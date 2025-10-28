¿Cuánto más rápido podría actuar su equipo de cumplimiento normativo si las pistas de auditoría y los flujos de datos se reunieran en una única vista lista para auditar y que asignara automáticamente los datos relevantes para el RGPD, la HIPAA, la PCI y la SOX? ¿Y si pudiera lograr una resolución de incidentes más rápida, con conocimiento inmediato sobre cómo se mueven los datos confidenciales?

Esta forma de eficiencia no solo tiene que ver con la velocidad, sino que también puede ayudar a mitigar la incertidumbre y el riesgo. Según el RGPD, las organizaciones pueden ser multadas con hasta 20 millones de euros o el 4 % de su facturación anual global, la cantidad que sea mayor.

En EE. UU., la Ley de Tecnología de Información de la Salud para la Salud Económica y Clínica (HITECH) amplía la aplicación de la HIPAA: las infracciones repetidas del mismo requisito pueden acarrear sanciones civiles de hasta 1,5 millones de dólares al año. Estas cifras no son cifras teóricas, sino exposiciones sustanciales para cualquier organización que pierda el control de sus datos.

Con décadas de experiencia en gobierno y seguridad, IBM proporciona la base para datos fiables. Basándose en esta experiencia, IBM watsonx.data intelligence ofrece un potente linaje y sitúa la transparencia en el centro del cumplimiento, mientras que IBM Guardium Data Protection proporciona visibilidad detallada del control de acceso y la aplicación de políticas. Juntas, estas soluciones ayudan a las organizaciones a alinearse con las expectativas normativas al tiempo que reducen la carga de trabajo de los equipos de auditoría, cumplimiento y seguridad. Entregan datos dondequiera que residan en la nube, en local y en entornos híbridos. El cumplimiento es un punto a favor de la fiabilidad de los datos, y comienza con la claridad. El linaje de datos proporciona la capa narrativa: la historia de sus datos desde el origen hasta el resultado.