de botella. Las cargas fallan, las transferencias se prolongan durante horas y la seguridad pasa a ser una cuestión de último momento. La entrega de archivos debería ser tan sencilla como enviar un correo electrónico, pero infinitamente más rápida y segura.
IBM Aspera está diseñado para empresas que necesitan mover datos de cualquier tamaño, a cualquier distancia, tan rápido como lo permita la red. Impulsado por la tecnología FASP patentada de IBM, Aspera elimina los cuellos de botella en la transferencia de archivos utilizando completamente el ancho de banda disponible sin sacrificar la fiabilidad ni el cifrado.
Para las pyme, esto significa:
Si bien algunas de las marcas más importantes del mundo confían en IBM Aspera, sus beneficios se aplican igualmente a las pyme.
Estas historias muestran lo que es posible cuando la velocidad y la seguridad no son obstáculos, sino ventajas.
La tecnología avanzada ya no está reservada para la empresa. Con Aspera ahora disponible con un 30 % de descuento en nuevas suscripciones mensuales y anuales hasta el 15 de diciembre de 2025, las empresas pequeñas y medianas pueden adoptar las mismas potentes herramientas que utilizan los líderes del sector, a una fracción del coste.
Esta es su oportunidad de:
Si mover archivos grandes alguna vez ha ralentizado su negocio, es hora de hacer el cambio. IBM Aspera le ofrece la velocidad, seguridad y escalabilidad que necesitas, sin el precio empresarial.
Obtenga más información sobre IBM Aspera y solicite su descuento del 30 % hoy mismo.