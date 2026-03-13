Mejora de la observabilidad de Instana: resolución de fallos mediante la investigación de incidentes multiagente

La investigación multiagéntica de incidentes de Instana automatiza el análisis de la causa raíz en los sistemas de TI de las empresas modernas, reduciendo el tiempo de resolución de horas a minutos.
La IA agéntica para la investigación de incidentes realiza análisis autónomo de causa raíz y una investigación más profunda para encontrar el fallo que causa el incidente. Instana analiza automáticamente la topología del sistema, el rastreo distribuido, las métricas de rendimiento de las aplicaciones, los registros y los eventos de infraestructura en paralelo.
Realiza investigaciones entre varias entidades (análisis de los servicios e infraestructuras relacionados), aprovecha la colaboración de agentes de IA para la investigación de incidentes de IA agéntica y la RCA guiada por gráficos, lo que permite identificar la causa raíz probable de forma más rápida y precisa con un mínimo esfuerzo manual.
Consideremos un ejemplo de cómo surge este desafío:
En los flujos de trabajo tradicionales de respuesta a incidentes, Alex se enfrentaría a un proceso de investigación que consumía mucho tiempo. El trabajo requeriría explorar manualmente docenas de servicios y cargas de trabajo de Kubernetes, saltar entre paneles de control en múltiples herramientas de observabilidad, perseguir rastros y registros a través de varios saltos del gráfico de llamadas e intentar reconstruir cómo se propagó el fallo a través del sistema. Incluso con una plataforma de observabilidad sólida que proporcione datos completos de telemetría, la carga cognitiva de correlacionar toda esta información e identificar la causa raíz más probable podría llevar horas.
Este desafío se ha agudizado a medida que las organizaciones han intentado acelerar la respuesta a incidentes añadiendo agentes de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de uso general sobre sus pilas de observabilidad.
¿Por qué los agentes LLM genéricos no resuelven esto ya? Los patrones de agentes populares como ReAct o “planificar y actuar” parecen atractivos: deje que el modelo decida qué consultar, llame a las herramientas y cree un bloc de notas de razonamiento. En la práctica, los escenarios de SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio) y de operaciones exponen tres problemas difíciles:
Los incidentes generan cantidades masivas de datos, incluidos rastreos, registros, métricas, eventos de Kubernetes e historial de cambios. Meter todo eso en una sola ventana de contexto no escala. Demasiado poco contexto significa que el agente pierde la pista decisiva, mientras que demasiado contexto significa que las señales se entierran, la latencia y los costes aumentan y el razonamiento se degrada.
Dejar que las herramientas de LLM llamen “libremente” puede dar lugar a comandos o selección de clústeres incorrectos, argumentos incoherentes con parámetros incorrectos (ventanas de tiempo, espacios de nombres, filtros) y llamadas repetidas o redundantes que inflan el contexto y el coste.
Todos estos compuestos se obtuvieron mediante investigaciones en múltiples etapas:
En producción, no puede darle a un LLM una superficie de entrada/salida abierta. Los SRE necesitan un razonamiento auditable y reproducible: ¿qué datos analizó el sistema? ¿Por qué decidió que este nodo era la causa raíz? ¿Obtendríamos la misma respuesta si volviésemos a iniciar la investigación? En otras palabras: los incidentes no son un problema de chat. Son un problema de razonamiento estructurado por gráficos.
Incluso con una plataforma de observabilidad sólida, encontrar la causa raíz más probable podría llevar horas. Y los intentos de “limitarse a añadir un agente LLM” a la pila de observabilidad solían fracasar de formas sutiles: sobrecarga de contexto, llamadas a herramientas poco fiables o un razonamiento opaco en el que ningún SRE quería confiar en medio de una interrupción del servicio.
Con IBM® Instana, Alex y otros ingenieros de fiabilidad pueden hacer algo diferente: abre el incidente en Instana, se desplaza hasta Causa raíz probable y hace clic en Ejecutar investigación.
