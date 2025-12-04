Inteligencia artificial Automatización de TI

Computer Gross impulsa la innovación en IA en Italia con IBM® watsonx

Para ayudar al ecosistema de partners de Italia a desarrollar habilidades para la adopción de IA responsable, Computer Gross lanzó el watsonx Competence Center, una inversión interna dedicada a promover la IA generativa en el mercado italiano.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
Imagen ampliada de la cara de un hombre con gafas reflejando la pantalla de un ordenador

Computer Gross está ayudando a las organizaciones italianas a pasar del interés por la IA al impacto de la IA. En esta entrevista de IBM TechXchange, la empresa comparte cómo watsonx.data® y un watsonx Competence Center dedicado están preparando a los partners en toda Italia para la próxima era de la IA de confianza.

Una alianza creada para la próxima ola de la IA

Computer Gross es uno de los distribuidores orientados a soluciones más establecidos de Italia y colaborador de IBM desde hace mucho tiempo. Durante décadas, la empresa ha apoyado a miles de organizaciones italianas en la adopción de nuevas tecnologías y la modernización de sus sistemas. Hoy en día, se centra directamente en la IA y en la base de datos que la hace útil y fiable.

En IBM TechXchange 2025, hablamos con Davide Bagnoli, jefe de equipo de Nube e IA de Computer Gross, sobre cómo la empresa está ayudando a su ecosistema de partners a navegar por este cambio. Nuestra conversación destacó lo central que se ha convertido en la habilitación de datos y habilidades en el panorama de la IA en Italia.

“Trabajamos con datos todos los días”, dijo Davide. “Nos da conocimiento del mercado y nos ayuda a comprender dónde necesitan apoyo nuestros partners”.

Apoyo al ecosistema de IA en rápida expansión de Italia

Computer Gross colabora con casi trescientos IBM Business Partners en toda Italia. Estos partners abarcan desde grandes integradores de sistemas hasta pequeños equipos especializados, incluyendo firmas boutique con profundos conocimientos en temas como la IA, la nube y la seguridad. Independientemente de su tamaño, todas comparten el mismo reto: seguir el ritmo de los rápidos cambios de la tecnología de IA.

Para ayudar al ecosistema de partners de Italia a desarrollar las habilidades necesarias para adoptar la IA de manera responsable, Computer Gross creó el watsonx Competence Center. Esta importante inversión interna está dedicada al avance de la IA generativa en el mercado italiano. 

Su misión, según sus propias palabras, es: “Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria” (“Promover el uso de la IA generativa en el mercado italiano, facilitando el desarrollo de casos de uso alineados con los diferentes sectores industriales”).

Davide explicó cómo el Competence Center fortalece la colaboración en todo el ecosistema: “Si usted es un partner pequeño, es posible que no tenga el conjunto completo de habilidades para liderar un proyecto complejo de IA por su cuenta. El Competence Center pone a los partners en contacto entre sí para que puedan compartir conocimientos y crecer juntos”.

Con formación estructurada, certificaciones y acceso directo a la tecnología de IBM, el centro se está convirtiendo en un catalizador para la preparación de la IA en toda Italia.

watsonx.data como piedra angular

A medida que las empresas italianas digitalizan sus operaciones, generan grandes volúmenes de datos a través de diferentes herramientas y formatos. La mayoría de las organizaciones reconocen el valor de esta información, pero se esfuerzan por utilizarla de forma eficaz para la IA. Aquí es donde watsonx.data se ha convertido en esencial para la estrategia de Computer Gross.

“watsonx.data reúne diferentes tipos de datos en un formato preparado para la IA”, dijo Davide. “Evita los silos y le permite utilizar su información para proyectos reales”.

Con watsonx.data, los partners pueden reunir datos estructurados (como bases de datos, tablas de aplicaciones y contenido no estructurado, incluyendo documentos, PDF o registros) dentro de un único entorno de lakehouse gobernado. Este enfoque unificado reduce los silos y la complejidad de los datos, mejora la calidad de los datos y crea una ruta coherente hacia datos listos para la IA en entornos de nube híbrida. Al simplificar el acceso, el gobierno y la preparación, watsonx.data ayuda a los partners a acelerar los análisis, el entrenamiento de modelos y el desarrollo de IA con una base de datos de confianza.

Herramientas que se adaptan a la forma de trabajar de los equipos

Davide pasó un tiempo en los laboratorios prácticos de watsonx.data durante TechXchange y destacó la importancia de que las plataformas de IA admitan las diferentes preferencias de los usuarios. Los científicos de datos suelen preferir una interfaz visual clara, mientras que los desarrolladores y arquitectos favorecen la automatización y los flujos de trabajo.

“Los diferentes profesionales trabajan de diferentes maneras”, dijo Davide. “watsonx.data ofrece una IU limpia y la opción de automatizar a través de la línea de comandos. Las mejoras durante el último año han sido significativas”.

Este doble enfoque facilita a los partners la adopción de la plataforma y la integración de la IA en sus procesos actuales.

Prepararse para la próxima ola: agentes de IA

De cara al futuro, Davide cree que los agentes de IA se convertirán en una forma poderosa de automatizar el trabajo e integrar la inteligencia en las aplicaciones. Comparó el futuro de la IA con la forma en que tradicionalmente se ha creado el software dividiendo problemas complejos en partes manejables que pueden reutilizarse y adaptarse. Pero los agentes necesitan información fiable como base.

“Los modelos por sí solos son juguetes sin buenos datos”, dijo Davide. “Muchas empresas mantienen información en bases de datos y recursos compartidos de archivos, pero no la utilizan. Con watsonx.data, todo se integra. Así, usted puede desbloquear todo su potencial”.

Al preparar la base de datos y animar a los partners a explorar enfoques basados en agentes, Computer Gross está ayudando a las empresas italianas a crear una IA que sea práctica, escalable y ajustada a las necesidades reales.

Continuar una alianza creada para el progreso

Computer Gross ya está viendo resultados sólidos gracias a su inversión en IA. La empresa ganó el premio Netcomm por su uso innovador de IBM watsonx Assistant en su plataforma de comercio B2B. Este reconocimiento refleja lo que puede suceder cuando la IA se aplica con una sólida estrategia de datos.

Lo que destaca es el compromiso de la empresa de ayudar al ecosistema italiano a progresar más allá de la experimentación. A través del watsonx Competence Center, watsonx.data y la estrecha colaboración con IBM, Computer Gross está sentando las bases para una adopción fiable de la IA en toda Italia.

La entrevista completa con Davide Bagnoli que aparece a continuación captura este impulso e ilustra cómo la IA está creando nuevas posibilidades para los partners y los clientes.

