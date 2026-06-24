Los proveedores de transporte han confiado durante mucho tiempo en procesos manuales para mantener el flujo de sus operaciones. Los registros físicos, los archivadores y los agentes de servicio de atención al cliente les han permitido durante mucho tiempo transportar personas del punto A al punto B de forma segura y eficiente. Aunque los procesos manuales han sustentado las operaciones de estas empresas durante años, también les han impedido escalar.

Este cambio refleja las expectativas de los viajeros de autobús de hoy en día, que quieren una experiencia digital fluida comparable a sus aplicaciones móviles favoritas, como Uber o Lyft. Quieren poder reservar transporte de grupo con un clic, con precios precisos, estimaciones fiables de llegada a destino y una experiencia de reserva en línea fluida.

Busie, una empresa con sede en Nueva York y finalista en el primer desafío de streaming de datos de Confluent, permite a los proveedores de transporte terrestre ofrecer esta experiencia moderna a sus clientes. Su plataforma de alquiler ofrece una solución lista para usar que admite un proceso de reserva en línea integral, lo que deleita a los clientes de chárter, reduce los costes de adquisición de clientes y, en última instancia, duplica las conversiones de reservas.

Los proveedores de transporte pueden digitalizar y optimizar sus operaciones, desde consultas omnicanal, gestión de inventario y precios dinámicos hasta pagos, planificación dinámica de rutas basadas en vehículos y análisis de clientes. La base de su plataforma es la transmisión de datos con IBM Confluent.

Siga leyendo para saber cómo Busie utiliza la transmisión de datos para llevar servicios digitales a los proveedores de transporte y por qué crearon su plataforma en IBM Confluent.