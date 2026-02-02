IBM colaboró con organizaciones farmacéuticas globales para desarrollar en conjunto y probar Regulate.AI, una herramienta de creación de múltiples agentes impulsada por IA agéntica y diseñada para respaldar la creación de documentos regulatorios escalables y de alta calidad adecuados para casos de uso en diferentes sectores.
La autoría regulatoria sigue siendo una de las actividades más complejas y que consumen más tiempo para llevar productos al mercado. Los documentos normativos son grandes, muy estructurados y están sujetos a una revisión rigurosa, lo que requiere precisión científica y un estricto cumplimiento del formato y la conformidad.
A medida que los requisitos reglamentarios se hacen cada vez más complejos, las organizaciones de ciencias de la vida se ven sometidas a una presión cada vez mayor para entregar las solicitudes más rápido y, al mismo tiempo, mantener la calidad, la coherencia y la trazabilidad. Por lo tanto, acelerar este proceso mediante la IA ha sido un área de interés para muchas organizaciones; este mismo enfoque se puede aplicar en todos los sectores.
Para responder a este desafío, IBM colaboró con organizaciones farmacéuticas globales para desarrollar conjuntamente y poner a prueba Regulate.AI, nuestro IBM Regulatory Authoring Accelerator. Regulate.AI es una herramienta de creación multiagente impulsada por IA agéntica y diseñada para respaldar la creación de documentos escalables y de alta calidad en todos los casos de uso. Nuestra colaboración se centra en llevar la IA más allá de la prueba de concepto, integrarla en los flujos de trabajo regulatorios reales y cotidianos y diseñarla para operar a escala empresarial en múltiples casos de uso de informes.
En términos más generales, en su forma actual, este acelerador puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso en la elaboración de informes de sostenibilidad, financieros y anuales o en el desarrollo de informes científicos. La flexibilidad de la herramienta y la plantilla y el enfoque independiente de la entrada permitirán su uso en todos los sectores.
La evolución de nuestra herramienta se ha impulsado mediante sesiones de diseño conjuntas y un desarrollo iterativo. Este proceso permite a Regulate.AI adaptarse a diferentes enfoques de autoría en toda la organización según el tipo de documento, la complejidad del contenido y las necesidades del usuario.
Nuestra herramienta ofrece dos enfoques: generación basada en patrones y basada en plantillas. La redacción basada en patrones ofrece flexibilidad, ya que aprende de documentos anteriores como pares de input-output, lo que permite a los modelos generalizar a través de contenidos variados. Sin embargo, para muchos casos de uso regulatorios y científicos, un enfoque basado en plantillas ofrece mayor control, escalabilidad y consistencia. Al redactar estructuras predefinidas, las plantillas permiten a los usuarios guiar directamente el output y aplicar los mismos estándares a múltiples tipos de documentos y contextos regulatorios.
Este enfoque colaborativo garantiza que Regulate.AI no evolucione como una herramienta de IA genérica, sino como un acelerador basado en la realidad de las necesidades de los miembros del equipo regulador.
La autoría normativa rara vez es lineal. Los documentos se redactan, revisan, modifican y perfeccionan varias veces, a menudo por equipos grandes y distribuidos que trabajan con plazos ajustados. Regulate.AI ha sido diseñado para adaptarse a esta realidad, permitiendo la colaboración a lo largo de todo el ciclo de autoría en lugar de actuar como un complemento de Word. Puede permitir la colaboración entre los usuarios y los flujos de trabajo de creación de documentos de la organización.
El acelerador proporciona experiencias basadas en roles y alineadas con las distintas responsabilidades dentro del proceso de elaboración de normativas. Los administradores gestionan las configuraciones, los compositores estructuran y preparan informes y plantillas y los redactores y revisores redactan, comentan y perfeccionan los contenidos.
Este modelo basado en roles es esencial en entornos regulatorios, donde se requiere una propiedad clara, acceso controlado y traspasos definidos para mantener el cumplimiento, permitiendo que los equipos trabajen en paralelo. Al equilibrar la flexibilidad con el gobierno, el acelerador apoya la colaboración eficiente sin comprometer la coherencia ni la supervisión.
