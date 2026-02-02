La autoría regulatoria sigue siendo una de las actividades más complejas y que consumen más tiempo para llevar productos al mercado. Los documentos normativos son grandes, muy estructurados y están sujetos a una revisión rigurosa, lo que requiere precisión científica y un estricto cumplimiento del formato y la conformidad.

A medida que los requisitos reglamentarios se hacen cada vez más complejos, las organizaciones de ciencias de la vida se ven sometidas a una presión cada vez mayor para entregar las solicitudes más rápido y, al mismo tiempo, mantener la calidad, la coherencia y la trazabilidad. Por lo tanto, acelerar este proceso mediante la IA ha sido un área de interés para muchas organizaciones; este mismo enfoque se puede aplicar en todos los sectores.

Para responder a este desafío, IBM colaboró con organizaciones farmacéuticas globales para desarrollar conjuntamente y poner a prueba Regulate.AI, nuestro IBM Regulatory Authoring Accelerator. Regulate.AI es una herramienta de creación multiagente impulsada por IA agéntica y diseñada para respaldar la creación de documentos escalables y de alta calidad en todos los casos de uso. Nuestra colaboración se centra en llevar la IA más allá de la prueba de concepto, integrarla en los flujos de trabajo regulatorios reales y cotidianos y diseñarla para operar a escala empresarial en múltiples casos de uso de informes.

En términos más generales, en su forma actual, este acelerador puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso en la elaboración de informes de sostenibilidad, financieros y anuales o en el desarrollo de informes científicos. La flexibilidad de la herramienta y la plantilla y el enfoque independiente de la entrada permitirán su uso en todos los sectores.