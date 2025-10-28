Si el linaje de datos sirve como mapa, la protección de datos es la lupa, que revela exactamente quién interactuó con los datos a lo largo del camino. Guardium registra el acceso a los datos confidenciales, capturando quién los ha visto, cuándo y desde dónde. Aplica políticas y el enfoque de acceso con menos privilegios, señala la actividad sospechosa de los usuarios y proporciona informes de cumplimiento integrados para RGPD, HIPAA, SOX, PCI-DSS y más para agilizar los flujos de trabajo de auditoría y permitir decisiones rápidas de cumplimiento.
Juntos, el linaje y la protección forman un tejido de cumplimiento continuo, donde se tiene en cuenta el movimiento y el acceso a los datos. Donde el linaje muestra el flujo, la protección de datos aplica las reglas, convirtiendo la observación en protección.
Guardium Data Protection complementa el linaje de datos dentro de watsonx.data intelligence centrándose en quién accede a los datos, lo que enriquece la narrativa de cumplimiento con la actividad del usuario y el contexto de control. El resultado es una historia de cumplimiento: flujo más acceso, contexto más control.
Utilizados conjuntamente, el linaje y la protección reducen los puntos ciegos, convirtiendo las pruebas de auditoría en herramientas de cumplimiento integral.