En cuestión de minutos, la investigación con IA identifica la condición precisa del fallo, la causa raíz que desencadenó el incidente y traza un mapa de cómo se propagó el fallo por el sistema. Con este diagnóstico, las organizaciones ahora pueden proceder inmediatamente a realizar correcciones y reducir drásticamente el tiempo medio de resolución (MTTR).
Los sistemas modernos ya saben cómo se conecta todo: los servicios que llaman a otros servicios, los servicios se ejecutan en contenedores, nodos y clústeres, y los sistemas incluyen mapas de configuración, colas, bases de datos y dependencias externas. Eventos de cambio como implementaciones, impulsos de configuración, autoescalado y más se rastrean y conectan.
Puede pensar en esto como un gráfico operativo: los nodos son entidades (servicios, pods, hosts, configuraciones), los bordes son relaciones (llamadas, ejecuciones, dependencias). Los incidentes no son picos aislados; son fallos que se propagan a través de este gráfico a lo largo del tiempo.
El cambio clave es dejar que el sistema (topología, errores, algoritmos causales) guíe al agente a razonar en fragmentos pequeños y bien definidos. Esa es la idea detrás de la investigación inteligente de incidentes de Instana.
Desde la vista del incidente, una persona como Alex puede ver una entidad de causa raíz probable ya identificada por Instana utilizando IA causal (consulte el blog detallado) junto con el contexto de la aplicación y la infraestructura donde se produce el problema. La topología y el radio de explosión muestran varios servicios afectados y dependencias, detalles de errores y gráficos de latencia.
En lugar de pasar manualmente por los paneles de control, simplemente hace clic en Ejecutar investigación y los resultados comienzan a llegar.
Intelligent Incident Investigation es un nuevo flujo de trabajo en varias fases, guiado por gráficos y asistido por modelos de lenguaje grande (LLM).
La investigación de incidentes se lleva a cabo en cuatro pasos, analizando los datos del incidente en su contexto recopilados por Causal AI (¿qué ha descubierto ya Instana?), análisis de eventos de cambio (¿qué ha cambiado en torno al incidente?), investigación multientidad (¿cómo se propagó el fallo?) y el informe generado por la IA (¿cuál es la causa más probable, las pruebas y la corrección?).
Instana parte de las entidades sobre las que se ha recibido una alerta (en el caso de Alex, la API de procesamiento de pagos y algunos servicios posteriores), las posibles causas raíz actuales y la topología local, incluidas las llamadas ascendentes y descendentes, los elementos principales y secundarios de la infraestructura, y los recursos de Kubernetes relacionados.
En lugar de inundar el modelo con toda la telemetría, el sistema pregunta: “Dado este incidente, ¿qué entidades y relaciones es más conveniente examinar en primer lugar?” El controlador inicia una cola de investigación con esas entidades y comienza a recuperar paquetes de contexto delimitado para cada una de ellas: una pequeña porción del grafo de k saltos en torno a la entidad, además de los registros, rastros y métricas pertinentes.
La mayoría de los SRE se preguntan instintivamente: “¿Qué cambió justo antes de que esto explotara?” La investigación automatiza ese paso analizando un intervalo de tiempo (por ejemplo, desde 60 minutos antes hasta 20 minutos después del inicio del incidente), recopila implementaciones, cambios de configuración, eventos de escalado y otras señales de cambio en los servicios y la infraestructura pertinentes, y destaca aquellos cambios que coinciden de forma más sospechosa con el inicio del incidente.
En lugar de que Alex tenga que revisar los historiales de implementación e intentar hacer coincidir las líneas temporales a ojo, el motor de investigación autónomo se encarga de esa correlación por ella.
