Nube híbrida preparada para empresas: por qué los CIO eligen Red Hat OpenShift Virtualization con la metodología de IA agéntica de IBM

Publicado 13 noviembre 2025
Los directores de inversiones (CIO) se enfrentan al reto de cómo modernizar rápidamente sin interrumpir las operaciones ni comprometer el gobierno. Las nubes híbridas prometen agilidad e innovación, pero muchas empresas siguen dependiendo de cargas de trabajo críticas basadas en máquinas virtuales (VM) que no se pueden refactorizar o retirar fácilmente. Por lo tanto, la modernización no consiste en abandonar lo que funciona, sino en integrarlo de forma inteligente.

Red Hat OpenShift Virtualization on Azure Red Hat OpenShift (ARO) cuenta con la tecnología de IA agéntica de IBM para la migración y modernización de aplicaciones y ofrece a los CIO una vía unificada e inteligente para evolucionar los entornos existentes hacia una nube híbrida más ágil, segura y preparada para el futuro.

Modernización con total confianza, sin concesiones

Hoy en día, la mayoría de las empresas operan en un estado híbrido, equilibrando aplicaciones tradicionales que se ejecutan en VM con nuevas cargas de trabajo nativas de la nube creadas para contenedores. Para los CIO, esta doble realidad genera fricciones operativas, complejidad en el gobierno y visibilidad inconsistente.

La complejidad híbrida es uno de los mayores retos operativos a los que se enfrentan las organizaciones de TI. La gestión de múltiples plataformas, herramientas y políticas reduce la productividad y aumenta los costes. Además, la virtualización tradicional y las plataformas de contenedores modernas suelen coexistir como silos separados, cada uno con sus propias herramientas de gestión, políticas y flujos de trabajo de ciclo de vida.

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO elimina esta división al reunir VM y contenedores en una plataforma Kubernetes de nivel empresarial. Las organizaciones pueden ejecutar, gestionar y escalar ambas cargas de trabajo en paralelo sin necesidad de reescribir o cambiar la plataforma de las aplicaciones. Este enfoque unificado permite un proceso de modernización gradual y de bajo riesgo, que preserva la continuidad del negocio a la vez que acelera la transformación.

Simplicidad operativa: una plataforma, experiencia unificada

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO también simplifica las operaciones al proporcionar a los equipos un modelo coherente en todos los entornos, desde el aprovisionamiento y la aplicación de parches hasta la observabilidad y el escalado. Los ingenieros de la plataforma pueden monitorizar el rendimiento, automatizar las actualizaciones y aplicar el gobierno mediante un único panel de control.

La ventaja operativa es clara: menos partes móviles, mayor visibilidad y respuesta más rápida a las demandas empresariales. En esencia, permite a los CIO simplificar las operaciones y ampliar la agilidad.

Seguridad, cumplimiento y gobierno de nivel empresarial

La modernización no debe realizarse a expensas del control. Las empresas operan en sectores regulados en los que la residencia de los datos, la gestión del acceso y la auditabilidad son aspectos innegociables.

Con Azure Red Hat OpenShift, las empresas obtienen un único plano de control para orquestar y gestionar tanto VM como contenedores. Los desarrolladores y los equipos de TI pueden utilizar los mismos pipelines de CI/CD, marcos de monitorización y políticas de automatización en todas las cargas de trabajo. Esta integración simplifica las operaciones, mejora la visibilidad y garantiza un gobierno coherente, desde los centros de datos on-premises hasta la nube de Azure. Para los CIO, esto significa menos fragmentación operativa, menos herramientas que gestionar y una base de nube híbrida más cohesionada.

Red Hat OpenShift proporciona automatización basada en políticas, seguridad basada en SELinux y herramientas de cumplimiento que estandarizan el gobierno en todas las cargas de trabajo. Azure Red Hat OpenShift (ARO) añade la solidez del portfolio de cumplimiento global y la gestión de identidades de Microsoft, lo que garantiza la alineación de la empresa con los estándares del sector.

Además, los servicios de IBM® Consulting proporcionan gobierno directamente en el proceso de modernización, lo que garantiza que las comprobaciones de cumplimiento, las evaluaciones de riesgos y las validaciones de configuración se realicen durante la migración, y no después.

Para los CIO, este modelo integrado significa una modernización segura por diseño y conforme por defecto.

Aceleración de la migración con el método de IA agéntica de IBM

Si bien el destino (un entorno híbrido unificado) está claro, el camino para llegar hasta él suele ser complejo. Ahí es donde el método agéntico de IBM para la migración y modernización de aplicaciones aporta un valor único.

El objetivo principal es trasladar las máquinas virtuales (VM) con cambios mínimos, conservando el sistema operativo, las configuraciones y la pila de aplicaciones. La IA agéntica de IBM utiliza agentes inteligentes y autónomos para analizar las cargas de trabajo, mapear las dependencias e identificar las estrategias de migración óptimas para cada aplicación. Estos agentes basados en el razonamiento aprenden de los datos, el contexto y las migraciones anteriores para mejorar continuamente las recomendaciones. El diagrama explica este cambio y la aceleración que supone el método AMM agéntico.

Cuando se aplica a Red Hat OpenShift Virtualization on ARO, este enfoque basado en agentes acelera la modernización de tres maneras:

  • Evaluación más rápida: identifique rápidamente las cargas de trabajo que están listas para migrar tal cual, o que necesitan refactorización y cuáles pueden contenerizarse.
  • Ejecución más inteligente: automatice los flujos de trabajo de migración e incorpore comprobaciones de seguridad y cumplimiento en todo el proceso.
  • Optimización continua: utilice bucles de feedback para afinar el uso de recursos, las políticas de gobierno y el rendimiento después de la migración.

