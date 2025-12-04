Computer Gross impulsa la innovación en IA en Italia con IBM® watsonx

Computer Gross colabora con casi trescientos IBM Business Partners en toda Italia. Estos partners abarcan desde grandes integradores de sistemas hasta pequeños equipos especializados, incluyendo firmas boutique con profundos conocimientos en temas como la IA, la nube y la seguridad. Independientemente de su tamaño, todas comparten el mismo reto: seguir el ritmo de los rápidos cambios de la tecnología de IA.
Para ayudar al ecosistema de partners de Italia a desarrollar las habilidades necesarias para adoptar la IA de manera responsable, Computer Gross creó el watsonx Competence Center. Esta importante inversión interna está dedicada al avance de la IA generativa en el mercado italiano.
Su misión, según sus propias palabras, es: “Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria” (“Promover el uso de la IA generativa en el mercado italiano, facilitando el desarrollo de casos de uso alineados con los diferentes sectores industriales”).
Davide explicó cómo el Competence Center fortalece la colaboración en todo el ecosistema: “Si usted es un partner pequeño, es posible que no tenga el conjunto completo de habilidades para liderar un proyecto complejo de IA por su cuenta. El Competence Center pone a los partners en contacto entre sí para que puedan compartir conocimientos y crecer juntos”.
Con formación estructurada, certificaciones y acceso directo a la tecnología de IBM, el centro se está convirtiendo en un catalizador para la preparación de la IA en toda Italia.