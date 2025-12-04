Computer Gross impulsa la innovación en IA en Italia con IBM® watsonx

Computer Gross es uno de los distribuidores orientados a soluciones más establecidos de Italia y colaborador de IBM desde hace mucho tiempo. Durante décadas, la empresa ha apoyado a miles de organizaciones italianas en la adopción de nuevas tecnologías y la modernización de sus sistemas. Hoy en día, se centra directamente en la IA y en la base de datos que la hace útil y fiable.

En IBM TechXchange 2025, hablamos con Davide Bagnoli, jefe de equipo de Nube e IA de Computer Gross, sobre cómo la empresa está ayudando a su ecosistema de partners a navegar por este cambio. Nuestra conversación destacó lo central que se ha convertido en la habilitación de datos y habilidades en el panorama de la IA en Italia.

“Trabajamos con datos todos los días”, dijo Davide. “Nos da conocimiento del mercado y nos ayuda a comprender dónde necesitan apoyo nuestros partners”.