El resultado es un programa de modernización inteligente, adaptable y exponencialmente más rápido, que reduce el riesgo, el esfuerzo manual y los costes.

IBM Consulting Advantage (ICA) combina las capacidades de la IA agéntica con el método AMM agéntico

Las capacidades que ofrece la IA agéntica deben ser consumibles por parte de desarrolladores, arquitectos con integradores de sistemas (SI), empresas y CSP o ISV para que realmente marquen la diferencia. El método agéntico para AMM responde a esta pregunta proporcionando soporte integrado para la plataforma de activos IBM Consulting Advantage (ICA), diseñada específicamente para este fin. ICA proporciona una plataforma centralizada y segura para consumir todos los agentes, activos, servicios y aplicaciones de IBM Consulting.

ICA también aloja plataformas secundarias, que agrupan activos, asistentes y agentes seleccionados, que se centran en un flujo de capacidades específico, por ejemplo, la migración y modernización de aplicaciones.

Como parte de ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) reúne activos centrados en la migración y modernización de aplicaciones. ICA for CT proporciona un marco único de recorrido hacia la nube híbrida que permite a las organizaciones trasladar diferentes tipos de aplicaciones de misión crítica a la nube con coherencia y resultados predecibles.

Un ejemplo de activos con capacidades de IA agéntica impulsadas por IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation y aprovechadas por el método agéntico para AMM es IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC es una capa de orquestación agéntica basada en IA que coordina múltiples actividades de modernización en tiempo real. Utiliza conocimientos adquiridos y telemetría de proyectos para priorizar tareas, adaptar planes de migración y optimizar la asignación de recursos, funcionando esencialmente como un “cerebro de modernización”.

Activos como ICDC forman parte de la arquitectura de modernización más amplia de IBM, centrada en la IA, y se integran con otros activos y plataformas de IBM, como watsonx, Cloud Transformation Advisor, etc. Este enfoque ayuda a garantizar que cada iniciativa de modernización sea profundamente inteligente, adaptable y centrada en los resultados.

Con el método agéntico para la migración y modernización de aplicaciones, IBM reúne un amplio conjunto de herramientas que pueden respaldar el enfoque de migración de principio a fin, desde el descubrimiento hasta la implementación, combinando las cadenas de herramientas de IBM y Red Hat. Este proceso está totalmente orquestado por Azure AI Foundry.

La fuerza de la colaboración

Detrás de esta transformación se encuentra una alianza estratégica que combina innovación abierta, escala en la nube y confianza empresarial.

  • Red Hat ofrece la plataforma híbrida abierta que une las cargas de trabajo tradicionales y las nativas de la nube.
  • Microsoft Azure proporciona una infraestructura de nube global y resiliente, creada para la escalabilidad y el cumplimiento empresarial.
  • IBM aporta su experiencia en modernización y su enfoque de IA agéntica, lo que permite una migración inteligente y acelerada y la gestión del ciclo de vida.

Juntos, esta asociación ofrece un ecosistema en el que las organizaciones pueden modernizarse de forma segura, inteligente y eficiente, desde la infraestructura hasta las aplicaciones.

El futuro híbrido: integrar, no sustituir

El futuro híbrido no consiste en sustituir los sistemas heredados, sino en integrarlos en un tejido más ágil, gobernado e inteligente. Con Red Hat OpenShift Virtualization on ARO, impulsado por la IA agéntica de IBM, los CIO obtienen una plataforma que evoluciona con su negocio, unificando las cargas de trabajo, protegiendo las operaciones y acelerando la transformación.

Con ARO, Red Hat proporciona una única plataforma en Azure para migrar y modernizar aplicaciones. Las aplicaciones migradas a Azure Red Hat OpenShift Virtualization pueden modernizarse en la plataforma ARO, a la vez que se aprovecha progresivamente el aumento de la productividad de los desarrolladores que ofrece ARO. Por lo tanto, Azure Red Hat OpenShift Virtualization ofrece una vía atractiva para las empresas que están estancadas en plataformas de virtualización más antiguas y buscan optimizar los costes.

Algunos de los otros beneficios atractivos de utilizar Red Hat OpenShift Virtualization o ARO son:

  • Licencia RHEL integrada con la suscripción a ARO
  • Reducción del gasto mediante la migración rápida de cargas de trabajo a Red Hat OpenShift Virtualization
  • Amplias opciones para utilizar los servicios complementarios de Azure, como plataformas de IA, seguridad, datos y análisis
  • Oportunidades para que los administradores de virtualización on-premuses existentes mejoren sus habilidades en Kubernetes, muy demandadas

El método agéntico de IBM para la migración y modernización de aplicaciones puede acelerar significativamente el paso a Red Hat OpenShift Virtualization on ARO. Este método es capaz de ofrecer un ahorro de tiempo y costes cuantificable, a la vez que reduce el riesgo gracias a la automatización con IA y a marcos de gobierno probados.

Modernización de aplicaciones de IBM Txture

IBM Consulting Advantage para la transformación de la nube

IBM Quality Platform (IQP)

Para obtener más información sobre Red Hat OpenShift Virtualization en Azure, con tecnología de la metodología de IA agéntica de IBM, visítenos en el stand n.º 1341 de Microsoft Ignite (del 18 al 21 de noviembre de 2025, San Francisco). Visite Ignite para más detalles.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

