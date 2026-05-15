A medida que las instituciones financieras más grandes continúan optimizando la escala y la eficiencia, la experiencia del cliente a menudo se vuelve impersonal y transaccional. El FSB se dio cuenta de que sus clientes, tanto actuales como potenciales, valoraban algo diferente:

Una conexión personal con su banquero

Acceso cómodo a los servicios sin fricciones

La seguridad de que sus necesidades se comprenden y se atienden con esmero

La respuesta era clara: adoptar la innovación digital sin comprometer el toque personal que define al FSB.

Los clientes esperan cada vez más la velocidad, accesibilidad y comodidad de la banca digital, como respuestas inmediatas, programación sencilla y asistencia bajo demanda. Al mismo tiempo, continúan valorando la experiencia personalizada y basada en las relaciones que definió la misión del FSB desde 1907.

Equilibrar estas expectativas presenta un desafío estratégico, ya que FSB busca ofrecer capacidades digitales modernas sin comprometer el servicio personalizado y de alto nivel que es fundamental para su enfoque centrado en el cliente. Este esfuerzo requiere una integración cuidadosa de la tecnología y el compromiso humano.

A través de sesiones de descubrimiento con ejecutivos del FSB, líderes de sucursal y responsables de cumplimiento, surgieron varias oportunidades operativas:

Los clientes se ponían en contacto con frecuencia con las sucursales del FSB para necesidades rutinarias como el horario y las indicaciones de las sucursales, alertas de viaje, orientación sobre tarjetas perdidas o robadas, problemas de fraude y programación de citas.

Los clientes actuales y potenciales no podían obtener respuestas fácilmente ni realizar gestiones fuera del horario habitual de atención al público, lo que daba lugar a la pérdida de oportunidades y a retrasos en la interacción.

El personal se veía obligado a desviarse constantemente de las actividades destinadas a fomentar las relaciones, ya que la atención en varias sucursales exigía a los empleados atender simultáneamente llamadas telefónicas, correos electrónicos y consultas de clientes que acudían al mostrador.

Estas presiones se hicieron especialmente evidentes durante las horas punta, cuando las colas de llamadas se hacían más largas y la frustración de los clientes aumentaba. Al mismo tiempo, los sistemas subyacentes que soportaban estas interacciones estaban fragmentados, lo que requería una coordinación manual entre herramientas que no estaban diseñadas para interoperar de forma estandarizada y escalable.

La variabilidad en las respuestas entre el personal y los canales creó incoherencias en la experiencia del cliente y la entrega de información. Los clientes a menudo no sabían con qué banco ponerse en contacto, lo que provocaba retrasos, desvíos o experiencias de servicio subóptimas. Los clientes tenían que navegar entre la página web, las llamadas telefónicas y las visitas a las sucursales sin una experiencia fluida o guiada.

El sitio web funcionaba principalmente como un repositorio de información estático, en lugar de como un canal interactivo y orientado a la acción, lo que supuso una pérdida de oportunidades para captar la atención de los clientes y ponerlos en contacto de manera eficaz con el gestor o el servicio adecuado.