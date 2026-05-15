Lo que comenzó como un único agente de IA en Farmers State Bank se ha convertido en un plan para escalar la IA agéntica con confianza, control e impacto a largo plazo. Una capa de orquestación abierta y gobernada conecta a los agentes de toda la empresa sin bloqueo, lo que permite esta transformación.
Farmers State Bank (FSB) es un banco comunitario de confianza comprometido con ofrecer un servicio personalizado, estabilidad financiera y una comodidad bancaria moderna a los clientes y comunidades a las que sirve. Con una larga tradición de integridad y una banca centrada en las relaciones, FSB combina los valores de una entidad local con una innovación con visión de futuro para satisfacer las necesidades cambiantes de particulares, familias y empresas.
A través de inversiones estratégicas en transformación digital, incluidas soluciones de IA agéntica como Penny, FSB continúa ampliando el acceso, mejorando la calidad del servicio y brindando experiencias bancarias seguras y confiables en todos los canales.
FSB está redefiniendo el concepto de banca moderna mediante el uso de la IA agéntica para acercar el banco a sus clientes.
Con la incorporación de "Penny", un asistente conversacional impulsado por IBM watsonx Orchestrate y desarrollado por Incede.ai, que cuenta con inteligencia artificial (IA) y capacidad de acción, FSB ha creado una experiencia fluida y personalizada. Esta experiencia combina la comodidad digital con la calidez de una relación bancaria comunitaria. Penny reinventa el compromiso con el cliente y moderniza la prestación de servicios internos, lo que supone un logro decisivo en el proceso de transformación digital de FSB.
A medida que las instituciones financieras más grandes continúan optimizando la escala y la eficiencia, la experiencia del cliente a menudo se vuelve impersonal y transaccional. El FSB se dio cuenta de que sus clientes, tanto actuales como potenciales, valoraban algo diferente:
La respuesta era clara: adoptar la innovación digital sin comprometer el toque personal que define al FSB.
Los clientes esperan cada vez más la velocidad, accesibilidad y comodidad de la banca digital, como respuestas inmediatas, programación sencilla y asistencia bajo demanda. Al mismo tiempo, continúan valorando la experiencia personalizada y basada en las relaciones que definió la misión del FSB desde 1907.
Equilibrar estas expectativas presenta un desafío estratégico, ya que FSB busca ofrecer capacidades digitales modernas sin comprometer el servicio personalizado y de alto nivel que es fundamental para su enfoque centrado en el cliente. Este esfuerzo requiere una integración cuidadosa de la tecnología y el compromiso humano.
A través de sesiones de descubrimiento con ejecutivos del FSB, líderes de sucursal y responsables de cumplimiento, surgieron varias oportunidades operativas:
Estas presiones se hicieron especialmente evidentes durante las horas punta, cuando las colas de llamadas se hacían más largas y la frustración de los clientes aumentaba. Al mismo tiempo, los sistemas subyacentes que soportaban estas interacciones estaban fragmentados, lo que requería una coordinación manual entre herramientas que no estaban diseñadas para interoperar de forma estandarizada y escalable.
La variabilidad en las respuestas entre el personal y los canales creó incoherencias en la experiencia del cliente y la entrega de información. Los clientes a menudo no sabían con qué banco ponerse en contacto, lo que provocaba retrasos, desvíos o experiencias de servicio subóptimas. Los clientes tenían que navegar entre la página web, las llamadas telefónicas y las visitas a las sucursales sin una experiencia fluida o guiada.
El sitio web funcionaba principalmente como un repositorio de información estático, en lugar de como un canal interactivo y orientado a la acción, lo que supuso una pérdida de oportunidades para captar la atención de los clientes y ponerlos en contacto de manera eficaz con el gestor o el servicio adecuado.
Ante las crecientes expectativas de los clientes de un soporte más rápido y conveniente, FSB se propuso ofrecer una nueva experiencia bancaria, una que preservara su servicio personal y centrado en la comunidad al tiempo que adoptaba tecnología moderna e inteligente. La dirección reconoció que los clientes esperan cada vez más respuestas inmediatas, una programación de citas fluida y una orientación constante en todos los canales. Al mismo tiempo, el FSB quería reducir la tensión operativa del personal de primera línea, que con frecuencia se apartaba de las actividades de creación de relaciones para dar dirección a consultas repetitivas.
"Penny nos está ayudando a reinventar la experiencia bancaria para que los clientes puedan interactuar según sus propias condiciones, recibir asesoramiento inmediato y preciso, y seguir sintiéndose conectados con las personas que mejor los conocen", afirma Scott Falagan, director de banca minorista.
Para alcanzar estos objetivos, FSB buscó una solución que pudiera responder automáticamente a las preguntas de los clientes, concertar citas con los gestores bancarios y aliviar la carga de trabajo del personal. Esta solución también debía garantizar que cada interacción fuera totalmente auditable y cumpliera las normas reglamentarias.