Aquí es donde el flujo de trabajo Exploration Over Graph (EOG) permite a Instana identificar el fallo. Para cada entidad de la cola de investigación, el sistema realiza una llamada a la herramienta, recopila paquetes de pruebas y pregunta al agente: ¿esta entidad es la causa raíz, un síntoma o las pruebas no son concluyentes? ¿Indican los datos que el fallo se está propagando a lo largo de rutas concretas (por ejemplo, del servicio A al servicio B, o desde un archivo mal configurado a un servicio)? A continuación, el sistema actualiza un subgrafo causal que captura las rutas de propagación confirmadas (“El fallo de A está provocando el fallo de B”) y las entidades clasificadas como causas raíz frente a síntomas frente a exoneradas.
Instana gestiona la cola, garantizando que el LLM solo vea segmentos del sistema centrados y mantenga explicaciones auditables y reproducibles. Tras varias iteraciones, la investigación de la IA identifica la causa raíz, un grupo de conexiones mal configurado en el servicio de pasarela de pago, y rastrea la cadena completa de propagación del fallo a través de la API de procesamiento de pagos hasta todos los servicios posteriores, proporcionando medidas correctivas prácticas.
El impacto de la investigación multiagéntica de Instana va más allá de los incidentes individuales. Al automatizar la correlación de topología, rastreos, registros, métricas y eventos de cambio, Instana reduce el tiempo necesario para identificar la causa raíz de horas a minutos, reduciendo directamente el tiempo medio de resolución (MTTR). Para las organizaciones que ejecutan servicios de alta transacción en los que cada minuto de interrupción afecta a los ingresos y a la experiencia del cliente, esta mejora aporta un valor empresarial inmediato.
Los equipos de SRE reciben explicaciones coherentes y respaldadas por pruebas sobre los incidentes, en lugar de telemetría en bruto dispersa en múltiples paneles de control. Los datos completos de observabilidad siguen siendo accesibles para una investigación más profunda cuando sea necesario, pero el sistema proporciona un punto de partida claro que elimina horas de trabajo de correlación manual. Dado que la investigación es auditable y reproducible, los equipos de SRE pueden validar las conclusiones de la IA y generar confianza en el sistema a lo largo del tiempo. El razonamiento es transparente: qué entidades fueron inspeccionadas, qué pruebas se recopilaron y por qué se identificó un nodo concreto como causa raíz.
Cuando la IA gestiona el trabajo de correlación que consume mucho tiempo durante los incidentes, los equipos SRE pueden redirigir el esfuerzo hacia prácticas proactivas de fiabilidad como los objetivos de nivel de servicio (SLO), la gestión del presupuesto de errores y la ingeniería del caos. Este cambio de la extinción reactiva de incendios a la ingeniería de fiabilidad proactiva mejora la estabilidad general del sistema y reduce la frecuencia de los incidentes críticos.
En las evaluaciones internas realizadas en ITBench, un conjunto de pruebas de rendimiento para la automatización de TI y la gestión de incidencias, el enfoque de investigación guiado por grafos de Instana generó gráficos de causas raíz más precisos con un número significativamente menor de desvíos que los agentes LLM tradicionales de tipo ReAct, al mismo tiempo que mantuvo un tamaño de contexto reducido y un comportamiento auditable. Esta validación demuestra que el enfoque estructurado y guiado por gráficos ofrece resultados superiores en comparación con los patrones genéricos de los agentes de LLM.
Como parte de nuestras capacidades Intelligent Incident Investigation de Instana con IA, así como de todo el pipeline de causa raíz probable, podrá ir a Eventos → Incidentes, filtrar las alertas inteligentes de aplicación con una causa raíz probable y hacer clic en Ejecutar investigación para comenzar una investigación multientidad con IA
A partir de ahí, verá: fases de investigación que se transmiten en tiempo real, una cadena de propagación de fallos entre servicios e infraestructura, y sugerencias de corrección respaldadas por evidencia que puede seguir de inmediato.
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Gracias a los colaboradores Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins y Gopika Murali K.