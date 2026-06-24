IBM Confluent proporcionó a Busie la infraestructura gestionada de transmisión de datos necesaria para crear una plataforma basada en eventos destinada a los operadores de autobuses de alquiler. Esta plataforma convirtió los datos operativos aislados en búsquedas en tiempo real, cotizaciones, precios, facturación y notificaciones a los clientes.
Los proveedores de transporte han confiado durante mucho tiempo en procesos manuales para mantener el flujo de sus operaciones. Los registros físicos, los archivadores y los agentes de servicio de atención al cliente les han permitido durante mucho tiempo transportar personas del punto A al punto B de forma segura y eficiente. Aunque los procesos manuales han sustentado las operaciones de estas empresas durante años, también les han impedido escalar.
Este cambio refleja las expectativas de los viajeros de autobús de hoy en día, que quieren una experiencia digital fluida comparable a sus aplicaciones móviles favoritas, como Uber o Lyft. Quieren poder reservar transporte de grupo con un clic, con precios precisos, estimaciones fiables de llegada a destino y una experiencia de reserva en línea fluida.
Busie, una empresa con sede en Nueva York y finalista en el primer desafío de streaming de datos de Confluent, permite a los proveedores de transporte terrestre ofrecer esta experiencia moderna a sus clientes. Su plataforma de alquiler ofrece una solución lista para usar que admite un proceso de reserva en línea integral, lo que deleita a los clientes de chárter, reduce los costes de adquisición de clientes y, en última instancia, duplica las conversiones de reservas.
Los proveedores de transporte pueden digitalizar y optimizar sus operaciones, desde consultas omnicanal, gestión de inventario y precios dinámicos hasta pagos, planificación dinámica de rutas basadas en vehículos y análisis de clientes. La base de su plataforma es la transmisión de datos con IBM Confluent.
Siga leyendo para saber cómo Busie utiliza la transmisión de datos para llevar servicios digitales a los proveedores de transporte y por qué crearon su plataforma en IBM Confluent.
Los cofundadores de Busie, Brady Perry y Louis Bookoff, decidieron implantar desde temprano una arquitectura orientada a eventos para su plataforma de alquiler. Experimentaron con una infraestructura monolítica al principio del desarrollo del producto, pero rápidamente descubrieron que era limitante. El sistema estrechamente acoplado era difícil de escalar a los rendimientos que anticipaban y ralentizaba el rápido desarrollo de nuevas características de la plataforma.
Aunque su arquitectura inicial de microservicios se basaba en gran medida en las llamadas a la API RESTful, reconocieron la importancia de establecer una infraestructura de datos fundacional que se adapte a las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo. Tras familiarizarse con el concepto de transmisión de datos a través de los recursos para desarrolladores de IBM Confluent, sabían que Apache Kafka satisfaría estas necesidades.
Como startup lean, carecían de los recursos y la experiencia para autogestionar Kafka de manera efectiva, por lo que solicitaron el programa de startups de Confluent. El programa proporciona hasta un año de créditos gratuitos de Confluent Cloud y acceso a expertos internos. Está diseñado para startups en fase inicial con casos de uso innovadores de transmisión de datos.
Con IBM Confluent, Busie puede beneficiarse de una amplia herramienta para desarrolladores, incluyendo soporte multilingüe, para incorporar rápidamente a nuevos ingenieros. Entonces pueden crear una arquitectura duradera basada en eventos para impulsar su plataforma de chárter desde el primer día. También se benefician de los recursos integrales y totalmente gestionados que proporciona IBM Confluent, incluidos conectores totalmente gestionados, procesamiento de flujos y Schema Registry.
El viaje de transmisión de datos de Busie comenzó con desbloquear datos de manera incremental de bases de datos aisladas. Utilizaron varios conectores prediseñados, tanto totalmente gestionados en IBM Confluent Cloud como autogestionados en AWS ECS con AWS Fargate, para conectar datos de 13 bases de datos PostgreSQL y MongoDB. Los datos de estas bases de datos iban desde tablas de clientes hasta solicitudes de precios, reservas y estado de los vehículos.