Esta visión condujo a Penny, una solución de IA agéntica diseñada e implementada por Incede.ai e impulsada por IBM watsonx Orchestrate. Penny sirve como capa de orquestación centralizada que gobierna la forma en que los agentes interactúan con los sistemas, los datos y los usuarios de la empresa.
Después de evaluar múltiples tecnologías, FSB seleccionó IBM watsonx Orchestrate por su fuerte alineación con los objetivos de seguridad, operativos y de servicio de atención al cliente del banco. Uno de los principales controladores fue su capacidad para admitir una verdadera automatización del flujo de trabajo agéntico. A diferencia de los chatbots simples, watsonx Orchestrate puede realizar tareas de varios pasos, coordinar flujos de trabajo complejos con resultados deterministas y transferir de forma segura las acciones a los sistemas bancarios integrados. Para ello, utiliza interfaces abiertas y estandarizadas que evitan el vendor lock-in y permiten una flexibilidad a largo plazo.
Este enfoque de orquestación abierta permite a FSB conectar agentes a través de un conjunto diverso de sistemas empresariales, ya estén basados en la nube o en local. Se extiende de manera fluida a través de entornos híbridos sin necesidad de integraciones personalizadas para cada caso de uso.
Igualmente importante era su postura de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial. La solución incorpora controles alineados con los estándares del sector financiero, ofrece permisos de acceso detallados y se integra perfectamente con los sistemas de identidad y auditoría existentes del FSB. Esta integración garantiza que cada acción automatizada mantenga el pleno cumplimiento de las normas y políticas. Además, los modelos de gobierno se heredan directamente de los sistemas subyacentes, preservan los permisos, hacen cumplir las políticas y mantienen una auditabilidad total en cada interacción impulsada por los agentes.
FSB eligió a Incede.ai por su amplia experiencia en el diseño y la implementación de IA agéntica, especialmente para soluciones que deben ser seguras, auditables y ajustarse a marcos normativos estrictos. Como IBM Business Partner, Incede.ai trabajó codo con codo con los líderes del FSB en talleres interactivos para documentar los flujos de trabajo reales de los clientes, identificar los cuellos de botella operativos y crear recorridos de usuario de alta confianza.
Penny ayuda a los clientes a localizar la sucursal más conveniente y los guía hacia el banquero que mejor se adapte a sus necesidades. Permite gestionar citas sin complicaciones, solicitar devoluciones de llamada bajo demanda e interactuar mediante SMS en tiempo real. Cuando las preguntas se extienden más allá de su conocimiento inmediato, Penny recupera la información relevante del sitio web de FSB y los documentos internos organizados para garantizar respuestas precisas y fiables.
En lugar de reemplazar la conexión humana, Penny la fortalece, eliminando fricciones, guiando las interacciones y garantizando que cada cliente tenga un camino claro hacia un compromiso significativo con el personal de FSB. Watsonx Orchestrate coordina estas interacciones como un plano de control unificado entre agentes, sistemas y flujos de trabajo.
Con la llegada de Penny, FSB está aprovechando deliberadamente la tecnología para hacer que la banca sea más personal y esté más conectada. Penny no está diseñado para reemplazar al banquero, sino para acercar a los clientes a él. Los empleados se benefician de flujos de trabajo simplificados y una reducción de la carga operativa, mientras que los clientes disfrutan de un acceso más fácil, respuestas más rápidas y un servicio más consistente. Una arquitectura híbrida permite obtener estos resultados al tiempo que se escala a otros sistemas, canales y casos de uso sin rediseñar las integraciones.
"Penny ha sido bien recibido por nuestro personal porque simplifica su trabajo y respalda un servicio consistente", dice Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer
Penny representa una inversión estratégica de FSB para fortalecer la relación con el cliente a largo plazo. La adopción temprana y el sentimiento positivo refuerzan que Penny está aportando un valor real hoy, al tiempo que posiciona a Farmers State Bank para un impacto sostenido a largo plazo.
El éxito de Farmers State Bank con Penny demuestra lo que es posible cuando la IA agéntica se basa en una base diseñada para la confianza, la flexibilidad y la escala.
Gracias a IBM watsonx Orchestrate, FSB ha creado una experiencia impulsada por IA que es segura desde su concepción, se integra de manera fluida con los sistemas existentes y es capaz de adaptarse a medida que crecen las necesidades de los clientes.
Con watsonx Orchestrate como plano de control para su ecosistema de agentes, FSB conecta a los agentes de forma abierta y estandarizada, y amplía los flujos de trabajo a través de entornos híbridos. También aplica el gobierno de forma coherente, garantizando que todas las interacciones sean fiables, auditables y conformes.
El resultado no es solo una solución para hoy, sino una base escalable para una banca personalizada y siempre activa, en la que la innovación y la confianza evolucionen a la vez.
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