Las capacidades sólidas, que incluyen el control de versiones, los comentarios, la conciencia de dependencias en todas las secciones del documento y la exportación de informes completos, son igualmente críticas en un contexto normativo. Los documentos normativos suelen someterse a múltiples ciclos de revisión iterativos, a menudo con actualizaciones en las últimas etapas impulsadas por nuevos datos, feedback o requisitos de presentación en evolución. La conciencia de la dependencia garantiza que los cambios realizados en una sección se reflejen de forma precisa y coherente en todo el documento, lo que reduce el riesgo de discrepancias y modificaciones, lo cual es importante para los envíos grandes y complejos.
Estas capacidades se han desarrollado y validado mediante el uso de ejemplos reales de informes reglamentarios en una serie de ámbitos de las ciencias de la vida clínicos y no clínicos. Este enfoque garantiza que la herramienta no solo agilice los procesos de creación cuando proceda, sino que también tenga en cuenta los matices, los controles y la variabilidad inherentes a la redacción reglamentaria. Como resultado, Regulate.AI está diseñado para escalar entre equipos y casos de uso y, al mismo tiempo, seguir siendo reutilizable, sólido y adecuado para las operaciones regulatorias empresariales.
En el núcleo de Regulate.AI, se encuentra un conjunto de capacidades con IA diseñadas para reducir el esfuerzo manual y acelerar el proceso de creación, al tiempo que mantiene a los humanos firmemente al tanto de la responsabilidad de toma de decisiones.
Estas capacidades apoyan a los autores durante todo el ciclo de vida del borrador, ayudándoles a pasar de datos sin procesar a documentos de alta calidad listos para enviar con mucho menos esfuerzo manual:
Juntas, estas capacidades ayudan a alejar el esfuerzo del autor de tareas repetitivas como formatear y volver a redactar, lo que permite dedicar más tiempo a la revisión, la interpretación y la toma de decisiones. Este enfoque mejora la experiencia y motivación del autor, contrarrestando la creciente carga administrativa de las presentaciones regulatorias.
Regulate.AI ha sido desarrollado pensando en la implementación empresarial, diseñado para integrarse en los sistemas regulatorios existentes en lugar de funcionar como una herramienta independiente.
Como parte de la colaboración, estamos desarrollando la integración con plataformas como Veeva Vault, informando las vías de integración y las decisiones de diseño técnico. El acelerador puede soportar la integración con entornos de almacenamiento más amplios, lo que permite una ingesta flexible de los datos de origen y una gestión estructurada de los informes normativos.
Aunque la colaboración actual se centra en casos de uso regulatorios específicos, la arquitectura subyacente está diseñada para escalar apoyando otros tipos de documentos, áreas terapéuticas y requisitos organizativos a lo largo del tiempo.
Un enfoque de entrega estructurado pero colaborativo, que combina el diseño conjunto, la validación de la viabilidad técnica y el desarrollo iterativo, ha garantizado que el acelerador siga siendo sólido, escalable y apto para entornos regulados.
Regulate.AI se entrega como parte de Enterprise Advantage, el servicio basado en activos de IBM Consulting para crear, gobernar y escalar aplicaciones agénticas. Creada utilizando las capacidades de IBM Consulting Advantage, Regulate.AI es una de las aplicaciones agénticas prediseñadas disponibles a través del mercado Advantage.
Si bien Regulate IA continúa evolucionando, nuestro análisis sugiere importantes mejoras en la eficiencia, con el potencial de reducir el tiempo empleado por los redactores de normativas en más del 50-60 %.
Más allá de la eficiencia, la colaboración destaca el valor de aplicar la IA generativa de forma responsable, integrándola en flujos de trabajo regulados, manteniendo la supervisión humana y alineándose estrechamente con los estándares regulatorios. Este enfoque permite beneficios tangibles y, al mismo tiempo, preserva la calidad, el cumplimiento y la confianza.
IBM se compromete a continuar invirtiendo en Regulate.AI y escalar el acelerador a través de una hoja de ruta de desarrollo clara y trabajando en asociación con nuestros clientes del sector farmacéutico para implementarla en varios casos de uso. Este proceso incluye ampliar la cobertura a otros tipos de documentos regulatorios, mejorar las capacidades de redacción y revisión, fortalecer las integraciones (incluyendo plataformas de envío y gestión de contenidos) y reforzar la solución para un despliegue empresarial más amplio.
Al adoptar un enfoque que adapta la herramienta a cada caso de uso y organización, a medida que Regulate.AI madura, se posiciona para convertirse en una capacidad repetible y escalable. Permite a los equipos reguladores trabajar más rápido y con mayor confianza, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza y la calidad exigidas en los entornos regulados.