Al reunir estos datos se eliminaron los silos entre las bases de datos y se desbloquearon para que los consumieran las aplicaciones posteriores.
Con una arquitectura fundamental de transmisión de datos en su lugar, Busie comenzó a crear aplicaciones que aprovechaban más características de la plataforma de transmisión de datos de IBM Confluent. Su aplicación principal, Range Operator Portal, un sistema ERP verticalizado para el proceso completo de reserva de vuelos chárter, funciona gracias a un potente motor de búsqueda llamado "Charter Experience Finder" (ChEF).
ChEF adopta un enfoque de procesamiento shift left, agregando y enriqueciendo datos de fuentes dispares dentro de IBM Confluent Cloud para crear un modelo de datos unificado optimizado para la búsqueda, la paginación y el filtrado. Este enfoque permite a los operadores de transporte encontrar rápidamente la información que necesitan.
El rendimiento para cargar la vista central en el Portal del Operador de Rango mejoró un 300 %, proporcionando una experiencia digital más fluida para los clientes. Esta mejora es el resultado directo de su enfoque de proceso de datos shift left.
Los clientes de Busie también pueden realizar potentes operaciones de búsqueda en sus datos, ayudándoles a encontrar la información que necesitan más rápido que con cualquier otro producto del mercado. Esta capacidad les ahorra un tiempo valioso en sus operaciones diarias.
Más allá de este avance, Busie ha ofrecido características nunca antes experimentadas en el sector. La fijación dinámica de precios, la facturación en línea asíncrona, los contratos electrónicos y las notificaciones en tiempo real (como las actualizaciones sobre el estado de los vuelos chárter) son solo algunas de las innovaciones que ha hecho posibles la transmisión de datos.
Es importante destacar que Busie puede implementar estas características en semanas o meses en lugar de años gracias a las amplias herramientas de IBM Confluent. Pueden integrar fácilmente nuevas fuentes de datos en la plataforma y crear productos de datos bien estructurados y datos controlados, fácilmente detectables y listos para su uso por aplicación posteriores.
Como startup ágil con recursos limitados, esta capacidad ha demostrado ser invaluable para responder rápidamente a las demandas de sus clientes. También les ha permitido desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma de fletamento, lo que permite a Busie gestionar volúmenes de solicitudes de precios de millones de dólares al mes.
Esta capacidad también les ha ayudado a controlar los costes de almacenamiento de datos. El procesamiento de flujos de IBM Confluent les permite filtrar flujos de datos de forma eficaz, limitando el volumen de datos que llegan a las bases de datos posteriores a lo estrictamente necesario.
A medida que Busie continúa innovando, planea aprovechar aún más las capacidades de la plataforma de transmisión de datos de IBM Confluent. El procesamiento de flujos con Apache Flink totalmente gestionado, por ejemplo, presenta al equipo varias oportunidades para desarrollar su oferta de productos. Los paneles de control de análisis en tiempo real, los precios basados en el rendimiento (es decir, precios dinámicos según la disponibilidad del controlador y del vehículo) y la información en tiempo real sobre la ubicación del vehículo son solo algunas de las aplicaciones de streaming que se están considerando.
La transmisión de datos es fundamental para la misión de Busie de ayudar a los proveedores de transporte a digitalizarse. Con IBM Confluent como columna vertebral de su plataforma chárter, Busie ofrece una solución plug-and-play adaptada a las empresas de transporte, que el sector tecnológico a menudo ha ignorado. La transmisión, el procesamiento, el gobierno y el intercambio de datos en tiempo real desde múltiples fuentes permiten a Busie ofrecer una plataforma integral que gestiona todo, desde la cotización hasta la planificación dinámica de rutas.
Con el soporte de IBM Confluent, Busie puede desarrollar su producto al ritmo, impulsando la innovación rápidamente y con recursos limitados. Tras tomar la decisión inicial de basar su plataforma en IBM Confluent Nube, Busie ha allanado el camino para el éxito a largo plazo.